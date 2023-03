GECKO ist Geschichte!

Die gesamtstaatliche Pandemiekoordination genannt GECKO wird mit 31. März 2023 aufgelöst, etwa 15 Monate nachdem sie eingesetzt wurde. Es hat auch mit dem Ausscheiden von Thomas Starlinger (Adjutant des Bundespräsidenten), Niki Popper (Simulationsforscher) und Andreas Bergthaler (Virologe) zu tun. Dabei geht es um eine Aussage von Kanzler Karl Nehammer und um die schwarzblaue Koalition in Niederösterreich, die Impfopfer entschädigen und Corona-Strafen zurückzahlen will. Als Nächstes folgt kein Corona-U-Ausschuss, da diesen nur die FPÖ (übrigens seit April 2020!) einsetzen will, sondern nach Ostern ein „Dialogprozess“ zum „Corona-Management; Details arbeitet die Akademie der Wissenschaften aus. Der unten via Twitter eingebundene Clip verleitet manche zu falschen Schlussfolgerungen.

Denn natürlich sind es Archivaufnahmen, die eine GECKO-Sitzung mit Masken und Plexiglas-Trennwänden zeigen. Doch zugleich trat GECKO-Leiter und Generalstabschef Rudolf Striedinger tatsächlich aktuell im Kampfanzug vor die Kameras. Und es ist auch provokant, Sätze wie „Das Virus ist der Feind!“ von sich zu geben und sich dabei so zu kleiden. Es wird noch krasser, wenn man bedenkt, dass Striedinger nicht nur Generalstabschef sozusagen als Belohnung wurde. Er leitete auch mal das Abwehramt, wo er wirklich einen Kampfanzug gebraucht hätte, aber williger Erfüllungsgehilfe fremder Operationen gegen Österreich war (dazu auch Fragen an Ex-Minister Hans Peter Doskozil, der ihn an die Spitze des AbwA stellte). Gerade auch wegen NÖ wird die Aufgabe der Pandemie, die immer eine Plandemie war, für viele aber zur Glaubensfrage. Sie greifen zum einzigen Mittel, das ihnen immer zur Verfügung steht, aber andere auch kaum mehr beeindruckt – der Nazikeule, auch in der Rassismus-Variante.

Die Bilder aus einer Sitzung sind wohl aus dem Archiv, aber Striedinger trug gestern Kampfanzug 😱🤡🤪 https://t.co/JSr5Lx07oD — alexandra bader (@cw_alexandra) March 21, 2023 ORF-Clip vom 20.3. 2023

Man liess von Anfang an linken Gegnern von Massnahmen nicht den geringsten Spielraum in jener Blase, die sich dem Narrativ verpflichtete und zugleich üppig gefördert wurde. Somit ging man nicht nur mit ihnen menschenverachtend um und wischte auch jede Kritik an Zwang beiseite, läuft jetzt aber „aus humanitären Gründen“ Sturm gegen eine Koalition, die Asyl und legale Migration nicht mit illegaler Migration gleichsetzt. Geradezu begierig greift etwa die SPÖ siehe unten einen Versuch der „Kronen Zeitung“ vom 19. März 2023 auf, wieder C-Panik zu schüren. Apropos Medien – diese arbeiten von oben herab mit Seitenhieben auf „Verschwörungstheoretiker“ auf wie das „profil“ mit Rudi Anschober, Niki Popper und Dorothea von Laar. Warum aber wird im Mainstream nicht mit Schuldeinsicht über Clemens Arvay berichtet, dem so sehr zusetzte, wie mit ihm umgangen wurde? Warum ist immer noch Tabu, dass viele Menschen unter sog. Nebenwirkungen „der Impfung“ leiden oder dass einige all das nicht packten und namenlose Suizidopfer wurden, nicht so bekannt wie Arvay?

Ich mach mir da keine Sorgen. Die neue #Regierung in #Niederoesterreich wird dieses Problem schon lösen pic.twitter.com/gvsBzrxZRl — Senad Lačević (@senad_lacevic) March 19, 2023 Tweet eines Genossen

Wer ein paar Zeitungsausschnitte aufgehoben hat, wird sich beim Durchsehen wieder der Wucht dessen bewusst; was auf uns einprasselte. Ich habe hier einige ausgewertet und dabei mehrere Aspekte berührt, werde dies aber erneut tun. Denn gerade weil mehr als eine Aufarbeitung nach Nehammers Vorstellungen stattfinden muss und es nicht zu einer Verhöhnung der Schikanierten werden darf, müssen wir wieder verstärkt Position beziehen. Es geht auch um eine Bewertung der Weichenstellungen vor drei Jahren, als die Gefahr von Destabilisierung und Spaltung jedem klar sein hätte müssen. Damals versagte unter anderem das Bundesheer und Medien waren komplett auf Linie, sodass sich viele alternativen Angeboten zuwandten. Diese erwiesen sich als zweischneidig, weil nicht immer recherchiert wurde und man jetzt mehr oder weniger eine russische Linie vertritt. Man kann aber keinen einen Vorwurf machen, der sich von einer Presse und einem politischen Establishment abwendet, die ihn mit Angstpropaganda gefügig machen wollen. . Dass wir weiterhin Verbindungen aufzeigen müssen, erkennt man an diesem Auftritt von Andrea Kdolsky, die bei oe24 wie einige andere eifrig für alles lobbyierte, was mit C verkauft wird. Sie tritt jetzt mit großer Geste aus der ÖVP aus, die ihr zu weit rechts sei; Kdolsky sitzt mit Christian Kern, der bei Querelen in der SPÖ mitmischt, im Kuratorium der Austrian Chinese Business Association.

Andrea Kdolsky

Kdolsky gehörte der Regierung von Kanzler Alfred Gusenbauer an, der später Kern förderte. Sie kooperiert mit den NEOS, die von Gusenbauers Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner gesponsert werden, was übrigens auch für die Wahlkämpfe von Alexander van der Bellen gilt. Kern lobbyiert für chinesische und russische Interessen; von ÖVP NÖ kommen Ex-Innenminister Ernst Strasser, ehemals Präsident der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, und dessen ehemalige Kabinettsmitglieder Klaudia Tanner (Verteidigungsministerin) und Gerhard Karner (Innenminister). Gerne wird jetzt auf Kritik des Verfassungsrechtlers Heinz Mayer am NÖ-Vorhaben verwiesen, C-Strafen zurückzuzahlen. Mayer ist jedoch für den bekannten Oligarchenanwalt Gabriel Lansky tätig, der auch die russische Botschaft vertritt und zu dessen Netzwerk Gusenbauer gehört. Wenn Mayer von „Amtsmissbrauch“ spricht, muss er ausblenden, dass derartige Delikte auch mithilfe der Kanzlei Lansky gedeckt wurden, als es um die SPÖ und Eurofighter ging. Man ist sofort auch bei anderen Tabus, wenn man mit denen zu tun hat, die immer noch die C-Agenda verteidigen.

