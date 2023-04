Anmerkungen zur Anklage gegen Donald Trump

Sofort sahen sich viele Menschen Videos zur Anklageerhebung gegen Donald Trump am 4. April 2023 an. Natürlich waren das keineswegs nur seine Fans, doch diese setzen immer noch Hoffnungen in ihn. Auch in Europa verkörpert er für einige ein anderes Amerika, das sie nicht ablehnen, sondern herbeisehnen. Am besten lässt man für sich sprechen, was Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, Trump selbst und Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen ins Treffen führen. Cohen wurde zu drei Jahren Haft verteilt, weil er anders deklariertes Schweigegeld für Trump an Frauen bezahlte; Schlagzeilen machten 150.000 Dollar für Stormy Daniels. Während Bragg von extra gegründeten Briefkastenfirmen spricht, sieht sich Trump wenig überraschend als Opfer und weist auf die Verbindung von Bragg zu George Soros hin; Soros spricht davon, reformorientierte Staatsanwälte zu unterstützen. So einfach ist es jedoch nicht, was wir ja beim Thema Soros aufgrund von Connections zu Österreich wissen sollten. So hatte Ex-Kanzler Christian Kern Kontakt zu George und Alex Soros (wie andere Politiker) und wurde russischer Aufsichtsrat und lobbyiert für China.

Das passt auf den ersten Blick gut zusammen; aber Aufsichtsrat wurde er dank Alfred Gusenbauer, der mit Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort für Viktor Janukowitsch lobbyierte. Beim Lobbying war auch Aleksander Kwasniewski an Bord, der mit Hunter Biden im Verwaltungsrat von Burisma sass. Cohen spricht auch Trumps Versuch an, einen Trump Tower in Moskau zu errichten. Es gab einen Letter of Intent, den Donald Trump und Andrej Rozov unterzeichneten; angeblich sollte Wladimir Putin ein Penthouse um 50 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt werden. In Berichten wird darauf verwiesen, dass auch Ivanka Trump involviert war, deren Ehemann Jared Kushner wiederum mit Sebastian Kurz verbunden ist, der Kern 2017 im Kanzleramt ablöste. Kurz arbeitet für den Trump-Unterstützer Peter Thiel und ist Geschäftspartner von Alexander Schütz, dem Vermieter des Oligarchen Dmytro Firtash. Dieser ukrainische Oligarch lebt seit 2014 in Wien und möchte nicht an die USA ausgeliefert werden. Aus diesem Grund mischte er sich auch ein in das von den Demokraten 2020 angestrebte Impeachment-Verfahren gegen Trump.

Statement von Alvin Bragg

Viele Leute glauben, dass Trump grosses Unrecht zugefügt wurde und weisen auf den Umgang der Öffentlichkeit mit dem sichergestellten Inhalt von „Hunters Laptop“ hin. Lange wurde dieser Fund als „russische Desinformation“ bezeichnet; dies fügte sich in das Narrativ, dass Russland Trump gepusht habe (wobei auch Jared Kushner involviert war). Zugleich aber fragt sich, welche Verbindungen Bill und Hillary Clinton zu Russland haben, etwa weil Clinton als Aussenministerin Unternehmen dazu motivierte, im „russischen Silicon Valley“ Skolkovo zu investieren. Diese westlichen Konzerne spendeten dann der Clinton Foundation, was auch der Leiter von Skolkovo tat, der Oligarch Viktor Vekselberg, der bei uns Geschäfte mit Ronny Pecik und der Strabag machte. Als Gusenbauer Kanzler war, kooperierte er mit Putin und sorgte für reichliche Spenden für die Clinton Foundation. Auch später gehörte Gusenbauer zum Netz des Kreml, was sich für ihn immer lohnte und auch Schutz vor kritischen Berichten und Ermittlungen garantierte. Wer all diese Details verwirrend findet, sollte aus ihnen zumindest die Erkenntnis gewinnen, dass Trump, Joe Biden und unsere Ex-Kanzler ganz bestimmt nicht die Interessen der Bevölkerung vertreten. Ausserdem bemerkt Michael Cohen, dass Trump seine Anwaltsrechnungen nicht bezahlt und zudem vollkommen beratungsresistent ist. Was Trumps Affären betrifft, machte ihm die Reaktion der Wähler Sorgen, nicht aber, was Gattin Melania wohl dazu sagen wird. Das Verhalten Trumps mit einer Art Wahlkampfrede daheim in Mar-a-Lago nach der Verlesung der Anklage ist für Cohen typisch, es sind halt die üblichen Lügen; allerdings log Cohen ja früher selbst für ihn.

Donald Trumps Statement

„Untruth Social“, wie Cohen (siehe Video unten) Trumps Plattform nennt, mischt mit auf der Ebene der Agitation. An dieser beteiligt sich auch leicht jeder unbedarfte User auf Twitter, Facebook und Telegram, der sich von einem Schwarz-Weiss-Schema triggern lässt. Natürlich entsteht der Eindruck, dass die USA mehr denn je ein gespaltenes Land sind. Doch hat man früher vieles eben nicht weltweit wahrgenommen, während jetzt dazu ein Phone genügt? War vor der Zeit mobiler Kommunikation nicht erforderlich, ein Buch und Zeitungen zu lesen, mit anderen zu sprechen und daher erst später zu reagieren? Es gab in den USA genug Spaltung mit teilweiser Rassentrennung bis in die 1960er Jahre und grossen Unterschieden in Einkommen und Vermögen. Trump wird von Evangelikalen unterstützt, die auf das Individuum setzen und soziale und gesellschaftliche Errungenschaften abbauen wollen. Es heisst, dass 80 % der Evangelikalen Trump gewählt haben, so eine neue Serie bei Arte über den Aufstieg Evangelikaler. Unweigerlich denkt man an Trumps Verhalten und seine Geschäftspraktiken und entdeckt Parallelen zum vermeintlich gläubigen Putin. Nicht von ungefähr behauptet Trump typisch großmäulig, es hätte mit ihm nie einen Krieg in der Ukraine gegeben. Manche gehen davon aus, dass er noch vom KGB mittels seiner Eitelkeit angeworben wurde, während andere wie Ex-CIA-Chef Michael Morell ihn eher für einen „unwitting agent“ oder nützlichen Idioten der Russen halten.

Michael Cohen bei CNN

So oder so fügt sich alles zusammen, weil nie nur über eine Seite destabilisiert wird. Dabei sollte man aber den Einfluss von Trump und seinen Anhängern nicht überbewerten. Dies gilt auch für die Gruppen und Personen in Europa, deren Weltbild 2014 mit dem „Putsch in der Ukraine“ oder ab 2020 mit „der Pandemie“ neu gestaltet wurde. Es erweist sich jedoch in der Praxis, dass absurde Vorstellungen inklusive QAnon eher zunehmen und komplexer werden, als dass einzelne Leute erkennen, wo sie falsch abgebogen sind. Es ist wohl kein Zufall, dass viele auch auf Gott verweisen und überall „satanische Kräfte“ am Werk sehen, auch wenn ihnen jemand simpel mit Fakten widerspricht. Man kann gerade wenn es um Trump geht einiges selbst recherchieren; natürlich sind wir dem Geschehen fern, aber das gilt auch für die meisten Amerikaner. Man kann sich z.B. Namen und Details beim Thema Trump Tower Moscow ansehen und dann weitere Infos suchen. Es gibt viele Bücher über Trump und seine Rolle; das ist auch bei Putin der Fall und man findet im Namensverzeichnis Personen, bei denen man andocken kann. Verbindungen bei uns vor Ort muss man selbst rekonstruieren, weil diese in solchen Werken wenn, dann nur am Rande vorkommen.

