Corona und QAnon: Was tun mit Kulten und ihren Anhängern?

Wer im Mainstream arbeitet, muss Anhänger/in des C-Kultes sein, also von C wie Corona. Dazu gehört auch, den Anhängern des Q-Kultes (Q wie QAnon) Leichtgläubigkeit und Manipulierbarkeit vorzuwerfen. Besonders empörend sind Menschen, die mit dem C-Kult nichts anfangen können und meinen, diesem sollte man halt im persönlichen Lockdown mit FFP2-Maske und einer Grosspackung Coronatests huldigen, aber den Rest der Welt verschonen. Man merkt beim Q-Kult, wie wichtig er dem Mainstream ist, vielleicht auch, damit ihn Mitglieder nicht verlassen; hier wird z.B. im zweiten Interview mit Anwalt Robert Barnes (nach ca. einer Stunde 32 Minuten) mit der PsyOp Q abgerechnet. Man steigt aus dem Q-Kult und dem C-Kult aus, indem man sich nicht mehr an virtuellen Diskussionen beteiligt und sich nicht mehr dazu bekennt. Das mag einfach klingen, ist es aber nur aus der Sicht Aussenstehender; wir werden auch noch die Verbindung zwischen den beiden Kulten untersuchen. Dass der Q-Kult die kritische Haltung vieler gegenüber Mainstream-Narrativen abfing und umlenkte, so auch Passivität erzeugte, kam wiederum dem C-Kult zugute.

Diesen sollten auch „Anons“ nicht anlehnen, sondern als vergnügliche unverhoffte Lockdown-Ferien betrachten, was sich nicht nur in den USA die meisten gar nicht leisten konnten. Manche Anons auch im deutschsprachigen Raum riefen dazu auf, zuhause zu bleiben wegen angeblicher militärischer Operationen „gegen den Deep State“. Selbst der Belagerungszustand jetzt in Washington wird von einigen noch umgedeutet, denn es geht nicht um einen zweiten Patriot Act, sondern darum, dass Donald Trump „Deep State actors“ festnehmen lasse. Ihnen fällt nicht auf, dass sich auch immer mehr Republikaner von Trump distanzieren, gar nicht so genau wissen wollen, was am 6. Jänner im Capitol passierte.

Sieht so ein Coup aus?

Durch Q wurden die Leute passiv, statt proaktiv zu agieren, obwohl/weil man vieles auch selbst zusammenfügen kann, etwa wenn es um den Geschäftspartner von Oligarch Oleg Deripaska, Christopher Steele und sein Dossier über Trump geht. Man sieht immer wieder, dass Menschen auch als Folge von Q die Situation falsch einschätzen, was Q als Neuauflage der bolschewistischen Operation Trust höchst erfolgreich macht. In anderen Ländern befassten sich Q-Anhänger nicht so gerne mit der Politik vor Ort, weil sie sich ja in etwas viel Größeres eingebunden fühlten. Sie bewerteten „ihre“ Politiker ausschliesslich in deren Verhältnis zu Trump und sahen sich nicht auch andere Verbindungen an. Robert Barnes vergleicht diese Leute mit Fans von Fantasy-Games, die bei hohen Scores auch glänzende Augen bekommen und süchtig sind. Sie meinen, Q habe sie über Gentechnik oder den Deep State aufgeklärt, dabei war alles schon Thema, ehe es im Herbst 2017 die ersten Q-Postings gab. Weil aber die Teilhabe an „Macht“ versprochen wurde, wandten sich viele Q zu, statt Graswurzeljournalismus zu unterstützen. Dieser informiert die Menschen zwar ehrlich, kann aber nicht mit Prominenz oder der „grössten Geheimdienstoperation der Geschichte“ locken.

Markus Söder führt grad bei #AnneWill wiederum Österreich als Negativbeispiel wegen offener Skibetriebe an #B117Verbreitung

Kurz. Verstehen Köstinger&Co echt immer noch nicht, wie nachhaltig der Schaden für den Ö-Tourismus sein wird? — Gertraud Knoll (@GertraudKnoll) January 17, 2021 Ein Beispiel für den C-Kult

Robert Barnes sieht bestimmte Bevölkerungsgruppen als Zielobjekte der Q-PsyOp, nämlich Militärs und Polizisten nicht der höchsten Ränge, ausserdem religiös motivierte Menschen und diejenigen, die sonst unabhängigen Journalismus crowdfinanzieren könnten. Sie fühlen sich nun als Teil von etwas Höherem, gehören einer esoterischen Bewegung an; sie übertragen Loyalität, die sie ihrem Land entgegenbringen, auf einen anonymen Anführer. Beim C-Kult sehen wir noch deutlicher als bei Q, dass auch viele in seine Fänge geraten, denen man dies gar nicht zugetraut hätte. Dies liegt aber daran, dass er allgegenwärtig ist und auch diejenigen, die nichts mit ihm am Hut haben, ihm unterworfen werden müssen. Man lässt nichts unversucht, um Aussenstehende dafür zu diffamieren, dass sie C nicht sklavisch folgen. Es ist natürlich bizarr, wenn Anhänger des C-Kultes nicht nur in der Presse diejenigen geisseln, die an Q glauben, denn beides gehört zur gleichen Strategie der Zersetzung. Q-Anhänger sind an Beweisen für die Existenz eines Kultes nicht interessiert, z.B. wenn ihnen weisgemacht wird, dass Hillary Clinton eh schon verhaftet und auf dem Weg nach Guantanamo sei, sie aber munter frei herumläuft. Wie bei der Operation Trust in Russland fügen Kult-Anhänger immer mehr hinzu, schmücken alles aus behaupten dann, „Q has told me“.

Herr ⁦@sebastiankurz⁩ erwähnt gestern in Pressekonferenz,dass #Südtirol wieder in #Lockdown geht u zusperrt. In Südtirol weiß davon niemand etwas. Es ist also völlige Normalität, dass ein Kanzler öffentlich Unwahrheiten verbreitet. https://t.co/WeyFSbCxx1 — Michael Raunig (@RaunigMichael) January 18, 2021 Wenn man den C-Kult entlarvt…

Beim C-Kult erscheint auch aussichtslos, mit simplen Basics über Gripperkrankungen, Virusmutationen oder das PCR-Verfahren zu kommen. Man dockt den Kult auch an Politiker an, die teils bewusst und freiwillig kooperieren, oft aber auch gezwungen wirken oder völlig von der Rolle sind. Auch der C-Kult entwickelt Eigendynamik mit abstrusen Strategien, die leider via Politik allen oktroyiert werden. Bei der Operation Trust, zu der man seit den 1990er Jahren in Russland forschen kann, muss man sich durch ein Gemenge an Fakten und Fantasie wühlen, das sich immer mehr verselbständigte, was wiederum mit Q verbindet. Dass Lockdowns, Masken usw. nichts bringen, kann Kult-Anhänger nicht bekehren, sondern dient ihnen als Bestätigung, zumal die Ziele – wie bei Q – dann eben neu definiert werden. Der Höhepunkt des Sektenirrsinns scheint mit Zero Covid erreicht zu sein, einer Initiative, die auf die Zerstörung Europas abzielt.

Diese Initiative reisst mich aus einer tiefen politischen Verzweiflung.

Wir können das Sterben beenden und das Virus stoppen: mit einer solidarischen Pause, in der für alle gesorgt wird.

Bitte unterschreibt, wenn Euch der Aufruf überzeugt.#ZeroCovid https://t.co/frYYSwUtDP — Eva von Redecker (@EvRedecker) January 14, 2021 Zero Covid gehört zum Kult

Man kann Irrationalität kaum noch steigern, wenn ausgeblendet wird, dass immer um die 2500 Menschen am Tag in Deutschland und rund 250 in Österreich sterben. Oder dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, früher oder später tot zu sein, wenn man über 80 und in einem Alten- oder Pflegeheim ist. Nur mit Techniken der Gehirnwäsche, die nichts anderes als hypnotisieren, kann man erreichen, dass hanebüchener Unsinn wie in einem Perpetuum Mobile endlos wiederholt wird. Haltet euch vom Mainstream fern, keine Verbindung mit Kult-Anhängern ist daher der richtige Rat an Ausstiegswillige. Einige Menschen, die anfangs das C-Narrativ empört gegen Ungläubige verteidigten, sind inzwischen bei Kundgebungen und prangern die Lügen der Regierung an. Bei Q-Anhängern, deren Verhalten auch ein Feldversuch für das Inszenieren der Plandemie war, scheint besonders ausgeprägt, dass sie zu einer Mission mit weltpolitischer Tragweite gehören. Der C-Kult ist um eine „Jahrhundert-Pandemie“ aufgebaut, die jeden schon durch zu Hause bleiben zum Helden macht; wer bloss seine Grosseltern nicht mehr trifft, wird zum Lebensretter.

Kampagne der deutschen Regierung

Nicht von ungefähr feierten Werbespots in Deutschland Couch-Potatoes als „besondere Helden“; man beachte im Video oben die Chinesin, die am Ende mit einem militärischen Gruss in der Tür erscheint. Anders als die Zeichen, die Anons in jeder Fotografie erkennen wollen, signalisiert dies tatsächlich etwas. Bei den C-Anons geht es wie bei den Q-Followern darum, sie zu Digital Soldiers zu machen, freilich gegen ihre eigenen Interessen gerichtet. Warum wohl wurden neben dem Account von Donald Trump auch rund 70.000 auf Twitter gesperrt, die Anons zugerechnet wurden (was wohl auch Artificial Intelligence einschließt)? Offenbar benötigte man nützliche Idioten nach dem „Sturm auf das Capitol“ nicht mehr, denen jene Linken folgen werden, die in Biden/Harris das Heraufdämmern goldener Zeiten sehen. Das Hopium der QAnons war die Einleitung einer zweiten Amtszeit von Trump samt Sieg über den Deep State. Für die CAnons ist das Hopium der Sieg über das Killervirus oder – um Sebastian Kurz zu zitieren – Licht am Ende des Tunnels. Die von den CAnons bejubelten Lockdowns sorgten dafür, dass die QAnons noch mehr in Vorstellungen einer aus Netflix-Serien und Fantasy-Spielen bestehenden Welt abglitten. Immer wird auch Verwirrung geschaffen, was echte Zivilcourage und tatsächliche Recherche betrifft, da nackte Realität nie so attraktiv ist wie verführerische Trugbilder.

Sturm aufs Kapitol: Die gefährlichste Bewegung unserer Zeit https://t.co/y3WM1UgYTl via @derspiegel — faliaa_62 (@Faliaa62) January 18, 2021 Der C-Kult über den Q-Kult

Dies erklärt auch, warum wir nicht als Experten unseres eigenen Lebens wahrgenommen werden, etwa als Wirtin oder Taxifahrer, die beide unter sog. Corona-Massnahmen leiden. Man braucht sich dann auch nicht wundern, dass Recherche bei denen oft verpönt ist, die von ihr profitieren sollen. Nicht nur in den Q-Kult wurde Wahres verpackt, aber in einem Zusammenhang präsentiert, der zu falschen Schlussfolgerungen verleitet, was die diskreditiert, die sich ernsthaft mit bestimmten Personen, Organisationen und Interessen befassen. Wer aber keine „Grösse“ anzubieten hat, in der man sich als Anhänger sonnen kann, sondern Instrumente zur Selbstbestimmung (Wissen ist Macht), verlangt vielen offenbar zu viel ab. Wenn QAnons Trump als gottgleichen, genialen Anführer sehen sollten, dem nie ein Fehler unterläuft, diente dies dazu, ihm subtil das Wasser abzugraben. Und es betrieb jene Abschottung auf virtueller Ebene, die Trump gerade in den letzten Wochen „in office“ auch real erlebte. Wie „Lockdown-Verlängerung“ vollkommen von der Realität abgekoppelt ist, haben Beschreibungen von politischen Insidern von Trumps Lage (seine Befehle werden nicht mehr ausgeführt) nichts mit dem „The Patriots are in full control“ der QAnons zu tun.

Covid is a true killer. So far it’s killed the flu, cancer, heart disease – it killed the ability to think, logic & common sense. It killed the economy, the working class, & millions of jobs. It killed millions of businesses, human connection, love and compassion. — Jeff Nelson (@vegsource) January 17, 2021 Eine Stimme der Vernunft

Es gibt einen deutschen Video-/Podcast manchmal auch mit Gästen, wo eine Österreicherin regelmässig zugeschaltet wurde, der zwar oft Märchenvergleiche einfielen, die aber auch behauptete, bei uns passiere ungeheuer viel im Verborgenen. Sie berief sich auf ungenannte Militärs, was ich aufgrund von Erfahrungen für Vollholler hielt, worauf ich den Gastgeber auch via Internet vergeblich hinwies. Das Bundesheer ist nicht die einzige Armee, die jetzt im Namen des C-Kultes am hybriden Krieg gegen das eigene Land teilnimmt; hier aber kann man ein Unterwandern und Kapern der Befehlskette schon vor Jahren feststellen. Wenn man bedenkt, dass die angebliche Notwendigkeit von „testen, testen, testen“ und „impfen, impfen, impfen“ die CAnons davon ablenken soll, dass gerade ihr Staat u.a. über ein Zerstören der Wirtschaft zerlegt wird, ist jeder verantwortungslos, der das Heer nicht fordert. Es wäre natürlich absolut kontraproduktiv, etwas Wichtiges zu wissen und es jahrelang nicht einzusetzen, was der Q-Kult als geniale Strategie verkauft.

The BEST analysis of Q



Did you ever see "Reilly Ace of Spies"?

Sidney Reilly, Ian Fleming's real life model for James Bond was lured to his death by a cointel op called "The Trust"



Why is #Assange still in jail if

"fight against DeepState" is genuine?https://t.co/z6CiGAjr20 — David Knight (@libertytarian) January 16, 2021 Q als Operation Trust 2.0

Im Russland der 1920er Jahre war Q eine vermeintlich monarchistische Gruppierung, mit der die GRU aber Informationen über Regimegegner sammelte. Heute filmen sich Anons stolz bei Trump-Rallys oder aber am 6. Jänner im Capitol und posten es dann auf Social Media, servieren sich also dem FBI auf dem Silbertablett. Die Ereignisse werden anderswo dazu benutzt, Proteste von Gegnern des Kultes zu diffamieren und zu kriminalisieren. Es gibt Menschen, die dank Q viele Namen der politischen Szene der USA kennen, sich aber schon schwertun, heimische Politiker zuzuordnen. Weil beide Kulte den Verstand vernebeln, wollen viele nicht wissen, welcher Akteur mit wem vernetzt ist. Dieses Wissen kann sich jeder aneignen, man benötigt dazu kein Labor, keine Studie, keine Statistiken und auch keine kryptischen Botschaften über Boarde im Netz. Der Aufwand dafür ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber konkrete Betätigung, statt passiv auf C oder Q zu vertrauen. Anbetracht von hybrider Kriegsführung ist das dann sogar Counterintelligence, wenn man es richtig macht…

PS: Man sollte sich die Zeit nehmen, diesen Vortrag des KGB-Überläufers Juri Bezmenov anzuhören, der moderne politische Szenarien erklärt. Denn anders als James Bond-Filme vermuten liessen, besteht die Tätigkeit kommunistischer Geheimdienste weniger aus Verfolgungsjagden als vielmehr aus zunächst wenig spektakulärer Zersetzung.

