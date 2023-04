SPÖ: Worauf lassen sich Fans von Andi Babler ein?

Der Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz ist seit Tagen eröffnet; am 24. April startet die Mitgliederbefragung nach der Landtagswahl in Salzburg und dauert bis zum 10. Mai. In Wien gibt es mehrere Veranstaltungen mit Andi Babler und auch zumindest einen weiteren Termin mit Hans Peter Doskozil. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner tritt im Rahmen dessen auf, was sie ohnehin vorgehabt hatte. Rund 9.000 Menschen sind der SPÖ neu beigetreten, die 140.000 Mitglieder hat; überproportional viele taten dies im Wiener Bezirk Alsergrund, wo man am 18. April zu einem Treffen mit Unterstützern von Andi Babler lud. Wer meinte, dass vor allem Junge Mitglied wurden und Hoffnungen in Babler setzen, war wohl überrascht von vielen Älteren, die Bruno Kreisky aktiv erlebt hatten und bisweilen auch nostalgisch wurden. Gelegentlich wurde bedauert, dass Rendi-Wagner gar nicht erst zu kämpfen versucht. Doskozil wird vielfach als besonders intrigant abgelehnt, wobei gegen ihn auch seine rechtspopulistischen Positionen sprechen.

Manch einer wusste nicht so recht, ob er sich Babler in der Rolle eines Bundeskanzlers vorstellen kann. Diesbezüglich beruhigte Erwin Buchinger die Anwesenden, der Landesrat in Salzburg zur Zeit von Landeshauptfrau Gabi Burgstaller und dann Sozialminister bei Kanzler Alfred Gusenbauer gewesen ist. In beiden Fällen wurde nämlich in Frage gestellt, dass diese Politiker die notwendigen Eigenschaften mitbrächten und dann die Kritiker enttäuscht. Die ehemalige EU-Abgeordnete Karin Kraml beruhigte in einer Wortmeldung all jene, die vermuten, Babler beherrsche keine Fremdsprachen, denn international werde mit Dolmetschern gearbeitet. Das stimmt natürlich, weil es ja um präzise Formulierungen und um Verständigung geht. Zugleich aber ist es hilfreich, sich auch selbst in anderen Sprachen über Themen schlau machen zu können.

Ein Abend für Andi Babler

Auf jeden Fall nimmt mit solchen Überlegungen ein auf Babler bezogenes „Was wäre, wenn…“ Gestalt an und Rendi-Wagners Mehrsprachigkeit sowie ihre akademische Ausbildung geraten ins Hintertreffen. Babler-Unterstützer Nikolaus Kowall ist Vorsitzender der Sektion Acht in der SPÖ Alsergrund und stellte ein paar grundsätzliche Details dar. Er selbst galt drei Tage lang als Kandidat, als er die Reibereien zwischen Doskozil und Rendi nicht länger mitansehen konnte, diese ihm schlaflose Nächte bereiteten. Kowall war gefragter Interviewpartner der Medien und war „72 Stunden in der Spitzenpolitik“. Als sich Andi Babler zu einer Kandidatur entschloss, war er jene besser geeignete Person, der Kowall gerne das Feld überliess. Von der bisherigen Dynamik her meint Kowall, dass Babler und Doskozil bei der Befragung vorne liegen werden und Rendi-Wagner dahinter. Es geht dann darum, wie knapp das Rennen zwischen Babler und Doskozil ist, ob ein zweiter Wahlgang nötig wird, was bedeuten würde, den für 3. Juni geplanten Bundesparteitag zu verschieben.

Plakat der Sozialistischen Jugend

Gegen Doskozil spricht für Kowall unter anderem, wie er über Monate hinweg Rendi-Wagner attackierte; so genau will er aber bei Bablers Herausforderer auch nicht hinsehen. Dabei gibt es eine Menge zu Doskozil zu sagen, wie meine „vielen extrem heiklen Fragen“ deutlich machen. Kowall warnt vor einem Sieger und dann auch Kanzlerkandidaten Doskozil, da dieser vor allem bei Migration Positionen vertritt, die ÖVP und FPÖ besser abdecken, denen er dann Wähler zutreiben würde. Doskozil auf Bundesebene würde besonders der Wiener SPÖ schaden, die dann zugunsten von Grünen und Links verlieren würde. In Salzburg ist der Doskozil-Unterstützer David Egger SPÖ-Spitzenkandidat und die KPÖ hat realistische Chancen, erstmals in den Landtag einzuziehen. Dagegen steht Babler für Inhalte, die jenen von Bruno Kreisky ähnlich sind; manche sehen dessen Programm quasi wiederauferstanden. Leider wird auch unfair und verkürzt berichtet, etwa über eine 32 Stunden-Woche, die bloss bedeutet, Produktivitätszuwächse an Unselbständige weiterzugeben. Wenn man dies realisieren wollte, dann würde es ab 2026 jedes Jahr um zwei Arbeitsstunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich weniger geben, bis 2032 die 32 Stunden erreicht sind.

Babler im März 2023 in Wien

Babler wird einen gewissen Vorteil bei den Parteimitgliedern haben, während sich Rendi und Doskozil auf Funktionäre verlassen können. Bei Social Media und Vernetzung hat Babler die Nase vorn; Doskozils Netzwerk ist im Burgenland und Rendi hat gar keines. Babler wird auch von Personen aus Kulturszene und Zivilgesellschaft unterstützt. Kowall bekam von Gerhard Haderer eine Karikatur mit Herz + Hirn = Babler und traf sich mit Robert Menasse und Elfriede Hammerl. Zu Bundesparteitagen kommen zu über 90 % Personen, die bezahlt für die Partei tätig sind. Innerhalb der Wiener SPÖ hat Rendi durchaus einige Unterstützung, während Doskozil in erster Linie auf die SPÖ Burgenland baut. Es kann also, wie immer wieder betont wurde, niemand wirklich sagen, wie es ausgehen wird. Ein Gewinner ist aber schon jetzt innerparteiliche Demokratie, denn in Zukunft wird der Parteivorsitz von den Mitgliedern bestimmt und auch anderes. Die Befragung ist für Kowall die „spannendste innenpolitische Umfrage“ bei uns überhaupt. Aus Datenschutzgründen wird aber nicht aufgeschlüsselt, wer woher in welchem Alter usw. wen wählte. Doskozil und noch stärker Babler haben angekündigt, Mitglieder mehr einzubeziehen; die Parteizentrale würden beide neu aufstellen.

Babler-Fans im März 2023

Bisher war die SPÖ als Abbild des föderalen Systems strukturiert; jeder kümmerte sich nur um seine Ebene und wollte von anderen Ebenen in Ruhe gelassen werden. Notwendig ist aber die Fähigkeit, spontan Kampagnen mit abrufbereiten Ehrenamtlichen auch virtuell durchzuführen. Kowall gab Werner Faymann und dann Christian Kern ein Konzept dazu, doch beide waren nicht interessiert. Zur Identität der SPÖ gehört gerade in Wien Migration, weil diese Stadt nie wieder wie in den 1960er Jahren aussehen werde und dem wiederum Babler und seine Anhänger Rechnung tragen. Wenn es um Arbeiter geht, muss man sich der Realität stellen, dass 46 % von ihnen Migrationshintergrund hat und in Wien ohnehin die Hälfte der Beschäftigten. Wer die Vorsitzwahl gewinnt, ist wahrscheinlich auch Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl 2024, kann diese Rolle aber an jemand anderen delegieren.

PS: Dieser Text sollte schlicht wiedergeben, was bei der Veranstaltung gesagt wurde; auf alle Inputs in der lebhaften Diskussion konnte ich nicht eingehen. Ergänzend sei erwähnt, dass für Kowall Probleme bei Migration bewältigbar sind; er nennt „herumlungernde Jugendliche“, einen Vater, der seine Tochter nicht zum Schwimmunterricht lässt oder einen Mann, der Lehrerinnen und andere Frauen nicht respektiert. Die Ehrenamtlichen auf Abruf, die Kowall vorschweben, sollen auch auf Postings reagieren, in denen etwa Greta Thunberg abgewertet wird oder „Verschwörungstheorien“ von Leuten verbreitet werden, „die kein soziales Leben haben“. Zur Klima-Agenda bekennen sich Babler, Rendi, Doskozil und die Bundesregierung, da man so die „Energiewende“ verkauft. Kowall als Volkswirt sollte sich diese Zusammenstellung aus Interviews, Gesprächen und Info-Videos zu Deutschland ansehen. Vieles lässt sich übertragen, wobei wir durch Wasserkraftnutzung noch in einer besseren Lage sind. Mittels Energie-Planwirtschaft, die auf instabilen Energien aus Sonne und Wind beruht, wird ein Systemwandel herbeigeführt. Man muss verstehen – was auch dem „Hackler“ Babler zugetraut werden kann -, dass „Stromlücken“ nur teuer kompensiert werden können und für das Laden von E-Autos viel Leistung zur Verfügung stehen muss. Lithium für Akkus wird in der Atacama-Wüste mit 21 Millionen Litern Wasser pro Tag gefördert. Auch Windräder stehen für Umweltzerstörung, und wenn Abhängigkeit von russischem Gas beklagt wird, ist dieses gerade wegen der Erneuerbaren notwendig. 2011 stellte Angela Merkel in Deutschland die Weichen Richtung Atomausstieg; eine neue Biografie nennt sie „Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam„. Man denkt bei „instabilen Energien“, die eine stabile Versorgung gefährden, nicht ohne Grund an Destabilisierung.

