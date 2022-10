Das Bundesheer schützt uns nicht!

Es wird gross gemeldet, dass das Bundesheer mehr Budget bekommen soll, was mit der Fähigkeit sich zu verteidigen gleichgesetzt wird. Bei näherer Betrachtung ist es aber bloss Augenauswischerei, auch weil man schon bisher nicht willens war, die sicherheitspolitische Lage zu erkennen. Nach nur einem Tag ist schon von der Hälfte des gewünschten Budgets die Rede. Einer Meldung zufolge kündigte Ministerin Klaudia Tanner im Bundesrat 16 Milliarden Budget bis 2025 an und versprach autarke Kasernen. Das ist ein schlechter Scherz, denn 2018 wollte Minister Mario Kunasek derartige Sicherheitsinseln schaffen, ohne dass auch nur das Geringste geschehen wäre. Man gewinnt ohnehin den Eindruck, dass irgendwann auf die jetzige Situation reagiert werden soll, wenn sich alles vielleicht ganz anders entwickelt hat. Tatsächlich scheinen all jene ihre grosse Stunde zu haben, die sich vor einem Schnupfen zu Tode fürchten und zugleich einem Atomkrieg entgegenfiebern. Das Ausmass an Dummheit und Manipulierbarkeit schockiert beim Militär halt etwas mehr, weil man hier zu einer nüchternen Lagebeurteilung imstande sein müsste.

Das unten abgebildete Inserat aus „Heute“ wirkt unfreiwillig komisch, da von „unser Land sicherer machen“ an unseren Grenzen keine Rede mehr sein kann. Tatsächlich ist es die Aufgabe des Heeres, die Souveränität Österreichs und die demokratischen Rechte der Bürger zu schützen. Die Sache mit der Souveränität war spätestens bei der illegalen Masseneinwanderung 2015 passe, als unsere Grenzen de facto aufgegeben wurden, was sich jetzt wiederholt. Das mit den Rechten der Bürger war deutlich sichtbar vorbei, als immer absurdere C-Massnahmen umgesetzt wurden. Heuer soll der Nationalfeiertag wieder gross begangen werden, während er 2020 und 2021 „wegen der Pandemie“ vor allem virtuell stattfand. Letztes Jahr lud der formale Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen zwecks Impfung in die Hofburg.

Inserat in „Heute“

Wenn für die Miliz geworben wird, ist doch interessant, dass sie an das Netzwerk von Wladimir Putin in Österreich angebunden ist. Denn der Milizbeauftragte Erwin Hameseder ist für Raiffeisen tätig, wo man Oligarchen schon lange vertraut und Geld wäscht (siehe etwa FinCEN Files). Ausserdem ist er Stellvertreter des Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer, dessen Treiben rein zufällig auch der „Kurier“ mit Hameseder als AR-Vorsitzendem deckt. Dabei geht es unter anderem um den Eurofighter-Vergleich, dessen Folgen jetzt durch die Anschaffung von drei Jets der Bundeswehr aufgehoben werden sollen. Gusenbauers Rolle und die Unterwanderung des Ministeriums durch den russischen Geheimdienst wurden in einem U-Ausschuss 2017 verschleiert. Dessen Vorsitzender Karlheinz Kopf begrüsst jetzt als Generalsekretär der Wirtschaftskammer Investitionen in das Militär als Standortfaktor. Man kann alle Äusserungen zum Thema Heeresbudget als verlogen betrachten, weil massive Subversion und deren Folgen immer der Elefant im Raum sind. Es ist blanker Hohn, dass bereits im Mai 2022 von einem Neutralitätsfonds mit 10 Milliarden Euro die Rede war, auf den jetzt wieder verwiesen wird. Uns werden auch „Aufbauplan“, Schützenpanzer, Nahkampfausrüstung und Blackout-Vorsorge verkauft, ohne unmittelbaren praktischen Nutzen zu belegen.

Aufbauplan

Wer sich wirklich für Neutralität einsetzt, statt eine Kriegspartei zu unterstützen, wird jedoch angefeindet und vom Abwehramt beobachtet. Zudem wird suggeriert, als gäbe es keinen hybriden vor allem mit nichtmilitärischen Mitteln ausgefochtenen Krieg, wie ihn die Gerasinow-Doktrin beschreibt und wie man ihn mit viel Recherche in unserem Land rekonstruieren kann. Bei Unterstützung der Ukraine wird nicht nur organisierte Kriminalität ausgeblendet, sondern auch, dass „wir“ nie etwa dafür waren, dass die EU dem Irak Waffen für Widerstand gegen die Amerikaner bezahlt. Nur wenn dies so gewesen wäre, könnte man das von Österreich unterstützte Agieren der EU eventuell gutheissen. Kürzlich distanzierte sich Werner Kogler im Parlament von der Neutralität, auf die er vereidigt ist. Man muss nicht allem in früheren Programmen der Grünen zustimmen, auf die neue Normalität hinweist. Aber sich für Verhandlungen in Konflikten einzusetzen, ist auch jetzt das Gebot der Stunde. Und wir dürfen nicht unser eigenes Land ruinieren, was ja einem vom Bundesheer nicht erkannten hybriden Krieg mit feindlich übernommener Politik entspricht.

Grüne früher

Was Blackoutgefahr angeht, ist die brutale Wahrheit, dass uns das Heer im Stich lassen wird, sollte es wirklich passieren. Besonders in den Städten wird es dann bald die ersten Toten geben, wenn plötzlich das Recht des Stärkeren gilt. Ausserdem werden jene Menschen sterben, die zuhause von medizinischen Geräten abhängig sind. Aufzüge werden zur tödlichen Falle für viele, und man ist wohl auf dem Land noch am besten aufgehoben. Eigentlich sollte das Heer auch auf eine entsprechende Energiepolitik einwirken, damit Horrorszenarien nie real werden. Dies aber erfordert wieder jene Fähigkeit zur Analyse, die es auch nicht gab, als mit dem ersten Lockdown diese Abwärtsspirale in Gang gebracht wurde. Man sieht in diesem Video ab Minute 10 aus einem Beitrag von Trevor Loudon, wie sich alles zusammenfügt anhand eines Jugendkongresses in China (World Youth Development Forum) mit Unterstützung des WEF, der von Russland, Vietnam, Kuba und zahlreichen kommunistischen Organisationen aus anderen Staaten besucht wurde. Agenda 2030, Great Reset, Young Global Leaders, Global Shapers, WEF und BRICS gehören zusammen. Warum sichert das Bundesheer regelmässig den Luftraum über Davos? Warum eröffnete Wolodymyr Selenskij das diesjährige World Economic Forum? Warum wurde Young Global Leader Sebastian Kurz Kanzler und Global Shaper Alma Zadic Justizministerin (und warum wird so viel bei Young Global Leader Eva Dichand in „Heute“ inseriert)? Auch Leonore Gewessler verkörpert die kommunistische Agenda geradezu und Deutsche denken an Annalena Baerbock und Robert Habeck.

Alles aus einem Guss

Das Bundesheer ignoriert, was man aus vielen Puzzleteilen ableiten kann und scheint zu alten Konzepten zurück zu wollen. Was aber nützt Raumverteidigung, wenn die Politik feindlich übernommen ist? Es ist keineswegs simpel Unfähigkeit, auch wenn da und dort jemand nicht besonders helle scheint. Man lenkt immer ab, etwa indem eine Frau Ministerin wird und daher alles mit dem fehlenden „natürlichen“ Zugang zur Materie erklärt werden kann. Deutsche mit der dritten Ministerin in Serie sollten dies verstehen. Tanner wurde im Frühjahr 2020 damit bekannt, dass sie versprach, „Airbus wird mich noch kennenlernen!“; dies geschah nie und nun gibt es sogar mehr Eurofighter. Tanner klinkte sich in eine Kampagne ein, die Ex-Minister Hans Peter Doskozil für russische Interessen führte. Man kann die komplexe Situation jetzt überhaupt nur verstehen, wenn man eigene Wahrnehmungen häufig in Frage stellt und immer mehr in Erfahrung bringt, um gegenzusteuern. Das ist vom Bundesheer zu viel verlangt, wo gravierende Fehler nicht eingestanden und korrigiert, sondern unter ein Tabu gestellt werden. Da wären z.B. in chronologischer Reihenfolge das Kapern der Befehlskette, Masseneinwanderung, C-Massnahmen und schliesslich Sanktionen gegen uns selbst statt Neutralität. Ein großes Problem sind Speichellecker der Amerikaner, die überhaupt nicht mitkriegen, was passiert, aber allem zustimmen (es muss dann gar nicht wirklich den Amis dienen).

