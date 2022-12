Warum wir betrogen werden

Nicht wenige Menschen betrachten sich als kritisch und erzählen andächtig, Wladimir Putin sei ja Christ, kein Kommunist und das mit dem KGB….befasst euch doch mal mit der CIA… Stets werden Widersprüche und Fakten dann ausgeblendet, wenn die Täuschung wichtige Bedürfnisse berührt. Auch Personen, die um jeden Preis illegale Einwanderung schönreden, dürfen gar nicht auf die Idee kommen, dass es mit ihnen selbst zu tun hat und dies ausgebeutet wird. Es ist vielleicht kein Zufall, dass es oft Frauen sind, die sich für „Geflüchtete“ aufopfern wollen, denn laut FBI stellen sie auch zwei Drittel der Opfer von Online-Dating-Betrug. Es ist weit verbreitet, dass dabei vorgegeben wird, dem US-Militär anzugehören; mittlerweile gibt es ein Merkblatt der Armee dazu. Täterinnen und Täter docken beim Wunsch ihrer potenziellen Opfer nach Zuwendung an, sodass bei diesen der Verstand aussetzt und sie nicht versuchen, Angaben zu überprüfen und einzuordnen.

Unter dem Titel „Der eine sucht Liebe. Der andere verdient daran“ stellte „Readers‘ Digest“ (06/2022) die krasse Geschichte des deutschen Rentners K. (heute 79; es begann 2014) dar, der auf einem kostenlosen Dating-Portal einem Scammer in Ghana auf den Leim ging. Dieser war zuerst „Antoinette Nivon“ und dann „Earlie Thomas“ (stets Amerikanerin mit Verwandtschaft in Ghana) und servierte die abenteuerlichsten Stories, um K. Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Frage, was eine junge Frau („siehe“ im Netz geklaute Fotos) von einem alten Sack wollen sollte, stellte sich für K. natürlich nicht. Man findet einen Facebook-Account unter dem Namen Antoinette Nivon, wenn man den Namen googelt, der geradezu „Vorsicht, Falle!“ schreit und bei dem man mit ein bisschen Scrollen im Jahr 2020 ist. Wer Earlie Thomas eingibt, findet einen Wikipedia-Eintrag zu einem 2022 verstorbenen amerikanischen Footballspieler.

Doku über Scamming

Herr K. bekam Mails, bei denen klar ersichtlich war, dass Google Translate benutzt wurde. Aus „a bucket of love“ wurde so „ein Eimer der Liebe“; es machte ihn nicht misstrauisch, auch nicht die platte Anmache. „Readers‘ Digest“ recherchierte im Herbst 2021 in Ghana und liess sich von einem Scammer die Masche erklären. Es hängt ein ganzes Netzwerk daran, sodass Fotos aus dem Internet organisiert und montiert, Kurzvideos produziert und Dokumente aller Art gefälscht oder gestohlen werden, um den Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen; auch die US-Botschaft warnt davor. Der Reporter befragte zuständige Stellen zu diesen Fakes und erfuhr, wie etwas in Wirklichkeit ablief oder aussehen hätte müssen. Ghana ist anders als die meisten anderen afrikanischen Länder direkt an ein Tiefsee-Kommunikationskabel zwischen Kapstadt und London angebunden (ein weiteres Kabel folgt). Es stellt die leistungsstärkste Internetverbindung zwischen Afrika und Europa dar; die Mobilfunkabdeckung in Ghana liegt bei über 80 %. Für Scammer ist ihr Business „sakawa“, „Geld machen“ – sie berauben den Weißen Mann, um etwas zurückzuholen. Weiße werden als „obroni“ bezeichnet, „schlechter Mensch“ auch in Erinnerung an den Sklavenhandel. Nicht vergessen, dass wir auch glauben sollen, „Geflüchtete“ kämen wegen unserer tollen „westlichen Werte“ zu uns und nicht wegen „sakawa“ zu „obroni“.

William Toel in München

Eine andere Art von Love Scam oder Romance Scam sind die Auftritte und Aktionen von William Toel, den ich einer PsyOp zuordne (was ich z.B. hier ausführe). Wer sich das Video oben auch ohne Vorwissen ansieht, wird sich fragen, warum dieser Typ so schreit. Und warum behauptet er, sein Publikum werde nicht geliebt, weil es aus Deutschen besteht? Er „liebt“ es natürlich und es „liebt“ ihn zurück. Er geht unter anderem damit hausieren, dass die Briten in Bletchley Park nach dem Zweiten Weltkrieg eine Mega-Gehirnwäsche-Operation gegen die Deutschen planten. Dafür gibt es keinerlei Beleg, aber Toel hilft seinem Publikum dabei, von deutschen Verbrechen der NS-Zeit abzulenken. Wer auf Ratio setzt, möge sich mit der bolschewistischen Operation Trust befassen; der Vergleich drängt sich nicht nur bei Toel, sondern auch bei QAnon auf. Toel will uns weismachen, dass „die Deutschen“ mehr gelitten hätten als jedes andere Volk; die Angloamerikaner wollten deutsche Genialität nutzen und zerstörten jetzt die wirtschaftliche Basis Deutschlands. Als vor ein paar Wochen etliche Reichsbürger verhaftet wurden, gab es auch zahlreiche Hausdurchsuchungen, unter anderem bei Traugott Ickeroth, den wir unten als Toel-Jünger sehen.

Toel-Fan Traugott Ickeroth

Wenn Toel ins Publikum ruft, gibt es kein „Wir werden….“ wie bei polemischen Wahlkampfreden. Vielleicht imitiert er den Anstreicher aus Braunau am Inn, nachdem er ja auch im Roman „Constanzes Kind“ suggeriert, dessen Sohn zu sein?! Zentraler Bestandteil seiner Rhetorik sind die Rheinwiesenlager nach dem Krieg, in denen jedoch nicht Millionen Menschen starben, sondern ungefähr 10.000. Sehr viele wurden gleich wieder freigelassen, hauptsächlich unbelastete Frauen und Kinder. Toel fordert jetzt dazu auf, eine Kerze anzuzünden für die im Krieg ermordeten unschuldigen Frauen und Kinder. Ich postete ohne Reaktion bei ihm und seinen Fans, dass das eine gute Idee sei; ich werde eine Kerze anzünden für Edith Frank und ihre Töchter Margot und Anne. Die Westalliierten standen im April und Mai 1945 natürlich unter dem Eindruck der Befreiung von Konzentrationslagern, von Leichenbergen, Massengräbern und abgemagerten Häftlingen, von denen viele bald starben. Ickeroth betreibt einen „Liveticker„, in dem Fakten, Desinformationen und absurde Schlussfolgerungen zu einer Horror-Mixtur vermengt werden. Bei ihm und seinen Anhängern spricht man gerne von angeblichen unterirdischen Anlagen u.a. in der Ukraine, in denen alle möglichen Schrecklichkeiten geschehen sollen. Ein verstandesmässiger Zugang zur Ukraine und deren Verbindungen zu den USA und zu Russland wird abgelehnt. Vielleicht wird das NS-Ziel der Slawenvernichtung auf schräge Weise „wiedergutgemacht“, wenn Ickeroth und Co. daran glauben, dass die USA in der Ukraine Biowaffen gegen „slawische DNA“ erforschen. Rückt man mit moderner Wissenschaft Vorstellungen über homogene Völker zu Leibe, findet man Heterogenität wie etwa bei „den Wikingern„. Es verhält sich bei „den Slawen“ nicht anders, u.a. aufgrund des Einflusses von Goten und Awaren; man kann auch weiter zurückgehen zu Haplogruppen.

Über Binjamin Wilkomirski

Bei der in weiblicher Linie vererbten mtDNA verhält es sich so, dass um die 40 % und mehr der Haplogruppe H z.B. in Österreich, Deutschland, Ukraine, Russland oder Kroatien angehören. In Wales sind es gar 59 %; aschkenasische Juden und orientalische Länder sind viel seltener H zuzuordnen; H ist in gewisser Weise typisch europäisch. Offenbar schließen viele Menschen gerne von eindeutig feststellbarer Sprache (die geschichtlich immer wieder Assimilation unterworfen war wie überlieferte Bräuche) auf Genetik. Wie ein Zerrspiegel für William Toel wirkt Binjamin Wilkomirski, der eigentlich Bruno Dösseker heisst. Er schrieb traumatisierende Erfahrungen als Kleinkind dem Holocaust zu, obwohl er das uneheliche Kind einer Sozial stigmatisierten Schweizer Mutter war. Eine Doku siehe Trailer oben beleuchtete alles im Jahr 2021 neu, als Dössekker 80 Jahre alt wurde und sich weiterhin wie ein gläubiger Jude verhielt. Wie bei Love Scams musste man bei seinem Buch „Bruchstücke“ sofort misstrauisch werden, da er z.B. angebliche Deportation nach Majdanek 1944 im einer Weise beschrieb, wie es kein Dreijähriger vermochte. Das Werk erschien 1995 im Suhrkamp-Verlag und wurde zwar kein Bestseller, aber eine Peinlichkeit, als die „Weltwoche“ 1998 recherchierte, dass Wilkomirski in Wirklichkeit Dössekker ist. Paradoxer Weise wollte Suhrkamp Ruth Klügers (1931 – 2020) Erinnerungen „weiter leben. Eine Jugend“ nicht veröffentlichen, weil die Wirklichkeit nicht so wirklich klang wie Fiktion. Holocaust-Überlebende reagierten unterschiedlich auf Wilkomirski – manche glaubten ihm, andere waren misstrauisch und meinten, dass etwas nicht stimmt mit seiner Erzählung. Man spricht inzwischen vom Wilkomirski-Syndrom und kennt auch andere Personen, bei denen Konfabulation mit dem von ihnen nicht erlebten Holocaust zu tun hat. manchmal wird so kompensiert, dass die Eltern Nazis waren; Wilkomirski konnte sich des Mitgefühls sicher sein, wenn ihn Nazis quälten und nicht eine Pflegemutter.

Marie Sophie Hingst

Dass seine Geschichte aufgeflogen ist, hatte auch damit zu tun, dass sie von Laura Grabowski (eigentlich Laurel Rose Willson, 1941 – 2002) „bestätigt“ wurde, die zuvor als Lauren Stratford vorgab, Opfer von Satanisten zu sein. Marie Sophie Hingst (1987 – 2019) ist ein jüngerer und junger Fall, denn sie gab sich als Jüdin aus und reichte in Yad Vashem 22 erfundene Biografien von größtenteils nie existierenden Verwandten ein. Die „Zeit“ veröffentlichte 2017 einen „weitgehend erfundenen“ Gastbeitrag von Hingst über von ihr betriebene Sexualaufklärung für syrische Flüchtlinge. Wir haben also wieder so etwas wie Love Scam und einen Hauch von Claas Relotius. Er hatte besonderen Erfolg mit einem erfundenen Interview mit der in den USA lebenden Traute Lafrenz als letzter Überlebender der Weißen Rose. Es verwundert nicht, dass dieser Text Florian Klenk gefiel, der an nahezu allen politischen Scams bei uns beteiligt ist. Hingst wurde für ihren Lügen-Blog 2017 ausgezeichnet siehe Video; 2019 nahm sie sich das Leben. Wer uns aktuell Bären aufbindet, will teils Aufmerksamkeit, die es mit nackter Wahrheit nicht so ohne weiteres gibt. Teils aber ist es schlicht Geschäftemacherei von Leuten, die wissen, dass sie andere manipulieren oder die an ihre eigene Selbsterhöhung glauben. Es ist im Grunde simpel: wie etwas ist zu akzeptieren bedeutet auch, sich selbst zu akzeptieren….

