Vor Blendern (nicht nur Ganser) sei gewarnt

Eben wurde bekannt, dass der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius neuer Bundesverteidigungsminister wird. Wenn man sich seine Amtszeit ansieht, dann sprach er von Rechtsextremen und Reichsbürgern als Gefahr, die auch die Corona-Demos vereinnahmen wollten. Man muss ihm hier Recht geben, weil Demokratie mit schrägen Vorstellungen sukzessive delegitimiert wird. Zugleich aber sind diejenigen, die dies verhindern wollen, oft zu wenig kritisch bei Delegitimierung durch die Politik selbst. Wenn man von Anfang an Reaktionen auf C völlig übertrieben fand, konnte man beobachten, wie sich eine widerständige Szene bildete. In diese klinkten sich sofort Personen ein, die vollkommen absurde Thesen vertreten. Vielfach lernten Menschen, die sich auch mit realer Politik auseinandersetzen hätten können, an Donald Trump als Retter, QAnon als Operation von US-Militärgeheimdienstlern, Bewusstseinssprünge, eine Herrschaft von Reptiloiden (dies verbreitete wesentlich David Icke) und Deutschland als Firma zu glauben.

Hier stellt dies ein Netzwerk zur Sektenaufklärung recht gut dar anhand dessen, was Raik Garve vertritt und in Seminaren anbietet. Ergänzen sollte man noch, dass die Welt von Psychopathen und Satanisten beherrscht wird und einige mit Videos und Gesprächen auf Youtube präsente Personen immer wieder von diesen Gruppen sprechen. Es gehe auch darum, Kinder rituell zu missbrauchen, aus ihrem Blut Adrenochrom zu gewinnen, um sich zu verjüngen. What? Fast klingt es nach den drei Hexen bei Machbeth mit einem Rezept, zu dem die Leber eines blasphemischen Juden gehört. In dieser Blase glauben viele daran, dass Tote wie John F. Kennedy Jr. wieder auftauchen werden d.h. nicht wirklich gestorben sind. Immer wieder wird nach versteckten Zeichen gesucht, was natürlich durch QAnon befeuert wurde. Es soll auch möglich sein, dass Akteure auf der Weltbühne in Wirklichkeit längst tot sind und durch Hologramme, Doppelgänger oder Klone ersetzt wurden. Damit wird von legitimer Kritik etwa an Joe Biden abgelenkt, über dessen mentalen Zustand und Verwickungen in Korruption und mögliche Neigungen man diskutieren muss. QAnon erinnert sehr an die bolschewistische Operation Trust, die als Honigfalle für Gegner perfekt funktionierte. Kultmerkmale hat jedoch auf der anderen Seite auch der naive Glaube an jedes Corona-Narrativ.

Raik Garve und Toel-Anhänger Frank Köstler

Es kommt auch vor, dass über Q hinaus Entwicklungen prophezeit werden, wie man bei William Toel gut sehen kann. Dass seine Anhänger zwar jetzt bei ihren eigenen Videos zurückhaltend sind, ihm aber immer noch die Treue halten, erklären Forschungen von Leon Festinger und anderen. Von Festinger stammt die „Theorie der kognitiven Dissonanz“, die besagt, dass wir mit widersprüchlichen Erfahrungen klarkommen, indem wir ausblenden, was unser bevorzugtes Weltbild in Frage stellt. Dies auch, wenn wir uns etwa mit einem frustrierenden Job oder einer toten Beziehung arrangieren, weil wir jetzt keinen Ausweg sehen. Das ist der Fall, wenn die Fans von Daniele Ganser nicht wahrhaben wollen, dass sie dazu angeleitet werden, die Natur der russischen Strategie auszublenden. Typischer Weise können diese Leute zwar Gansers Bücher lesen, sind aber mit meinen Analysen überfordert, obwohl ich das gleiche Alphabet verwende wie er und auch die gleiche Sprache; ich werde dann dazu aufgefordert, alles zu belegen (das ist ja der Fall), während bei Ganser alles von vornherein stimmen muss und nichts überprüft wird.

Über Festingers Erkenntnisse

Festinger beschreibt auch, wie Menschen ihr Verhalten dadurch rechtfertigen, dass sie immer mehr dieses bestätigende Informationen sammeln. Es ist in der Blase üblich, dass es sich angeblich um geheimes Wissen handelt, das dann diverse Akteure der „Wahrheitsbewegung“ in nebulösen Andeutungen und pauschalen Anschuldigungen preisgeben. Fast immer spielen auch esoterisch – spirituell – höhere Ebenen und Kontakte Auserwählter zu diesen eine Rolle. Es ist dadurch zusätzlich für die meisten schwierig, echtes Wissen von Fantasien zu unterscheiden, auch weil es keine Kriterien für Begriffe wie „Recherche“ gibt. Vielfach wird darunter nicht verstanden, quasi kriminalistisch Puzzleteile zu sammeln und alles immer wieder selbst in Frage zu stellen, um richtige Schlüsse zu ziehen. Sondern es gilt schon als „Recherche“, Videos innerhalb der Blase anzusehen und bestimmte Bücher zu lesen. Wie im Mainstream, wo man beobachten kann, wer wo Auftritt oder ausgezeichnet wird, gilt auch hier, dass sich ein Reigen von Personen in unterschiedlichen Konstellationen ständig bestätigt. Fechtinger untersuchte mit Kollegen einen apokalyptischen UFO-Kult, dessen Anhänger umso mehr an ihm festhielten, nachdem Prophezeiungen nicht eintrafen.

Daniele Ganser und die Medien

Sie wurden darauf aufmerksam, als sie in einer Lokalzeitung die Schlagzeile lasen: „Prophecy from Planet. Clarion call to City. Flee that flood. It’ll swamp us on Dec 21“. Wer denkt da nicht an William Toels 40 entscheidende Tage für Deutschland, die in der Nacht von 13. auf 14. Jänner begonnen haben? Damals stammte es von der Chicagoer Hausfrau Dorothy Martin („Sister Thedra“), die automatisches Schreiben praktizierte und eine Flut für den 21. Dezember 1954 vorhersagte, die weite Teile der USA, Kanadas, Zentralamerikas und Europas zerstören sollte. Ihre Anhänger brachen den Kontakt zu ihrem verständnislosen Umfeld ab und wurden abhängig von Martins Weissagungen, die ihr angeblich von höheren Wesen eingegeben wurden. Sie hofften auf eine Flucht von der Erde vor der Flut mit einem UFO und gaben dafür auch ihre Ersparnisse her. Die Studie wurde auch kritisiert, weil dafür die Gruppe („The Seekers„) infiltriert wurde und man natürlich an der Dynamik teilhatte. Allerdings soll rund ein Drittel der Mitwirkenden aus sozialpsychologischen Beobachtern bestanden haben.

Kulte in den USA

Wie William Toels Anhänger behaupteten „The Seekers“ dann, dass sie gerettet worden seien. Denn die Aliens hätten die Flut verhindert, während heute Toel wohl durch seine Prophezeiung dafür sorgt, dass die Menschen in Deutschland nicht frieren und hungern müssen. Es ist vereinfacht dargestellt „Ich habe so viel in den Weltuntergang investiert – die Welt ist nicht untergegangen – meine Leute haben sie gerettet, wir können bleiben“. Etwas abgewandelt setzt der Yoga-Lehrer Ole Dammegard diese Methode ein, denn er decodiert angeblich verborgene Hinweise auf geplante Anschläge, die er so verhindert. Diese Zeichen würden aus karmischen Gründen hinterlassen, weil sie dann das Karma derjenigen belasten, die nichts unternehmen und nicht das der Täter. Dammegard (für ihn lebt JFK Jr. noch) behauptet seit ein paar Jahren, dass seine Eltern für ein weitverzweigtes Gladio-Netzwerk zuerst in Dänemark und dann in Schweden tätig gewesen sein sollen. Bei Daniele Ganser, der über „NATO-Geheimarmeen in Europa“ dissertierte und anderen spielt Gladio eine wesentliche Rolle bei Narrativen, die Russland ausblenden und einzig die USA an den Pranger stellen; schliesslich war ja Gladio auch antikommunistisch. In der Kritik an Ganser wurde angemerkt, dass er fälschlich eine zentrale Steuerung annahm, während Organisationen von Staaten betrieben wurden und sich von der CIA mit Waffen ausgerüstete Paramilitärs verselbständigten. Genau genommen müsste man immer Stay Behind (paramilitärische Widerstandsorganisation) sagen oder den lokalen Namen der Organisation verwenden; es hat sich aber auch Gladio eingebürgert, die in Italien verwendete Bezeichnung. Ganser bezieht sich unter anderem auf einen Anhang zum US Army Field Manual 30-31 B, der als Fälschung des KGB bezeichnet wird. Ganser wird vorgeworfen, keine Ahnung zu haben von der Arbeitsweise von Geheimdiensten und von verdeckter Kriegsführung; einer seiner Kritiker ist der dänische Historiker Peer Henrik Hansen. Ganser prüft verwendete Quellen nicht darauf, ob es sich um Desinformationen handeln könnte; bezeichnend ist jedenfalls sein Russland-affines Netzwerk.

Ole Dammegard

Ehe Dammegard mit seiner Story kam, veröffentlichte die dänische Filmemacherin Ida Grön die Doku „Stay behind – my grandfathers secret war“. Gemeinsam mit ihrem Vater recherchierte sie und konfrontierte den Großvater damit, der einst aus den USA mit einem teuren Auto zurückkam. Er warf schliesslich seine Waffe in den 1980er Jahren ins Meer; Dammegards Vater soll ein Gladio-Netzwerk in Tankstellen an der Küste betreut haben und von den Amerikanern mit dem Tod bedroht worden sein. Vor der Bezahlschranke findet man auf Dammegards Webseite „Light on Conspiracies“ nur die alte und gute mehrteilige Doku der BBC über Gladio. Wiederholt spricht er von der CIA, wenn es um 1945 geht; damals gab es aber noch das OSS, während die CIA erst 1947 gegründet wurde; generell geizt er nicht mit „Boom Boom“, „Blah, Blah“ und „I have no idea“. Dass für Dammegard auch Zweifel am Holocaust „kritisches Denken“ ausdrücken sollen, passt gut ins Bild. Als „Great Minds Meet“ wurde ein Gespräch zwischen Reiner Füllmich und Ole Dammegard auf Odysee gestellt; Füllmich lud Dammegard auch in den Corona-Ausschuss ein als vermeintlichen Experten für geopolitische Hintergründe.

Marcel Polte bei ZensurNEINDanke

Wie Raik Garve wird auch Marcel Polte von ZensurNEINDanke interviewt, der das Buch „Die dunkle neue Weltordnung“ mit der US-Flagge am Cover veröffentlichte. Wir können ihn wie Garve einordnen und er wird auch von Gesprächspartner Torsten als „der deutsche David Icke“ bezeichnet; der Hinweis auf MK Ultra, Mind Control und rituelle Gewalt sagt schon alles. Blender mixen tatsächlich Belegtes mit Fantasien, was etwa anderes ist, als so viel wie möglich zu recherchieren und dann vorsichtig Schlüsse zu ziehen mit der Bereitschaft, jeden Tag dazuzulernen. ZensurNEINDanke lud mit Jo Conrad, der zur gleichen Bubble gehört und Verbindungen und Reichsbürgern und Holocaustleugnern hat, Monika Donner nach Worpswede, was Protest hervorrief. Auch Donner verbreitet stark vereinfachte und fragwürdige Botschaften und betreibt die übliche Feindbildpflege pro Putin und gegen „die Angloamerikaner“. Sehen kann man sie z.B. bei Paula P’Cay, die für Russia Today tätig war und Interviews für Idealism Prevails macht. Kriterien, die bei der Einordnung solcher Verbindungen helfen, habe ich hier einmal dargestellt.

PS: Typischer Weise werden Politiker pauschal als zumindest Versager, oft aber auch „alles Psychopathen“ oder „alles Pädophile“ diffamiert. Da Psychopathen (auch unter sog. „Truthern“) keinerlei Skrupel bei allem haben, womit sie durchkommen, werden sie uns auch bewusst belügen und manipulieren und damit zahlreiche Anhänger gewinnen, deren emotionales Verhalten sie imitieren. Das unterscheidet sie von denen, die es selbst nicht besser wissen und sich in ihren Vorstellungen verirren und da andere mitreißen. Es gibt einen höheren Prozentsatz an Psychopathen in Führungspositionen, doch die meisten Menschen sind Dynamiken ausgesetzt, mit denen sie vorher nicht rechneten. Dazu kann auch gehören, mit Psychopathen zu tun zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass andere mehr oder weniger korrupt sind und man dann in einen Gewissenskonflikt gerät, wie man darauf am besten reagiert, dürfte viel grösser sein als die, z.B. mit Kinderporno-Konsumenten konfrontiert zu sein. Korruption hinterlässt Spuren, denen man nachgehen kann – das aber erfordert viel mehr Mühe, als allen zu unterstellen, Psychopathen zu sein.

