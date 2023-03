Gewalt am Arbeitsplatz (und Corona)

Mobbing, Gewalt, Beschimpfungen haben zugenommen, bereits in den letzten Jahren vor „Corona“, nun aber kam noch ein Faktor dazu. Dieser wirkte sich unterschiedlich aus im Arbeitsalltag, doch besonders die Beschäftigten im Gesundheitswesen, in Supermärkten und bei Verkehrsbetrieben können ein Lied davon singen. Bei der Tagung „Bedroht, beschimpft, geschlagen“ zu vielfältigen Formen von Gewalt beim ÖGB am 29. März 2023 musste man sich daran gewöhnen, dass stets von „der Pandemie“ als unumstößlicher Tatsache die Rede war, mit zaghafter Kritik da und dort an „Maßnahmen“. Dabei wurden Menschen nicht an den Pranger gestellt, die „Massnahmen“ ablehnten, eher schon wurde abstrahiert und pauschaliert. Wer weiss, wie es noch geklungen hätte bei einer Veranstaltung unter C-Regeln, als die Eindrücke aller gegenwärtig waren.



In dieser Presseaussendung sieht man, wer Inputs gab; ein bisschen wurden die Panels dann noch abgeändert. So kam Ingrid Brodnig doch nicht, deren Bücher zum Verkauf auflagen; man kann wirklich gut auf sie verzichten. Corona bedeutete Belastung, Spaltung und auch Überforderung, denn viele Beschäftigte reduzierten ihre Stunden oder fielen aus, sodass andere dann übernehmen mussten. Leider liessen einige Menschen ihre Frustration über mit Corona gerechtfertigte Einschränkungen an diejenigen aus, die diese Massnahmen ihnen gegenüber umzusetzen hatten. Es wäre wohl auch ähnlich gewesen, hätten sich Leute zusammengetan, um als Gruppe bei Ämtern anzurufen. Früher oder später hätte man bestimmt die Nerven verloren gegenüber denen, die doch eigentlich nichts dafür können. Zugleich ist aber keinerlei Einsicht bei denen zu erkennen, die angeben, im Interesse der Arbeitnehmer zu sprechen und nicht reflektieren, ob all diese Belastungen denn notwendig waren.

Tagung beim ÖGB

Selbstverständlich kommen Impfschäden nicht vor und es wird auch nicht versucht, Menschen zu verstehen, die fast überall ausgeschlossen wurden, weil sie nicht geimpft waren. Zwar wird beklagt, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich grösser werden und immer mehr Menschen prekär arbeiten. Und dass ausreichendes Einkommen auch Schutz vor Gewalt mit sich bringt, während andere in unangenehmen und schlecht bezahlten Jobs bleiben müssen. Allerdings gibt es Mobbing und Übergriffe auf allen Ebenen, sodass zum Beispiel im Kollektivvertrag ethisches Verhalten (nicht nur gegenüber dem Betrieb) und partnerschaftlicher Umgang geregelt werden sollen. Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz umfasst nach der ILO-Konvention 190 über Gewalt und sexuelle Belästigung, die Österreich endlich ratifizieren sollte, auch den Weg in die Arbeit, Umkleiden, Essen und gilt für alle Formen der Beschäftigung und Arbeitssuchende. Wer mit Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert ist, kann sich auch an den Weissen Ring wenden; bei Gerichtsverfahren gibt es Prozessbegleitung auch in psychologischer Hinsicht. Bei der Tagung unterzeichneten Udo Jesionek (Weisser Ring) und Roman Hebenstreit (Vida-Vorsitzender und ÖBB) ein Arbeitsübereinkommen.

Das Gesagte aufgezeichnet

Grundsätzlich betrifft alles Frauen und Männer, doch sexueller Belästigung sind vor allem Frauen ausgesetzt; besonders junge Frauen klagen immer mehr darüber. Männer meinen oft, sie müssten Erfahrungen mit Gewalt mit sich selbst ausmachen, statt anzuerkennen, dass sie traumatisiert sind und ihnen professionelle Hilfe zusteht. Opfer-Sein wird mit Schwäche und Ohnmacht assoziiert und passt nicht zum Männerbild. Frauen wiederum bekommen häufig zu hören, dass sie sich doch nicht so anstellen sollen; es definiert aber nie der Täter, was andere verletzt, sondern immer das Opfer. Immer noch wird Mobbing mit einer normalen Konfliktsituation am Arbeitsplatz verwechselt, bei der sich zwei Leute einmal zusammensetzen und alles ausreden sollen. So vielversprechend aber klingt, worauf man Anspruch hat und wofür viele besser sensibilisiert sind – gerade auch durch Corona und andere „Krisen“ sind weit mehr Menschen belastet als Psychotherapie-Angebote vorhanden sind. Die hier gezeigten Zeichnungen erstanden parallel, sollten das Gesagte auf den Punkt bringen und wurden von einigen sofort fotografiert; sie ergänzen auch meinen Bericht.

Eine weitere Zeichnung

Somit sind wir wieder beim „mit sich selbst ausmachen“ und „da bleibt uns nichts anderes übrig“. So mussten die meisten Menschen reagieren, als vor drei Jahren der erste Lockdown verkündet wurde. Für einige stieg die berufliche Beanspruchung immens, während andere sich in trügerischer „Freiheit“ mit sich selbst beschäftigen konnten. Zugleich wurden wir sofort eingeteilt und geteilt, je nachdem, ob wir dem Corona-Narrativ Glauben schenkten oder nicht. Bald hatte die eine Seite auch kein Bedürfnis mehr, mit der anderen zu sprechen, zu schauen, ob man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Gewerkschaften, Arbeiterkammer, Beratungsstellen, Verkehrsbetriebe, öffentliche Verwaltung traten allen im Namen des Narrativs entgegen. Das ist bis heute so geblieben, und während jeder jemanden mit Impfschäden kennt (und manchmal auch zu Grabe getragen hat), findet keine Reflexion unter Vertretern des Narrativs statt.

Eine gute Idee!

Es ist natürlich auch Gewalt, zu dieser Impfung oder zu Tests gezwungen zu werden, den Job zu verlieren, wenn man sich nicht fügt, Einschränkungen zu erleben. Klar ist, dass es in diesem Zusammenhang Mobbing und Beschimpfungen gibt; natürlich auch in die andere Richtung. Ohne das zu rechtfertigen, gehörten aber Gewerkschaften und Co. zu denen, die ohne jede Diskussion dominant im Namen des Narrativs auftraten; dass dann jemand vor Verzweiflung überreagiert, wenn er sich wehrt, ist absehbar. Neben einer bestimmten Glaubenshaltung zu Corona liess sich bei der Tagung auch beobachten, dass Gewalt durch ausrastende Migranten/Flüchtlinge nicht benannt werden darf. Sondern man muss sofort auf Einheimische verweisen, die aber eben nicht in einem konkreten Fall die Mitarbeiterin einer Ausländerbehörde niedergestochen oder ein Geschäft überfallen haben oder Feuerwehr- und Rettungskräfte mit Böllern angegriffen haben. Zugleich sollen wir also unser Recht auf einen sicheren und guten Arbeitsplatz einfordern und politisch korrekten Vorstellungen folgen. Man erinnert sich auch daran, dass beim ÖGB überall G-Regeln galten, d.h. an Türen 2G stand und sonst weder Beratung noch der Besuch von ohnehin selten gewordenen Veranstaltungen möglich war.

PS: In den Pausengesprächen ging es natürlich auch um die kommende Mitgliederbefragung der SPÖ. Würde Gewalt in der Partei geächtet und verfolgt werden (wie es Genossen bei der Tagung an allen anderen Arbeitsplätzen verlangten), wären die Karten komplett neu gemischt.

