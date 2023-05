SPÖ: Wird die Befragung pro Doskozil manipuliert?

Bis 10. Mai um Mitternacht konnten sich Mitglieder elektronisch und per Brief (Datum des Poststempels zählt) an der Befragung über den nächsten Parteichef oder die Chefin beteiligen. Die „Kronen Zeitung“, die Hans Peter Doskozil unterstützt, berichtete dann, dass noch vor dem 10. Mai bei der Firma, welche die Auswertung übernimmt, Stimmen ausgezählt und gestapelt wurden. Als die Wahlkommission der SPÖ dort war, gab es unterschiedlich hohe Stapel, am höchsten für Doskozil, am niedrigsten für Andreas Babler und dazwischen für Pamela Rendi-Wagner. Es wurde sogleich beschwichtigt, dass dieser Eindruck ja nur einen Tag abbildete und es am nächsten ganz anders gewesen sein kann. Aber wie realistisch ist das, nachdem sich die Beteiligung an der Befragung wohl nicht willkürlich verteilen wird?

In Berichten wird ausserdem auf Sicherheitslücken (Zugangscode zu wenig komplex) hingewiesen, die man natürlich in grossem Stil ausnützen könnte, wenn man weiss, wie das geht. Es ist alles auch eine Frage von Möglichkeiten und Motiv und was bisher bereits geschehen ist, doch dazu später. Leiter der Wahlkommission war bis eben noch Harry Kopietz, der wohl auch bei der Inspektion in der Firma dabei war. Nun scheidet er aus gesundheitlichen Gründen aus, sodass ihm seine Stellvertreterin Michaela Grubesa nachfolgt, die Doskozil unterstützt und mit seinem Kampagnenleiter Max Lercher liiert ist. Da Kopietz, der Rendi-Wagner zugerechnet wird, durchaus auch schon für ihn und die SPÖ negative Schlagzeilen machte, hätte man sicher etwas wieder hochkochen können. Im Babler-Team ist ein ehemaliger Polizist, der abcheckte, was an negative campaigning kommen könnte; sie besprachen, wie man darauf am besten reagiert. Es ist auch klar, dass die Kampagne von Doskozil durchorchestriert ist und er um jeden Preis gewinnen muss.

Vor Wahlschluss wurde bei der SP Mitgliederbefragung schon ausgezählt und Stapel der Kandidaten Stimmzettel "besichtigt"? Schwere Vorwürfe. Via @krone_at pic.twitter.com/gRhhFLhYoi — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) May 10, 2023 Screenshot aus der „Krone“

Unten sehen wir eine Umfrage, in der auch das SPÖ-Sample bezogen auf die Mitgliederbefragung ausgewertet wurde. Dabei lag meistens Rendi vorne, Babler jedoch stets an zweiter Stelle und einmal an erster. Weit abgeschlagen befindet sich hingegen Doskozil, der in keiner der abgefragten Kategorien überzeugen konnte. Das ist auch deswegen interessant, weil wir jetzt zur Frage zurückkehren, ob es mit rechten Dingen zugeht. Die SPÖ sandte am 11. Mai aus, dass dies natürlich der Fall ist; Kommunikationschef Stefan Hirsch war jedoch für Doskozil etwa bei dessen „Krieg“ gegen Airbus tätig. Früher arbeitete Hirsch für den Lobbyisten Peter Hochegger, der gerade Servus TV ein ausführliches Interview gegeben hat. Hirsch kümmerte sich 2018 unmittelbar um Pamela Rendi-Wagner, als sich Christian Kern (Doskozil-Unterstützer) zurückzog und sie übernehmen musste. Als Norbert Darabos Verteidigungsminister war und 2013 wieder in die Löwelstrasse wechselte, fungierte Hirsch als Aufpasser; die Begriffe „Hirsch“ und „Wahrheit“ passen daher niemals zusammen. Darabos galt lange als potenzieller Nachfolger von Hans Niessl; man musste plausibel erscheinen lassen, dass es Doskozil wird, dessen Laufbahn natürlich nicht bei der Funktion eines Landeshauptmannes endet. Deshalb wurde wieder ein Eurofighter-U-Ausschuss eingesetzt, den Doskozils Verbündeter Peter Pilz manipulierte, womit man auch Alfred Gusenbauer auf Kosten von Darabos deckte. Die Justiz hätte gegen Doskozil, Pilz und Gusenbauer schon allein wegen des UA ermitteln müssen, sieht jedoch geflissentlich weg.

Aktuelle Umfrage

Dass sich Darabos nicht wehrte, verweist auf Rundum-Überwachung und Druck und damit nicht so sehr auf tumbe rote Mitläufer als vielmehr auf (fremde) Geheimdienste. Dies erklärt auch, dass professionelle Manipulation der Befragung durchaus denkbar wäre. Übrigens gab es bereits 2020 eine Mitgliederbefragung der SPÖ als Farce, als Stefan Hirsch (der 2017 im Dossier für Tal Silberstein besonders gelobt wurde) natürlich schon „für“ Rendi arbeitete. Wenn jemand auf Doskozil setzt (dessen Verfehlungen und Verbindungen ich hier nachzeichne), gibt es keinen Grund, sich kurz vor dem Ziel von demokratischem Procedere aufhalten zu lassen. Doskozil wäre überhaupt nicht in der Rolle des Parteichefs und Kanzlers in spe, wäre Darabos nicht aus dem Weg geräumt worden, und dies mit Geheimdienstmethoden. Was öffentlich sichtbar passierte, etwa die Manipulation von Medien und Abgeordneten bei Eurofighter, zeigt Charakteristika einer verdeckten Operation und übersteigt Doskozils Fähigkeiten bei weitem. Jetzt hätte es, was man nicht oft genug betonen kann, eine Establishment oder Establishment-„Wahl“ werden sollen; bisher hätte sich niemand wie Andreas Babler selbst aufstellen können. Babler erteilte bei seinen Auftritten Lockangeboten des Doskozil-Lagers (Bundesgeschäftsführer via „Krone“) eine Absage und behielt sich vor, beim Bundesparteitag am 3. Juni zu kandidieren, der eigentlich entscheidet.

PS: Die Mitglieder der Wahlkommission werden vom Bundesparteitag gewählt und können nicht nachbesetzt werden. Mit dem Ausscheiden von Kopietz gehören ihr nun 19 statt 20 Mitglieder an, es kann also keine Pattstellung mehr geben. Rendi werden verunglückte Social Media-Kampagnen angelastet, die das Werk von Thomas Walach sind, der von Pilz (für Doskozil?) kommt. Im Grunde sind alle Medien Doskozil-Wahlhelfer, weil keines den Bewerber kritisch unter die Lupe genommen und die „vielen extrem heiklen Fragen“ nachrecherchiert hat. Sein Umgang mit öffentlichen Mitteln wird gerade mal ein wenig gestreift.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX