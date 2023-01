Wahrheitssuche: Raus aus dem Kaninchenbau!

„Down into the rabbit hole“ wurde aus dem Englischen übernommen, sodass besonders kritisch, mutig und aufgeklärt sein soll, wer dauernd tief im Kaninchenbau frei nach „Alice im Wunderland“ nach der wirklichen Wahrheit sucht. Freilich werden viele hierbei Opfer ihrer selbst und merken oft gar nicht, dass sie falschen Vorstellungen aufsitzen und sich nur mehr aufeinander beziehen. Eigentlich sollte man immer dann vorsichtig sein, wenn es so verlockend scheint, sich anderen überlegen zu fühlen. Zum Beispiel, wenn Aktivisten in Lützerath von der Polizei aus ihrer misslichen Lage gerettet werden müssen (aus dem Kaninchenbau gewissermassen, also dem Tagebau). Natürlich ist auch bezeichnend, dass Greta Thunberg dort auftaucht, wo der Braunkohleabbau erweitert werden soll. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sieht die Sowjetunion neu heraufdämmern, weil die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ eine Räterepublik wollen. Doch wir sollten beim Stichwort Kommunismus nicht an die russische Revolution oder die chinesische Kulturrevolution denken. Wohl aber sollten wir Personen zuordnen, die nicht erst jetzt Politik mitgestalten und Begriffe wie „Energiewende“ und „Klimarettung“ als Tarnwörter verstehen, die man durch „Kommunismus“ ersetzen kann.

So löst sich auch der scheinbare Widerspruch zum Beispiel zwischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und den „Klimaklebern“ auf, zu denen auch eine Beraterin von Ministerin Leonore Gewessler gehört. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil lässt sich so einordnen, der im „Falter“ gerade als vermeintlicher Öko-Kämpfer gelobt wird. Mit Umweltschutz hat all dies nicht das Geringste zu tun, auch wenn dieser einst Grüne motivierte. Tatsächlich wurden die Grünen rasch gekapert, wie etwa in der Rolle von Peter Pilz deutlich wurde. An ihn schloss sich Rudi Anschober an, der später glückloser Gesundheitsminister war. Anschober ist inzwischen wieder mehr in der Öffentlichkeit; bei einer Diskussion über die Klimakleber auf Puls 4 am 10. Jänner und am 13. Jänner bei der Vorstellung der „Klima-Allianz“ „Neustart für ein krisensicheres Österreich“. Sicher sind viele Menschen zu Recht angespeist wegen Anschobers Rolle bei der Corona-Agenda („die nächsten 14 Tage sind entscheidend“). Er hat auch ausgesorgt durch lange politische Tätigkeit, ein Buch, Vorträge und eine Kolumne in der „Kronen Zeitung“ mit dem bezeichnenden Titel „Wendepunkte„. Es geht auch Partnerin Petra Ramsauer gut, die hier in einem Podcast des Presserats zum Krieg in der Ukraine zu hören ist. Sieht Anschober aber aus wie jemand, der glücklich ist, oder ist er doch eher ein Getriebener?

Anschober im Interview

Bedenkt man, dass Anschober „Krisen“ mitgeschaffen und diesen Prozess verteidigt hat, ist klar, dass eine ehrliche Bezeichnung „Neustart für ein kommunistisches Österreich“ wäre. Seit der Pariser Klimakonferenz 2015 wird der Ansatz der „Just Transition“ verfolgt. Man kann dies auch doppeldeutig verstehen in dem Sinn, dass es bloss (notwendige) Transformation ist. Am 12. Jänner präsentiert „Klimaschutzministerin“ Gewessler mit Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl und AMS Wien-Chefin Petra Draxl den „Aktionsplan Just Transition„. Es passt ins Bild, dass Kocher nächste Woche am World Economic Forum in Davos teilnehmen wird. Jede Diskussion scheint unmöglich, wenn für eine Seite Klimademonstranten Terroristen sind und für die andere Seite Corona-Massnahmengegner. Heute erinnern sich wohl nur wenige daran, aber es gab in den 1980er Jahren eine heftige Debatte über etwaige Legitimität von Gewalt in zivilem Ungehorsam. Der damals 85jährige Philosoph Günther Anders sprach sich auch angesichts von Tschernobyl und der Stationierung amerikanischer Atomraketen in Deutschland in einem Interview mit der Zeitschrift „natur“ 1986 gegen einen Verzicht auf Gewalt aus. Das Interview und Reaktionen unter anderem von Petra Kelly, Robert Jungk, Hans Christian Ströbele erschienen 1987 im Buch „Gewalt Ja oder Nein…“. Besonders in Leserzuschriften an „natur“ wurde deutlich, dass viele Leute ihren gewaltfreien Protest von Anders abgewertet sahen, der sich seit vielen Jahren gegen atomare Bedrohung engagierte.

Aktivismus in Wien

Schaffen wir es, heute sachlich über die „Klimakleber“ und vor allem mit ihnen zu sprechen, ohne dauernd mit „Terror“ zu kommen? Wenn die Diskussion von „Klima“ weggeführt wird, sind diese Aktivisten nämlich auch für Naturschutz und gegen Bodenversiegelung. Zugleich sollten andere auf den Teppich kommen, was ihren Umgang mit C-Protesten betrifft; immerhin will Gesundheitsminister Johannes Rauch alle Massnahmen beenden und man kann zahlreiche Todesfälle nach „der Impfung“ auch kaum mehr totschweigen. Wer bei C nicht in die Falle ging, sieht sich Menschen gegenüber, die fügsam waren und dann ohne Pause weiterzogen zu „Stand with Ukraine“. Freilich verirrt sich im Kaninchenbau, wer Wladimir Putins Angriff irgendeine Form der Legitimation zubilligt. Dies geschah etwa bei einem Protest vor Wien Energie am 11. Jänner 2023, wo eine Rednerin von freiland.jetzt „als Juristin“ behauptete, Putin habe bloss von „Naturrecht“ Gebrauch gemacht (wir sind damit fast schon bei den Reichsbürgern). Die einen posieren immer noch gerne mit Karl Lauterbach, während andere Bodo Schiffmann auf den Leim gehen, bei dessen „Schwindelambulanz“ der Name wohl Programm ist. Dann haben wir den Amerikaner William Toel, der angeblich die Deutschen liebt und dessen Anhänger andächtig seinen nicht eintreffenden Vorhersagen lauschen.

Johanna Mikl-Leitner und die Impfpflicht

Wer sich im Kaninchenbau verlaufen hat und nicht mehr herausfindet, erklärt alles pauschal, etwa indem eine bestimmte Ursache für fehlgeleitete Politik verantwortlich ist. Es gibt keinerlei russische Einflussnahme, sondern ausschliesslich amerikanische oder angloamerikanische. Wenn auffliegt, dass ein Schauspieler Kinderpornografie konsumierte, muss eingeflochten werden, dass es Gerüchte gäbe über Kinderpornoringe in Wien, in die auch Spitzenpolitiker verwickelt seien. Zugleich weigern sich alternative Medien aber, über Verstrickungen im Bereich Korruption zu recherchieren, bei denen sehr viel öffentlichen Quellen entnommen werden kann. Freilich geht es um Netzwerke, die zu ihrem finanziellen Vorteil mit Russland verbandelt sind; wenn es etwas über einzelne Personen zu wissen gibt, um ihre Motivation zu steigern, wird es wohl eingesetzt werden. Man blendet „alternativ“ aber lieber alles aus, wo man ansetzen könnte, statt bloss zu vermuten. Wenn Roger Koeppel von der „Weltwoche“ behauptet, Putin sei „ein Freund der Souveränität der Völker“, zeigen meine Recherchen das genaue Gegenteil auf. Koeppel wird aber belohnt, indem er bei Servus TV moderieren darf. Gerwin Lovrecki dokumentierte auch C-Proteste und springt jetzt für Daniele Ganser in die Bresche, dessen Auftritte in Steyr und Innsbruck verhindert werden sollen. Er will nicht wahrhaben, dass Ganser mit keinem Wort auf Russland als Kleptokratie eingeht.

Kampf für Daniele Ganser?

Ganser reagiert nicht, wenn man ihn dazu auffordert, bei Österreich-Terminen auf die Rolle von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und seinem Umfeld einzugehen, der für Viktor Janukowitsch und Mykola Azarov lobbyierte. Putin will Janukowitsch wieder einsetzen; Premier Azarov wurde von den Gusenbauer-Partnern Leo Specht und Gabriel Lansky juristisch vertreten. Gansers Linie wird endlos von zahlreichen anderen Personen wiedergegeben, die sich aufeinander beziehen. Sie haben nur Hohn und Spott für Politiker übrig, ohne sich je zu fragen, warum manche so überfordert wirken und warum kontraproduktiv agiert wird. Dämmert doch jemandem in diesen im Kaninchenbau gefangenen Zirkeln, dass kräftig nachgeholfen wurde, kann es nur eine verdeckte amerikanische, niemals aber russische (und chinesische) Strategie gewesen sein. Früher oder später kommt man bei den meisten, mit denen man gegen Impfzwang auf die Straße ging, zu deren krasser Unterschätzung von Putin, ja zu deren Verharmlosung. Wer sich voll Verachtung für unser politisches System in Pose wirft (und gerne abfällig vom „Wertewesten“ spricht), lobt Putin immer wieder. Das hat nichts mit notwendiger Kritik an US-Militärinterventionen zu tun, weil selbst Verbindungen von Donald Trump und Joe Biden zu Russland sofort in Abrede gestellt werden wegen des Wortes „und“, das aus der rabbit hole führt. Amanda Ellis ist eine Britin, die auch channelt, aber recht gut auf den Punkt bringt, worum es bei Irrwegen auf der Wahrheitssuche geht und wie man wieder zurückfindet.

Eine „violette Pille“ von Amanda Ellis

Im Film „Matrix“ gibt es die Wahl zwischen blauer und roter Pille; darauf spielt Ellis an. Wenn es immer die anderen sind, die etwas übersehen, merkt man auch nicht, dass die einen Putin gut finden und andere zwar kritisch sind, aber sich nicht wirklich mit der russischen Vorgangsweise auch bei uns befassen. Und dennoch entsprechen sie in ihrer Rhetorik dem, was Ellis mit Extremen meint. Es ist oft wirklich bloss, „den lehne ich inbrünstig ab!“ bzw. „es ist gemein, wie die den ablehnen, drum muss ich für ihn sein!“. Wer gemässigte Standpunkte entwickelt, vermeidet Extreme und irrt nicht im Kaninchenbau herum ohne zu realisieren, dass er bloss im Kreis läuft. Wer sich „red pilled“ auf dem unbequemen Pfad der neuen Erkenntnisse wähnt, hat oft bloss die blaue Pille geschluckt, glaubt aber, es war die rote. Auch wer eigentlich jene Angst nehmen wollte, die mit C geschürt wurde, greift oft selbst zur Panikmache. Dieser Mechanismus lässt sich beim Krieg ebenfalls beobachten, wo Russland, Teuerung, Frieren oder auch Biowaffenlabore in der Ukraine etc. gefürchtet werden. „Die anderen“ mögen da und dort weggedriftet sein, aber wir laufen selbst ebenfalls Gefahr – und viele sind es, weil sie sich zwar mit C befassten, sie aber bei Ukraine und Putin anderen einfach folgten.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540