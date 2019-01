Kickl, Pilz und die öffentliche Sicherheit

Innenminister Herbert Kickl hat den Abgeordneten Peter Pilz wegen

Kreditschädigung geklagt, die erste Verhandlung am Handelsgericht Wien fand am 14. Jänner 2019 unter großem Medieninteresse statt. Beim Liveticker des Standard wurde sogleich Kickls Anwalt Michael Rami genannt, der auch Verfassungsrichter ist. Seine Kanzlei erregte Aufsehen, weil sie „Vertrauenspersonen“ für ein paar Zeugen im BVT-U-Ausschuss stellte. Nicht erwähnt wurde zunächst, was User auch kritisierten, dass Pilz vom Wirtschaftsanwalt Mark Tuttinger begleitet wurde (die Standard-Zusammenfassung und alle anderen Medien verschweigen ihn). Diese ungewöhnliche Wahl mag damit zu tun haben, dass er wie Pilz selbst Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil bei dessen Klage gegen Airbus 2017 unterstützte. Laut Ticker begann die Verhandlung so: „Es geht los. Name der Causa: ‚Herbert Kickl gegen Liste Pilz, so wie sie vor kurzem hieß‘, erklärt Richter Christian Mosser. ‚Heißt jetzt Liste Jetzt‘, erklärt Pilz‘ Anwalt.“ Merkwürdig auch, dass nicht Maria Stern vor Gericht erschien, obwohl sie formale Chefin der jetzt Jetzt genannten Partei ist, gegen die sich kickl wendet. Denn er klagte eben Jetzt und nicht Pilz auf Unterlassung, Widerruf und Kreditschädigung.

Es wirkt bizarr, dass Stern zugleich in einer Presseaussendung zu Frauenmorden vom Innenminister Geld für Prävention fordert. Doch andererseits dienen Partei und Klub ohnehin nur als Tarnmantel, da Pilz nicht so alleine dastehen kann wie die hinausgemobbte Martha Bissmann, die zuerst ihm hätte weichen sollen. Es war die Rede von einer Vollmacht Sterns für Pilz, die vorlag, aber nicht unterschrieben ist. Rami versicherte dem Beklagten, dass er es ihm auch so glauben würde. Am 6. Juni 2018 wurde Pilz plötzlich krank, als er aufgrund einer Anzeige von Staatsanwalt Hans Peter Kronawetter (im Kontext Eurofighter) wegen übler Nachrede vor Gericht erscheinen hätte sollen. Tags darauf gab er eine Pressekonferenz mit Maria Stern, die verkündete, dass sie in einem “ zutiefst feministischen Akt“ nicht auf das freigewordene Mandat von Peter Kolba nachrücken werde. Somit konnte Pilz am 13. Juni wieder im Parlament angelobt werden, was ihn zwar immun machte, aber nicht vor zivilrechtlichen Klagen bewahren kann.

Liveticker des Standard

Pilz wurde jetzt vom Richter immer wieder nach den Quellen für seine Behauptungen gefragt und verwies auf die Unterlagen des U-Ausschusses, aber auch auf die WKStA und Gespräche. Dies wirft die Frage auf, ob er beim Thema Geheimdienste Grenzen überschreitet, was sein Agieren ja nahelegt, zumal er auch auf entsprechende Kontakte verweist. Als er einen Vortrag über „Schwarze Netzwerke“ im BVT halten wollte, musste der Richter ihn einbremsen. Ausserdem entsteht der Eindruck, dass er vorab wusste, wie etwas laufen wird im Bereich der Justiz, was irgendwie auch an den Eurofighter-Ausschuss erinnert. Siehe Ticker: „Es gibt übrigens noch ein zweites Verfahren zu der Aussage von Pilz, auch hier hat Kickl geklagt, allerdings nicht die Partei von Pilz, sondern Pilz höchstpersönlich. Auch dieses Verfahren ist am Handelsgericht Wien anhängig, das Beweisverfahren ist bereits abgeschlossen. Pilz hatte den Medien vor Beginn der heutigen Verhandlung mitgeteilt, er habe dieses Verfahren ’schon gewonnen‘.

Kickl gegen Pilz – vor dem Handelsgericht. Kickl hat Pilz geklagt wegen der Aussage, kickl sei eine Gefährdung für öffentliche Sicherheit. pic.twitter.com/SqNwzCWpEr — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) January 14, 2019

Kleine Zeitung auf Twitter

Rami erwähnt das jetzt, er fragt Pilz: ‚Haben Sie die Medien falsch informiert?‘ Pilz: ‚Das Verfahren ist abgeschlossen, ich erwarte dass das Urteil zu meinen Gunsten ausgeht.‘ Das habe er auch den Medien so kommuniziert. (Anm.: Stimmt nicht ganz – Pilz hatte gesagt ‚Das haben wir gewonnen‘. Ich habe es hier bewusst hier nicht berichtet, weil ein Gegencheck so kurz vor Beginn der Verhandlung nicht möglich war.)“ Dies habe für Verwirrung gesorgt, heißt es, aber der „Aufdecker“ darf sich ja auch der Protektion durch Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek erfreuen, der beim Einstellen des Verfahrens 2018 wegen sexueller Belästigung eine Rolle spielte. Pikanterie am Rande: dies wurde am gleichen Tag bekannt, an den die Suspendierung von Peter Gridling aufgehoben wurde, der es auch Pilz‘ Agitation gegen Gert Polli verdankte, dass er BVT-Chef werden konnte. Wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass Mark Tuttinger eine Agenda unterstützt, die sich gegen die europäische Industrie richtet und US-Rüstungskonzernen dient, denn nichts anderes steht bei den Anzeigen gegen Airbus im Hintergrund. Bezeichnend auch, dass Doskozil ebenfalls die US-Kanzlei Skadden engagierte (und das Ziel hatte, Airbus auf dem amerikanischen Markt zu schaden), die den Hersteller der Triebwerke von Lockheeds F-16, General Electric vertritt.

Liveticker des Standard

Dies wirft aber die Frage auf, wann er vor dem Eurofighter-Ausschuss aussagen muss, da er offenbar die Interessen der US-Rüstungsindustrie vertritt und mit dieser und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer gemeinsame Sache macht. Übrigens wollte ihn auch Ex-Verteidigungsminister Darabos klagen, der wiederholt Ziel widersprüchlicher Pilz-Behauptungen ist und den er 2017 wegen des Eurofighter-Vergleichs anzeigte. doch Darabos hatte aber nie den Spielraum, über den Kickl anscheinend verfügt. Das sieht man auch, wenn man die von anderen getroffene Entscheidung, Generalstabschef Edmund Entacher abzuberufen (2011) mit Kickls Agieren im Zusammenhang mit der Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling vergleicht. Beides wurde aufgehoben, aber da enden schon diee Gemeinsamkeiten, weil es bei Gridling Ermittlungen, Verschriftlichung und offensive Kommunikation gab. Bei Entacher dauerte es Monate, bis es eine schriftliche Begründung gab, die Staatsanwaltschaft befasste sich nicht mit ihm und Darabos gab nie eine Pressekonferenz dazu, sondern hatte auszubaden, was er selbst nicht wollte. Wenn Pilz und Anwalt mit dem Russland-Narrativ kommen, liegt der Verdacht nahe, dass wir es hier auch mit der Integrity Initiative zu tun haben, einer angloamerikanischen militärisch-geheimdienstlichen Operation

Gibt sich Pilz deshalb so forsch: „‚Ich würde es heute nicht mehr so zurückhaltend formulieren, dass Kickl eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist‘, sagt Pilz. ‚Mit dem heutigen Wissen würde ich sagen: ‚Er ist eine der größten Gefahren für die öffentliche Sicherheit.‘ Hm-hm, sagt der Richter.“

Advertisements