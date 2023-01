Ukraine, WEF und Marxismus

Wolodymyr Selenskij soll beim World Economic Forum sprechen, das diesen Monat wieder stattfindet; letztes Jahr eröffnete er es virtuell. Zur WEF-Agenda gehört auch Klima; dazu passend brachte der „Spiegel“ eine Titelgeschichte über Karl Marx – der den Nationalstaat ablehnte- neu gedacht. „There is no Planet B“ steht auf Marx‘ Sticker, was an ein Transparent der Grünen „Es gibt keinen Planet B“ erinnert, das länger vom Balkon ihres Parlamentsklubs hing. Ich zeige weiter unten eine Aufnahme davon; die Farbgebung entspricht jener des Titels von „Das Klima-Buch“ von Greta Thunberg, wo ebenfalls „Warming Stripes“ verwendet werden. Wenn beständig die Rede ist von „Energiewende“ kombiniert mit „Klimawandel“, setzen sich Begriffe fest, mit denen man etwas verschleiert. Es existieren Aufnahmen von Klaus Schwab vor einer Lenin-Büste, und doch wollen viele nicht wahrhaben, wie man ihn einordnen sollte. Sie glauben an eine transatlantische Agenda des WEF und auch daran, dass „Spiegel“ und Co. transatlantischen Interessen dienen – tatsächlich, bei solchen Titelbildern?

Wenn man alles sortiert, muss man im Grunde dabei beginnen, wie man sich als Frau oder als Mann wahrnimmt. Denn wir neigen dazu, Vorstellungen aus einer weniger komplexen Zeit als Grundlage zu betrachten, vielleicht gar nicht mal bewusst. Frauen meinen dann, sich um alles kümmern zu müssen und Männer sehen in fast jedem anderen Mann einen Versager. So wollen Frauen Flüchtlingen „helfen“, ohne sich zu fragen, wie es zu dieser Situation kam, und Männer wissen angeblich ganz genau, was sie anstelle von Politikern tun würden. Auf beide Weise werden Widersprüche ausgeblendet und es geht Entscheidendes unter, denn die Rolle der Ukraine kann durchaus mit Russland akkordiert sein. Und in der Politik gibt es nicht nur Unfähigkeit, sondern auch Druck, Komplizenschaft, Naivität und ein fein gesponnenes Netz an Subversion. Wir werden seit Jahren mit scheinbaren Gegensätze getriggert und gespalten: Maidan und Krim 2014, Refugees Welcome 2015, Trump seit 2016, C-Agenda (wir werden alle sterben, mit oder ohne „Impfung“) seit 2020, wieder Ukraine seit 2022.

Titel des „Spiegel“

Es ist unerheblich, ob jemand nur oder vor allem dem Mainstream oder alternativen Medien vertraut, da er in beiden Fällen desinformiert und manipuliert wird, wenn er sich nicht selbst kundig macht. Wir können jetzt z.B. diejenigen Militärexperten absurd finden, die sich über Waffen für die Ukraine freuen, aber hybriden Krieg via Geheimdienste nicht erkennen. Zugleich werden auch die Vorstellungen in einer Szene immer schräger, die sich oft stolz als „Wahrheitsbewegung“ einschätzt. Da gab es „10 days of darkness“ von QAnon und dessen Anhängern und jetzt kündigte William Toel 40 Tage an, in denen es unter anderem zu arktischer Kälte kommt und Bomben und Raketen fallen können. Wie Q und Toel funktionieren, versteht man, wenn man sie mit der bolschewistischen Operation Trust vergleicht. Es beginnt laut Toel am 13. Jänner, also in zehn Tagen, und man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass dann das Wasser in den Leitungen gefriert. Toel klagt darüber, dass die Regierung den Deutschen keine Flächen für Landwirtschaft zur Verfügung gestellt habe, was so auch nicht stimmt, da es ja Bauern und Gärtner gibt. Meinem Unbehagen habe ich immer wieder mit Begründungen Ausdruck verliehen; auch Autorinnen bei der „Stattzeitung“ und bei der „Sezession“ ist er nicht geheuer; sie bemerken einen deutlichen Überhang an Frauen unter seinen Fans. Was ein paar Männer daraus machen, sieht man hier in diesem Video zu den 40 Tagen (etwa ab 1 Stunde 10 Minuten).

Transparent der Grünen

Einer von ihnen betont wiederholt, dass es komplett gleichgültig wäre, würde es sich bei Toel um einen CIA-Agenten handeln. Daran sollte man bei ihm nicht unbedingt denken, doch gerade diese Herren erwarten ja nun eine Befreiung von Besatzung und zeigen eine Karte amerikanischer Stützpunkte in Deutschland. Es ist kein Zufall, dass sich die Anhängerschaften von QAnon und William Toel überschneiden. Dies wird auch evident beim Video von Arise Guerilla News, wo ca. bei Minute 50 „SG Anon“ als neuer Gast hinzugeschalten wird und nur als Stimme präsent ist. Damit wird scheinbar alles bestätigt, weil es für Getriggerte umso glaubwürdiger wirkt, je nebulöser etwas in Wahrheit ist. Ein bisschen „höherer Plan“ und angebliche Kooperation mit Geheimdiensten, und die Fans sind hingerissen. Bei 1 Stunde und 20 Minuten kommt Rima Laibow auf Sendung, die Witwe von Brigadegeneral Albert Stubblebine, den sie im Jahr 1994 geheiratet hat. Stubblebine wird mit dem früheren Remote Viewing-Programm der US-Armee in Verbindung gebracht; sie channelt ihn angeblich jetzt und schrieb darüber das Buch „The Colonel speaks“. Nun sind ironischer Weise sowohl Menschen, die Remote Viewing stolz vor sich hertragen, als auch jene, die dies unmöglich finden, oft politisch auf dem falschen Dampfer. Es gibt keine Sicherheiten in dem Sinn, „wenn ich dieser oder jener Person oder Initiative, dieser Publikation, jenem Video vertraue, dann weiss ich, was Sache ist“.

Toel spricht

Toel-Jüngern fällt nicht auf, dass ihr Idol als Experte für Deutschland gelten soll, aber nur eine Handvoll Worte in dieser Sprache kennt. Tatsächlich driften viele ins Quasireligiöse ab und betrachten Toel als von Gott gesandt siehe dieses Video, bei dem User dann wünschen, dass Gott ihn beschützen möge. Toel behauptet, er würde „aus Liebe zu den Deutschen“ handeln. Er suggeriert jedoch auch, dass er ein illegitimer Sohn des Anstreichers aus Braunau sein könnte, was kein so neuer Dreh ist. Kürzlich erhielt der Toel-Anhänger Peter Altmann Bücher von Monika Donner geschenkt, in einem Fall mit der Widmung „aus Liebe zu den Deutschen“. Ein Schelm denkt hier daran, wie im formal neutralen Österreich von Zusammenhängen abgelenkt wurde. Wer vollkommen nüchtern die von mir verwendeten Illustrationen betrachtet, wird zugegeben müssen, dass sie etwas verbindet. Wir sollen aber glauben, dass „Spiegel“ und Co. ja „transatlantisch“ und „gegen Putin“ seien.

Die KPÖ auf Facebook

Wer sich emotional triggern lässt, möchte sich besser fühlen und reagiert, ohne zu fragen, warum ihm etwas vorgesetzt wird. Da geht es zum Beispiel um Aussagen der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, bei der viele an „die Regierung kümmert sich nur um die Ukraine“ oder an „nur ein Offizier, der gedient hat, kann Minister sein“ denken. Daran schliessen sich manchmal nostalgische Vorstellungen von Frauen daheim am Herd an, auch weil Politikerinnen ja allgemein für einen Niedergang stünden. Doch in der Realität werden Rahmenbedingungen eben auch durch Subversion geschaffen, die man nur dann untersuchen kann, wenn man nicht in die aufgestellte Falle geht. Gleiches gilt natürlich auch für jedes Narrativ um die Ukraine, etwa wenn jetzt das Minsker Abkommen wieder diskutiert wird.

