Corona: An ihren Lügen werdet ihr sie erkennen

Wir erinnern uns, dass die Parole 2015 sinngemäß „Fürchtet euch nicht!“ war, jetzt heisst es hingegen „Fürchtet euch!“; das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wer einst „Schutzsuchende“ und „Geflüchtete“ willkommen hieß, was nichts mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun hatte, ist jetzt in der Regel sofort dazu bereit, Maske aufzusetzen. Es gibt auch Menschen, die zwar 2015 die Farce durchschauten, nun aber im Lager der Corona-Jünger landeten, also mit den „Welcomern“ in einem Boot sitzen. Die richtige Haltung war 2015 durchaus, sich zu fürchten – nicht vor einzelnen Menschen, die bloß Schachfiguren sind, aber vor der Destabilisierung, die mit Masseneinwanderung forciert wurde. 2020 hingegen ist angebracht, sich nicht vor dem Virus zu fürchten, sehr wohl aber vor dem, was mit diesem Vorwand verfolgt wird. Man kann wegen der Perfidie dieser Strategie – die ja ebenfalls destabilisiert – durchaus davon sprechen, dass wir es mit „Bösem“ zu tun haben. Dies lässt niemanden unberührt, der meint, obenauf zu sein, weil er das scheinbar „Angebrachte“ vertritt, denn es ist immer mit Inhumanität verbunden. Damals (und heute) zählte nicht, wie es Menschen geht, die es nicht so gut getroffen haben; heute kommt offener Zynismus gegenüber „den Alten“, gegenüber Kindern, gegenüber Menschen, die Arbeit oder Firma verlieren hinzu.

Im Dienst der Lüge wirken Menschen ungeheuer lächerlich für all jene, die auf Fakten setzen und die irgendwann dazu übergehen, andere nur mehr zu pflanzen, weil es sinnlos scheint, auf Tatsachen zu pochen. Wer nicht lügt, lacht über einen „neuen Lockdown„, der ab dem 26. Dezember gelten soll und dazu führt, dass noch mehr Geschäfte für immer zusperren. Zugleich wird aber auch immer brutaler gegen diejenigen vorgegangen, die nicht zur Corona-Sekte gehören, also nichts von der neuen Staatsdoktrin halten. In Österreich macht besonders oe24.at Dauerpropaganda für Corona auf dem niedrigsten Level und legt mit einer Umfrage zu Impfung und Lockdown nach; die Parteien, deren Anhänger zuwenig Impfbereitschaft zeigen, sollen sich doch ihrer Verantwortung bewusst sein. Die breite Masse drängt sich zugleich in Einkaufsstraßen oder meint in Umfragen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, wird aber den Panikmachern nicht offen entgegentreten. Zugleich leiden viele sehr unter für sie nicht nachvollziehbaren „Maßnahmen“, die ungerecht und einschränkend sind; der kritische Pastor Jakob Tscharntke sagt, dass er es vorher noch nie erlebt hat, dass Menschen in Tränen ausbrechen, wenn sie ihn anrufen.

Jakob Tscharntke über „Corona-Maßnahmen“

Tscharntke spricht vom Dritten Weltkrieg, zu dem auch das Inszenieren einer Plandemie als globales Ereignis gehört; was er und andere erkennen, muss für Bundeswehr und Bundesheer tabu sein. Dort sollte man aber paradoxer Weise hybride Kriegsführung erkennen und abwehren, statt an ihr mitzuwirken mit „Corona-Einsätzen“, über die nicht diskutiert werden soll. Als sich der Pastor gegen illegale Masseneinwanderung aussprach, geriet er ins Visier derjenigen, die jetzt wie am Schnürchen (sic!) mit Maske gegen angeblich „rechtsextreme“ Kundgebungen gegen „Corona-Maßnahmen“ auf die Strasse gehen. Tatsächlich funktioniert diese Szene unter allen Rahmenbedingungen und vermeidet es peinlich genau, einmal für uns und unsere Freiheitsrechte zu demonstrieren. Man ist allerdings bei Fridays for Future dabei und fordert auch heute von wegen „Menschlichkeit“ die Aufnahme von „Geflüchteten“. Es ist für sie verabscheuenswürdig, dagegen zu protestieren, Menschen wegen eines fragwürdigen PCR-Tests einzusperren; manche würden auf Kundgebungsteilnehmer, die für Demokratie und Freiheit stehen, am liebsten einprügeln, stünde nicht die Polizei (noch?) dazwischen. Daran sieht man, wie wirksam jene Prägung ist, die 2015 deutlich wurde, aber auch damals nicht neu war. „Refugees“ ist ein Trigger, auf den diese Szene anspringt, und man kann sie auch darauf programmieren, in jedem einen Feind zu sehen, der keine Maske tragen will.

Raphael Bonelli und die Maskenträger

Der Wiener Psychiater Raphael Bonelli geht auf das Stichwort „Maske“ ein, denn ein in Berlin lebender Schwuler aus Österreich wandte sich an ihn, weil ihn nervt, dass viele sich auf Datingportalen mit Maske abbilden. Dies fällt auch auf Facebook oder Twitter auf und ist natürlich ein Statement, über das man einen Menschen (scheinbar) in Sekundenbruchteilen einschätzen kann. Einige wechseln das Bild aus Trotz, wenn sie mit anderen in Clinch liegen, die gegen „Corona-Maßnahmen“ sind, andere waren von Anfang an bei Corona voll und sichtbar dabei. Nicht umsonst meint Bonelli, dass die Fixierung auf etwas, das man mit Angst besetzt, auch identitätsstiftend sein kann. Deshalb war die Regierung bzw. ihre Propagandisten auch anfangs erfolgreich, als im Frühjahr auf Gemeinschaftsgefühl gesetzt wurde; dies war auch mit Angstmache verbunden, bedeutete aber, dass man Teil einer Gruppe war. Genau das ist auch ein wesentliches Element bei jener Blase, in der auch bisher Lügen und Desinformationen kolportiert wurden; wer auszuscheren wagt, hat dann kein Umfeld mehr, wird attackiert und dann ignoriert und kann nicht damit rechnen, dass Freunde auch verstehen, was passiert.

Wolfgang Fellner und Thomas Hofer

Wie ungeniert vorgegangen wird, sieht man beim von der Bundesregierung hoch subventionierten Wolfgang Fellner im Gespräch mit einem seiner Dauergäste, dem Politikberater Thomas Hofer. Wer auch die Entwicklung in den USA verfolgt, kennt die Debatten um den Deep State, der mit jenem bei uns verflochten ist; dieser kennt keinerlei Skrupel und bietet politische Karrieren, die aber rasch wieder enden, wenn jemand verheizt ist bzw. kein Schauspieler sein will. Man möchte meinen, dass Personen in der Blase ja erstmal mehr wissen müssten als wir anderen, doch das trifft keineswegs auf alle zu; es ist im Gegenteil oft vernebelnd, zu nahe an der scheinbaren „Macht“ dran zu sein. Man merkt langsam z.B. auf Twitter, dass die Gefolgsleute ihre Wichtigkeit und Nützlichkeit auch für die Zukunft betonen, als ob jemand Lügner brauchen kann, wenn die breite Masse checkt, wie sehr sie verarscht wird. Dies beantwortet die Frage, ob dieses Klientel nicht wenigstens dann Lunte riecht, wenn die Wirtschaft einbricht – es meint, es beträfe sie nicht, weil sie ja Wissenschafter und Kommentatoren etc. seien (die Armen wurden übrigens auch jetzt noch ärmer).

ist Fellner ein Sadist? pic.twitter.com/hyMO7YmgRJ — alexandra bader (@cw_alexandra) December 17, 2020

Wie Fellner mit Anschober umgeht

Daher begreifen diese Kreise nicht, dass die Gegner der Plandemie an Boden gewinnen, wie man am Umgang der WHO mit dem PCR-Test erkennen kann. Dass sich Politiker in Deutschland und Österreich geradezu in Lockdowns und Quarantänegebieten messen, hat auch damit zu tun – je mehr die Farce entlarvt wird, desto mehr müssen sie noch nachlegen. Eine Lügenstory wird aber nicht dadurch wahr, dass umso mehr gequasselt wird; Medien sind bis zu letzt dabei und sorgen dafür, dass unser Nachschub an Märchen nicht versiegt. Doch man desinformiert ja auch bei anderen politischen Skandalen und weigert sich dort ebenfalls, auf Fakten einzugehen oder auch als Justiz Zeugen einzuvernehmen. Dennoch oder auch deswegen zeichnet sich ab, dass nicht nur diese Regierung über die Plandemie stürzen wird, dies umso mehr, wenn sie jetzt dazu ausersehen ist, eine Massenimpfung durchzusetzen, zugleich aber auch weiterhin Menschen einzusperren, dauernd zu testen und mit Masken zu versehen. Es ist aber nicht einfach, aus dieser sich selbst bestätigenden Spirale herauszukommen, denn man müsste zugeben, dass und wie sehr man bisher auf dem Holzweg war und sich gegen sein bisheriges Umfeld stellen.

Warum macht die Grippe gerade Urlaub?

Zugleich aber gewinnen die Personen an Gewicht, die keine Rolle spielen, was man doppeldeutig verstehen muss: sie geben sich unverfälscht und sie sollen nicht wichtig sein, weil sie niemandem etwas vormachen. Denn sie schließen sich mit anderen zusammen bzw. ermutigen andere, sich ebenfalls zu positionieren; auf diese Art entsteht eine Gegenmacht, die man immer weniger übersehen kann. Doch innerhalb der künstlich geschaffenen Blase, die der Agenda des Great Reset dient, gibt es ein anderes Phänomen, auf das Raphael Bonelli im weiter oben auch eingebundenen Video Bezug nimmt. Der Mailschreiber, der sich an ihn wandte, weist nämlich auf Menschen hin, die offenkundig vermeintlich persönlich bekannte Corona-Tote erfunden haben; das vergleicht Bonelli mit denen, die nur angeblich Drohbriefe bekommen haben. „Ich bin so gut, und deswegen heiligt der Zweck die Mittel“ – diese Haltung liegt dem zugrunde, aber auch „unserer“ Corona-Politik. „Ich darf das, weil ich bin ja ein Guter“ kann man dazu auch sagen; dann ist natürlich alles legitim, auch wenn es nur belegt, dass solche Menschen ganz sicher nicht so besonders gut sind (etwa, wenn sie andere wegsperren, nur weil diese alt sind). So erklärt sich wohl auch, dass z.B. Richter und Anwälte zugleich kriminelle Handlungen setzen und sich ein bisschen wohltätig geben. Dass alles via „Regierung“ eiskalt durchgezogen wird, verwirrt einige auch genau deswegen; es muss ja doch etwas „Gutes“ daran sein, wenn jemand sich selbst dieses Etikett gibt, oder?!

PS: Wie man Corona zur Ablenkung benutzt, führt gerade Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vor. Denn er deckt seine Rolle in der Affäre um die Commerzialbank zu, macht dabei jedoch eine schlechte Figur. Dies ist Wasser auf den Mühlen der ÖVP, die im Burgenland in Opposition ist; dabei muss Doskozil zu verschleiern versuchen, dass die SPÖ Burgenland mit russischen Netzwerken verbandelt ist; daraus resultiert auch der nach wie vor bestehende Druck auf Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos, den Doskozil aus der Politik drängte; bislang deckten dies Justiz und Polizei. Doskozil ist also besonders aggressiv, was „Corona“ betrifft, was auch der Unterdrückung der Bevölkerung dient – darin ist er sich wiederum einig mit der Bundesregierung.