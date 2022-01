Impfzwang und Grüner Pass? Nicht mit uns!

Nein, es reicht noch nicht allen – nicht einmal denen, die nicht mehr auf Corona hereinfallen. Auch sie wollen oft nicht wahrhaben, dass diese Agenda brutal durchgezogen wird und niemand ihnen ihren Widerstand abnehmen wird. Aber was braucht es noch als die Beteuerungen der Koalition, dass „die Impfpflicht“ auf jeden Fall kommt? Da auch SPÖ und NEOS dies unterstützen, wäre es sogar möglich, sie zu einem Verfassungsgesetz zu machen. Vom Verfassungsgerichtshof dürfen wir uns nichts erwarten, weil er mit Immobilieninvestoren verbunden ist, deren Netzwerk auch mit China und Russland zu tun hat. Es wundert auch nicht, wer grosszügig mit „Corona-Hilfen“ versorgt wird, während z.B. der Handel von Interessenvertretern verraten wird.

Mitleid ist aber fehl am Platz, wenn sich Unternehmer alles gefallen lassen oder am Eingang zu Geschäften Kontrollen wie unten bei Thalia durchführen. Wer sich dem unterwirft, mag vielleicht im einem oder anderen Fall „Ungeimpften“ etwas mitbringen oder sich schon darauf vorbereiten, selbst bald als „ungeimpft“ zu gelten. Es wäre aber wohl naiv anzunehmen, dass dies auf viele derjenigen zutrifft, die sich wie eine Herde Schafe anstellen. Und ich verstehe vollkommen, dass einige Leute überhaupt nicht mehr hinausgehen und zumindest das einkaufen wollen, was ihnen „erlaubt“ wird. Ob die kunden von Thalia und Co. auch nur ahnen, dass sie sich wie in China verhalten, wo der Great Reset bereits stattfindet? Dabei geht es auch um die Unterwanderung unserer Gesellschaft, was hier am Beispiel der USA und der neuen Seidenstrasse, aber auch der Verlagerung von Produktionen nach China erklärt wird.

Thalia in der Mariahilferstrasse

Inzwischen gibt es auch in den vier Corona-Parteien Kritik in den eigenen Reihen, die bei den Grünen am lautesten artikuliert wird. Inzwischen ist Bezirksrätin Irina Baumgartner in Wien-Landstrasse zur MFG gewechselt; als ehemalige Grüne schrieb ich der Partei einen offenen Brief, nachdem Vizekanzler Werner Kogler Demonstranten als Neofaschisten etc. beschimpfte. Auch die ÖVP hat einen Abgang zu verzeichnen, weil Gemeinderat Wolfgang Kieslich nun der FPÖ-Fraktion angehört. Die SPÖ will sich damit herauswinden, dass „die Impfpflicht“ ja keinen Tag länger als notwendig gelten sollte. Auch wer noch an Corona glaubt, wird doch zugeben müssen, dass noch nichts je beendet wurde, weil es sich als überflüssig erwiesen hat. Da gerade im Burgenland unter anderem per Impflotterie alles für eine hohe Impfquote unternommen wurde, ist die Stellungnahme der Landesregierung bloss ein taktischer Schachzug. Immerhin wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil von Christian Kern beraten, der russischer Aufsichtsrat, Lobbyist für China und Bezieher von „Corona-Hilfen“ ist. Ausserdem berät Werner Gruber Doskozil, der immer wieder von oe24 interviewt wird, wo es ebenfalls eine Impflotterie gab.

Doskozil-Berater Werner Gruber

In alternativen Medien, aber nicht nur dort kann man sich über Todesfälle und Nebenwirkungen informieren. Und doch wollen viele immer noch annehmen, dass etwas Gutes, Richtiges und Sinnvolles mit aller Gewalt durchgedrückt werden soll. Dabei entlarvt bereits die Wahl der Mittel die böse Absicht; dafür muss man noch gar keine Analyse aus medizinischer Sicht kennen. Es wird versucht, den wachsenden Widerstand nicht nur zu diffamieren, sondern auch abzulenken und zu kanalisieren. Daran sollte man z.B. bei Daniela Holzingers Kommentar zur SPÖ auf Exxpress.at denken, denn Alexander Schütz, der Gatte von Herausgeberin Eva Schütz, war im Geschäft mit der inzwischen insolventen chinesischen HNA Group. Ausserdem gehört der ÖVP-Großspender zum Umfeld des Oligarchen Dmytro Firtash und von Markus Braun von Wirecard. Holzinger wiederum sass für die SPÖ im Eurofighter-U-Ausschuss 2017, in dem sie nicht realisieren durfte, wie Peter Pilz alle für Alfred Gusenbauer verarscht. Quasi als Belohnung wurde sie dann Mandatarin bei Pilz, durfte aber im Eurofighter-UA 2018/19 nur als Ersatz für ihn fungieren (Pilz pusht auch einen Impfzwang, detto Gusenbauer).

Kay Gottschalk im Bundestag

Wie alles zusammenhängt, zeigt auch die Rede von Kay Gottschalk im Bundestag, der Vorsitzender des Wirecard-Untersuchungsausschusses war. Er kann nicht viel Liberales an einer FDP erkennen, die zwar jetzt in der Regierung ist, aber die Impfpflicht durchsetzen soll. Das hat sie mit ihrer Schwesterpartei NEOS gemeinsam, die von Hans Peter Haselsteiner gesponsert wird, einem Geschäftspartner des Oligarchen und WEF-Gastes Oleg Deripaska. Auch Pfizer, das China schon 2018 bei der Entwicklung eines digitalen Impfpasses half, ist mit dem WEF verbunden, was ebenfalls für Xi Jinping gilt. Was den Widerstand betrifft, melden sich immer mehr Offiziere zu Wort, wie z.B. der offene Brief von Martin Mayer an den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner zeigt. Gottfried Pausch gehört zu denen, die dem Leiter der „gesamtstaatlichen Pandemiekoordination“ GECKO Rudolf Striedinger zu verstehen geben, dass sie sein Verhalten peinlich finden. Eigentlich müsste man gerade beim Bundesheer in der Lage sein, die Gesamtsituation umfassend und nüchtern zu bewerten, also hybride Kriegsführung erkennen. Wie die meisten Offiziere ticken, stellt der ehemalige Militärkommandant des Burgenlandes Johann Luif unabsichtlich in einem Interview unter Beweis.

Einiges verbindet ihn mit Striedinger, der einmal Militärkommandant in Niederösterreich war und das Abwehramt leitete, als Doskozil Verteidigungsminister war und Luif nach Wien holte. Vielsagend ist, dass er im Mai/Juni 2019 einer Übergangsregierung ohne parlamentarische Mehrheit nach Ibizagate angehörte. Luif bringt Anekdoten, die nicht auf grossen Durchblick (oder aber auf Vorsicht) schliessen lassen, etwa dass Ex-Minister Norbert Darabos ganz cool reagierte, als er in einem Helikopter dass, der im Kosovo beschossen wurde. Luif wollte anscheinend nicht wahrhaben, dass Darabos abgeschottet, überwacht, bedroht wurde. Hingegen lobt er Doskozil, der Airbus gemeinsam mit Peter Pilz für russische und chinesische Interessen attackierte und für den Darabos aus dem Weg geräumt wurde. 2021 erhielt Luif wie zwei andere Generäle ein Ehrenzeichen des Landes Burgenland (dies war der Anlass für das Interview), was Darabos 2020 nicht erspart blieb. Doch bevor wir uns weiter fragen, wann endlich die Mauer des Schweigens im System zusammenbricht, weil nicht nur das Corona-Narrativ nicht aufrechterhalten kann, sei #W150122 angekündigt: wir treffen uns ab 12 Uhr bei Kundgebungen auf dem Heldenplatz und vor der Votivkirche und spazieren dann gemeinsam über den Ring.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

