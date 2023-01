Die Wahrheit über die Wehrpflicht-Volksbefragung

Am 20. Jänner 2013 entschieden sich 60 % der Personen, die an einer Volksbefragung teilnahmen, für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Seither wird jedes Jahr der „Tag der Wehrpflicht“ begangen, zeitweise virtuell „wegen Corona“. Dieses Jahr beginnt das Programm um 15 Uhr im Haus der Industrie in Wien; das Thema ist der Aufbauplan 2032 des Bundesheers; es gibt auch Livestream. Bevor wir uns fragen, ob sich da nicht bloss heisse Luft in einem Zifferndreher (von wegen 2023) verbirgt, gehen wir zehn Jahre zurück. Videos von „damals“ findet man kaum mehr; es wird aber einiges zur Wehrpflichtdebatte in Deutschland geboten, mit der jetzt der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius konfrontiert ist. Genau genommen ist die Wehrpflicht nur ausgesetzt, was auf Minister Karl Theodor zu Guttenberg zurückgeht. Wir kennen ihn seither als Lobbyist für Wirecard und als regelmässigen Gast der Atos-Gipfelgespräche, was ihn mit Gerald Gerstbauer und der Österreichisch-aserbaidschanischen Handelskammer, Alfred Gusenbauer, Gabriel Lansky und Peter Kaiser verbindet.

Ein Video von 2013 sehen wir unten, weil es die FPÖ auf Youtube gestellt hat. Der frühere Parteichef Heinz Christian Strache war pro Wehrpflicht und diskutierte im ORF u.a. mit SPÖ-Klubobmann Josef Cap, der sie abschaffen wollte. Cap war geschäftsführender Klubobmann der SPÖ, als diese mit Gusenbauer als Klubobmann in Opposition war. Nach der Wahl im Herbst 2013 wurde er geschäftsführender Präsident des Renner-Instituts, dessen Präsident Gusenbauer geblieben war, als er nicht mehr Parteivorsitzender war. Zwar wurde beteuert, dass Gusenbauer ehrenamtlich Präsident war; er nutzte das Renner-Institut aber für seine Lobbying- und Beratertätigkeiten. Dabei fällt auch auf, dass er seit 2013 Serbien berät, wo er Recherchen des kroatischen Journalisten Domagoj Margetic auch mit Geldwäsche zu tun hatte. In Serbien ist jetzt übrigens auch die Gruppe Wagner präsent, die mit 50.000 Mann in der Ukraine kämpft und mit dem Militärgeheimdienst GRU verbandelt ist.

Diskussion zur Wehrpflicht

Im Herbst 2012 wurden zwei Personenkomitees vorgestellt: „Einsatz für Österreich“ mit Erwin Hameseder, damals Raiffeisen-Landesbank Wien-Niederösterreich, inzwischen Raiffeisen-Generalanwalt und Milizbeauftragter des Bundesheers. Hameseder ist Stellverteter des Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer. Raiffeisen ist nach wie vor in Russland aktiv wie viele österreichische Unternehmen. Auch Raiffeisen wäre dabei gewesen, hätte ein geplanter Langlauf-Event der Wirtschaftskammer für die „österreichische Business-Community“ in Moskau wie geplant stattgefunden. Die WKO ist wie Gabriel Lansky und viele andere in der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft aktiv, zu deren Sponsoren auch Strabag, Wirecard und Signa (Gusenbauer im Aufsichtsrat) gehör(t)en. Das zweite Personenkomitee war „Unser Heer“ mit Gusenbauers Parteigenossen Hannes Androsch; prominente Unterstützer findet man heute bei einer Initiative gegen die Neutralität wieder. Androsch machte Deals unter anderem mit China und Raiffeisen; sein ehemaliger Sekretär Herbert Cordt ging zu Martin Schlaff, der mit Franz Vranitzky, Alfred Gusenbauer, Wolfgang Schüssel, Josef Taus, Christian Kern, Norbert Steger, Hameseders Vorgänger Christian Konrad und anderen verbunden ist und einer der Embargohändler der DDR war.

Aufbauplan 2032

Am 10. April 2008 berichtete der „trend“ unter dem Titel „Hannes Androsch: Der rote Magnat„, dass der ehemalige Vizekanzler und CA-Chef von Gusenbauer zum privaten Dinner gebeten wurde; er berät die BAWAG, mit der Schlaff dealte und Geschäfte machte er auch mit Hilfe von Ludwig Scharinger von der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich (später Präsident der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft). Mit Raiffeisen und Ex-CA bzw. BAWAG-Beratung stehen einander in gewisser Weise Banken/Banker scheinbar gegenüber; einem ehemaligen KGB-Offizier zufolge siehe Blog des Forschers Jeff Nyquist sind österreichische Bankdirektoren immer für Russland tätig. Wir können da ruhig Vorsicht walten lassen, doch auch andere Punkte sprechen dafür, dass ein Netzwerk eine Farce mit zwei Personenkomitees durchzog. Dabei wirkte „Einsatz für Österreich“ etwas glaubwürdiger, weil viele das bestehende System kannten. „Unser Heer“ appellierte hingegen daran, sich etwas anderes vorzustellen, und verschwieg ein wesentliches Detail – dass es ohne Wehrpflicht keine Miliz mehr gibt, also nie und nimmer wie versprochen die Mobilmachungsstärke von 55.000 Mann gehalten werden kann. Seitens Raiffeisen und ÖVP (Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Außenminister Michael Spindelegger) wurde SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos immer wieder attackiert. Er war selbst hingegen insgeheim für die Beibehaltung der Wehrpflicht und „durfte“ fast nie auftreten, wurde aber stets abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt.

Kanal 0punkt zum Bundesheer

Wenn heute britische Diplomaten davon sprechen, dass das Ministerium praktisch eine Abteilung der GRU ist, passt dies zu meinen Recherchen. Spindelegger und Co. lassen sich wie Gusenbauer und Co. dem Netzwerk russischer Subversion zuordnen; Darabos war da schlicht ein Störfaktor. Es ist alles gesagt über das Bundesheer, wenn es seinen Befehlshaber nicht schützte und illegale fremde „Weisungen“ ausführte (auch zum Vorteil von Raiffeisen und Strabag). Dessen Rolle bei illegaler Masseneinwanderung und „der Pandemie“ sind ebenfalls damit erklärt. Im eingangs verwendeten Video kamen auch Karlheinz Kopf (heute WKO), Eva Glawischnig (später Novomatic, Sponsor der ORFG) und Josef Bucher zu Wort. Bei der Wahl im Herbst 2013 flog das BZÖ mit Bucher aus dem Parlament; das Team Stronach behauptete sich und die NEOS zogen erstmals ein. Bei Frank Stronach und Magna sollten wir an Vranitzky als Aufsichtsrat (1997 bis 2011), Oleg Deripaskas Partner Siegfried Wolf und Spenden an die ORFG denken; Franz Schnabl war einmal Sicherheitschef bei Magna. Die NEOS werden von Hans Peter Haselsteiner gesponsert, der mit Raiffeisen Deripaskas Geschäftspartner bei der Strabag ist (bzw. jetzt sein Sohn Klemens); mit der Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand beteiligt er sich an Signa. 2007 besuchte Wladimir Putin mit Oligarchen Kanzler Gusenbauer (auch zur Freude Straches, aber auch Spindeleggers und natürlich der WKO) und schloss Milliardendeals mit der Strabag ab (Bautätigkeiten in Sotchi, Geschäfte mit Viktor Vekselberg, Einstieg Deripaskas bei der Strabag).

Neue Normalität @ Bundesheer-Risikobild

Medien waren immer Russlands Erfüllungsgehilfen, indem sie Darabos als angeblich nicht am Heer interessiert hinstellten, um seine Situation zu verschleiern. Aktuell erwähnt ihn etwa die „Wiener Zeitung“, an der absolut nichts erhaltenswert ist. Karlheinz Kopf sollte 2017 den Eurofighter-U-Ausschuss leiten, den Peter Pilz und Heinz Christian Strache auf Schiene brachten und der Darabos den schwarzen Peter für den von Gusenbauer gewollten Eurofighter-Vergleich zuschob; die Kanzlei Lansky unterstützte dies. Damals war der heutige Generalstabschef Rudolf Striedinger, der am Tag der Wehrpflicht sprechen wird, Leiter des Heeresabwehramts und deckte u.a. Geheimnisverrat an Pilz. Neben Striedinger – seit Corona auch als „GECKO-Kasperl“ bekannt – wird Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auftreten. Den grossen Durchblick hat sie wohl nicht; sie war wie Innenminister Gerhard Karner einmal für Innenminister Ernst Strasser tätig (ehemals Präsident der ORFG); ihr Gatte Martin arbeitet für cafe+co, das über Leipnik-Lundenburger zu Raiffeisen gehört. Die Herren von der Offiziersgesellschaft und der Plattform Wehrhaftes Österreich mögen meine Recherchen überhaupt nicht und ignorieren sie weitestgehend. Die Diskussion heute mit den Wehrsprechern der Parteien, d.h. Friedrich Ofenauer (ÖVP), Robert Laimer (SPÖ), Volker Reifenberger (FPÖ), David Stögmüller (Grüne) und Douglas Hoyos (NEOS) wird die Wahrheit nicht mal ansatzweise streifen. Wenn Subversion und Infiltration nicht zu Konsequenzen führen, sondern alles vertuscht wird, ist klar, dass „Krisen“ nicht als gezielte Destabilisierung auf mehreren Ebenen erkannt werden, sondern scheinbar über uns hereinbrechen, um „bewältigt“ zu werden.

