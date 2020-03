The Corona Diaries (2): 18. März 2020

Wenn die Menschen mehr Zeit zum Nachdenken haben, nimmt ihre Verunsicherung auch zu. Meine Beiträge sollen dazu anregen, hierbei neue Wege zu gehen, was zu veränderten Perspektiven führen kann. Keinesfalls geht es um Panikmache, auch wenn manche Videos oder Postings alarmistisch klingen mögen. Sie tragen aber zu einem Gesamtbild bei, das sich jeder selbst mit seinen Mitteln machen sollte. Auch weil es etwas Tröstliches hat, verweise ich auf jene große Gemeinde, die im Theater um das Coronavirus ein Cover für einen Schlag gegen den Tiefen Staat sieht. Von mir werdet ihr aber nicht hören, dass dies alles unbedingt ernstzunehmen ist; es geht ja darum, selbst Puzzleteile zusammenzusammeln. Was mir gestern in Wien auffiel, waren fast menschenleere Straßen; auch der Autoverkehr hat drastisch abgenommen gegenüber dem Vortag. Eine alte Bekannte informierte mich per Telefon, wie sie als gesunde über 70jährige damit umgeht . sie lebt am Land und es ändert sich nichts für sie. Auch bisher ging sie alle paar Tage einkaufen; sie nahm sich vor, jetzt mehr in ihrem Garten zu tun. Sie kann auf die Gesellschaft anderer meist gut verzichten, geht gerne lange im Wald spazieren; sie besucht Bekannte derzeit nicht, wo ein Mann gefährdet ist; man kann ja auch telefonieren. Ihre Tochter lebt in einer Kommune in Portugal, die international vernetzt ist und wo man zwar in einzelnen Hütten gut Leute in Quarantäne unterbringen kann, aber auch den ganzen Tag damit beschäftigt ist, sie mit Essen zu versorgen.

Homeoffice ist auch in einer Kommune schwierig, wenn zugleich Kinder beschäftigt werden müssen, da die Schulen geschlossen sind. Außerdem klagen Freiberufler, die z.B. Akupunktur anbieten, auch in Portugal über fehlende Einkünfte. Meine Bekannte kommt also ganz gut damit zurande und meint, es sei in Wien wohl schwieriger, auch weil eine leere Stadt trist wirkt. Was Wien von der Pampa bisher unterschieden hat, waren Veranstaltungen; die gibt es nun nicht mehr, was die Pampa wieder verlockend macht, da man dort meist einen Garten hat. Natürlich kann man in Wien spazierengehen, etwa mit der fast leeren U-Bahn an die Donau fahren, den Vögeln auf dem Wasser zusehen. Der Unterschied zwischen Gestreamtem und Live-Pressekonferenzen oder Diskussionen wird auch deutlich. War er früher eine Frage der Wahl bzw des Zeitbudgets, bei etwas direkt dabei zu sein oder nicht, können wir uns jetzt nicht mehr entscheiden. Apropos Streaming: In der Schweiz wird Netflix abgedreht, in Österreich eingeschränkt. Reichen die Netzkapazitäten also doch nicht aus? In Öterrreich erregt gerade Unmut, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer die türkischen Parteifarben verwenden, um sich an alle Menschen zu wenden.

Ist dies nun die Alleinregierung Kurz?

Ist das ein Vorbote von etwas, zumal die Grünen zwar in Grün kommunizieren, dies aber nicht staatstragend tun? Immer mehr Beachtung finden Kritiker der Panikmache wie der deutsche Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg, der auf seiner Webseite auch auf Berichte aus Italien verweist; demnach ist es sehr sehr selten, dass nur das Coronavirus Todesursache ist; in der Regel kommt es zu anderen Erkrankungen hinzu, die weit stärker wirken. Ein Disput auf Twitter zwischen dem Arzt Marcus Franz und Hanno Settele um Aussagen des französischen Gesundheitsdirektors zeigt, wie die Presse drauf ist. Denn Franz verweist auf medizinische Erfahrung, dass mehrere Faktoren bei Erkrankungen mitspielen, während für Settele einzig das Coronavirus zählt. Apropos ORF: dieser richtet ab heute ein Studio im Bunker in der Wiener Stiftskaserne ein, nur für den Notfall, versteht sich – aber worauf bereitet man sich da wirklich vor? Anweisungen der USA sollten schon nach dem Krieg im Rahmen von Stay Behind entgegen genommen werden. Leichter ist der französische Präsident zu durchschauen siehe unten, denn er kann so die lästigen Proteste der Gilets Jaunes endlich abdrehen.

Macron befindet sich im Krieg

Zunächst sollten bei uns nur ORF und Austria Presse Agentur Zugang zu Pressekonferenzen der Regierung haben, was jene Mainstream-Vertreter empörte, denen jedweder Umgang mit mir vollkommen egal ist. Ich recherchierte ja darüber, dass man bei uns Regierungsmitglieder isolieren, also praktisch in unfreiwillige Quarantäne schicken kann und Medien dies brav verschleiern. Dabei ging es um Ex-Verteidigungsminister Darabos, dem der „Standard“ jetzt die Situation bei den Heeresspitälern anlastet. Die Verantwortung dafür tragen aber Netzwerke, die mit jenen Kräften verbunden sind, die man in den USA zum Deep State rechnet. Von Berichterstattung kann gerade jetzt keine Rede sein, was wiederum an den 11. September 2001 erinnert, als man einfach übernommen hatte, was die „New York Times“ schrieb. Umso mehr wird appelliert – auch das eine Parallele -, alles zu glauben und Abstand zu nehmen von dem, was sonst so übers Internet kommt. Dabei hilft es sicher allen, sich mit möglichst vielen anderen Meinungen auseinanderzusetzen; auch anderen Kontra zu geben ist Kontakt in den Zeiten des „social distancing“.

Auf Wolfgang Wodarg siehe unten verweise ich nicht, um Widerspruch hervorzurufen, sondern weil er vernünftig klingt. Es muss jedoch auch die von ihm nur angedeutete geopolitische Perspektive bedacht werden, wobei manches unter den Hashtags #FollowTheWhiteRabbit oder #TheStormIsUponUs einfach nur abgefahren ist, anderes aber auch durchaus interessant. Der Mainstream ordnet alles unter „Verschwörungstheorie“ ein, weil es auch um QAnon geht; das aber sollte uns nicht davon abhalten, auch das eine oder andere Video zu sehen und die Dinge selbst zu beurteilen. Man wird auf jeden Fall immer wieder auf Aspekte und mögliche Zusammenhänge hingewiesen. Nicht nur in der Q-Anhängerschaft wird diskutiert, ob dieses Coronavirus nicht in Wahrheit eine Biowaffe ist; dieser Ansicht ist z.B. Wolfgang Wodarg jedoch nicht. Ein Gegenargument ist, dass biologische Kampfstoffe in der Regel höchst effizient sind und dass sich da jemand auch den eigenen Markt zerstört haben müsste. Zumindest eines dämmert langsam allen – dass es ein prima Vorwand dafür ist, die Bürgerinnen und Bürger noch störker zu überwachen. Wenn hier Israel und Österreich als Beispiel genannt werden, muss man ein Schelm sein, um an die Firmen der Kerns zu denken. Das Stichwort bei der Blue Minds Group der Kerns plus FSight (Beteiligungen von Martin Schlaff, Alfred Gusenbauer, Hans Peter Haselsteiner) ist auch die Einführung von Smart Metern, die z.B. im Burgenland rücksichtslos durchgezogen wurde.

Wolfgang Wodarg

Die Q-Anhänger gehen davon aus, dass das Virus zwar vom Deep State freigesetzt wurde, es nun aber von Donald Trump und Co. dazu verwendet wird, mit Ausgangssperren weltweit einen vernichtenden Schlag gegen sinistre Netzwerke durchzuführen. In Variationen wird so mal differenziert, mal eher platt argumentiert; ein positives Beispiel ist der X22 Report. Wie gesagt kann ich niemandem versichern, was eher stimmt und was nicht; es kommt mehr denn je auf euer eigenes Urteil an; dafür habt ihr ja auch mehr Zeit als sonst. Man übersieht jetzt leicht andere Meldungen, doch ich weise euch auf einen Blogbeitrag hin, den eine österreichische Attac-Aktivistin vor ihrem Suizid verfasst hatte. Dies deshalb, weil ihre Vita an Greta Thunberg erinnert, denn sie betrachtete sich ab ihrem zwölften Lebensjahr als dazu ausersehen, die Welt mit zu retten. In normalen Zeiten wäre so ein Zugang wohl von anderen gebremst worden, doch sie schien sich in irrealen Erwartungen an „die NGOs“ und speziell an Attac verfangen zu haben. Andere waren ihr zu sehr auf Karriere bedacht; das ist freilich nachvollziehbar, darf aber nicht zur Selbstaufgabe führen. Nicht von ungefähr sehen sich manche Klima-Aktivisten und -innen jetzt am Ziel, denn der Flugverkehr hat abgenommen und die Kanäle Venedigs sind wieder sauber. Es spricht nichts dagegen, anders mit der Umwelt umzugehen und nachhaltig zu leben – hier aber wird das gesamte System abrupt „heruntergefahren“.

Wolfgang Wodarg erklärt hier alles

Man merkt jetzt, dass die meisten vollkommen darin gefaangen sind, Anweisungen zu folgen und diese ihren Mitmenschen vorzuschreiben, ohne jeden Rest an kritischem Denken. Oben beantwortet Wodarg Fragen, die sich wegen dieser Panikmache aufdrängen; er verweist darauf, dass bei ca. 11 Millionen Einwohnern in Wuhan immer einige Menschen an Atemwegserkrankungen sterben; man braucht da durchaus Krematorien, wenn man wenig Platz für Beerdigungen hat. In Italien wiederum haben die Menschen wegen der Krankenhauskeime Angst, ins Spitel zu gehen; von daher verwundern die Berichte von dort auch nicht. Es gibt immer im Winter bis zu einem gewissen Prozentsatz Grippe, wobei man auch oft Coronaviren nachweisen könnte; die Sterblichkeit variiert auch von Jahreszeit zu Jahreszeit. Wodarg kritisiert die Focussierung auf Virologen, die sich auf Viren konzentrieren und nicht den ganzen Menschen sehen. Zwar wird Wodarg von vielen als „Impfgegner“ abgetan; er untersuchte aber im deutschen Bundestag, wie die Schweinegrippe-Pandemie kreiert wurde. Ganz eindeutig lehnt Wodarg die Theorie der Biowaffe ab, sondern meint, dass man solche Viren immer gefunden hätte, aber nicht danach suchte. Bei rund 30.000 Grippetoten pro Jahr in Deutschland sind oft auch Corona-Viren nachweisbar, wenn man es will. Wodarg benutzt gerne einen Vergleich aus dem Straßenverkehr, denn wenn man überfahren wird, spielt es auch keine Rolle, welcher Autotyp es war. Er wird viel gesehen und gelesen, aber auch von der anderen Seite diffamiert, die auch nicht will, dass wir uns mit Bill Gates befassen.

X22 Report

Es gibt in der Tat diverse Rücktritte, was nicht nur bei Gates der Fall ist, sondern auch bei Marillyn Hewson von Lockheed Martin. Im Dezember 2018 unterzeichnete sie ein Memorandum of Agreement mit Tom Enders vom Konkurrenten Airbus; der inzwischen auch einen Nachfolger hat. Wir wissen, dass auch der frühere CEO von Boeing Denis Muilenburg bereits Geschichte ist; wie es der Zufall will, ist der erste Fall, der in Wien mit Coronaviren in Verbindung gebracht wird, Airbus-Anwalt Andreas Theiss. Nicht genug an Zufällen, denn im österreichischen Corona-Hotspot in Tirol/Vorarlberg sind Schigebiete betroffen, die auch mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska, mit Investor Rene Benko (zu dessen Netzwerk u.a. Alfred Gusenbauer gehört) und mit einem Ausflug des SPÖ-Abgeordneten Thomas Drozda verbunden sind. Auf Anweisung der Parlamentsdirektion wurde Drozda nun getestet, doch das Ergebnis war negativ; er musste sich Verantwortungslosigkeit vorwerfen lassen. Drozda gehörte zu jener Regierung, die der Gusenbauer-Mann Christian Kern ab Mai 2016 anführte, bis er im Dezember 2017 von Sebastian Kurz abgelöst wurde. Der Wiener PR-Berater Daniel Kapp, zuvor Sprecher von Ex-Vizekanzler Josef Pröll (heute Raiffeisen) prangert die Hofer-Kette an, weil sie auch z.B. Kleidung verkauft; er vergisst aber, dass er sein Geld beim Oligarchen Dmytro Firtash verdient, dessen Auslieferung die USA fordern.

Ist Tom Hanks in Heimquarantäne oder inhaftiert?

Ist es Verschwörungstheorie, dass relativ viele Prominente positiv auf COVID-19 getestet wurden? Oder hängt es schlicht damit zusammen, dass sie viel mobiler sind als Durchschnittsmenschen, die sich genau überlegen, ob sie sich eine Flugreise leisten können, wenn überhaupt? Der X22-Report erwähnt auch Karl Hasburg, der in Heimquarantäne ist als erster infizierter „Royal“. Außerdem scheint seltsam, dass Trump beteuert, dass niemand Schuld am „Chinese Virus“ habe und versucht, die Bevölkerung zu beruhigen, weil etwas Größeres im Gang sei. Auch wenn man bei solchen Behauptungen skeptisch ist, fragt sich doch, wie so etwas umgesetzt würde – sicher nicht, indem man allen reinen Wein einschenkt. Man würde dann tatsächlich dafür sorgen, dass Einsatzkräfte ungehindert agieren können; dann wäre das, was wir erleben, ein aufgeblähtes „nothing to see here, please move on“. Das Hashtag #FollowTheWhiteRabbit hat mit Alice im Wunderland zu tun, worauf seltsamer Weise auch ein Bericht aus Wuhan vor ein paar Monaten verweist. Wer in der Q-Terminologie in die Höhle des Weißen Kaninchens hinabsteigt, verliert seine Unschuld, was den Mainstream und die dort verbreiteten „Wahrheiten“ betrifft. Wenn Trump gerade ähnlich spricht wie europäische Politiker, so macht er den Menschen doch Hoffnung, dass alles bald wieder wie gewohnt funktioniere. Konkret ist auch vom 10. April die Rede, also dem Kartfreitag: man beachte, dass Kurz von „Wiederauferstehung“ des Landes zu Ostern spricht.

Corona und die Wirtschaft

Wie würde man als US-Präsident den Mainstream am besten an Bord bringen, der ihn von Anfang an und schon vor dem Wahltag 2016 ins Visier genommen hat? Wohl am einfachsten, indem eine nicht nur nationale Krise heraufbeschworen wird, die den Zusammenhalt aller erfordert. Es muss auch leicht kommunizierbar sein, mit versprochener Abhilfe, die aber in der Zukunft liegt und vorauszusetzen scheint, dass sich alle brav an Anordnungen halten. Dass gewissen Politikern feindselig gegenüberstehende Journalisten jetzt plötzlich alles abnicken, kann man auch anderswo beobachten. Postings wie dieses sind aber auch typisch: „The rich and powerful appear to be the most susceptible to #Coronavirus. Spanish Prime Minister’s wife now has it too. The first virus in history that is more dangerous to the protected elite than to us peasants fighting through crowds at congested airports and Costco checkouts.“ Nachdem zuerst nur große Betriebe gerettet werden sollten, gibt es nun in Österreich ein 38 Milliarden-Paket der Bundesregierung, die freilich nicht auf Menschen vergessen darf, die z.B. durch korrupte Richter und kriminelle Anwälte in Not gebracht wurden und für die diese „Krise“ daher auch nochmal extra belastend ist. Denn es ist immer ein großer Unterschied, ob man Vorräte anlegen, alles jederzeit ersetzen kann, ob man überhaupt eine Wohnung oder ein Haus sein eigen nennen kann.

Bericht aus Italien

Wahrscheinlich ist aber für Opfer von staatlich unterstützten Verbrechern die Welt ohnehin schon lange aus den Fugen, sodass es für sie – anders als für die ewigen Wegseher – nicht erst böses Erwachen geben muss. Es ist nicht anzunehmen, dass eine etwaige Operation Trumps gegen den Deep State auch jene kriminellen Netzwerke erwischt, die sich um hiesige Gerichte gebildet haben. Oder doch? Schliesslich gehört die Unterwanderung des Justizsystems zur Strategie jener, die sich bislang alles erlauben konnten. In den USA findet ein Paradigmenwechsel weg von der Obsession mit „Russian collusion“ hin zu China statt, wobei es dort wie bei uns verdeckte russische Einflussnahme gibt. Diese aber ist untrennbar mit den Clintons, den Podestas und anderen verbunden; es handelt sich um Seilschaften, deren Connections ich über die Jahre aufgedröselt habe. Gerade die hier verbandelten Medien – Stichwort Beteiligungen von Rene Benko – wollen andere geradezu überbieten in (vermeintlicher?) Treue zu Österreich. Noch macht die Bevölkerung brav dabei mit, sich z.B. virtuelle Museumsführungen anzusehen; was aber früher eine Frage der Wahl war, wird heute zum Zwang.

Nur verhalten wird Kritik geübt, weil man nicht dazu bereit ist, Maßnahmen grundsätzlich in Frage zu stellen. Um es klar auszudrücken: mit der verwendeten Begründung ist es ein Holler, der unsere Rechte außer Kraft setzt; wenn auch möglicher Weise etwas anderes dahintersteckt, dem man vielleicht durchaus zustimmen kann. Für Arme ist es eine besonders stressige Zeit, weil gerade sie ohnehin immer mit Unsicherheit leben und Bevorratung für sie kaum möglich ist, sie auch seltener genug Platz, Balkon oder Garten haben. Regieren aus der Ferne ohne Rechenschaft legen zu müssen ist auch irgendwie gruselig, selbst wenn es sich dabei auch um manchmal banale Entscheidungen handelt. Langsam geht manchen ein Licht auf, dass jeder Lebensbereich betroffen ist; allerdings waren „unsere“ Politiker auch bisher schon leicht lenkbar. Unbestritten ist, dass das „Danach“ anders sein wird – das kann positiv sein oder aber negativer als wir es uns vorstellen wollen. Die Erzählung von Trump gegen den Deep State hat etwas von einem Märchen für Erwachsene, die nicht restlos verzweifeln sollen.