Wie sieht es in der SPÖ vor dem Parteitag aus?

Vor dem Showdown am SPÖ-Parteitag in einer Woche muss klargestellt werden, dass strukturelle und manifeste Gewalt eine entscheidende Rolle spielen bei der Frage, wie es dazu kommen konnte. Zwar beteuert Andreas Babler nun, dass er sich erst einmischte, als eh schon klar war, dass es zu einer Wahl zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Herausforderer Hans Peter Doskozil kommt. Er empfand Rendis Demontage als brutal, sagt in Interviews aber auch, dass er nichts zu tun hat mit diesem Streit, nicht Teil des Konflikts sei. Wenn er am Parteitag gewinnt, kann er sich durchaus vorstellen, Doskozil in seinem Team zu haben. Das Urteil über Rendi und den Umgang mit ihr fällt gemischt aus, auch unter Frauen. Eine Teilnehmerin an der AK-Vollversammlung meinte, in der AK würde man klar von Mobbing sprechen, wenn so etwas an einen herangetragen wird. Rendi war wie andere Mobbingopfer zufällig da, wo sie zur Zielscheibe eines anderen wurde, wenngleich das Wording auch von Babler suggeriert, dass zwei dazugehören.

Eine bei den SPÖ-Frauen aktive Genossin sagte, Rendi habe Unterstützung durch die Frauen erhalten, aber auch Fehler gemacht. So gab es auch angesichts der Touren von Babler und Doskozil keine Kampagne von ihr. Rendi schätzte die Lage als Quereinsteigerin falsch ein und hatte zu wenig Rückhalt. Beide Frauen lehnen Doskozil aus tiefster Überzeugung ab, auch weil er so ein Macho ist. Sie bedauerten, dass Norbert Darabos aus der Politik gedrängt wurde (der so angenehm und nett sei).und waren schockiert, als ich ihnen ein paar Details zu den dabei angewandten durchaus gewalttätigen Mitteln schilderte. Es ist damit auch klargestellt, dass Kommentare oder Analysen, die bei der SPÖ und der Öffentlichkeit nur ein Problem mit unterschiedlicher Bewertung von Frauen und Männern erkennen, viel zu kurz greifen. Und doch werden bei Doskozil Anklänge an den proletarischen Antifeminismus deutlich, mit dem die Sozialdemokratie lange zu kämpfen hatte. Jedwede Besserstellung von Frauen, die abfällig als Lohndrückerinnen bezeichnet wurden, könne nur zu Lasten von jenen Männern gehen, deren Los man eben ein wenig leichter gemacht hatte. Frauen mussten jeden Millimeter an Raum mühsam erringen und sind auch heute nicht selbstverständlich in Spitzenpositionen.

Babler und seine Leute sind bestrebt, die eigene Kandidatur als Zeichen eines demokratiepolitischen Aufbruchs in der SPÖ zu bewerben; der von Florian Klenk vermutete „Hass“ auf Doskozil ist aber nicht zu entdecken. Tatsächlich hätte es bis vor ein paar Monaten keine Chance für jemanden gegeben, der es nicht bis ganz oben geschafft hat, auch Parteichef:in zu werden. Wer jetzt auf Alfred Gusenbauer im Jahr 2000 hinweist, möge sich doch seinen Aufstieg einmal aus der Perspektive heutigen Wissens neu ansehen. Die Formel, dass nur die „richtigen Personen“ oben sitzen müssen, dann werden endlich Inhalte umgesetzt und nicht bloss verkündet, trifft nur bedingt zu. Wer sich abseits des Internet mit Leuten unterhält, wird bemerken, dass einige überhaupt nicht auf Social Media sind. Zwar stimmt es nicht, dass Bablers Erfolg bloss das Werk einer Twitter-Bubble ist, doch ohne Social Media wäre er sicher nicht so weit gekommen; manche betonen, dass auch etwas ältere Leute dort aktiv sind. Einige Genossen beziehen ihre Infos über die Partei aus traditionellen Medien und haben keinen Vorteil dadurch, Mitglied zu sein.

Andi Babler beim BSA

Beim analogen Unterwegs-Sein bei SPÖ-Veranstaltungen entsteht ein differenzierteres Bild, wobei ich in Wien mit Öffis herumfahre und zu Fuss gehe. Manch ein Wiener Genosse ist zugleich Burgenländer und mag zugleich Babler gewählt haben und Doskozil loben. Fast bekomme ich den Eindruck, dass Frauen Doskozil klarer ablehnen, während Männer meinen, dass man mit ihm schon irgendwie kooperieren könne. Es gibt auch Männer, die ihn furchtbar finden und ich werde darauf hingewiesen, dass Doskozil durchaus weibliche Fans hat; es sei geschickt von ihm, in seinem Team (wenige) Frauen zu haben. Frauen haben es in der Partei immer noch so schwer, wenn es um Führungspositionen geht, sagen die einen; andere fühlen sich überhaupt nicht benachteiligt. Doskozils reaktionäre Ansichten über Frauen bereiten einigen Sorge, etwa seine Ablehnung der Abtreibung. Es ist gut, dass Babler hingegen die alte Forderung der SPÖ Frauen nach Kostenübernahme durch die Krankenkassen und der Streichung des Abbruchs aus dem Strafgesetzbuch explizit unterstützt. Wenn man aber die Antworten der Kandidaten in der Wahlkabine ansieht, vertritt Doskozil hier das Gleiche wie Babler (vielleicht aus taktischen Gründen?). Doskozil ist doch ein Rechter, der problemlos mit Herbert Kickl koalieren würde, meinen die einen; andere finden das etwas unfair, denn er sei kein Rechter. Ich hörte sogar, das seine Ansichten vielfach links von jenen Rendi-Wagners liegen. Bablers wechselnde Marxismus-Sager finden viele nicht besonders geschickt.

Pamela Rendi-Wagner beim BSA

Dass Rendi nicht mobilisierte, tut einigen leid; man konnte ihr nur bei den üblichen Veranstaltungen als Parteichefin begegnen, die sie sowieso besucht hätte. Sie sei sympathisch (oder auch nicht), aber halt keine Politikerin und ist auch nicht zugänglich. Ihr Management soll sie falsch beraten haben, und man war davon überzeugt, ohnehin zu gewinnen. Rendi habe im April optimistisch und Tatendrang gewirkt, jedoch die Situation offenbar falsch eingeschätzt, während sie letztlich nur bei der Briefwahl vorne lag. Einig sind sich alle, dass man jetzt noch überhaupt nichts sagen könne, doch am Parteitag wählen viele taktisch. Dann zählt vor allem, wer wohl grössere Chancen hat, bei den Nationalratswahlen spätestens 2024 erfolgreich zu sein. Ein Genosse versichert, dass sich die Delegierten sehr gut vorbereiten werden und wissen, was sie tun. Ich bin da wohl zu nüchtern, wenn ich an den Ablauf der Mitgliederbefragung und die von Doskozil organisierte Streichorgie für Rendi beim letzten Parteitag denke. Doskozil wollte nie, dass seine Auftritte aufgezeichnet werden; es gab auch kein Hearing mit allen drei Kandidaten; letztlich war jeder für sich aktiv. BSA und Wiener Bildung luden alle ein an drei Abenden, jedoch durfte die Veranstaltung mit Doskozil nicht mitgeschnitten werden.

Jahrelang wurde uns eingeredet, Parteidemokratie sei in d @SPOE_at kein Thema. Die, auch im internat. Vergleich, sehr hohe Wahlbeteiligung bei der #Vorsitzwahl zeigt eindeutig: Die SPÖ-Mitglieder wollen mitbestimmen! Die Zeiten d "Hinterzimmer-Deals" müssen eindeutig vorbei sein. pic.twitter.com/VMr7aLGMiE — Sektion 8 (@SektionAcht) May 27, 2023 Tweet der Sektion Acht

Dass seine Stimme etwas dünn ist, merkte man nur anfangs, so ein Mitarbeiter der Wiener Bildung; er hielt aber mehr als zwei Stunden durch. Beim BSA betonte Doskozil seine Erfahrungen im Burgenland, wollte jedoch nicht z.B. über Außenpolitik sprechen. Doch bei den roten Akademikern geht es auch intellektueller zu, was für Rendi und Babler besser passte, während zur Wiener Bildung „alle“ kommen, jeder bei ihr willkommen ist. Auch weil die Bewerber noch nicht aufeinandergetroffen sind, verspricht der Parteitag Spannung. Denn hier sollen sie zuerst beide referieren und dann findet eine Diskussion statt, ehe die Delegierten zur Wahl schreiten. So einfach war es andererseits auch für den siegessicheren Andi Babler nicht, dessen Bundesland Niederösterreich Doskozil unterstützt, mit dem man ja auch im Wahlkampf kooperierte.

Babler und die Sektion Acht haben natürlich Recht, dass Hinterzimmer-Deals der Vergangenheit angehören müssen. Doch die einen sehen intransparente und erstarrte Parteistrukturen, und andere betonen, dass es eigentlich eh transparent und durchlässig zugeht. Im Konkreten lässt sich jedoch feststellen, dass vieles kaum reflektiert wird, was das Parteiestablishment betrifft. Ich hätte (und habe) vor ein paar Jahren genauso wenig an tieferem Wissen angetroffen wir heute, wenn ich Genossen auf den schändlichen Umgang mit Darabos angesprochen habe. Ein wesentlicher Unterschied ist aber, dass ich inzwischen viel mehr Details kenne und einiges auch mit Doskozil zu tun hat. Wo man an der Basis bloss strukturelle, einen ausschließende Gewalt wahrnimmt, trägt dies zum erfolgreichen ungehinderten Einsatz manifester Gewalt bei. Im Grunde braucht eine Partei ein Hinweisgeberssystem für Whistleblower das auch Korruption durch der Partei zu verdankende öffentliche Ämter bekämpfen hilft. Immerhin verteilt man stolz den Fraktionsbericht zum ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss und sollte daher selbst nicht im Glashaus sitzen wollen.

„Männliche Rituale und narzisstische Egotrips werden in der Politik oft gleichgesetzt mit Führungsstärke. Genau diese Männer werden bewundernd als "Political Animals" gepriesen". Eine gelöste @rendiwagner im Abschiedsinterview, morgen in der #Krone und auf @krone_at [Krone+] pic.twitter.com/cf8AtpTpg1 — Conny Bischofberger (@cbischofberger) May 27, 2023 Interview mit Rendi-Wagner

Nun klingt Rendi-Wagner direkt feministisch, auch wenn sie bisher nicht feministisch agierte. Sie wird den Parteitag nicht besuchen und vielleicht nicht einmal via Livestream ansehen. Nachdem sie seit viereinhalb Jahren von Doskozil attackiert wurde (der zunächst Landesrat, Chef der SPÖ Burgenland und designierter Nachfolger von Hans Niessl war), zieht sie einen Schlussstrich unter die Politik. Nie wurde nach Fehlern von Doskozil gefragt, der vor ihr schon Norbert Darabos, Christian Illedits und Personen rauskickte, die nicht einmal in den Medien waren. Nun ist die Rede von Ego-Problemen, die überwunden werden müssten, was aber genau nicht geschehen wird. Es ist auch ein schlechter Scherz, wenn Heinz Fischer meint, Doskozil werde sich verändern müssen. Fischers ersten Wahlkampf 2004 leitete Darabos, und später sah der Bundespräsident tatenlos zu, wie der Minister unter Druck gesetzt wurde. Manche halten Zusammenhalt in der SPÖ nach dem Parteitag für möglich, weil dann ja die Fronten geklärt sind; andere meinen, das Chaos sei dann noch grösser. Mit Sicherheit wäre die Situation ganz anders, hätte die Partei Doskozil etwa dann Einhalt geboten, als er Darabos mittels manipuliertem Eurofighter-U-Ausschuss ausgeknockt hat. Medien wie das „profil“ unterstützten Doskozil dabei und loben jetzt den „Coup des unterschätzten Burgenländers“. Sie lassen Doskozil auch durchgehen, dass er behauptet, kein Kalkül zu haben und nicht feige zu sein. Die Spitze der Wiener SPÖ setzte auf Rendi und wird dafür gebasht, dass sie nicht gut auf Doskozil zu sprechen ist.

