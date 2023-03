Corona und das SPÖ-Chaos

Noch sind wir nicht soweit, dass fast niemand mehr bei Corona mitgemacht haben will. Doch in Medien ist mittlerweile ganz selbstverständlich von einem Post-Vac-Syndrom die Rede, mit dem viele Menschen mehr oder weniger alleingelassen werden. Einige haben sich längst denen angeschlossen, die vor den Folgen der Impfung warnten und lieber Druck auf sich nahmen als sich impfen zu lassen. Wahlen werden natürlich auch davon beeinflusst; wenn es nur um Corona samt Impfung geht, spielte in Österreich, wo das Parlament am 20. Jänner 2022 eine später ausgesetzte Impfpflicht beschloss, ist einzig die FPÖ aus dem Schneider. Gerade will die SPÖ eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden finden; da die Partei alle „Massnahmen“ unterstützte, muss man hier Abstriche machen. Es wird unmöglich sein, jemanden zu finden, der sich immer dagegen aussprach und überregional bekannt ist. Aber zumindest hat sich nicht jeder aktiv eingebracht und voll Begeisterung Panik gemacht, um staatstragend selbst „Massnahmen“ zu verkünden. Die völlig verrückte Szenerie unten hat auch mit einem der Bewerber zu tun, da er zur Initiative Gesundes Österreich gehört, die kürzlich wieder einmal eine Pressekonferenz gab.



Es handelt sich um Andi Babler, der unter anderem mit Rudi Fussi, Natascha Strobl, Daniel Landau und Sigrid Pilz (die bei der PK war) in einem Boot sitzt. Man kann diese Personen mit Fug und Recht als „Zeugen Coronas“ bezeichnen; bei Strobl fällt auch die Zugehörigkeit zu „Zero Covid“ auf, einer Initiative, die ganz Europa a la China zusperren wollte und die in Wien sogar mal mit Abstand und Maske vor der ÖVP-Zentrale demonstrierte. Man findet im Web noch eine Liste an Unterstützern von „Zero Covid“, bei der mir Luisa Neubauer, Natascha Strobl, Tina Leisch, Antje Schrupp, Georg Restle, Frigga Haug, Lisa Mittendrein (Attac), Alexandra Strickner (ehemals Attac Österreich), Stefanie Sargnagel, Solidarität statt Verschwörungsdenken (München), linksjugend [’solid], antifaschistische initiative [das schweigen durchbrechen] Nürnberg, Kritische Mediziner*innen Berlin, Julia Schramm, alle Bezirksräte von LINKS in Wien und Margarete Stokowski (Testimonial für Karl Lauterbachs Impfkampagne) auffallen. „Gesundes Österreich“ wollte am Jahrestag der Angelobung von Gesundheitsminister Johannes Rauch den ganzen Tag über vorm Ministerium protestieren, doch es kam fast niemand. Was ihnen so sehr gefällt an „Corona“ ist das Überwachen, Gängeln und Schikanieren der Bevölkerung, denn dies gehört zu ihrem favorisierten politischen System. Eigentlich sollten solche Personen in einer Demokratie nicht von Medien gehätschelt werden, doch sie hatten auch schon vor Corona unverdienten Zuspruch.

Andreas Babler wird jetzt von den Medien als „roter Rebell“ verkauft, die ja auch Corona vermarkten. Er geriet 2016 mit Dreifachbezügen (plus Spendentopf) ins Gerede und ist Bürgermeister von Traiskirchen, der wegen eines Erstaufnahmezentrums für Flüchtlinge bekannten Stadt. Innerhalb der SPÖ Niederösterreich hatte er keine Probleme damit, dass der Parteichef bis zur Landtagswahl im Jänner 2023 Franz Schnabl zum Netz des Kreml in Österreich gehört. Babler ist aber auch Anhänger der Theorie vom staatsmonopolistischen Kapitalismus, der Verbindungen zum Sozialismus aufweise. 2016 wurde er wegen seiner Dreifachbezüge deshalb ins Visier genommen, um ihn aus dem Feld zu schlagen, als es um die Ablöse von Parteichef Werner Faymann ging. Nun versucht er es nochmals, und neben seiner Zugehörigkeit zu den Zeugen Coronas ist auch sein Wegducken bei innerparteilicher Korruption ein Faktor, der gegen ihn spricht. Bablers grösste Konkurrenten sind Pamela Rendi-Wagner („Impfen ist ein solidarischer Akt„), die selbst im Rahmen der Tätigkeit des Arbeiter Samariter Bundes (Präsident: Franz Schnabl) impfte und Hans Peter Doskozil, der im Burgenland eine Impflotterie veranstaltete und den die „Kronen Zeitung“ am 3. Oktober 2021 als „Impf-Kaiser“ lobte. In den letzten Wochen trat Babler immer wieder vor Publikum auf, mit Robert Misik im Bruno Kreisky-Forum oder mit seiner Unterstützerin Natascha Strobl im Volkstheater, wo sie die Reihe Gegenwartskunde anbietet, und mit Peter Pilz in der Kulisse. Bei den Zusammenhängen müssen wir darauf achten, dass Fussi und Misik die Neutralität in Frage stellen; Misik „kuratiert“ regelmässig Veranstaltungen im Kreisky-Forum, gibt den vermeintlichen Putin-Gegner und ergeht sich auf Twitter in Gewaltfantasien über Ungeimpfte und Demonstranten. Strobl und Fussi machten zeitweise gemeinsame Videos, in denen sie mit Gästen z.B. über „katastrophales Corona-Management“ klagten. Peter Pilz diffamiert Corona-Demonstranten als „Hassbürger“ und manipulierte mit und für Doskozil den Eurofighter-U-Ausschuss und die Justiz.

Über Gunter Frank und seine Mitstreiter

Der deutsche Arzt Gunter Frank veröffentlichte das Buch „Das Staatsverbrechen“ und fordert, dass Corona-Täter vor Gericht gestellt werden. Sowohl bei Virus, Tests und Masken als auch bei der Impfung war von Anfang an klar, was von den Zeugen Coronas bestritten und bekämpft wurde. Frank stellte fest, wie das Video oben untermauert, dass es anfangs noch verhaltene Reaktionen auf Berichte aus China gab, dann aber Panik und Panikmache voll durchschlugen (und natürlich Interessen im Hintergrund existieren). Es ist auch heute schwer vorstellbar, dass niemand in den Ministerien, an den Universitäten, in den Medien usw. alles nüchtern beurteilen wollte und konnte bzw. dass all jene verstummten, die skeptisch waren. Frank und seine Verbündeten erinnern auch daran, wie perfide und wirkungsvoll es war vorzutäuschen, dass Impfung in diesem Fall andere schütze. Dies funktioniert nicht bei Erkältungskrankheiten, doch die Leute waren ja von Beginn an auf irreale Annahmen gebürstet (man denke an Testpandemie und Staubfiltermasken), sodass sie willig Ungeimpfte ausgrenzten. „Und die Schwurbler hatten doch recht“ ist ein höchst passender Buchtitel; Verfasser Gerhard Hauser besucht auch Demos und ist FPÖ-Abgeordneter; Hannes Strasser ist Co-Autor.

Alex über sein Post-Vac-Leiden

Zufällig sind die per Video eingebundenen Beispiele aus Deutschland. Unsere Erfahrungen sind vergleichbar, doch der Druck, sich impfen zu lassen, war wegen der von den meisten Abgeordneten beschlossenen Impfpflicht noch größer. Wenn Gunter Frank zu Recht meint, Politiker wie Jens Spahn und Karl Lauterbach dürfen nicht ungeschoren davonkommen, gilt dies auch bei uns. Und zwar für Mitglieder der Bundesregierung, für Landesregierungen und für alle Politiker, welche die Corona-Agenda gepusht haben. Natürlich sollten sich die Mitglieder von GECKO auch nicht einfach davonschleichen und die Presse nicht so tun, als ob man erst jetzt Bescheid wüsste. Sehen wir uns noch rasch an, wie es gewisse Genossen mit Corona halten: Im Jänner 2022 hatte Doskozil keine Einwände gegen neue „Massnahmen“; statt Durchsetzen der Impfpflicht per Verwaltungsstrafen schlägt er kostenpflichtige PCR-Tests für Ungeimpfte vor. Ausserdem verschärfte er „wegen Omikron“ im Jänner 2022 die Testungen. Am 3. Oktober 2021 berichtete die „Kronen Zeitung“ aber, dass das Burgenland stolz sei auf die höchste Impfquote; nicht von ungefähr befassen sich meine „extrem heiklen Fragen“ an Doskozil auch mit der Anzahl an Impfopfern, über die man schweigt. Pamela Rendi-Wagner forderte im Oktober 2021 eine „nationale Impfwoche“, um die Impfquote auf über 80 % zu steigern; die SPÖ nennt dies „Aktion 80 %“. Man kann in Parlamentsprotokollen nachlesen, wie leidenschaftlich Rendi für die experimentelle Impfung kämpft. „Gehen Sie impfen, Impfen rettet Leben“ ist ein Appell von Rendi im September 2021. Im Juli 2022 sprach sie sich gegen ein Ende der Quarantäne aus; immerhin meinte sie im April 2022, dass die von ihr mitbeschlossene Impfpflicht keine Zukunft habe. Was Andi Babler betrifft, finden wir im November 2021 diese Schlagzeile: „Traiskirchen geht voran: 1-2-3-Impfstrasse für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen im November“. Wenig später wird dann berichtet, dass in Traiskirchen eine Impfstrasse für Kinder eingerichtet wird; Babler lässt sich gerne mit Maske abbilden. Der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner lobte Babler für eine Impfquote von 87 % bei den über 12jährigen in der Debatte zum Beschluss der Impfpflicht am 20. Jänner 2022. Per „Kommentar der anderen“ im „Standard“ warf Babler im März 2022 dem neuen Minister Johannes Rauch Gesundheitsgefährdung vor, weil dieser kein wirklicher Zeuge Coronas ist.

