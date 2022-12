Protest in der Geschlechterfalle

Die nach den ersten C-Massnahmen entstandene Protestbewegung wurde immer von Frauen und Männern getragen. Sie ist aber in ihrem öffentlichen Auftreten männerdominiert und beruft sich auf Autoritäten, was viel mit traditionellen Vorstellungen zu tun hat. Bei einigen kommen abenteuerliche Erklärungen für politische Hintergründe hinzu, die auch Emanzipation als perfide Strategie von Gegnern betrachten. Dass man immer bei scheinbar offensichtlichen Kausalzusammenhängen vorsichtig sein sollte, erklärt der Wiener Arzt Marcus Franz bezogen auf C im Gespräch mit Kai Stuht. Viele verhielten sich auch so, weil sie bei medizinischen Themen nicht so recht durchblicken. Doch als dann der Ukraine-Krieg begann, lag für die meisten sofort auf der Hand, womit wir es hier zu tun haben. Auch ein etwaiger Zusammenhang mit zuerst der maßlosen Überbewertung eines Virus wurde kaum untersucht, obwohl beides unsere Staatshaushalte sehr belastet.

Zunächst vom rätselhaften Umgang der Regierungen mit einem simplen Virus ausgelöst entstand eine Szene, die sich auch in Videos ständig aufeinander bezieht und in die sich Vertreter eines bestimmten Russland-Narrativs mühelos einklinkten. Es ist vom Prinzip her ebenso eine Blase wie das gleiche Verhalten im vielkritisierten Mainstream, in der es ebenso wenig wie dort eine Fehlerkultur gibt. Man muss aber überall dessen gewahr sein, dass alles als Trigger verwendet werden kann. Nicht zuletzt auch gerade die Resonanz, die jemand hat, weil sie in trügerischer Sicherheit wiegt, als ob automatisch wahr ist, was viel Beifall findet. Unten sehen wir einen Michael mit Carsten Pötter zuerst über „Weiblichkeit“ und danach „Männlichkeit“ philosophieren (was nett ausgedrückt ist). Wie es manche „Gelehrten“ im 19. Jahrhundert praktizierten, wird die Frau (von Michael und Carsten „das Weib“ genannt) auf eine Art Gefäß reduziert, das neue Lebewesen zur Welt bringt. Männer werden heutzutage natürlich ihrer Männlichkeit beraubt, sind nicht „ritterlich“, sondern oft toxisch (was stimmt), aufgrund einer Traumatisierung ihrer Vorfahren durch zwei Weltkriege (viel zu simpel!).

Über „Weiblichkeit“

Pötter ist an einem „Friedensprojekt“ mit der Anhängerin von William Toel Nancy Mandody beteiligt d.h. bietet mit ihr Seminare an. Auf Toel und seine Fans gehe ich u.a. hier ein; er ist anscheinend Teil einer psychologischen Operation, die wiederum auf Trigger setzt. Die Szene verkauft neben Kongressen, Kursen und Workshops sowie Büchern auch diverse andere Produkte; dies ist jedoch hier nicht das Thema. Was Klischees über Ritter und „Ritterlichkeit“ betrifft, sei der Kanal „Geschichtsfenster“ empfohlen. Carsten, Michael und andere „echte Männer“, die Emanzipation als Schlag gegen sich empfinden, sind natürlich halbe Frauen, wenn wir an den Chromosomensatz denken. Gender überall und hunderte angebliche Geschlechter führen genauso auf Abwege wie ein Gehabe unter Kritikern, das überholte Stereotype aus der Mottenkiste holt. Als Folge dessen sollen Männer vorgeben, von allem sofort eine Ahnung zu haben und Frauen sollen vor allem „wegen der Kinder“ von allem emotional betroffen sein. Der ab 2023 eingestellte „Wochenblick“ warb für eine Veranstaltung unter anderem mit Sucharit Bhakdi, um beim Bericht darüber von „Ärzten, Beamten und Müttern“ im Publikum zu sprechen. In den Kommentaren auf YouTube zum Video oben wird deutlich, dass es noch Frauen gibt, die sich von Männern erklären lassen, wie sie sind. Während Michael und Carsten davon ausgehen, dass nur Männer „Weiblichkeit“ objektiv definieren können, sind sie bei „Männlichkeit“ weniger vorsichtig und übernehmen das lieber selbst.

Über „Männlichkeit“

Als Alternativprogramm eignen sich manche Krimis, etwa „Maria Wern – Kripo Gotland„, zum Beispiel die Folge „Sturmfront„. Bei einem Manöver der schwedischen Streitkräfte wird ein LKW samt Fahrer in die Luft gesprengt; scheinbar zufällig bekamen die leitende Ermittlerin Maria Wern, deren Sohn zur Musterung muss, und ihr Freund und Kollege Sebastian Besuch von Sebastians Mutter Harriet. Sie ist jedoch Oberst und für IT-Sicherheit zuständig; das beim Manöver getestete neue System Okapi wurde gehackt. In „Insel der Puppen“ fährt Wern mit sieben ehemaligen Mitschülerinnen auf die abgelegene Insel Stora Karlsö; das fiktive Hotel dort ist nach der Sommerpause schon geschlossen, aber eine der Frauen kennt die Besitzerin. In der ersten stürmischen Nacht beginnt eine Mordserie; alle Handys verschwinden und das Boot wird unbrauchbar gemacht. Wern macht sich dadurch verdächtig, dass sie nicht panisch reagiert, sondern rational.

Hunter Bidens Geschäfte

Welche Narrative von den angeblich so rationalen Männern verbreitet werden, sieht man beim Kanal Lion Media zur Kontroverse um Daten vom Laptop von Hunter Biden. Twitter hat keine Zensur auf Anweisung des FBI geübt, auch wenn anderes behauptet wird. „Putin kämpft für das Gute“ und „Trump wird euch retten“ ist für viele unumstößlich und sie wehren jede Untersuchung von Zusammenhängen und Netzwerken ab. Als angeblich so „emotionale“ Frau tue ich aber genau das und möchte wissen, wer wo wirklich wie verdeckt operiert. Was Carsten Pötter betrifft, behauptet er übrigens auch, dass Homosexuelle in Wahrheit so mit nicht geborenen Mehrlingen in Verbindung sind. Wenn ein Mann nicht seinen Vorstellungen von „männlich“ entspricht und eine Frau denen von „weiblich“, dann wurde zuvor ein weiblicher bzw. ein männlicher Embryo abgetrieben. Angesichts von all dem Unsinn erspare ich uns, auch noch Behauptungen über „Dunkelmächte„, Weihnachten und Neopaganismus unter die Lupe zu nehmen.

