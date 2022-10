Mit Lauterbach und Stokowski gegen „Deppen“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach stellte eben eine Impfkampagne vor, die sich gegen „Deppen“ und „Leugner“ richtet, die sein Gehalt zahlen. Vielleicht um der Pressekonferenz einen softeren Touch zu geben, wurde er von der Autorin Margarete Stokowski begleitet, die mit ihren Long Covid-Schilderungen auf die Tränendrüse drückte. So ein Setting (mit Sicherheitsabständen siehe Video unten) macht sich bezahlt, weil Medien innerhalb des Narrativs brav berichten und das immer noch viele Menschen beeinflusst. Man gewinnt fast den Eindruck, dass Klabauterbach Pressesprecher und nicht Minister ist anbetracht der Aufgaben, die er bei der PK übernimmt.

Doch er vertritt ja eine bestimmte Agenda, die ihn zum Beispiel mit Genossen in Österreich wie Michael Ludwig oder Pamela Rendi-Wagner verbindet. Würde man jetzt sagen, dass diese Personen die Idee der Sozialdemokratie in ihr Gegenteil verkehrt, könnten einige nicht folgen, weil sie sich in dieser scheinbaren Fürsorge gut aufgehoben fühlen. Bei Stokowski lässt sich wohl leichter erkennen, dass man ihr ein Image verpasste, um es ad absurdum zu führen, denn sie gilt als feministische Autorin („Untenrum frei“ und „Die letzten Tage des Patriarchats“). Für weibliche Autonomie steht sie gerade nicht, denn sie folgt immer allen Vorgaben, um zum Einheitsbrei der gewünschten Veröffentlichungen (auch im „Spiegel“) beizutragen, ohne jemals etwas wenigstens im Nachhinein zu kritisieren.

PK mit Lauterbach und Stokowski

Es fördert natürlich Narzissmus, gehypt zu werden, sodass dann eigenes Erleben zur Tragik hochstilisiert wird. Zugleich waren solche Figuren daran beteiligt, anderen Menschen nicht nur bei C Schaden zuzufügen, für die sich die veröffentlichte Meinung nicht interessiert. Bei Stokowskis Schilderungen denken viele, dass sie in Wirklichkeit Folgen „der Impfung“ beschreibt, dies aber nicht auszusprechen wagt. Stattdessen ist sie jedoch stolz darauf, „dreimal geimpft und geboostert“ zu sein und dass es in ihrem Umfeld kaum „Corona-Leugner“ gibt. Es klingt eher danach, dass sie von ihrer Mission überzeugt ist, was an Fälle in Österreich erinnert. Man denke da an Florian Klenk vom „Falter“ (auf die Toilette im Zug vor Maskenlosen geflüchtet) oder an Thomas Walach (fotografierte Unmaskierte in Öffis), der zuerst bei Peter Pilz war und jetzt für die SPÖ arbeitet. Hinzufügen kann man auch Robert Misik, der ebenfalls für die SPÖ tätig ist und den nahtlosen Übergang von „Ich bin geimpft!“ zu „Stand with Ukraine!“ verkörpert. Dabei befasst er sich mit Wladimir Putins Netzwerk bei uns gar nicht, markiert aber den Experten.

BPK heißt Bundespressekonferenz oder auch Botox Propaganda Klub pic.twitter.com/eDTlHezj14 — Margarete Stokowski (@marga_owski) October 14, 2022 Im Botox Propaganda Klub

Während endlich Korruptionsermittlungen auf EU-Ebene wegen Deals mit Pfizer in die Gänge kommen, wähnt man sich in einer Satire mit Lauterbach und Stokowski. Natürlich gibt es in einer auf den Kopf gestellten Welt nichts so Feministisches wie Botox. Wenn Stokowski Lauterbach bei seiner Impfkampagne unterstützt und mehr Geld für Long Covid-Behandlung fordert, wischt sie erst recht weg, was ihr widerfährt. Einige meinen, sie sei halt depressiv oder „die Impfung“ habe bei ihr eben nicht gewirkt. Sie wurde absurder Weise 2019 mit einem nach Kurt Tucholsky benannten Preis ausgezeichnet und steht für das genaue Gegenteil seiner einstigen Kritik an herrschenden Verhältnissen. Lauterbach lässt den Twitter-User Baltic Pirate ausforschen, weil dieser ihn als „Pisser“ bezeichnete. Für Stokowski sind Menschen, die sie ablehnen, schon mal „kleine Pisser“; sie muss sich natürlich keinerlei Zurückhaltung auferlegen; wir kennen das auch von anderen.

hast du die botox geschichte von stokkolores/stockdoofski gesehen? 😂 pic.twitter.com/yZTPbTNT0j — 🛡VSTom 2.0🛡 (@turbotom88) October 14, 2022 Kritische Tweets zu Stokowski

Wer sich nicht manipulieren lässt, bei dem verfangen die Texte von Stokowski und Co. nicht mehr. Es entsteht für ihn auch der Eindruck, dass solche Personen einander bis zur Mimik gleichen. Normaler Weise müsste man Lauterbachs Behauptungen über C und seine Angriffe auf andere ja zurückweisen. Und man müsste sich gegen seine Aussage wehren, wonach „wir“ uns im Krieg mit Putin befänden. Er und Stokowski leben in einer Blase der Schaumschläger, die jedem ausweichen, der sie mit Fakten konfrontiert und wo nur Fans zählen. Wenn Behauptungen Realität verzerren, ist es kein Wunder, dass jene wie Schauspieler mit einem Skript wirken, die diesen Unsinn verbreiten; sie nehmen den Platz ein, der für ernsthafte Politiker und Journalisten reserviert ist. Wie sehr sie darin gefangen sind, zeigt Lauterbachs Annahme, mit Beschimpfen der Bevölkerung zu punkten, denn dies gibt seinen Gegnern recht. Stokowskis Leidensgeschichten erinnern zudem an allzu persönliche Bekenntnisse anderer Medienfiguren, die das Image eines Kämpfers kreieren wollen, aber Loser sind, die nicht einmal recherchieren. Nur wer auf Trugbilder in Medien reinfällt, kann auf die abstruse Idee kommen, Lauterbach entführen zu wollen.

