Warum werden wir überrannt?

Österreich ist von sicheren Drittstaaten nicht mal nur umgeben, sondern auch weit entfernt. Tatsächlich kann kaum jemand zu Recht um Asyl hier ansuchen; und doch tun viele so, als kämen jetzt halt besonders viele „Flüchtlinge“. Wer dies jetzt forciert, statt Grenzschutz zu fordern, war auch 2015 und 2016 dabei. Und er ist meistens Corona-Jünger und findet Sanktionen gegen uns selbst gut. Er will sich in der Regel auch als Antifa fühlen und findet Klima-Aktivismus toll. Fakten sind an solche Leute komplett verschwendet, denn sie argumentieren auch mit „Klimaflüchtlingen“, als ob Klimawandel einen Bogen um Österreich machen würde. Vor ein paar Jahren quälten sie uns damit, dass es keine Asyl-Obergrenzen geben dürfe, als ob unser Land plötzlich auf wundersame Weise unendlich Fläche, Wohnraum und Ressourcen hat und Einheimische einfach tot umfallen. Wer damals zu sehr manipuliert war und es nicht durchschaute, war dann leichte Beute für C-Panik. Und wer davon im Bereich Asylindustrie profitierte, trägt auch die C-Agenda mit und alle Folgen von Sanktionen und gibt vor, betroffene Bevölkerung zu vertreten und nicht zu verraten.

Keine einzige Partei stellt sich jetzt wirklich quer; auch die FPÖ ist bloss eine Lachnummer, wenn sie einen Misstrauensanstrag im steirischen Landtag androht, statt ihn einfach zu stellen. Niemand weist darauf hin, dass selbst tatsächliche Flüchtlinge an der Grenze gestoppt werden dürfen, wenn es das Sozialsystem und den Staat auf Kosten der eigenen Bevölkerung überfordert, sie aufzunehmen; die eigenen legitimen Interessen gehen immer vor. Auch die Bedingungen legaler Immigration werden nicht erwähnt, die z.B. einen Job hier voraussetzt. Statt dessen sollen wir Männer als Flüchtlinge betrachten, die Geld für Schlepper haben und die wir verköstigen und unterbringen statt bei der Botschaft ihrer Herkunftsländer abladen sollen. Es gibt zudem völlig sinnlose Treffen von Regierungsmitgliedern mit Amtskollegen aus den Staaten, die illegale Einwanderer nicht selbst aufhalten, sondern zu uns weiterschicken. Jetzt regen sich einige auf, weil Zelte aufgestellt werden auch gegen das „Herumlungern“ dieser Männer, die niemals Österreich betreten hätten dürfen. In Schnappatmung geraten diejenigen, die beinahe in Ohnmacht fallen, wenn jemand ohne Maske in den U-Bahn sitzt. Sie sind immer gegen die eigene Interessen aufgetreten, ohne dies je zu realisieren und werden von denen angestachelt, die sehr wohl wissen, dass sie das eigene Land verraten .

Selbst schuld!

Politiker vor Ort sind meistens sehr schlicht und haben mehr Bezug zu Alkohol als zur Auseinandersetzung mit Entwicklungen, die sich vor Ort auswirken. Es gibt auch jene Kriecherei, die dazu führt, Alexander van der Bellen wiederzuwählen, der wie sein Vorgänger Heinz Fischer gegen die Republik Österreich d.h. gegen jede Obergrenze ist. In einer der Grenzgemeinden wurde ein Gemeinderat nicht mehr gewählt, der sich gegen illegale Masseneinwanderung engagierte und auch eine öffentliche und live gestreamte Diskussion mit dem SPÖ-Bürgermeister durchsetzte. Nur die allerdümmsten Kälber wählen eben ihre Metzger selber. Paradoxer Weise erinnert man sich dort an echte Flüchtlinge aus Ungarn 1956, denen man gerne half und von denen einige in einer auch ungarischsprachigen Gegend blieben, in der es deutsche, kroatische und ungarische Namen für jeden Ort gibt. Wenn jetzt nach der Bundespräsidentenwahl laut über eine Liste von Dominik Wlazny und Christian Kern nachgedacht wird, sei daran erinnert, dass auch Kern gegen Obergrenzen auftrat (und auch sonst Österreich verrät). Kern, der jetzt für das russisch-chinesische Netzwerk lobbyiert, spannte 2015 die ÖBB auf unsere Kosten für illegale Masseneinwanderung ein und wurde dafür von der Corona-/Sanktionspresse sehr gelobt.

Echte Flucht

Man könnte auch ein Video über Ungarn 1956 verwenden, doch oben werden die Integrationsprobleme von Deutschen angesprochen, die aus dem heute polnischen Ostpreussen flohen. Erst in den 1960er Jahre waren sie wirklich in der Bundesrepublik angekommen, wohnten wie andere und fühlten sich wohl. Und wir werden mit Menschen konfrontiert, denen es selten um Integration geht und die eine für unsere Verhältnisse vorsintflutliche Kultur mitbringen, in der Männer keinerlei Frustrationstoleranz haben und Frauen sich fügen sollen. Davon können Frankreich und Großbritannien schon lange ein Klagelied singen, wobei hier auch die Kolonialvergangenheit eine Rolle spielt. Davon abgesehen, dass keiner von „denen“ hier etwas verloren hat und Österreich mehr als genug Flüchtlinge auch vom Balkan und aus der Ukraine aufgenommen hat. Ein Staat wird dadurch charakterisiert, dass es ein Staatsgebiet mit Grenzen gibt, ferner eine Staatsgewalt (Gewaltmonopol) und ein Staatsvolk. Fällt eine dieser Säulen weg, hört der Staat auf zu existieren, demnach handelt es sich bei Caritas, Volkshilfe und gewissen Parteien also um staatsfeindliche Verbindungen. 2015 war auch erforderlich, dass Innen- und Verteidigungsministerium die Grenzen preisgeben. Innenministerin war Johanna Miki-Leitner und Verteidigungsminister Gerald Klug doch statt ihm spielte Kabinettschef Stefan Kammerhofer illegal Minister für fremde Interessen. Kern belohnte ihn dafür mit einem Posten als Abteilungsleiter bei den ÖBB, den er nie real ausfüllte. Im BMLV wütete Kammerhofer dank Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer auch schon, als Norbert Darabos (von der burgenländischen Grenze) formal Minister war. Bei Asyldemos trat auch die Antifaschistische Aktion auf mit Transparenten wie „Kommunismus statt Österreich“, was auf ihre Ursprung in DDR/Sowjetunion hinweist.

Der „Spiegel„ und die Agenda

Der „Spiegel“ ist nicht nur bekannt für Einmischung a la Ibizagate in österreichische Politik, er vertritt auch die Agenda der Zerstörung von Staaten durch Destabilisierung. Dies führt von illegaler Migration (mit Angela Merkel) über C und Sanktionen/Waffen für die Ukraine wieder zu illegaler Migration. Stets wird Pawlowschen Hunden mediale Bühne geboten, was bei Frauen vielleicht noch abstoßender ist. Denn diese verraten das Recht auf Selbstbestimmung siehe C und wischen weg, dass Masssenmigration für viele Frauen und Mädchen hierzulande Gefahrenpotenziale birgt. In der Regel haben sie sich noch nie mit Geopolitik befasst und schwiegen zu Militärinterventionen der USA. Sie können nur jammern und herumopfern, wofür sie aber bezahlt werden, während andere Menschen tatsächlich geopfert werden. Dass sie allem willig auf den Leim gehen, sieht man an der Unterstützung für Black Lives Matter; dies reicht für eine Kundgebung voller C-Paniker mitten „in der Pandemie“ mit Wohlwollen der Wiener Polizei.

