SPÖ: Ein anderer Vorsitzender muss her!

Offenbar soll sich die SPÖ selbst zerstören; anders kann man die noch vor ihrer Durchführung verunglückte Mitgliederbefragung auf den ersten Blick kaum erklären. Nun heisst es, dass man 78 Euro als Beitrag für ein Jahr bezahlen muss, um antreten zu können; zudem sind 30 Unterstützungserklärungen erforderlich. Es sind auffällig viele Menschen dort in die Partei eingetreten, wo für Andi Babler als neuen SPÖ-Chef geworben wird (Wien-Alsergrund). Um sich weitere Peinlichkeiten zu ersparen, müssen alle Bewerber einen Strafregisterauszug vorlegen. Das mag den einen oder anderen bis dato unbekannten Genossen aus dem Rennen nehmen, ist aber irgendwie ungerecht, weil bekanntere Akteure nicht selten von der Justiz geschützt werden. Ausserdem weckt es Assoziationen zum 14. August 2017, als Noch-Bundeskanzler Christian Kern verkünden musste, dass der eben in Israel verhaftete Tal Silberstein nicht mehr sein Berater ist. Später wurden Silberstein und Beny Steinmetz (beide mit Alfred Gusenbauer und Rene Benko verbunden) in Rumänien in Abwesenheit zu 5 Jahren Haft wegen Organisierter Kriminalität verurteilt; der Haftbefehl war 2016/17 bereits bekannt, wurde aber von Kern bestritten.



Mit Silberstein stand im Wahlkampf auch Rudi Fussi im Austausch, der jetzt die Werbetrommel für Babler rührt; die beiden, Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil verbindet auch, dass sie Zeugen Coronas sind. Absurder Weise sehen jetzt einige in Kern den Retter der SPÖ, der dann halt plötzlich auf dem Bundesparteitag Anfang Juni antritt. Über ihn und alle anderen wird aber niemals ehrlich berichtet; die Medien verschleiern Zusammenhänge und verschweigen wesentliche Details. 2017 wurden Kern, Doskozil und Rendi auch gemeinsam plakatiert; Doskozil löste quasi den Spitzenkandaten im Burgenland von 2013 Norbert Darabos ab. Dank schützender Hand auch der mit ihm verhaberten Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Doskozil nichts zu befürchten. Hier stelle ich „viele extrem heikle Fragen“ in 15 Themenbereichen an Doskozil; natürlich auch zur Mitverantwortung für die Pleite der Commerzialbank (Fragenkomplex 12) und dem Angriff auf Airbus (Fragenkomplex 8). Mehrere Bereiche (etwa Fragenkomplex 5 und 14) befassen sich damit, wie Doskozil zudeckte, dass Darabos am Regieren gemäss Verfassung gehindert wurde – nicht von ungefähr sagen britische Diplomaten, das Verteidigungsministerium sei eine Art Abteilung der GRU.

„Heute“ am 28. März 2023

Peter Pilz (Fragenkomplex 6) erhielt den militärischen Verschlussakt Eurofighter-Vergleich (Fragenkomplex 7), ohne dass sein Komplize Doskozil Anzeige wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat erstattete oder der später als GECKO-Kasperl bekannte Leiter des Abwehramts Rudolf Striedinger etwas merkte. So bauten Doskozil und Pilz nicht nur (übrigens mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers) eine Argumentation plus Anzeige gegen Airbus auf. Sie lancierten auch einen Eurofighter-U-Ausschuss, der Darabos mit falschen Beweisaussagen und schliesslich einem wahrscheinlich gefälschten Entwurf zum Eurofighter Vergleich per Pilz-Anzeige ausknocken sollte (Fragenkomplex 9). Damit war auch Gusenbauer aus dem Schneider, dessen vielfache Russland-Verbindungen aufhorchen lassen sollten. Letzte Woche rief die SPÖ dazu auf, ihr doch beizutreten; dies war auch vor der Parteizentrale in der Löwelstrasse am 24. März möglich. Dort sprach ich einige auf die Situation an und fasste meine Recherchen zusammen; dass Darabos auf brutale Weise abserviert wurde, ist durchaus bewusst, nicht aber die Details.

Während die Gremien der SPÖ am 27. März tagten, trafen sich Michael Häupl und Hans Niessl in einem Kaffeehaus. Unter dem Kreml-Aspekt war Häupl ein Freund des verstorbenen Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow (ein Kleptokrat und Stalinist, dessen Witwe Elena Baturina von Gusenbauers Geschäftspartner Leo Specht vertreten wird). Niessl hingegen half bei der Einbürgerung von Putin-Berater Walentin Jumaschew, dessen Gattin Tajana (Boris Jelzins Tochter) und der gemeinsamen Tochter Maria. Damals fing Doskozil gerade in Niessls Büro an; deshalb widmet sich Fragenkomplex 2 bei den „vielen extrem heiklen Fragen“ an Doskozil diesem Thema, mit Infos zu den Jelzins, Jumaschew und Putin. Weil medial lange davon ausgegangen wurde, dass Darabos Niessl nachfolgt, sei angemerkt, dass mich der frühere und 2019 plötzlich verstorbene AbwA-Chef Ewald Iby auf Niessls Umgang auch im Land mit Darabos hinwies. Freilich brachte er bloss kryptisch die Verbindungen von Gusenbauer und Gabriel Lansky zu Kasachstan ins Spiel, nicht aber den russischen Geheimdienst (wobei Nursultan Nasarbajew für diesen tätig war). Beim Thema Wehrpflicht liess Häupl Darabos über die Klinge springen, der für das bestehende System war, aber kaum auftreten durfte und etwas zu vertreten gezwungen wurde, das er ablehnte. Gerade wird Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch (auch unter der Gürtellinie) attackiert, der das Entgleiten der Befragung medial verkaufen muss. Obwohl er wie auch Rendi-Wagner und andere jede Kommunikation mit mir verweigert, verstehe ich bis zu einem gewissen Grad seine Lage. Er hätte mit mir auch unmöglich sprechen können, weil ich ja weiss, dass seine Partnerin Anja Richter im Sportministerium den Umgang mit Darabos als Verteidigungs- und Sportminister mitbekam.

Stand der JG am 24. März 2023

Christian Deutsch

Ausserdem fungierte der jetzige SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch als Aufpasser für Darabos und folgte ihm vom BMLV in die Löwelstrasse. Wir sehen Deutsch oben bei einer Pressekonferenz am 9. Februar 2023, wo er russische Puppen vor sich stehen hat und zur FPÖ meint, „drinnen steckt Putin“. Mit den russischen Puppen in der SPÖ darf er sich nicht befassen, auch wenn sie für deren Zustand verantwortlich sind. Im Podcast der „Achse des Guten“ geht es gerade darum, dass man bei Corona davor zurückscheute, denjenigen, die allen offiziellen Vorgaben folgten, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. Fast alles war anders als medial dargestellt; das ist die viele Menschen eine zu gewaltige Dosis, um sie verdauen zu können. Es ist ähnlich, wenn es um Politik geht; auch da sind Tatsachen in wenigen Sätzen zu umreissen, während Desinformationen ausführlich sind und zudem von Wissenden und Nichtsahnenden pausenlos reproduziert werden. Fragenkomplex 10 bei den „vielen extrem heiklen Fragen an Doskozil befasst sich damit, ob Doskozil bloss vorgab, „bedroht“ worden zu sein, um davon abzulenken, dass Darabos abgeschottet, überwacht und bedroht wird. Bezeichnender Weise sollte auch der burgenländische Verfassungsschutz nicht mit Zeugen sprechen, die Darabos nie treffen durfte und mit denen er von seinem Amt her reden hätte müssen. Es geht darum, wer ein Motiv, die Mittel dazu und die Möglichkeiten hat, damit ungeschoren davonzukommen. Viele Menschen, die Corona durchschaut haben, würde es interessieren, wenn ich auf die CIA statt auf die Russen zeigen würde. Zudem unterscheiden die meisten nicht zwischen Rahmenbedingungen und individuellem Verhalten; wenn Darabos auch zuvor vom Abwehramt nicht geschützt wurde, als er Befehlshaber des Bundesheers war, sind seine Optionen eng begrenzt. Das gilt in der Form nicht für Deutsch, der jedoch sicher zumindest instinktiv weiss, woran er nicht rühren darf.

PS: Die SPÖ hätte sich nicht zuletzt das Theater um den Parteivorsitz sparen können, hätte sie bei Doskozil genau hingesehen und bei Darabos‘ Situation nicht weggesehen. Sie muss sich aber jetzt den Tatsachen stellen und daraus Konsequenzen ziehen. Es versteht sich von selbst, dass alle aussichtsreichen Bewerber in mehrfacher Hinsicht vollkommen ungeeignet sind.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX