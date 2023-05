Klima-„Retter“: Genug geklebt!

Nun ist passiert, wovor viele warnten: Ein Rettungswagen wurde von Klimaklebern bei einer ihrer unangemeldeten Aktionen aufgehalten, der Mann, zu dem er gerufen wurde, verstarb, obwohl auch ein Rettungshubschrauber zu ihm kam. Weil er es wahrscheinlich eh nicht geschafft hätte und die Letzte Generation behauptete, eine Fahrspur sei immer frei gewesen, spielen es Medien herunter und empören sich lieber über aggressive Autofahrer. Man stelle sich einmal vor, Corona-Proteste hätten Rettungsmassnahmen in dieser Weise behindert. Dann hätte sich die Presse in drastischen Forderungen überboten und auch viele Politiker hätten mitgemischt. Und wer sich noch genau erinnert, weiss sehr wohl, dass auch so heftig gegen diese Demos polemisiert wurde. Damit sind wir aber auch schon beim Problem mancher Reaktionen auf die „Klimaterroristen„, wie die FPÖ sie nennt. Denn wer soll wo die Grenze ziehen, welche Art an Widerstand, an Kundgebung legitim sein soll?

Wer bestimmt, welches Anliegen nachvollziehbar ist und welches nicht? Es geht immer darum, sich sachlich damit zu befassen und Argumente zu verstehen zu versuchen, weil man auch nur dann in eine wirkliche Auseinandersetzung eintreten kann. Bei den Klimaklebern, die jetzt weitermachen, als wenn nichts geschehen wäre, fällt wohl jedem auf, dass alles durchgestylt und orchestriert wirkt. Das Behindern des Autoverkehrs wirkt gut als Störfaktor und scheint wegen positiver Presse erfolgreich zu sein. Dieser Eindruck ist jedoch leicht trügerisch, denn man wird von etwas getragen, das vielleicht gar keine Substanz hat und kann die Lage auch immer weniger einschätzen. Es ist nicht unbedingt besser, etwas gegen medialen Widerstand durchsetzen zu wollen, weil dieser nicht zwingend bedeutet, dass man eh in allem richtig liegt. Gerne werden Klimakleber und Grüne vermischt, was bei fraglos bestehenden Verbindungen nicht zu falschen Schlüssen verleiten darf.

Martha Krumpeck, Sprecherin der Kleber

Zwar gibt es auch ältere Klimakleber, doch für die meisten sind Grüne im Parlament (und in der Regierung) eine Selbstverständlichkeit; sie kennen gar nicht anders. Sie müssten sich erst anlesen, was sich Grüne früher vorstellten und welche Ziele sie hatten. Es ging damals nicht um Klimarettung, sondern um Ökologie und Nachhaltigkeit. Dass unnötiger Autoverkehr vermieden werden und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden sollte, war immer auf der Agenda. Grüne klebten sich nicht auf Strassen, führten aber schon mal Blockaden durch bzw. beteiligten sich daran oder schufen Radwege durch das Aufsprühen von Symbolen. Bei den Klimaklebern scheint jeder Bezug zur Ökologie zu fehlen, sonst würden sie sich etwa vor Baumaschinen der ÖBB am alten Frachtbahnhof Floridsdorf setzen. Diese und jene von Baufirmen zerstören immer wieder Habitat von Tieren in der Stadt entgegen naturschutzrechtlicher Bestimmungen.

Es geht am 11. Mai weiter

Diese Tiere werden getötet und vertrieben, mit grösster Brutalität werden Jungvögel mit ihren Nestern zu Boden gerissen; die Stadt Wien sieht ebenso weg wie Medien, Politiker und Letzte Generation. Es ist klar, dass jeder Baum, jeder Vogel, jeder Frosch, jede Schlange wertvoll sind für das Leben in der Stadt und auch fürs Mikroklima. Würden Medien nicht mehr so nett über Klimakleber schreiben, wenn sie Natur vor dem Bau von Anlegerwohnungen schützen würden, weil man ja entsprechende Inserate von Immobilienfirmen bekommt? Natürlich gibt es auch längst mehr als genug (teure!) Supermärkte und Einkaufszentren mit endlosen Parkplätzen, die ebenfalls viel werben. Bäume und Natur existieren für Klimakleber jedoch nur auf ihren Transparenten siehe hier, wenn sie sich auf bereits versiegelte Flächen kleben, wo kein Grashalm mehr wächst. Es hat wohl auch damit zu tun, dass die Idee grossartig ist, den gesamten Planeten zu retten, während es vergleichsweise unbedeutend wirkt, ein paar Rehe, Füchse, Hasen und Wechselkröten zu schützen. Da wiederum wirkt Agitation der Grünen durchaus verstärkend, die alles einem fragwürdigen, aus Windrädern und Umweltzerstörung bestehenden Klimaglück unterordnen wollen. Zwar ist die ÖVP auf der Palme wegen der Klimakleber, doch auch Konservative wie Angela Merkel gehören zu deren Wegbereitern.

PS: Wenn grosse (getriggerte) Emotionen im Spiel sind, fällt es meistens schwer, nüchtern zu bleiben. Bevor sich der Begriff Klimakleber etablierte, war oft von Klimarettern die Rede. Und die Kleber sehen sich auch weiterhin als Klimaretter, was immer Lebensretter mitschwingen lässt. Klimaretter wird schon länger verwendet und kann vieles meinen, beginnend bei der Nutzung bestimmter Lebensmittel. Erinnert uns das nicht an etwas? Richtig, bei Corona dachten diejenigen, die brav alle Massnahmen befolgten auch, dass sie Leben retten, was man ihnen ja weismachte. Längst verbucht dies die andere Seite für sich, deren fundierte Kritik viele davor bewahrte, sich impfen zu lassen. Auch da wird aber mitunter übers Ziel hinausgeschossen, was ebenso für manche Reaktionen auf die Klimakleber gilt, die vor allem von Egoismus geprägt ist.

