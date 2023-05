Der ver(w)irrte Widerstand

Die Stadt Wien warnt gerade vor gefälschten Flugblättern, weil Desinformation die Bevölkerung in Angst versetzen kann. Man selbst sagte ja immer die Wahrheit etwa bei Corona mit besonders rigiden Massnahmen, nicht wahr? Tatsächlich wurde das bis März 2020 bestehende mehr oder weniger vorhandene Vertrauen der Menschen in ihre Umgebung erschüttert, das auch einigermaßen Sicherheit in gewohnte Abläufe beinhaltete. Spätestens nun setzte aber eine seither oft beklagte Spaltung ein, denn viele suchten sich ein neues Umfeld, weil sich andere in Panik versetzen liessen. Man konnte früh feststellen, dass eine Seite vor allem das Virus fürchtete und die andere die in seinem Namen ausgeübte Kontrolle. Längst aber gibt es auch im Bereich der Kritik und der mit ihr verbundenen Personen Entwicklungen, die nicht hingenommen werden sollten.

Man findet im Grunde genau die Mechanismen wieder, denen man entkommen wollte, indem man sich von Corona-Gläubigen anwandte. Es lässt sich mit vielen Beispielen illustrieren, aber der Aktualität wegen verwendete ich unten Statements von Anhänger:innen von Sucharit Bhakhi, die diesen Tenor haben: „Herr Professor, Sie haben mein Leben gerettet, ich habe mich deswegen nicht impfen lassen!“. Bhakdi stand wegen Verhetzung vor Gericht, weil er sich über Juden in einer Weise äusserte, die bei manchen schon den Verdacht weckt, dies sei antisemitisch gewesen. Es ist wirklich nicht nachvollziehbar, warum er solche Worte wählte, zumal man auch schlicht aus kritische Dokus aus Israel Bezug nehmen und erklären kann, wie die Impfung in diesem Land umgesetzt wurde.

Bhakdi-Anhänger

Autorität zählt „im System“ und auch dort, wo man sich – in ihm lebend – von ihm abwenden will. Deshalb werden Titel von Menschen geradezu andächtig verwendet, die sich damit auf die Autorität anderer beziehen, weil sie sich selbst nicht ausreichend kompetent finden. Dadurch wurde auch der Grundstein gelegt für eine Dynamik, in der man sich um Autoritäten schart, die dann auch mythische Geschichten um Anzeigen, Auftrittsverbote und Hausdurchsuchungen umgeben. Oft wird alles via Social Media sofort ins Lächerliche gezogen, das Vertreter „des Systems“ betrifft, ohne aber in den „eigenen Reihen“ zu prüfen, ob denn auch alles der Wahrheit entspricht.

Menschen sind soziale Wesen, sollten sich aber „wegen Corona“ voneinander fernhalten. Ob dies wirklich so sehr traumatisiert, wie es der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert siehe Video unten darstellt, sollten wir offen lassen. Auf jeden Fall verstärkt es ein Gefühl der Ohnmacht, dem wir ja durch Handlungen entkommen wollen, wenn wir auf nicht ausreichend vorhandene Psychotherapieangebote setzen sollen. Dennoch sind Schuberts Vorträge eindrucksvoll und helfen beim Verstehen; er stellt es als Nullsummenspiel dar, andere „wegen Corona“ nicht mehr physisch zu treffen, dadurch aber auch unsere Immunabwehr herabzusetzen, seil eine Wechselwirkung zwischen Psyche und Immunsystem besteht. Zugleich dockt Schubert, wenn es um Corona und mehr geht, bei kontrollierter Opposition an. Dies sollten, weil Mechanismen der Manipulation eine Rolle spielen, Experten für die Psyche doch ganz gut erkennen können.

Christian Schubert

Man wird mit Emotionen getriggert und vom Begreifen dessen abgelenkt, was wirklich gerade vor sich geht. Es hilft ungemein, zu recherchieren, weil da Ratio im Spiel ist und man im Gesamtzusammenhang auch nicht mehr „Schuld“ ist an seiner Verunsicherung. Mit Dokumenten, Artikeln, Beiträgen, Infos aus Datenbanken, Büchern und Gesprächen mit Menschen, die sich auch mit etwas befassen, kann man die Situation selbst einschätzen. Es ist nicht bloss wissenschaftliche Arbeit, die so oder ähnlich vor sich geht, denn auch Journalisten, Autoren, Referenten und Politiker sind damit vertraut. Man weiss jedoch zumindest einige Zeit nicht, welche Erkenntnisse da wohl um die nächste Ecke lauern werden. Dies verunsichert, weil es bedeuten würde, dass man die erzeugte Unsicherheit eben doch nicht für eine neue Sicherheit eingetauscht hat. Zugleich sitzt eine Person etwa in einem Aufsichtsrat oder nicht, sodass es sich vor allem um Fakten handelt, die niemand in Zweifel ziehen kann Es blieb für viele dabei, auf medizinische Experten zu verweisen, statt sich selbst z.B. mit Verbindungen zwischen Personen und involvierten Firmen zu beschäftigen, wo es wie gesagt kaum Grautöne gibt. Das Abweichen vom medizinisch Gewohnten war Thema, nicht aber – von der monokausalen Erklärung WEF, Bill Gates und Great Reset angesehen -, was politisch hinter der Bühne tatsächlich geschieht.

Misstrauen den einen gegenüber wurde durch Vertrauen in andere ersetzt, was zunächst nicht zu beanstanden ist. Natürlich braucht man Rückhalt, wenn man seiner Entscheidung wegen angefeindet wird. Zugleich muss man zwischen politischen Anliegen und persönlichen Freundschaften unterscheiden, die Widersprüche aushalten sollten. Politisch aber geht es darum zu bemerken, ob Widerstand sofort eingefangen, abgelenkt und paralysiert wird, um keine starke eigenständige Kraft zu werden. Ob weniger Wichtiges in den Mittelpunkt rückt, damit Wichtigeres nicht anfangen wird, das im gesamten Kontext Auswirkungen zeigt. Es gibt Kriterien, die man immer anwenden kann, etwa ob kontraproduktives Verhalten vorliegt, das es leicht macht, eine Bewegung zu marginalisieren. Oder auch, wer bei wem andockt, sich von wem interviewen lässt, mit wem auftritt, wenn dies eine Systematik offenbart. Und natürlich, wer mal Donald Trump, QAnon, William Toel oder wem auch immer folgt und stolz Kritik und Fragen abblockt.

Blamierte er sich wirklich?

Sind Alternativen wirklich Alternativen? Gerne wird behauptet, dass nur jenseits des Mainstream frei und unabhängig recherchiert werde. Dies suggeriert zweierlei: Dass dort tatsächlich journalistisch gearbeitet und auch schonungslos aufgedeckt wird; man findet daher alles, was man wissen muss, in alternativen Medien. Sorgfältig wird aber der Frage ausgewichen, ob Hintergründe nicht doch über WEF, Gates und Great Reset hinausgehen. Korruption existiert in der Ukraine, aber niemals in Russland; gerne werden russische Narrative übernommen. Ein Paradebeispiel für Merkwürdiges liefert Report24 mit Florian Machl, wo eine Klage des Bundespräsidenten „wegen Majestätsbeleidigung“ (i.e. einem Facebook-Posting, wonach Alexander van der Bellen die Verfassung mit Füssen trete) samt Freispruch gefeiert wird. Machls Anwalt Wolfgang Schmidauer ist halt zufällig der Cousin von Doris Schmidauer, mit der sich Machl – wie mit Andreas Babler von der SPÖ – über Staatsmonopolkapitalismus unterhalten könnte. So verschwindet echte Kritik am Umgang mit der Bundesverfassung und an vorgeschobenen politischen Positionen im Getöse von Marktschreiern, an dem sich viele lebhaft beteiligen.

Wer sagt mal dies, mal das? Wer sagt systematisch das Falsche? Wer pflegt Fehlerkultur? Wer grenzt aus? So kann man andere gut einordnen, ohne dass man kleinere Hoppalas und leichte Misstöne überbewertet. Es entstehen auch Dynamiken innerhalb der „Menschheitsfamilie“, wie Daniele Ganser, der sich auch mit Bhakdi zeigt, die „Richtigen“ nennt, die Selbsterhöhung offenbaren. Sucharit Bhakdi, der in Kekkules Corona-Kompass Podcast #349 zur Rolle der WHO beim MDR explizit nicht als Schwurbler bezeichnet wird, gab vor, mit der thailändischen Königsfamilie in Kontakt zu sein. Prinzessin Bajrakitiyabha, die früher Botschafterin in Österreich war, fiel jedoch nicht als Folge von Corona-Impfungen ins Koma. Thailand löste keine Verträge mit Pfizer, und Bhakdi sprach auch nur mit dortigen Impfgegnern. Inzwischen findet sich dies auch in Bhakdis Wikipedia-Eintrag; seine Darstellung wird von alternativen Medien wie tkp.at oder Report24 übernommen. Reiner Füllmich hat sich schon lange mit dem von ihm mitgegründeten Corona-Ausschuss überworfen und behauptet nun, bei den Maori ein weltweit wirksames Gericht gefunden zu haben. Freilich erinnert dies an seine nie erfolgten Sammelklagen und ausserdem sind „die Maori“ offiziell durchaus für Corona-Massnahmen, wovon wie bei anderen indigenen Völkern dann einige individuell abweichen.

Pressekonferenz der Letzten Generation

Wird Panik verbreitet, um dann Hoffnungen zu wecken? Wen soll man als Gegner betrachten? Einige freuen sich auf Twitter über Razzien bei der Letzten Generation in Deutschland, andere sind besorgt, das dies auch andere treffen könnte, mit deren Zielen man mehr anfangen kann. Beim Prozess gegen die Kaiserreichsgruppe, die vor den Reichsbürgern verhaftet wurden, zu denen Verbindungen bestehen, wird deutlich, dass nun leicht von einer verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates die Rede sein kann. Zumindest in Deutschland wurde diese Kategorie jenseits von rechts- oder linksradikal geschaffen. Dabei sollte man in gar manchem, vielleicht mit Subversion verbundenen Regierungshandeln selbst Delegitimierung erkennen können. Panik wurde nicht nur mit „wir werden alle an Corona sterben“ geschürt, sondern auch mit „wir werden alle an der Impfung sterben“. Horrormeldungen am laufenden Band motivieren nicht, sondern lassen resignieren, wobei man etwas nur gemeinsam beeinflussen könnte. Kaiserreichsgruppe und Reichsbürger zeigen auf, wie weit man abdriften kanm, was durch Corona noch beschleunigt wurde.

Wer muss sich wovor fürchten? Werden wir alle überwacht? Wirkt virtueller Widerstand? Im erwähnten Kekkule-Podcast geht es um den Pandemic Hub im Robert Koch-Institut, den man als Gesundheitsnachrichtendienst bezeichnen kann. Das klingt vielleicht verstörend, doch es geht zum Beispiel um die Auswertung von Tweets, aus denen man von Staaten verschwiegene Gesundheitskrisen ableiten kann, wenn plötzlich viele Leute von Krankheiten berichten. So betrachtet ist es dann wieder nachvollziehbar, und auch der herbeigefürchtete Pandemievertrag der WHO soll bloss bessere Koordination sein. Inzwischen aber sind die Reaktionen auf Social Media schon so extrem, dass für Nuancen kein Platz mehr ist. Es wird zurückgehasst in Richtung derjenigen, die so viele mit Häme wegen Demos überschütteten, aber das ist es nicht allein. Es hat auch etwas Beruhigendes und gibt Sicherheit, ständig schlimmste Befürchtungen zu bestätigen. Dabei leistet jemand, der bloss alles via Nickname aus der untersten Schublade kommentiert und besser weiss, keinen realen Widerstand. Dieser lässt Fakten für sich sprechen und diejenigen alt aussehen, die etwas zu wissen meinen, das jedoch anders beschaffen ist. Dazu kommt, dass viele Angst vor Überwachung haben, zugleich aber sich nicht fragen, ob echt jemand daran Interesse haben kann. Personen, bei denen es sich lohnt, gab es schon immer und sie mussten sich damit abfinden und es zu umgehen versuchen.

Kontrollierte Opposition?

Wie erkennt man Desinformationen? Und wie erkennt man Verrat? Wenn selbst darüber gestritten wird, ob die russische Kinzhal eine Hyperschallrakete ist oder nicht (und natürlich, wer in der Ukraine siegt), ist es schwierig, nicht auch mal eine Desinformation zu teilen. Einfacher ist es, wenn man sich mit etwas beschäftigt, es aber auch nicht zu sehr mit Emotionen verbunden ist. Auf längere Sicht werden Narrative deutlich, die immer wieder gefüttert werden und für die alles ausgeblendet wird, was nicht dazupasst. Was Verrat angeht, ist er in organisierter und nicht bloss persönlicher Form dort denkbar, wo im Sinne von Destabilisierung Erkenntnisse darüber verhindert werden sollen, dass und wie sie stattfindet. Es bringt wenig, darüber zu grübeln, auch wenn sowas einen anfangs sehr beschäftigt. Die meisten Menschen, die in Erscheinung treten, sind sich auch dessen gar nicht bewusst, dass es überhaupt eine Agenda gibt. Sie werden verführt durch Aufmerksamkeit im einem Umfeld, das längst selbst zu einer Blase geworden ist.

These – Antithese – Synthese: Wie Ablenkung funktioniert, kann man leicht nachvollziehen. Über den Machtkampf in der SPÖ wird so berichtet, dass man ein unwichtiges Detail herauspickt, über das sich dann beide Seiten endlos auslassen. Da geht es um die Stimmprobleme von Hans Peter Doskozil und darum, dass sich Andreas Babler als Marxist bezeichnet. Die völlige Skrupellosigkeit Doskozils, der sich Babler nicht stellen will, ist hingegen kein Thema. Ebenso wird nahezu alles auf irreführende Weise aufgebauscht, was mit der österreichischen Neutralität zu tun hat. Dass man von einer Unterwanderung des Verteidigungsministeriums durch Russland spricht, wollen diejenigen nicht wahrhaben, die völlig auf „die Amerikaner“ fixiert sind. Auch sichtlich schwache Politiker können schlicht ein Produkt von Subversion sein, weil sie Wladimir Putin umso besser erscheinen lassen. Wer jedoch am heftigsten kritisiert, weiss oft recht wenig über politische Rahmenbedingungen und auch nicht, wie der öffentlich gezeigte Ausschnitt zu bewerten ist.

