Wie radikal ist Minister Rauch?

Gesundheitsminister Johannes Rauch antwortete beim SDG-Dialogforum 2022 auf eine Frage zu Klima-Massnahmen, indem er von der bei Corona möglichen „Radikalität“ schwärmte. Das bestätigt natürlich all jene, die befürchten, dass nicht nur – vorerst anderswo – von „Klimalockdown“ geredet wird. Einordnen muss man beides als Schritte in Richtung eines ökosozialistischen Regimes, das nach realsozialistischem Vorbild eingesetzt werden soll. SDG steht für Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, zu denen sich Minister wie Rauch bekennen, was aber nichts an Flächenversiegelung (in Wien von den Grünen mit auf den Weg gebracht) und Artenschwund ändert. Es hat nichts mit Ökologie zu tun, die früher mit Nachhaltigkeit assoziiert wurde, aber Corona war ja auch kein Ausbund an Logik, sondern an Widersprüchlichkeit. Von seiner Biografie her war Rauch sehr lange (seit 1990) bei den Grünen, so dass wir uns noch bei Kongressen und in Sitzungen begegnet sind. Freilich erkannte ich, dass es eine Agenda im Hintergrund gibt, die auch mit Geheimdiensten verbunden ist; dafür stand unter anderem Peter Pilz.



2017 lobte Rauch – damals Landesrat in Vorarlberg – Pilz als Aufdecker (in Unkenntnis seines Agierens etwa bei Eurofighter?) und bedauerte, dass er nicht mehr auf der grünen Liste aufscheint; der „Standard“ veröffentlichte einen freundlichen offenen Brief von Rauch an Pilz. Nach der erfolgreichen Kandidatur von Pilz gegen die Grünen sprach Rauch von Rückmeldungen, die sie bekamen, auch im Stil von „der Pilz, der Trottel…“. Rauch bedauerte zuerst auch, dass Johannes Voggenhuber 2009 aus der Politik ausgeschieden ist. Dass Pilz ihn immer wieder verraten hat, wird Rauch im fernen Vorarlberg nicht realisiert haben; der letzte Verrat von Pilz an Voggenhuber war die sinnlose Kandidatur bei der EU-Wahl 2019. Doch das unterstützte die Grünen mit Spitzenkandidat Werner Kogler, der von einer „Klimawahl“ sprach, bei denen dann nach Ibizagate die Pilz-Abgeordnete Alma Zadic für den Nationalrat kandidierte.

Rauch zu Grünen und Pilz 2017

Vermutlich hat sich Rauch nicht träumen lassen, dass er am 8. März 2022 sozusagen als dritte Wahl (nach Rudi Anschober und Wolfgang Mückstein) grüner Gesundheitsminister wird, als noch „die Impfpflicht“ umgesetzt werden sollte. Er wurde von Rudi Fussi, der in der SPÖ zuerst den Pilz-verbündeten Hans Peter Doskozil unterstützte und jetzt von Andreas Babler schwärmt, wegen Gefährdung von Menschenleben angezeigt. Rauch war bei Corona „moderater“ als Anschober und Mückstein und schuf Quarantäneregeln ab, was in seine Kompetenz fiel, aber von manchen Experten nicht gutgeheissen wurde. Tatsächlich hält nicht nur Fussi nichts von Ministerverantwortung gemäss Bundesverfassung, sondern auch Peter Pilz. Angesichts dieser Episode mutet es seltsam an, dass sich Rauch (dessen Gattin Gabi Sprickler-Falschlunger an der Spitze der SPÖ Vorarlberg stand und Pamela Rendi-Wagner favorisierte) jetzt so martialisch äussert.

Rauch beim SDG-Dialogforum

Es ist schwer vorstellbar, dass er „Macht“ über uns wirklich geniesst, nachdem er Interviewfragen immer wieder geschickt parierte. Dennoch hat er stolz verwiesen auf die „unglaubliche Radikalität“, die vorher undenkbar war, doch man habe eine „Sondersituation“ geschaffen, auch „gesetzliche Dinge“ außer Kraft gesetzt, „enorm tiefgreifende“ Eingriffe in Freiheitsrechte vorgenommen. Es gehe darum, wieviel Radikalität wir uns zutrauen bei der Bekämpfung der Klimakrise; er beschreibt verdeckte Operationen, ohne sie zu benennen Bei Report 24 wird dieses „wir“ einer globalen Agenda zugeordnet und man verweist auf Bestimmungen gegen Hochverrat, der jedoch nicht interessiert, wenn es um Handlanger Russlands in der Landesverteidigung geht. Es ist wohl bloss ein „wir“, das zu einer gemeinsamen Anstrengung motivieren soll, was dem typischen Wording bei solchen Events entspricht, die stets nach mehr aussehen als sie sind. Andererseits sprach Rauch kurz von „Versöhnung“ nach Corona, ruderte aber bald zurück, weil man sich nicht mit „Wissenschaftsleugnern“ versöhnen könne.

Rauch bei Wahl 2020 unter Corona-Bedingungen

Moderiert wurde das Dialogforum (hier die Ankündigung des nächsten im Oktober 2023) übrigens von Corinna Milborn von Puls 4, die Vizepräsidentin von Reporter ohne Grenzen ist (Präsident Fritz Hausjell unterstützt Peter Pilz). Wenn Rauch auf Bergamo 2020 und Corona Bezug nimmt, sollte gerade Milborn einhaken und erklären, dass Bilder von Särgen in Lampedusa 2013 als in Bergamo verkauft wurden. Denn Milborn recherchierte über Bootsflüchtlinge und trat auch bei einer Kundgebung vor dem Innenministerium 2015 auf, nachdem wieder viele Menschen vor Lampedusa starben. Es ist keine Überraschung, dass es mit Rauch keine Aufarbeitung von Corona mit beiden „Lagern“ geben kann; dies würde schliesslich alle Pläne mit dem Etikett „Klima“ sabotieren. Natürlich versuchen Grüne – vor allem Werner Kogler – alle Kritiker ins ganz rechte Eck zu stellen. Für Kogler, der immer im Windschatten von Pilz „Aufdecker“ spielte, sind eh alle Menschen mit anderen Ansichten „Na*is“ und Putin-Trolle, und deswegen brauchen wir auch keine Neutralität mehr.

Hans Georg Maaßen

Ob man ihn in der ÖVP besonders wichtig nimmt, ist aber die Frage, denn er kann die Alterssicherungskommission nicht besetzen, weil er dazu das Okay von Kanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner benötigt und diese kein Ohrwaschel rühren. Mit Stolz auf Schikanen kann Rauch nur bei denen punkten, die jetzt begeistert Klima und LGBTIQ+ rufen und von FLINTA* sprechen, während andere – darunter auch gar nicht so wenige Ex-Grüne – nur den Kopf schütteln. Wie man eine Agenda setzt, ist aber komplexer als auf WEF, WHO und UNO zu verweisen, denn auch Proteststimmen werden eingefangen, der Dissens also künstlich hergestellt frei nach Noam Chomsky. 2017 kandidierte Peter F. Mayer für Pilz, der tkp.at herausgibt und bei dem Thomas Oysmüller (früher bei Pilz) zum Beispiel über Johannes Rauchs Äußerungen schreibt. Man zitiert den britischen Konservativen Simon Marcus, um darzustellen, wie Politiker so werden, wie sie sind. Zugleich weigerten sich Mayer und Oysmüller aber immer, etwa die Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses durch Pilz zu untersuchend und warum sich Ex Verteidigungsminister Norbert Darabos nicht wehrte. Deshalb müssen die Ausführungen von Hans Georg Maaßen zur aktuellen Situation dadurch ergänzt werden, dass sofort Scheinalternativen angeboten werden, um Widerstand zu kanalisieren und Wahrheit verpuffen zu lassen, wenn sie ausgesprochen wird. Natürlich gehört die FPÖ, die Maaßen siehe oben interviewt, auch zum Spiel und fängt Protestpotenzial auf.

