Es ist nicht unser Krieg!

Jede Regierung muss die Interessen der eigenen Bevölkerung voranstellen; alles andere kommt danach. Doch davon kann in der Praxis keine Rede sein, wie man beim vollkommenen Ignorieren der österreichischen Neutralität sieht. Wer sich jetzt erst recht dafür ausspricht, dass wir uns selbst schaden, will in der Regel Subversion nicht wahrhaben. Deutlich wird dies etwa beim steirischen Landeshauptmann Christoph Drexler, der dem „profil“ ein Interview gab. Er warnt davor, die Sanktionen in Frage zu stellen und tadelt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr dafür. Ausserdem kritisiert er den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, der zuletzt Sebastian Kurz auch nach Interventionen für Oleg Deripaska befragte. Offenbar will er nicht wahrhaben, dass seine Partei nicht als Einzige an das Putin-Netzwerk angebunden ist.

Mit einem expliziten Bekenntnis zu Sanktionen kann man natürlich davon ablenken; auch indem man mit ebenfalls verbandelten Medien spricht. wenn es nun heisst, dass den USA und der EU Waffen und Munition ausgehen, mit denen sie die Ukraine unterstützen, wird dies von Russland so einkalkuliert sein. Umso mehr sollte man eigene Annahmen immer wieder überprüfen, auch was die Sabotage an Nord Stream 1 und 2 betrifft. Wer von Social Media-Profilbildern mit Maske oder „ich bin geimpft!“ nahtlos auf „Stand with Ukraine!“ wechselte, wehrt jetzt alle Fakten zu diesem Anschlag ab, die nicht ins Bild passen, dass es nur Putin gewesen sein kann. Dazu gehört auch der sattsam bekannte Markus Sulzbacher vom „Standard“, der Offiziere wie den unten gezeigten Brigadier Johann Gaiswinkler immer wieder diffamiert.

Johann Gaiswinkler

Gaiswinkler sprach darüber, wie die Athener das neutrale Melos in ihren Krieg mit Sparta zwingen wollten. Vorerst siegte die Gewalt, doch wenige Jahre später war alles anders, als Sparta Melos befreite. Dieses auch in der Antike intensiv diskutierte Beispiel zeigt, dass sich die Verhältnisse umkehren können und die Stärkeren von einst an ihren früheren Verhalten gemessen werden. Gaiswinkler betonte, dass Österreich per Verfassungsgesetz neutral ist und dennoch Kundgebungen wie diese und das Engagement für Neutralität unseren Nachrichtendiensten suspekt erscheinen. Daraus machte Sulzbacher (mit Zustimmung des „Standard“-Chefredakteurs), dass Gaiswinkler nachrichtendienstliche Infos preisgebe. Nun bezieht sich Sulzbachers Kollege Hans Rauscher auf Putin und den KGB („Das ist die Handschrift des KGB“ bei Nord Stream), vergisst aber, dass sein Medium etwa bei Alexander van der Bellen oder Alfred Gusenbauer nicht so genau hinsieht. Auch wenn die Corona-Ukraine-Blase hierzulande über die Annexion von vier Regionen in der Ostukraine tobt, ist die Reaktion der NATO eher verhalten. Für viele Menschen hat nie eine US-Militärintervention in einem souveränen Land stattgefunden; es gab keinerlei Kriegslügen und der Kosovo wurde nicht von Serbien abgetrennt. Es ist logisch, dass sie dann auch massive NATO-Präsenz in der Ostsee nicht wahrhaben wollen und hiesige Putin-Leute in vorgefertigte Schubladen einordnen. Dies sieht man auch am Fanatismus der NEOS, deren Einzug ins Parlament jedoch auch durch gute Geschäfte mit Putin finanziert wurde.

Oliver Jeschonek

So sollen wir davon abgelenkt werden, wirklich darüber nachzudenken, was ein Anschlag auf die Gasversorgung Europas bedeutet. Der Redner Oliver Jeschonek war Unteroffizier und lehrt Mediation an der Landesverteidigungsakademie, also Konfliktlösung ohne Waffengewalt, was Bellizisten natürlich widerstrebt. Im Video unten wird auf Tweets des polnischen EU-Abgeordneten Radek Sikorski verwiesen, der von 2007 bis 2014 Aussenminister und von 2005 bis 2007 Verteidigungsminister war. Seine Amtszeiten überschneiden sich etwas mit jener von Aleksander Kwasniewski als Präsident von 1995 bis 2005. Kwasniewski lobbyierte mit Gusenbauer und Romano Prodi zuerst für Kasachstan und dann für die Ukraine. Letzteres spielt im Kontext des Mafia eine Rolle, als die USA mit Victoria Nuland, die auch Drohungen gegen Nord Stream ausstiess, am Maidan mitmischten. In bewusst betriebener Spaltung sollen wir nur eine Seite kritisch betrachten und uns der anderen anschliessen.

Kurzes Video zum Anschlag

Tatsächlich aber wird in einer Weise weiter destabilisiert, die kaum jemand noch vor wenigen Jahren für möglich hielt. Dazu gehört auch C als Vorwand zur Deindustrialisierung, die auch wegen medial zelebriertem Blackout- und Teuerungshorror unabwendbar scheint. Nichts passiert jedoch einfach so und nicht zufällig gibt es jetzt mehrere „Krisen“. Gerne ist wegen gesprengter Rohre von hybridem Krieg die Rede (nur Putin kann diesen führen!), zugleich wird aber weiterhin Sabotage durch Subversion und Angstmache von „Experten“ unterstützt. Der einzige wirkliche Ausweg besteht darin, dass sich jeder auf die eigenen Bedürfnisse und die des eigenen Landes besinnt und dies laut kundtut. Sie dürfen nicht länger auf dem Altar von C, einer abstrakten Solidarität mit der Ukraine, illegaler Einwanderung und Klima als Vorwand für Einschnitte geopfert werden.

