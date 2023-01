Die Panikmacher

Natürlich wurde mit Corona von denjenigen Panik erzeugt, die damit begründet „Massnahmen“ durchsetzen sollten. Zugleich aber setzten auch nicht wenige Gegner dieser „Massnahmen“ auf Panikmache, was sich nicht nur auf Corona (besonders bei „der Impfung“) beschränkte. Es ist absolut unmöglich für Einzelpersonen, jede der erhobenen Behauptungen zu überprüfen. Man kann nur an gesunde Skepsis appellieren und daran, sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen über vermeintlich oder real bestehende Umstände, die man nicht ändern kann. Was Existentes wie das WEF in Davos betrifft, das ab 16. Jänner 2023 wieder tagt, geht es um Verhältnismäßigkeit. Es ist nämlich immer notwendig, das Verhalten von Akteuren bei uns einzuordnen und deren Netzwerke zu untersuchen.

Dies gilt auch für diejenigen, die uns angeblich wirklich ganz ehrlich „die Wahrheit“ sagen wollen, zum Beispiel im Corona-Ausschuss, der im Lauf der Zeit recht weit abdriftete. Es ist für viele Menschen schon eine Herausforderung zu verstehen, wo bei C wahrscheinlich Täuschung auf ihre Kosten im Spiel ist und was stimmen wird (dass es ein Virus gibt etwa). Und dann werden zur scheinbaren Erklärung der Hintergründe mehr oder weniger begründete Zusammenhänge aufgeboten, in die man sich auch erst vertiefen müsste. Tut man dies, läuft man Gefahr, denen zu folgen, die in diesem Kontext oft auftreten und selbst einiges ausblenden bzw. nicht unter die Lupe nehmen. Man könnte dem Kult um William Toel beinahe dankbar sein, weil hier Angstmache verbunden mit einem Heilsversprechen besonders deutlich wird. Ohne eine gehörige Portion Angst sind wir schliesslich nicht motiviert, Hoffnung in bestimmte andere Personen oder eben „Massnahmen“ zu setzen.

Eine der Demos in Wien 2022

Es ist zumindest möglich, gewisse Kriterien zu benennen, die sich bei diversen alternativen Angeboten oft finden. Es gilt gerade auch dann, wenn jemand mit seinen Behauptungen fast nur in einem Kreis vorkommt, der sich ständig gegenseitig einlädt und aufeinander bezieht. Da haben wir zum Beispiel, dass überprüfbare Fakten verwendet werden, bei denen teils ausreicht, mal eben ein bisschen zu googeln oder auf Wikipedia zu gehen. Es wird auch an längst von vielen verinnerlichte Erzählungen zu diversen Verschwörungen angeknüpft. Mit all dem wird suggeriert, dass jede Aussage einer Person glaubwürdig ist, auch wenn er sie nicht untermauert. Wir haben es mit unterschiedlichen Arten von Desinformation oder Propaganda zu tun: Weglassen wesentlicher Informationen bei ansonsten korrekt dargestellten Fakten (weisse Propaganda), ein Mischen von wahren Sachverhalten mit Lügen (graue Propaganda) und komplett falsche Darstellungen, die Personen und Organisationen etc. diskreditieren bzw. für „Haltet den Dieb!“ stehen (schwarze Propaganda). Wir sollten auch vorsichtig sein, wenn jemand zu bestimmten Umständen sprechen soll (etwa „warum P(l)andemie?“), aber rasch abgedriftet und über alles Mögliche schwätzt. Dann ist charakteristisch, dass irgendwann, eher früher als später, ein höherer Zweck des Ganzen ins Spiel kommt (Conspirituality). Beliebt ist auch die Vorstellung, dass die Menschheit vor einem Bewusstseinssprung stünde und dieser via Impfung, Chemtrails usw. verhindert werde. Man kann natürlich bis in alle Ewigkeit über Impfung ja oder nein, Chemtrails vorhanden oder nicht diskutieren – aber was haben wir davon persönlich?

Neutralitätskundgebung in Wien

Manche geben sich geheimnisumwittert mit angeblichen Geheimdienstverbindungen oder (und) sie sind mit „der geistigen Welt“ in Kontakt und haben seherische Fähigkeiten. Ohne dies zu werten sei doch darauf hingewiesen, dass man nun erst recht kaum etwas überprüfen kann. Viele kommen esoterisch-spirituell daher, zum Beispiel Daniele Ganser. Wichtig ist aber, dass man nicht von vornherein die etwaige Bedeutung von Erfahrungen einschätzen kann und einiges in der Praxis vielleicht eher banal abläuft. Es gibt Leute, die manchmal etwas intuitiv richtig bewerten mit der „Betonung“ auf ein „Manchmal“, das in einen normalen Alltag eingebettet ist. Geheimdienste wiederum agieren zwar verdeckt, es lassen sich jedoch mit entsprechend viel Mühe und Selbstkritik gegenüber eigenen Schlüssen Muster ausmachen. Bei besonders spektakulären Geschichten ist jedenfalls mehr Skepsis denn je angebracht, weil sie uns triggern sollen. Es ist keineswegs so schwierig, Menschen zu manipulieren, da es genügt, emotionale Reaktionen hervorzurufen und den kritischen Verstand auszuschalten. Je fantastischer das allem zugrunde liegende Geschehen sein soll, desto ferner ist es auch. Daher glauben wir gern, dass nur gewisse Figuren mit übersteigertem Ego dagegen ankämpfen können. Und wenn sie aneinander geraten, was unvermeidlich ist, leidet die jeweilige Fanbase mit und ist wiederum emotional getriggert.

Demo in Wien

Über kurz oder lang loben die Panikmacher Russland und Wladimir Putin. Das überrascht schon deswegen nicht, weil Corona und jede andere Agenda ausschliesslich „dem Westen“ zugeschrieben wird. Wo es scheinbar seriös zugeht, wird dann halt wie auf Peter F. Mayers Webseite tkp.at die russische und chinesische Konkurrenz zu Airbus und Boeing bejubelt. Mayer kandidierte allerdings 2017 für Peter Pilz, der zuvor mit Minister Hans Peter Doskozil Airbus für russische und chinesische Interessen attackierte. Wenn man immer auf Zusammenhänge achtet, kann man herausfinden, wie versucht wird, uns dauernd zu kontrollieren und realisieren, welche Alternativen Fake sind. Das ist nichts einer „Elite“ Vorbehaltenes, da es grundsätzlich jeder kann. Sicher ist es auch eine Zeitfrage und ausserdem braucht man Anhaltspunkte mit persönlichen Bezug. Doch Menschen können sich sehr intensiv mit einer Materie befassen und Erkenntnisse gewinnen, mit denen sie nie gerechnet haben. Wesentlich ist dabei, dass ganz normale Leute dies können, wie ja auch normale Leute sich wie auf Knopfdruck an C-Massnahmen beteiligten und dann „für die Ukraine“ waren.

Neutralitätskundgebung in Wien

Die Alternative dazu ist leider, „Helden“ auf den Leim zu gehen, die schon mal mit einem geplanten, aber völlig unrealistischen C-Tribunal hausieren gehen. Je mehr jemand von sich spricht, desto mehr ist Misstrauen angebracht. Es gibt auch tatsächliches Involviertsein, das dann aber auf Abläufe und andere Personen Bezug nimmt. Der Umgang mit jemandem steht dabei nicht als ultimative Kränkung da, sondern ist erklärbar aus Rahmenbedingungen. Natürlich sind die Fantasien über Donald Trump und andere „gute Kräfte“ wie Bewunderung für Wladimir Putin (siehe aktuell die „Weltwoche„) auch ohne Heldenmythos nicht denkbar. Statt sich mit politischen Netzwerken zu befassen, wird oft schlicht angenommen, dass eh alle erpressbar seien und man sie mithilfe von Jeffrey Epstein gefügig machte. Diese Idee wird von denen unterstützt, die behaupten, Geheimdienstconnections zu haben, sodass alles im Kreis „bestätigt“ wird. Nicht vergessen werden darf hier auf die Welt der Reichsbürger, auch wenn kaum jemand konkrete Umsturzpläne geht. Immer wieder wird auch – nicht zuletzt bei Anhängern von William Toel – eine ziemliche Dosis an Revisionismus sichtbar.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540