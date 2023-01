So wird die Wahrheit verschleiert

Was wirklich gespielt wird, ist für die meisten Menschen nach bald drei Jahren „Pandemie“ und einem Jahr Ukraine-Krieg immer noch ein Rätsel. Sie erwarten oft aussergewöhnliche Erklärungen und blenden gerne alles aus, was da nicht reinpasst. Tatsächlich aber übersehen sie, dass die Lösung im Normalen und Gewohnten mit leichten Abweichungen liegt. Es ist wie wenn sie NUMB3RS automatisch NUMBERS lesen, statt sich zu fragen, ob die 3 zufälliges Versehen oder Absicht war. So aber wird verdeckt operiert, weil nur sehr wenige das Gefühl haben, dass mit dieser 3 etwas nicht stimmen kann, und ein Puzzle zusammensetzen. Diese Menschen werden in der Regel von den anderen übergangen, die hingegen bereit sind, an fantastische Erklärungen zu glauben. Stolz ergehen sie sich häufig mit anderen darin, eine Welt zu beschreiben, in er es schliesslich kaum mehr ein schlichtes E gibt. In ihrer Wahrnehmung hat die 3 das E längst ersetzt; zugleich wird aber die durch Subversion verfolgte Strategie immer weiter vorangetrieben, so dass auch häufig 3 statt E auftaucht. Rational bedeutet 3 statt E das Auftreten von Widersprüchen, die nur dann einen Sinn ergeben, wenn man ein Operieren auf mehreren Ebenen und von mehreren Seiten für möglich hält. Ein Beispiel dafür ist die Begeisterung bei Wählern der AfD für Sahra Wagenknecht, mit der sich der „Guardian“ gerade beschäftigt. Die Linke ist natürlich die Nachfolgerin der SED und der vom „Guardian“ erwähnte Jürgen Elsässer vom gerne extrem rechts eingeordneten „Compact-Magazin“ war einmal beim früher von der DDR finanzierten „konkret„.

tkp.at ist der Blog von Peter F. Mayer, der 2017 für die Liste Pilz kandidierte; der erste Job von Peter Pilz war beim von der Stasi betriebenen Magazin „Extrablatt“. Aktuell berichtet tkp.at zum Beispiel darüber, dass der „Wagenknecht-Vertraute“ Dieter Dehm, der früher auch dem Bundestag angehörte, Gerichtsverfahren gegen Karl Lauterbach und Christian Drosten fordert. Nun sollte man sich immer fragen, wie sich jeder in den letzten Jahren verhalten hat nicht nur hinsichtlich „der Pandemie“. Wagenknechts Ex-Ehemann Ralph T. Niemeyer bot sich Russland als Exilkanzler an und posierte unter anderem mit Sergej Lawrow. Seine Positionen erinnern an jene der Reichsbürger, doch ist er deswegen schon weit abgedriftet oder steckt System dahinter? Wagenknecht ist schon lange liiert mit Oskar Lafontaine, der von der SPD zur Linken wechselte. Ins Bild passen auch Kanzler Olaf Scholz‘ Besuche in der DDR als Juso, einmal wurde er ins Zentralkomitee der SED eingeladen. In Österreich ist etwa bekannt, dass Bürgermeister Michael Ludwig in der DDR studierte und über die SED dissertierte. Was passiert eigentlich mit Sozialdemokraten, die mit Wladimir Putin oder der SED nichts am Hut haben? Dies gehört zu den Fragen, mit denen ich mich schon länger befasse, weil ich weiss, dass eine 3 nichts in NUMBERS verloren hat.

Paul Brandenburg und Kayvan Soufi-Siavash

Ken Jebsen tritt jetzt unter seinem eigentlichen Namen Kayvan Soufi-Siavash auf und stellt bei Paul Brandenburg gleich klar, dass nur die Kriege der Amerikaner zu kritisieren sind. Bei alternativen Medien ist es üblich, die russische Position von der „militärischen Spezialoperation“ zu übernehmen. Letztlich geht es um fatal falsche Schlussfolgerungen der Menschen, die diesen Medien vertrauen, was die politische Situation im eigenen Land betrifft. Eigentlich recherchiere ich in erster Linie Netzwerke und deren Agieren zum Durchsetzen einer Agenda via Regierungen und Mainstream, aber dazu gehört leider auch vielfach die scheinbar alternative Szene. Flavio von Witzleben arbeitet für Russia Today und den „Rubikon“; für diesen interviewte er auch Alina Lipp. Zu seinen Gesprächspartnern gehört Gerald Markel, der in Österreich das Feld der politischen Analyse besetzen soll, ohne je zu recherchieren und der mit belegten Fakten geizt. Soufi-Siavashs apolut.net weist zu Recht darauf hin, wie schnell zu Zensur gegriffen wird, statt sich mit anderen Ansichten auseinandersetzen. Die DDR-Agentin Johanna Olbrich hinterließ ihre Erinnerungen, die nach ihrem Tod in der Edition Ost erschienen. Diese Edition dient der Reinwaschung von SED, NVA und Stasi und verwendete im Olbrich-Buch ein Foto, das Olbrich mit Markus Wolf und Rainer Rupp zeigt. Die Edition Ost veröffentlichte auch „Deckname Topas – der Spion Rainer Rupp in Selbstzeugnissen“; Rupp ist schon lange für Jebsen/Soufi-Siavash tätig. Wladimir Putin war einst in Dresden stationiert; von seinen damaligen Kontakten finden wir z.B. Matthias Warnig bei der Gazprom wieder.

Flavio von Witzleben und Gerald Markel

Es ist keineswegs so, dass der Mainstream der verdeckten russischen Vorgangsweise wirklich auf den Grund geht. Umso mehr tummeln sich dort gehypte Pseudo-Experten und Personen mit Verbindung zum russischen Netzwerk. Das lässt es absurd erscheinen, dass NewsGuard Webseiten bewertet und natürlich Propaganda im alternativen Bereich identifiziert, nicht aber Verschleiern und Vertuschen im Mainstream. Im Visier steht auch report24.news, wo NewsGuard als CIA-Aktion bezeichnet wird, mit der u.a. der CIA-nahe „Spiegel“ empfohlen werde; auf der Seite kommt Gerald Markel immer wieder zu Wort. Warum aber sind „Spiegel“-Geschichten etwa über russische Spionage so jämmerlich dünn? Und warum wird nie der Korruption russischer Netzwerke nachgegangen? Es gibt natürlich auch Debatten mit Journalisten, die vom Mainstream kommen und nicht zuletzt wegen C nun eigene Wege gehen. Davon handelt auch die Aufzeichnung einer Veranstaltung am 16. Dezember 2022 in Wien siehe unten. Zugleich werden aber alternativ Narrative gefestigt, wie man auch hier unter anderem mit Thomas Bachheimer sehen kann. Bachheimer lud 2018 Alexander Dugin nach Wien ein; aktuell freuen er und andere Herren sich darauf, dass wohl bald russische Soldaten in unseren Breiten in ihrer Ausgehuniform unterwegs sein werden. Damit ist vielleicht die Paradeuniform gemeint; wie aber kommt man(n) auf die Idee, so etwas herbeizusehnen?

Susanne Wolf, Liza Ulitzka und Reinhard Jesionek

Dass man immer an NUMBERS vs. NUMB3RS denken sollte, zeigt uns auch der Fall Epstein. Welche Bedeutung hat es wirklich, wenn jemand in seinem Little Black Book vorkommt? Leland Nally hat 2020 für „Mother Jones“ all diese 2000 Nummern angerufen. So bekam er einen Überblick und konnte die Mischung aus Menschen aus dem Alltag mit Prominenten einschätzen, die im Notizbuch landeten, sobald sie Jeffrey Epstein irgendwo die Hand gegeben hatten. Natürlich war Epstein hinter jungen Frauen her; zugleich aber waren für ihn vor allem die Verbindungen zu Ghislaine Maxwell, Les Wexner (Victoria’s Secret) und Bill Clinton wichtig. In der NUMB3RS-World machen „die Politiker“ bei etwas mit, weil man sie z.B. auf Epsteins Insel heimlich filmte; andere Motive können sich die Leute überhaupt nicht vorstellen. Doch einer platonischen Freundin riet Epstein, die James Bond-Parodie „The Man from O.R.G.Y.“, die auch verfilmt wurde zu lesen, um ihn zu verstehen. In dieser ist Spionage Nebensache und es geht hauptsächlich um Sex, auch mit versklavten Kindern. Bestätigt das nun alle Vermutungen über Epstein oder eher nicht, weil man offenbar nicht an Honigfallen denken soll? Leland Nally hatte schliesslich den Eindruck, dass das Black Book eher eines von Ghislaine Maxwell ist, deren Vater Robert Labour-Abgeordneter und für KGB, MI6 und Mossad tätig war (übrigens gibt es The Little Blue Book der Demokraten). Es fällt auf, dass anscheinend keine Russen vorkommen und ein Edmund Saffra, der Assoziationen zum 1999 ermordeten Banker Edmond Safra weckt. Safra war Partner von Bill Browder und Beny Steinmetz bei Hermitage Capital. Der Fonds war in Russland aktiv und Steinmetz wurde später Businesspartner von Rene Benko, der Kaufhäuser vom im Black Book erwähnten Nicolas Berggruen erwarb.

Jasmin Kosubek und Kathrin Seibold

Mit sehr viel Aussteigerpathos wird Katrin Seibold vermarktet, die für das ZDF arbeitete und von Jasmin Kosubek (ehemals RT Deutsch) interviewt wird. Seibold und anderen ist gemeinsam, dass ihnen vor C nichts aufgefallen ist und sie daher auch nicht daran interessiert sind zu untersuchen, wie man wie auf Knopfdruck in Pandemie machen konnte. Was nochmal Epstein betrifft, hatte er Verbindungen zu Donald Trump, den einige Menschen immer noch als Retter betrachten, aber auch zu Bill Clinton; es sei um Reisen für die Clinton Foundation gegangen. Mit Clinton und seiner Foundation können wir auch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und die Novomatic verbinden, deren Gründer Johann Graf bei Benko investierte; Gusenbauer bestätigte sich erfolgreich als Spendensammler. Die Clintons forcierten eine Beteiligung amerikanischer und europäischer Firmen am russischen Technologiepark Skolkovo; es flossen viele Spenden zur Foundation auch von Oligarch Viktor Vekselberg, der an der Spitze von Skolkovo steht. Dort wurde die Hyperschallrakete entwickelt (mehr dazu hier) und Vekselberg machte auch Geschäfte mit der Strabag. Wer NUMB3RS nicht erkennt, sondern NUMBERS liest, wird nicht wahrhaben wollen, dass Demokraten und Republikaner, Clinton und Trump mit dem Putin-Netzwerk verbunden sind. Oder auch, dass dies für mainstream und alternativ gilt und da und dort mit Berechnung agiert wird, die meisten Redakteure aber über ihre Eitelkeit getriggerte Mitläufer sind. Wie kam es, dass die verhaftete Gruppe von Reichsbürgern an einen technisch überlegenen Geheimbund von Regierungen der USA und Russlands, Militär und Geheimdiensten geglaubt hat, der hinter ihnen stehe? Sie verloren sich offenkundig in einer NUMB3RS-Welt und dachten, jede 3 stünde für ein E. Wie man Täuschung enttarben kann, indem man von Normalität und Abweichungen ausgeht, die erklärt statt ignoriert werden müssen, ist hier nachzulesen.

PS: Hier weitere Puzzleteile aus „Österreich und der kalte Krieg“ von Günter Bischof und Peter Ruggenthaler; ich bin bereits einmal auf dieses Buch eingegangen; auf den Seiten 209 bis 2013 geht es um die DDR und Östereich: DDR bis 1972 gemäss Hallstein-Doktrin behandelt; aber immer inoffizielle und politische Kontakte – immer Versuche, Aufträge für die Verstaatlichte zu erhalten – 1975 Affront für BRD Anerkennung von DDR-Staatsbürgerschaften – Voest Alpine unter den weltgrössten Industrieanlagenbauern wegen DDR und UdSSR – 1978 Kreisky als erster westlicher Regierungschef Besuch in der DDR – 1983 Kirchschläger in DDR – 1986 Vranitzky verpflichtet alle Minister zur „konstruktiven Zusammenarbeit mit der DDR“ – damals extrem kalter Winter, Österreich half DDR mit Stromlieferungen – DDR-Medien kritisierten Ö nie (Waldheim, Reder-Handschlag) -Frischenschlager sympathisierte mit Borodajkewycz – Ö gab DDR Kredite – Grossaufträge waren Kompensationsgeschäfte – 1988 günstigere Zölle für Ungarn; Vranitzky sagte DDR Zollreduzierung ab 1990 zu – 1988 Konsumgüterimport der DDR aus Ö 1,2 Milliarden Schilling – Aussenhandelsumsatz 13 Mia – Vranitzky 1989: keine Vermittlerrolle zwischen DDR, Ungarn und BRD (immer mehr Fluchtversuche) – nach Mauerfall Vranitzky als erster westlicher Regierungschef am 24.11.1989 beim neuen Regierungschef Hans Modrow – Vranitzky schwenkte um, als klar wurde, dass ein Fortbestand der deutschen Zweistaatlichkeit international nicht unterstützt wird. Vranitzky ist schon lange mit einem der Embargohändler der DDR mit Stasi-Connections Martin Schlaff befreundet, der 1986 Mitglied der SPÖ wurde.

