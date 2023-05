Diese Regierung kommt uns teuer zu stehen!

Am 8. Mai 2023 entdeckte die Regierung endlich, dass so vieles für die Bevölkerung teurer geworden ist und veranstaltete einen ihrer unzähligen Gipfel. Zuvor stellte Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch noch fest, dass der gleiche Einkauf in Deutschland 16 Euro und in Österreich 23 Euro kostet. Wir wissen aber schon lange, dass es solche Unterschiede gibt, die Preissteigerungen der letzten Monate nicht erklären. Beim Gipfel kam es zu keiner Vereinbarung mit den vier Supermarktkonzernen, die über 90 % des Lebensmittelhandels bestimmen und die überproportional von „der Pandemie“ profitierten. Im Gegenteil stellte die Regierung Energiekostenbeihilfen in Aussicht, weil man ja die Inflation noch weiter anheizen muss.

Letztes Jahr wählten die Leute jedoch Alexander van der Bellen wieder zum Bundespräsidenten, der uns allen finanzielle Opfer „wegen Putin“ abverlangt hat. Dies trifft Arme umso mehr, während Konzerne, die Corona-Hilfen erhielten, munter Dividenden verteilen und sich über ihre Aktienkurse freuen. SPÖ und FPÖ kündigten jetzt an, einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung zu stellen. Dieser wird zwar keine Mehrheit im Parlament finden, erzeugt aber Druck und zeigt Entschlossenheit. SPÖ-Kandidat Andreas Babler legte mit einer Pressekonferenz nach und betonte, dass es um eine breite Kampagne geht, die losgeht, sobald das Ergebnis der Mitgliederbefragung feststeht. Man sah die ganze Zeit, wie fassungslos viele auf Social Media reagierten, was hier ein Beispiel illustriert.

Offenbar sind die Regierungsmitglieder irgendwann in den 1980er Jahren eingeschlafen und wurden eben erst aufgeweckt, sodass sie sich damit abspeisen lassen, dass hohe Preise notwendig seien, um ein Greisslersterben zu verhindern. Man hatte beim Handel keine Probleme damit, zeitweise „Ungeimpfte“ weitgehend auszusperren und dafür die Hand aufzuhalten auch auf Kosten der Steuern „Ungeimpfter“. Somit hat der Handel wie alle anderen Bereiche mitverursacht, was heute für immer mehr Menschen zur drückenden finanziellen Last wird. Doch bei einer Corona-Aufarbeitung, die einem Verhöhnungsprozess gleichkommt, sind keinerlei Einsichten und Konsequenzen zu erwarten. Es war schliesslich nur ein Testfeld, um zu sondieren, wie man uns alles reindrücken und abverlangen kann, ehe die WHO via Pandemievertrag die Kontrolle übernimmt (was hier erschreckend präzise dargestellt wird). Die Abwärtsspirale wurde mit dem ersten Lockdown eingeleitet, der den Staat zu einem Füllhorn umfunktionierte und uns ein ganz spezielles Vokabular inklusive „Überförderung“ lernen liess (es gibt Politiker, die Umsatz und Gewinn verwechselten).

Der Einkauf wird für immer mehr Menschen immer belastender. Warum Lebensmittelpreise in Österreich so hoch sind und was es für Ansätze gibt um die Kosten an der Kassa zu senken klären wir am Montag mit Expert:innen, Sozialpartner:innen und Vertreter:innen von Supermarktketten. pic.twitter.com/eebg2nNcx0 — Werner Kogler (@WKogler) May 6, 2023 Verarschen die uns?

Es passt ins Bild, dass die Grünen nach dem gescheiterten Gipfel und dem Verarsche-Clip oben sofort scheinbar von Peter Pilz kritisiert werden. Es soll nämlich verhindert werden, dass die Bevölkerung sich ihrer Macht bewusst wird. Deshalb wurde auch nie gemeinsam gegen die Teuerung demonstriert, sondern andere hielten sich von Corona-Protesten fern und waren diesen gegenüber argwöhnisch. Auch vor Wien Energie tauchte man getrennt an unterschiedlichen Tagen auf, statt einmal das Gespräch zu suchen. Mit falschen Fuffzigern wie Pilz wird gespalten und diffamiert; er unterstützte immer Corona-Massnahmen und hetzte gegen deren Gegner. Die soziale Frage sollte jedwede Panikmache einbremsen, denn so viele Menschen hatten immer ganz andere Probleme als eine Pandemie, die bloss aufgebauscht wurde. Als Quittung setzen jetzt viele Hoffnungen in die FPÖ, statt deren Positionen abzuklopfen, was Sozialpolitik, Unternehmer und Unselbständige betrifft. Zugleich aber gibt es in einer komplexen politischen Situation immer Bereiche, mit denen sich jemand nicht beschäftigt hat, der aber dennoch mitreden will.

Bei "WildUmstritten" zeigen sich die Gäste beim Thema Lebensmittelgipfel in trauter Einigkeit. Sowohl @harrybergmann1 als auch @peter_pilz kritisieren, dass die Armutsbekämpfung nicht zu den Prioritäten der Regierung gehört. https://t.co/1k1oOf2q2H — PULS 24 (@puls24news) May 9, 2023 Pilz gegen Grüne?

Da sollten wir uns über alle bisherigen Grenzen hinweg verständigen, weil man sich bestimmt auf wenige gemeinsame Ziele einigen kann. Wir könnten auch anders als die Regierung den Begriff Gipfel Ernst nehmen, denn es ist Anstrengung damit verbunden, einen Berg zu erklimmen. Realpolitisch betrachtet passiert ÖVP und Grünen derzeit nichts, ausser dass sie bei Wahlen mehr oder minder verlieren (und sich dies vergolden siehe Grüne puncto Kärnten). Würde die SPÖ nach der Wahl wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellen, würde eine Koalition mit Grünen und NEOS bevorzugt werden. Was die ÖVP betrifft, sicherte ihr der Beschluss der SPÖ von 1986, nie wieder mit der FPÖ auf Bundesebene zu koalieren, den Verbleib in der Regierung egal unter welchen Bedingungen. Tatsächlich liegt nun schon länger die FPÖ in Umfragen vorne, was alles spekulativ erscheinen lässt. Wir können aber davon ausgehen, dass die Kräfte, die all diese „Krisen“ wirksam werden lassen, auf jeden Fall weiter dabei sein wollen. Und dass sich Vertreter von ÖVP und Grünen auch weiterhin zynisch und kalt uns gegenüber verhalten.

