Corona: Wir vergeben nie!

Die schrägste Meldung zu Corona stammt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und hat mit den Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ zu tun. Es dürfen jetzt nämlich die Menschen nicht „die Dummen“ sein, die sich an „Regeln“ gehalten haben, um Tote zu vermeiden. Mikl bekennt ein, dass „Fehler“ begangen wurden, ist aber dagegen, dass wegen Corona ausgesprochene Bußgelder zurückgezahlt werden, wie es die FPÖ fordert. Medien schreiben, dass Mikl „die Impfpflicht“ als Fehler bezeichnet und auf Social Media wird schon gehöhnt, dass die Landeshauptfrau wohl bald im Lager der sog. Corona-Leugner des Regierens willen aufschlägt. Es ist kaum möglich, den ungeheuren Druck auf uns denen begreiflich zu machen, die es nicht so schlimm fanden, weil sie sich fügten.



Als ich mir überlegte, wie ich das am besten anpacke, erzählte neben mir eine ältere Frau einem Bekannten, dass sie unter den Nebenwirkungen der Impfung leidet: „Ich habe mich zwei Mal impfen lassen, zum Glück kein drittes Mal“. Eine Freundin von ihr hat es noch heftiger erwischt; der Bekannte aber lässt keine Zweifel an „der Impfung“ gelten, die er offenbar gut vertragen hat. Solche Gespräche kann man überall im Land hören; auch derart, dass „die Impfung“ gelobt wird („Ich bin viermal geimpft und hatte zweimal Corona, es war schon heftig“, zu einer Frau gesagt, die auch geimpft ist und Corona nicht ganz so heftig hatte). Vielleicht zeigen ein paar Zeitungsausschnitte, zufällig ausgewählt und stellvertretend für eine Menge Altpapier, was Sache ist: „Österreich“ schrieb am 18. November 2021 „Jetzt Fix! 2G Plus gilt ab Morgen“, was bedeutet, dass „Ungeimpfte“ fsst überall draussen bleiben müssen; es wurde auch erwähnt, dass die Landeshauptleute-Konferenz eine Impfpflicht beschliessen soll.

2021 vor dem Gesundheitsministerium

Die „Kronen Zeitung“ schrieb am 6. Februar 2022 unter der Überschrift „Pandemie: So schnell vergehen zwei Jahre“ über die „kleine Lisbeth“, denn sie wurde zeitgleich wie das Virus geboren, das unseren Alltag stark verändert habe. Das Mädchen „kennt kein anderes Leben“; Gurgeln ist völlig normal und Lisbeth hält mit den Omas im Lockdown per Videotelefonie Kontakt. Die Autorin des Artikels Anja Richter ist übrigens die Partnerin von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Für Übermut ist es zu früh“ meint die „Krone“ ebenfalls am 6. Februar 2022; „das Virus“ wird sich nämlich „nicht davon beeindrucken lassen“, dass die Semesterferien begonnen haben. Natürlich kommt auch einer der Panikmacher zu Wort, und zwar der medial nach wie vor gefragte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter; es könne sich „ein neues Coronavirus bilden“ (Viren mutieren war bis 2020 Stand der Wissenschaft). Für Hutter ist der Wiener Weg der „vernünftigere“, weil er Vorsicht walten lasse siehe auch Maskenpflicht in Öffis, „heute eine Selbstverständlichkeit. Das heisst: Man muss nötige Massnahmen auch längere Zeit durchziehen“. Die Regierung würde Druck vor allem von ökonomischer Seite nachgeben; „aus epidemiologischer Sicht ist es jedenfalls nicht so“. Diesen Artikel, der von aktuellen Corona-Zahlen eingerahmt wird, verfasste Erich Vogl, mit dem ich immer wieder vergeblich über Recherchen zu Eurofighter reden wollte.

Bei einer Demo

„Europa: Der erste Einreise-Atlas“ lesen wir in „Österreich“ am 28. Juli 2020; es geht um „Pflicht-Tests, Quarantäne, Einreiseverbot“; „immer mehr Länder erschweren uns die Einreise“. Für 32 Länder gelten strenge Einreiseregeln; „dieser Sommer wird uns noch lange in Erinnerung bleiben“. Seltsam, dass es nie „strenge Einreiseregeln“ und Kontrollen bei illegaler Massenmigration gibt. Auf der Rückseite dieses Artikels wurde von einer Doskozil-Pressekonferenz zum Bundesheer berichtet; während sie stattfand, traf ich einen ehemaligen Revisor. Er erklärte mir, warum er bei der Commerzialbank Mattersburg sofort Lunte gerochen hätte, die zwei Wochen zuvor von der Finanzmarktaufsicht gesperrt wurde; Doskozil ist in diese Affäre verstrickt. Als Ulrike Lunacek noch Staatssekretärin der Grünen war, verkündete „Österreich“ am 18. April 2020 stolz, dass einer Umfrage zufolge 77 % mit den „Massnahmen“ zufrieden seien. 52 % hätten damals Sebastian Kurz direkt zum Kanzler gewählt. Mit der Regierung waren auch 73 % zufrieden; Wirte waren froh, wieder aufsperren zu können, allerdings mit reduzierter Anzahl an Tischen und „Massnahmen“. „Event-Sommer ist abgesagt“ auch am 18. April verkündet einen „Paukenschlag“ Werner Kogler und Lunacek. Immerhin öffnen aber kleine Museen im Mai und grosse im Juli; Festivals werde es wohl nicht geben. „Heute“ zeigte am 15. Februar 2022 Karl Nehammer mit Maske beim Besuch im Ausland: „Selfies in der Schweiz gegen Impf-Frust daheim“. Ausserdem: „Politischer Aschermittwoch der FPÖ wegen Corona abgesagt“ und „Körpernahe Dienstleister wollen 2G nicht prüfen“ – „Statt Betrieben soll Polizei kontrollieren“. Es wird auch gemeldet, dass sich die Stimmen in der ÖVP für kostenpflichtige Tests mehren: „Nehammer fürs Zahlen für Tests“. Diese wurden besonders in Wien gepusht zum Wohl des Labors Lifebrain.

Am Ballhausplatz

„Haftstrafe für Corona-Sünderin“ stand am 23. Juli 2020 auf der Titelseite der „Krone“ als „erstes Urteil wegen Quarantäne-Verstoss“ (sechs Monate bedingt und Geldstrafe). Auf der Rückseite erfahren wir, dass die Milliardäre Heidi Horten und Johann Graf (Novomatic) ihrer Ladung in den Ibiza-U-Ausschuss nicht Folge leisten; das Bundesverwaltungsgericht prüft, ob Zwangsmassnahmen verhängt werden. „Wo ist der Masterplan für Herbst?“ fragte „Heute“ am 13. August 2020 unter Verweis auf den bevorstehenden Schulstart; „Kurz und Kogler warten zu“. Auf einem Feld im britischen Newcastle gab es das „erste Konzert mit Social Distancing“, vor 2500 Fans auf Plattformen zu je maximal fünf Personen und durch Absperrgitter getrennt. „Kanzler-Berater schliessen Impfpflicht nicht aus“ ist eine Vorwarnung, mit der die Leiterin der Bioethikkommission Christiane Druml gemeint ist; der damalige Gesundheitsminister Rudi Anschober „hoffte“, dass es auch „freiwillig“ geht. Gegen Zwang waren zu diesem Zeitpunkt übrigens Norbert Hofer und Pamela Rendi-Wagner. Der „Krisenstab“ der Regierung tagte wieder und besteht aus Kanzleramt, Innen- und Gesundheitsministerium und den Blaulichtorganisationen. Man schaltet die Bundesländer zu, die „aktuelle Corona-Infektionszahlen“ melden und sagen sollen, wie oft sie Infektionsketten nachvollziehen können (zwischen 47 und 96 % der Fälle). „Schulausflüge, Skikurse erlaubt, aber Corona könnte alles kippen“ steht ebenfalls in der verwendeten Ausgabe von „Heute“.

Kundgebung in Wien

Diese geballte Ladung an Schikanen war durch nichts zu rechtfertigen und wurde von vielen als nackte Gewalt gegen sich und ihre Familie erlebt; umso schlimmer war es, wenn auch Kinder betroffen sind. Nicht nur die Äusserungen von Mikl-Leitner sind daher blanker Hohn. Immer mehr muss auch im Mainstream zugegeben werden, dass „wir“ stets Recht hatten. Nach wie vor werden uns aber diejenigen vorgehalten, die übertrieben haben oder sich profilieren wollten; einige wenige unter Hunderttausenden, die protestierten. Manche wundern sich auch, dass Impf-Landeshauptleute wie Johanna Mikl-Leitner und Peter Kaiser von den Wählern abgestraft werden (bei Günther Platters Nachfolger Toni Mattle in Tirol soll 2022 die Teuerung wichtig gewesen sein). Verschiedentlich wird spekuliert, dass die ÖVP keine grosse Lust mehr hat auf Türkisgrün. Es gibt aber kein Szenario, in dem die Corona-Regierung wieder eine Mehrheit bei Wahlen hätte, die ja vor der Plandemie gebildet wurde.

PS: Auch Johannes Rauch ist schroff zu Kritikern; diese stehen für ihn auf Kriegsfuss mit „der Wissenschaft“, sodass er keine „Versöhnung“ will. Doch ihn setzten immer wieder Medien zu, etwa am 29. Mai 2022 Rafaela Lindorfer im „Kurier“, die solcherart fragt: „Das heisst, man überlässt die Vulnerablen ihrem Schicksal. Sie können nur hoffen, dass alle Masken tragen.“ Zuerst sprach Rauch von einem „Leben mit Covid“ und „Eigenverantwortung“; jetzt erwidert er, dass „wir“ nicht auf ewig alles vorschreiben könnten. Rein „wissenschaftlich“ sind derlei Masken durchaus diskussionswürdig, weil sie zwar vor Staub schützen, nicht aber vor Viren. „Haben Sie Impfverweigerer in Ihrem Bekanntenkreis?“ will Lindorfer auch wissen. Rauch sagt: „Nein, und ich bin Gott sei Dank auch verschont geblieben von solchen Diskussionen.“ Zugleich fand Rauch das Aussetzen der „Impfpflicht“ jedoch gut.

