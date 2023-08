Putin, Kickl und die SPÖ

FPÖ-Chef Herbert Kickl klagt 30 User, die ein Facebook-Posting der SPÖ teilten, die ihm unterstellte, gegen Cash Anträge für Russland einzubringen. Sofort gehen Wogen der Empörung auf Social Media hoch, statt sich einmal zu fragen, wer die Betroffenen dazu anstachelte. Da fällt nämlich auf, dass der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch eine Pressekonferenz mit russischen Puppen gab, welche die Rolle der FPÖ verkörpern sollten. Für Social Media-kommunikation der SPÖ war damals Thomas Walach verantwortlich, der von Peter Pilz kommt, der Alfred Gusenbauer bei Eurofighter auf Kosten von Norbert Darabos deckte. Ich wandte mich vergeblich an Deutsch wegen zahlreicher „russischer Puppen“ in der SPÖ und wies ihn darauf hin, dass ja seine Partnerin Anja Richter (jetzt „Kronen Zeitung“) im Sportministerium (Haus des Sports) Druck auf Darabos mitbekommen haben muss.



Wer jetzt Kickl vs. User mit Katharina Nehammer vs. User vergleicht, ist nicht exakt, denn Nehammer wurde von einem User fälschlich mit PR für Hygiene Austria in Verbindung gebracht. Es handelte sich da also nicht um eine Partei, die es besser wissen sollte, und in diesem Fall wurden auch alle geklagt, die das auf Facebook teilten. Kickl beteuert, dass man sich 30 Personen von Hunderten herauspickte, die sich wohl dessen bewusst sind, was sie tun, weil sie politischen Hintergrund haben. Man wird da in erster Linie an brave Genossen denken, doch es sollen auch Anhänger anderer Parteien betroffen sein. Kickl wird auf Social Media endlos mit „Pferdeentwurmungsmittel“ in Verbindung gebracht und „Herpferd“ genannt. Man spielt auf Ivermectin an, das in anderen Ländern erfolgreich gegen Covid eingesetzt wurde und negiert auch Verbindungen zwischen Veterinär- und Humanmedizin. Dass viele Staaten berittene Polizei haben und man einem österreichischen Innenminister schwer vorwerfen kann, dies nachmachen zu wollen, ist ein weiterer Faktor. Dazu kommt, dass Kickl ja „Putin-freundliche Politik“ betreibe und den Verfassungsschutz zerstört habe, wie ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker ihm vor ein paar Wochen vorwarf.



Das sagt eigentlich eh alles über #Kickl und die #FPÖ aus. Geld abgreifen wo man nur kannhttps://t.co/0Typ0XBgqw — Senad Lačević (@senad_lacevic) August 6, 2023 SPÖ auf Twitter

Dieses Narrativ ist auch ungeheuer wichtig für die SPÖ mit Jan Krainer, die NEOS mit Stephanie Krisper und die Grünen, deren Justizministerin Alma Zadic zur Zeit der BVT-Affäre mit Peter Pilz im Parlament sass. Krainer war kürzlich bei einer SPÖ-Aktion zum Ende von kika/Leiner, bei der weder der Russland-Bezug des Benko-Imperiums noch für Rolle Gusenbauers erwähnt wurde. Das „profil“ gehört zum „Kurier“ (Raiffeisen/Benko) und gerade berichtet Chefredakteurin Anna Thalhammer, wie der ehemalige Spionageabwehrchef Bernhard P. mit Razzia und Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft vernichtet wurde. Thalhammer war früher bei der „Presse“, als Gusenbauer-Freund Rainer Nowak Chefredakteur und Herausgeber war. Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass das „Konvolut“, das der WKStA als Grundlage diente, ein typisches Geheimdienst-Machwerk sei. Es kombiniert Gerüchte mit Halbwahrheiten, kursierte unter Journalisten und befasste sich vor allem mit dem früheren Kabinettschef im Innenministerium Michael Kloibmüller, dessen Anwalt damals Richard Soyer war, später bekannt als Vertreter von Ramin Mirfakhrai bei Ibiza. Oligarchenanwalt Gabriel Lansky wird vom „profil“ nicht namentlich erwähnt, er war es aber, der mit Kickls Generalsekretär im BMI Peter Goldgruber über das „Konvolut“ sprach. Es ging dann bei der Hausdurchsuchung im BVT und bei Beamten auch um Daten seiner Kanzlei, die nach Ermittlungen gegen ihn und Gusenbauer wegen Spionage für Kasachstan einbehalten wurden. Somit wird der Fall Kickl auch ein Fall Lansky und Gusenbauer, wobei Lansky die russische Botschaft vertritt und der frühere kasachische Autokrat Nursultan Nasarbajew vom KGB kommt. Lansky brachte es zuwege, im BVT-U-Ausschuss keine Fragen zu beantworten wegen Verschwiegenheit gegenüber seinem Mandanten, ist gleich sich selbst. Das „profil“ bedauert nicht ernsthaft, dass mit Bernhard P. die Abwehr russischer Spionage beschädigt wurde. Auch mit P. fiel dem BVT nicht auf, dass im Verteidigungsministerium die Befehlskette unterwandert wurde, dass ein Kabinettschef illegale fremde Anweisungen auf dem Rücken der Minister Norbert Darabos und Gerald Klug gab. Dass auch die Heeresdienste und das Bundesheer allgemein versagten, ist keine Entschuldigung. Dies wurde gerade auch von Medien immer gedeckt und keine Partei wollte wirklich hinsehen.

SPÖ muss falsche Behauptungen über die FPÖ und Herbert Kickl widerrufen. https://t.co/Wl4slGsKwP pic.twitter.com/e15tdBIzwt — Hannes Amesbauer (@HAmesbauer) July 31, 2023 Posting der FPÖ

Als Pilz mit Heinz Christian Strache von der FPÖ 2017 einen Eurofighter-U-Ausschuss einsetzte, übernahm eine Lansky-Mitarbeiterin die Betreuung des roten UA-Teams. Man wollte mittels Falschaussagen und wohl auch gefälschten Beweismitteln Darabos eintunken und Gusenbauer und natürlich auch die GRU im BMLV schützen. Die WKStA bekam die Aufgabe, die sie auch bereitwillig erfüllte, nämlich gegen Bauernopfer Darabos zu ermitteln und sich täuschen zu lassen. Man sollte auch UAs vergleichen, Eurofighter mit Ibiza, ÖVP-Korruption und BVT, um zu erkennen, was alles bei Eurofighter ausgeblendet wurde, anderswo aber Thema war (Vertrauenspersonen, Postenbesetzungen, Terminkalender, Suspendierungen, Korruption, Interessenskonflikte, Russland-Bezug z.B.). Michael Kloibmüller war von 2008 bis 2017 Kabinettschef im Innenministerium, zuletzt bei Wolfgang Sobotka, der dann Vorsitzender des ÖVP-Korruptions-UA war.



Kickls Anwälte haben 30 Personen, die das damalige SPÖ-Russland-Posting auf ihrem privaten Facebook-Account geteilt haben, angeschrieben. Es geht dabei jeweils um 1.000€, also insgesamt 30.000€. So viel zu der Partei der kleinen Leute. https://t.co/9crVkdLBu1 — Raffaela (@DieRaffa) August 6, 2023 Babler-Anhängerin auf Twitter

In diesen wurde Kloibmüller am 10. Mai 2022 geladen, als Vertrauensperson fungierte Stefan Huber von der Kanzlei Cerha Hempel. Gegen Kloibmüller wurde aufgrund einer anonymen Anzeige ermittelt, was mit Chats zu tun haben kann, die bei Pilz landeten. Man warf Kloibmüller Missbrauch der Amtsgewalt bei Postenschacher vor, was zugleich bei Stefan Kammerhofer im BMLV von 2007 bis 2016 praktisch 24/7 der Fall war, aber immer von allen gedeckt wurde. Im UA sagt Kloibmüller auch aus zu seinem Engagement bei der Österreichisch Russischen Freundschaftsgesellschaft, das bei Lansky nicht Thema war. Eben warnt Innenminister Gerhard Karner im „Kurier“ vom 6. August vor Kickl, von wegen Identitäre, aber auch wiederum Zerstörung des BVT. Karner arbeitete wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser, der bis 2011 Präsident der ORFG war.

Die Tätigkeit von Abmahn Anwälten gehört zur größten Blutsaugerei im ganzen Land. 1.200€ für einen Brief…



Das gehört verboten und den Anwälten die Lizenz für 1 Jahr gesperrt!



Und unfassbar ehrlose Aktion von Kickl 🤮https://t.co/VeWDsJd0ZO — Nikolaus Kern (@KernNiko) August 6, 2023 Christian Kerns Sohn

Von Cerha Hempel kommt ÖBAG-Chefin Edith Hlawati, die dem skandalumwitterten Thomas Schmid nachfolgte, den die Kanzlei von Richard Soyer vertritt, der von Lansky kommt und für Kasachstan tätig war. Cerha Hempel vertritt auch die Sberbank Europe, die jetzt mit dem Segen des BVT-Nachfolgers DSN, der als Sanktionsbehörde fungiert, dem Umfeld des sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska gehört. Der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBAG, Günther Ofner, ist Vorstand des Flughafens Wien mit Lansky-Schwager Julian Jäger, an dem dubiose verschleierte Investoren zu mittlerweile 43,37 % beteiligt sind. Wirtschaftsminister Martin Kocher kann nicht ausschliessen, dass Russland dahintersteckt, weswegen die Grünen fordern, keine Dividenden auszuschütten; eine Klage gegen Landtagsabgeordnete Helga Krismer scheiterte. Die Gattin von Minister Kocher, Nathalie Kocher ist übrigens Managerin bei MAN, das seinen Standort in Steyr an Deripaskas Partner Siegfried Wolf verkaufte, der AR-Vorsitzender der Sberbank Europe war.

#Kickl mit offenem Brief an Österreichs Banken.

Der #FPÖ-Chef richtet sich an die Vorstände, Direktoren und Manager aller österreichischen Banken und Kreditinstitute:https://t.co/u4eluSk0lk — Joe Kicrows®,objektiv,⛪, 🇦🇹💙🇮🇹🇭🇺🇸🇪🇮🇱 (@Joe_Kicrows) August 7, 2023 Was macht Kickl jetzt?

Bei Kloibmüller und BMI fällt auch auf, dass er dem Ministerium empfahl, die Zeitschrift „Österreich sicher“ zu fördern, die letztlich 113.000 € erhielt. Sie verteidigt jetzt Putins Krieg, ist aber dem Echo Medienhaus der SPÖ zuzuordnen mit Sitz in der Windmühlgasse 26, 1060 Wien wie das SPÖ-Frauenzentrum ega. Der Unterstützer von Andreas Babler Robert Misik, der für den „Falter“ und bei Pilz schreibt, erwähnt Kloibmüllers Bemühen um die Einbürgerung des Oligarchen Grigori Lutschanski. Dieser gründete einst die Firma Nordex, die auch mit dem Förderer von Franz Vranitzky, Alfred Gusenbauer und Christian Kern Martin Schlaff verbunden ist, der wiederum als Embargo- und Osthändler bekannt war. Lutchanski war am Petrochemiekonzern Sibur beteiligt, in dem Putins mittlerweile Ex-Schwiegersohn Kirill Schamalow Karriere machte. Putins Tochter besuch(t)en gerne eine Villa von Oligarch Arkadi Rotenberg in Kitzbühel. Es zeigen sich typische Muster; Sibur International finden wir in der Prinz Eugen Straße 8 – 10, 1040 Wien neben dem Haus des Sports in Nr 12; Sibur und andere Konzerne (und Banken) werden auch vom FSB als Cover genutzt. Bei Einbürgerungen muss man auch an Boris Jelzins Tochter Tatjana, Tochter Maria und Gatte Walentin Jumaschew denken, der Putin berät und dessen Tochter Polina aus erster Ehe bis 2018 mit Deripaska verheiratet war. Noch als Kanzler war Gusenbauer den Jumaschews behilflich, wobei vorgegeben wurde, dass sie im Burgenland wohnten an Hans Niessls täglichem Weg. Involviert waren auch Siegfried Wolf, Günther Apfalter und Franz Schnabl von Magna, Gusenbauers Partner Leo Specht und Niessl, in dessen Büro Hans Peter Doskozil gerade angefangen hatte. Es bleibt kein Funken an Integrität für die SPÖ übrig, denn Gusenbauer gehört auch zum Chef der russischen Staatsbahnen (bis 2015) Wladimir Jakunin, der vom KGB kommt und beim Bundesheer gern gesehen ist. Über diese Connections wurde Kern AR der Staatsbahnen, mit denen die ÖBB im Geschäft sind, bei denen Kern Kammerhofer für Landesverrat mit einem Abteilungsleiterposten belohnte.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX