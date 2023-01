Florian Teichtmeister und Florian Klenk

Besitz von Kinderpornografie en masse, häusliche Gewalt gegen seine Ex-Freundin, Belästigung von Darstellerinnen am Filmset von „Corsage“ – die Empörung über Florian Teichtmeister ist gross, der eben noch Burgschauspieler war. Es ist auch bezeichnend, dass lange viele etwas wussten oder ahnten, aber nichts unternommen wurde. In anonymisierter Form klagte aber 2021 ein Kollege über ihn; erst jetzt ist es Thema, da er ab 8. Februar vor Gericht stehen wird. Teichtmeister ist in Therapie und liefert auch regelmässig Urinproben ab, weil er Kokain konsumiert hatte. Kurzzeitig wurde erwogen, den Film „Corsage“ von der Einreichung für den Auslandsoscar zurückzuziehen, in dem er Kaiser Franz Joseph darstellt; nun bleibt sie aufrecht, weil man sonst einem Täter Macht zugestehen würde. Vermutlich schätzt da jemand die Amerikaner falsch ein und will sich auch nicht an die MeToo-Debatte erinnern. Ausserdem wurde „Corsage“ 2022 vorgestellt und in die Kinos gebracht; 2021 gab es eine Hausdurchsuchung bei Teichtmeister und ein Geständnis. Zugleich geht es in Österreich darum, wie man damit verfährt und auch, welche Konsequenzen langes Schweigen der Politik haben sollte. Zuständig fürs Burgtheater sind Vizekanzler Werner Kogler und Staatssekretärin Andrea Mayer; im Aufsichtsrat des Theaters sitzt Doris Schmidauer. Wahrscheinlich wird Teichtmeister wie die meisten Männer nicht wegen häuslicher Gewalt belangt werden; bei ihrer Anzeige wies die Freundin aber auch auf Kinderpornografie hin, was zu einer Hausdurchsuchung 2021 führte. Auch die Übergriffe bei Filmdrehs bleiben wohl ohne Folgen. Für den Besitz von 58.000 kinderpornografischen Abbildungen kann er zu maximal zwei Jahren Haft verurteilt werden.

Bisherige Unbescholtenheit führt möglicherweise dazu, dass die Strafe auf Bewährung ausgesprochen wird. Teichtmeisters Anwalt Michael Rami ist Verfassungsrichter und vertritt Katharina Nehammer gegen hunderte Facebook-User, die ein Posting teilten, das sie fälschlich mit der Hygiene Austria in Verbindung brachte, zu der es tatsächlich einiges zu sagen gibt. Rami meinte zunächst, Teichtmeister habe ein rein digitales Delikt begangen, ruderte dann aber zurück. Auch der ORF muss sich wie so oft Kritik stellen, weil er Teichtmeister einfach nicht mehr den Kommissar in neu gedrehten Folgen von „Die Toten von Salzburg“ spielen liess, aber sonst nichts tat. Als Teichtmeister am Filmset von „Serviam“ Minderjährige fotografierte, wurden sofort Konsequenzen gezogen („Serviam – Ich will dienen“ erschien 2022 und spielt in einem Mädcheninternat). Wie um Klischeevorstellungen von einer „linken Wiener Kulturschickeria“ zu bestätigen, zeigt sich Florian Klenk vom „Falter“ in gewisser Weise verständnisvoll; immerhin hat er auch Akteneinsicht (what?). Man möge sich selbst ein Urteil bilden über vermeintlich „kritischen und unabhängigen Journalismus“ anhand seines Artikels und seines „Mailys„, in dem er auch ein Telefonat mit Rami schildert. Es ruft Assoziationen zu Klenk und Peter Pilz hervor, der sexueller Übergriffe beschuldigt wurde, aber angeblich so ein super Aufdecker sei.

Klenk und Teichtmeister

Bei „Neue Normalität“ ist konsequent von „Klorian Flenk“ die Rede, als Qualitätsurteil, das davon inspiriert ist, dass „Flenk“ einmal auf Twitter vom Zugklo aus postete, in das er vor den bösen Maskenlosen flüchtete. Das Burgtheater durften übrigens bis März 2022 nur „Geimpfte“ betreten; man positionierte sich deutlich in der „Pandemie“. Beim „Falter“ fallen die vielen Inserate der Stadt Wien auf; „Flenks“ Hawerer Peter Pilz erhielt für seine Webseite „Zackzack“ 200.000 Euro Wiener Wirtschaftsförderung. „Klorian“ und Co. fragen sich wohl nicht, wie es Teichtmeisters Ex-Freundin geht und wie mit ihr umgegangen wurde, als fast alle es noch vertuschen wollten. Oder wie den von ihm belästigten Schauspielerinnen geht und wie man Kinder findet, die für Aufnahmen missbraucht wurden. Es gab 2016 eine ohnehin verlogene Zeremonie im Parlament für Kinder, die Opfer vielfältiger auch sexueller Gewalt in Kinderheimen und in kirchlicher Obhut wurden. Da Tätern in der Regel nichts passierte und Opfer für ihr Leben gezeichnet sind und in der Regel im Stich gelassen werden, las passender Weise Teichtmeister Texte von Opfern vor. Er ist heute 43 Jahre alt und begann mit 29, Kinderpornografie zu konsumieren; besser konnte er wohl kaum davon ablenken, als auf Einladung von Doris Bures Mitgefühl zu heucheln.

Teichtneisters vor 3 Jahren

Das Burgtheater verwies bei Teichtmeister, von dem seit August 2021 ein Geständnis vorliegt, auf die Unschuldsvermutung. Zugleich aber gab es 2021 eine Lesung aus Chatprotokollen, die von der Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgewertet wurden, was gegen Sebastian Kurz und die ÖVP gerichtet war. Dies liegt auf einer Linie mit „Klorian Flenk“ und Peter Pilz, die beide mit der WKStA verbandelt sind, was auch mit dem Vertuschen bestimmter Korruption zusammenhängt. Diese Lesung fand unmittelbar nach dem Rücktritt von Kurz auch wegen des Zusammenspiels WKStA – Pilz – Flenk statt. Weil zugleich so vieles vertuscht wird und so viele Phones nicht ausgewertet werden, verfasste ich die satirischen „streng geheimen Gusenbauer-Pilz-Chats„, die auf Tatsachen beruhen. Flenk vertritt einen moralischen Anspruch jenseits vom Strafrecht, wenn es z.B. um die ÖVP geht; daran muss man ihn bei Teichtmeister erinnern. Weil Delikte wie Untreue mit einem höheren Strafmaß versehen sind als der Besitz von Kinderpornografie, ist es richtig, strengere Strafen zu fordern, was sich auf den Fall Teichtmeister noch nicht auswirkt. Zugleich aber sollte endlich darüber diskutiert werden, dass gerade die Bubble um Pilz und Flenk auch Unschuldige der Korruption bezichtigt, um Täter zu schützen. Es ist keine Überraschung, dass der „Falter“ der ÖVP und nicht Teichtmeister seine aktuelle Titelgeschichte widmet. Schliesslich geht es darum, dass die anderen Parteien den Rücktritt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fordern sollen; es geht um das ORF-Landesstudio Niederöstereich und der „Falter“ erhielt interne Mails, Chats usw. und um „Machtmissbrauch und Interventionen„. Zugleich wurde es sofort wieder still um eine Korruptions-Anzeige gegen ihren Stellvertreter Franz Schnabl von der SPÖ, bei der die WKStA keinen Anfangsverdacht sieht. Ausserdem wäre bestimmt interessant, sich einmal das Verhältnis anderer Landeshauptleute zu den jeweiligen Landesstudios anzusehen.

Teichtmeister in März 2021 im ORF

Paradoxer Weise half der „Falter“ Mikl-Leitner bei der Wahl 2018 mit der „Liederbuchaffäre“ gegen Udo Landbauer von der FPÖ (Bei Bedarf geht „Klorian Flenk“ auch gegen Linke vor). Heute kann sich Landbauer auch auf den „Falter“ verlassen, der Frust im ORF über die Verbindung zur ÖVP NÖ thematisiert, da Mikl damals von ORF-Landesdirektor Robert Ziegler beraten wurde, wie die „Presse“ verrät. Wenn Mikl fällt, wird sie weich fallen, wie wir auch bei Kurz gesehen haben; darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen. Freilich gibt es überall dort, wo untragbare Zustände lange vertuscht werden, verzweifelte Betroffene wie Teichtmeisters Ex. „Welcher Frau sein Herz gehört“ verrät auch heute noch news.de mit einer Ergänzung zur Anklage. Herz und häusliche Gewalt, Übergriffe bei Dreharbeiten, Kinderpornos? Sie heisst jedenfalls Katja und kennt ihn seit der Schulzeit; er ist auch Gastdozent und unterrichtet am Reinhard-Seminar. Bei langem Verschleiern kann es um Korruption gehen, aber auch um Übergriffe oder um beides, weil ja manche Personen alles tun, womit sie durchkommen, bis ihnen von der Gesellschaft Grenzen gesetzt werden. Zur Gesellschaft gehört auch eine Justiz, die immer noch oft eher die Täterperspektive einnimmt als Opfer zu verstehen bzw. auch den Zusammenhang zwischen Straftaten auch von unterschiedlichen Tätern ignoriert.

