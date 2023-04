Wer will noch die Grünen?

Einer Umfrage zufolge ist eine Mehrheit total unzufrieden mit der Tätigkeit der Grünen und will diese Partei nicht mehr in einer zukünftigen Regierung haben. Das sollte nicht wirklich überraschen, bedenkt man etwa, dass allein die sog. Corona-Hilfen 48 Milliarden kosteten. Für das Corona-Narrativ wirft sich immer noch der grüne Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober ins Zeug, der sich auf einer Vortragsreise unter dem Titel „Leben in der Polykrise“ befindet. Natürlich darf man auf die ÖVP nicht vergessen, die in ihren eigenen Planspielen und in denen mancher in der SPÖ nach wie vor Platz am Ballhausplatz findet. Zugleich würden aber die Grünen einbezogen werden, wenn Hans Peter Doskozil oder Andi Babler SPÖ-Parteichef wären. Umfragen zufolge führt nun aber die FPÖ, die daher auch den Regierungsbildungsauftrag bekommen müsste, wären jetzt Wahlen.

Anschober und andere drehen mit an „Polykrisen“, um der Bevölkerung danach nochmal Geld aus der Tasche zu ziehen, indem sie sich als Experten verkaufen. Es war bei Corona sofort klar, dass keine der sauteuren einschränkenden und demütigenden „Massnahmen“ notwendig war und dass die Gesellschaft erschüttert und gespalten wird. Wenn ich gleich an Destabilisierung dachte, wusste ich natürlich nicht, was genau um wieviel an staatlichen Ressourcen in welcher Zeit passieren wird. Aber wozu es führt beginnend mit dem ersten Lockdown, mit Masken und Tests war mir nicht zuletzt deshalb bewusst, weil mich mein Weg dahin führte, der früher auch mit den Grünen zu tun hatte. Ich kenne auch ältere und neuere Geschichten über Werner Kogler, dessen erster Wahlkampf auch mein erster war. Allen Berichten ist sein Desinteresse an Sachfragen gemeinsam, was zur Wahrnehmung von Inkompetenz führt.

Indem wir uns unabhängig machen von fossiler Energie und diktatorischen Regimen, gewährleisten wir Österreichs Sicherheit und Freiheit. Krieg, Teuerung, Klimakrise – die Krisen unserer Zeit machen es notwendig, dass wir Sicherheit vollkommen neu begreifen. (1/2) pic.twitter.com/48hvgBUSq0 — Werner Kogler (@WKogler) April 5, 2023 Werner Kogler auf Twitter

Er arbeitete sich auch nie durch Unterlagen und wird das Gefühl nicht kennen, dass ein paar Erkenntnisse und Entdeckungen dazu führen, dass man sich richtig reinkniet. Bezeichnender Weise waren er und Anschober lange im Windschatten von Peter Pilz unterwegs, der ja als Aufdecker verkauft wurde. Anschober lehnt nun vehement einen von der FPÖ geforderten Corona-Ausschuss ab, den allein die genannten 48 Milliarden Euro mehr als rechtfertigen (und er ist gegen eine Rückzahlung von C-Strafen). Freilich hatte er nie Probleme damit, dass die Grünen sich für U-Ausschüsse stark machten wie den folgenreichen und mit allen Mitteln manipulierten UA 2017 zu Eurofighter. Anschober hätte als Minister natürlich nicht in jedem Bereich firm sein müssen, mit denen das Gesundheits- und Sozialressort zu tun hat. Doch er hätte imstande sein müssen abzuwägen, welche Relevanz welche Expertisen haben, ohne sich ins Bockshorn jagen zu lassen. Es ist aber beileibe nicht immer so, dass Politiker schlicht Angst vor „der Pandemie“ bekamen und sich auch vor Bashing im Mainstream fürchteten. Dass Anschober und Kogler mit umfassenden politischen Biografien wirklich in Panik waren, ist nicht so wahrscheinlich wie dass sie wissentlich einer Agenda dienten. Kogler fällt auch dadurch auf, dass er deftige Worte findet, aber nie in die Tiefe geht und mangelnder Bezug zur Materie in den provozierten wütenden Reaktionen untergeht.

🚫 Hate Speech hat in unserer Gesellschaft keinen Platz! Darum ist das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport ab sofort Teil des No Hate Speech Movements des Europarats. (1/2) pic.twitter.com/jEOuQD2MFR — Werner Kogler (@WKogler) April 6, 2023 Kogler auf Twitter

Auf Twitter verwendet Kogler (der für einen Clip den Hausmeister im Ministerium spielt) das Sujet der grünen Klimakampagne „Wo ein Wille, da ein Windrad“, was uns „Klimaglück“ gegen „Kriegsverbrecher Putin“ bringen soll. Freilich ist es vollkommen illusorisch, ein Land mit – ohnehin nicht ökologischen – Windrädern zupflastern zu wollen, das zu drei Viertel aus Bergen besteht. „Energieunabhängigkeit“ ist daher unmöglich und ein Euphemismus für weitere Destabilisierung nach „der Pandemie“. Was die bestehende Sicherheitsstrategie betrifft, wurde sie beschlossen, als Norbert Darabos Verteidigungsminister war. Die Grünen deckten nicht als einzige die Unterwanderung des Ministeriums durch die GRU, der Darabos zum Opfer fiel. Den Kampf gegen Hate Speech beginnt Kogler natürlich an besten mit einem Blick in den Spiegel. Es gibt auch grüne Lichtblicke, und zwar beim Umgang von Johannes Rauch mit Corona oder bei Alma Zadics Kampf gegen Gewalt an Frauen. Aber womit müssen wir noch rechnen? In Deutschland erregt Koglers „Kollege“ Cem Özdemir manche Gemüter, weil er an einer Wehrübung der Bundeswehr in Uniform teilnahm, obwohl er nie Wehr- oder Zivildienst geleistet hatte. Kogler wird in den Medien zu Unrecht als „ehemals friedensbewegt“ bezeichnet, was auf andere (Ex-) Grüne durchaus zutreffen würde. Im Sommer 2022 behauptete er gar, er würde Österreich mit der Waffe in der Hand verteidigen – müsse aber erst schiessen lernen -; tatsächlich deckt er russische Subversion.

Tag 2 für @cem_oezdemir bei den Möglichmachern der #SKB. Der Landwirtschaftsminister packt an bei der Entladung von Bahnwaggons und fährt selbst durchs Gelände.

Hier lest ihr alles zu seiner "großartigen Erfahrung" 👇 https://t.co/cMsXAfFj9m pic.twitter.com/qVS0qGXVMb — Die Streitkräftebasis (@SKB_JSES) April 5, 2023 Cem Özdemir bei der Bundeswehr

Mit den „eigentlichen“ Grünen, die gegen Umweltzerstörung und für Frieden eingetreten sind, haben heutige Vertreter/innen in Österreich und Deutschland nur mehr wenig gemein. Dies hat Parallelen zu den Erfahrungen von Genossen, die einer vergangenen Sozialdemokratie hinterhertrauern und meinen, dass nur wenige Begegnungen die „verlorene Zeit“ in der Politik wert waren. Bei Bernhard Heinzlmaier waren dies Bruno Kreisky, Fred Sinowatz und Peter Schieder, während er Hans Peter Doskozil inzwischen heftig ablehnt, ohne jedoch auf dessen politisches Handeln wirklich einzugehen. Er vergisst aber den „Sinn“, dass man erkennt, wie Politik funktioniert oder der Kontakte auch mit Menschen, die nicht bis an die Spitze gelangen. Außerdem weisen der Niedergang der SPÖ und jener der Grünen Ähnlichkeiten auf, weil in beiden Fällen Infiltration eine grosse Rolle spielt und Akteure miteinander verbunden sind. Erfahrungen mit Politik sorgen jetzt trotz allem für eine gewisse Bodenhaftung, während sich einige unter dem Eindruck der Plandemie ein alternatives System zurechtfantasieren, sodass ihre Opposition verpufft.

PS: Ein U-Ausschuss wird eingesetzt, wenn mindestens fünf Abgeordnete einen dann vom Parlament angenommenen Antrag einbringen. Alternativ können ihn 46 Abgeordnete einsetzen, über die keine Oppositionspartei alleine verfügt. Deshalb lohnt es sich bestimmt, wenn Menschen, die einen UA wollen, sich an Abgeordnete wenden und sie dazu auffordern, dies zu unterstützen.

