Russland und Ukraine im Labyrinth der Lügen

Man kann jederzeit ansetzen, wenn man ergründen will, was wirklich gespielt wird. Die meisten Leute lassen sich jedoch lieber von einzelnen Details einlullen, auf die sie wie getriggert reagieren. Zum Beispiel, wenn Exxpress.at meldet, dass die Ukraine dem in Wien lebenden Oligarchen Dmytro Firtash vorwirft, zwischen 2016 und 2022 Gas im Wert von 450 Millionen Euro gestohlen zu haben. Man zitiert eine Erklärung von Firtashs Firma, wonach dies bolschewistische Praktiken seien, vergisst aber zu erwähnen, dass Exxpress Eva und Alexander Schütz gehört. Letzterer ist nicht nur Geschäftspartner von Sebastian Kurz, sondern auch Vermieter von Firtash, was ihn mit Siegfried Wolf verbindet. Ausserdem setzte sich Schütz für Wirecard ein, wo Firtash über Jan Marsalek, der 2020 nach Moskau flüchtete, ein Konto erhielt; Bedenken hatte man bei Wirecard wegen Firtashs Verbindungen zur russischen Mafia; die USA möchten Firtashs Auslieferung. Man kann sehr vieles selbst rekonstruieren, hat aber das Problem, dass beispielsweise das Publikum von Daniele Ganser oder auch viele, die eifrig Corona-Demos besuchten, die Ohren runterklappen.

Kürzlich fand an der Uni Basel eine Diskussion über Gansers Methoden statt, die viele zutreffende Feststellungen beinhaltete, über die man jedoch hinausdenken muss. Denn das Bild ist viel grösser, als dass es Leute gibt, die nach Harmonie streben und zu einer „Menschheitsfamilie“ gehören wollen, sodass sie meist recht banalen Aussagen Gansers folgen. Im Rahmen der „Menschheitsfamilie“ werden Auftritte von Gerhard Huber, Ulrike Guerot, Andreas Sönnichsen, Gudula Walterskirchen und auch Monika Donner angeboten. Die anwesenden Professoren (und ein Journalist) bauten unbewusst eine Mauer zum eigenen Verständnis ein, indem sie akademische Beschäftigung mit Osteuropa und Russland fast als Bedingung fürs Durchschauen hinstellten; zeeufflos erfüllt Ganser dieses Kriterium nicht. Sie meinten zu Recht, dass Russland bei den meisten Menschen nicht auf dem Schirm ist, sodass auch nicht weiter auffällt, dass Ganser nichts zur Unterdrückung der Opposition sagt. Die Leute folgen daher einem Narrativ, das russischen Imperialismus ausblendet und die Entwicklung seit 2000 nicht kritisch reflektiert. Freilich gilt dies auch für Menschen, die keine Putin-Trolle sein möchten und Ganser reserviert gegenüberstehen (ohne so genau zu wissen, warum sie ihn ablehnen).

Diskussion an der Uni Basel

Eine der Teilnehmerinnen ist Sylvia Sasse aus Magdeburg, die am slawischen Seminar in Basel lehrt und erzählt, dass sie Geheimdienstarchive in ehemaligen Ostblockstaaten untersuchte. So konnte sie verwendete Methoden studieren und kommt zum Schluss, dass Halbwahrheiten besonders tückisch sind, weil sie mit einem Körnchen Wahrheit verbunden sind, dem man falsche Interpretationen beigibt; wir dürfen asymmetrischen Krieg nie neben konventionellem vergessen. Es wird auch immer ähnlich vorgegangen, etwa wenn Demonstranten gegen den Pro Putin-Präsidenten Viktor Janukowitsch als „Faschisten“ und Bandera-Anhänger diffamiert wurden; dieses Mittel der Verkehrung wandte schon Stalin an. Man erkennt mühelos wieder, welche Propaganda jetzt vom Kreml ausgehend auch von alternativen Medienschaffenden und deren Fans verbreitet wird. Für Ganser gab es 2014 einen Putsch der CIA, was aber, wie in Basel betont wurde, der ukrainischen Bevölkerung das Recht auf Demokratie abspricht und sie zu Marionetten degradiert. Ich forderte Ganser und seine Anhänger immer wieder vergeblich dazu auf, das Lobbying für den Kleptokraten Janukowitsch zu thematisieren, an dem Alfred Gusenbauer und Donald Trumps späterer Wahlkampfmanager Paul Manafort beteiligt waren. Während in Basel darauf hingewiesen wird, dass Ganser sicher an die eine Million Franken pro Jahr mit Auftritten, Büchern, Online-Community umsetzt, sollten wir uns fragen, ob er absichtlich und auf lange Sicht geplant Putin in die Hände spielt. Den Menschen ist egal, ob er akademisch qualifiziert ist oder nicht für seine Aussagen und ob die Uni Basel seine Habilitation begründet ablehnte, sondern sie betrachten dies als stimmig mit seiner zelebrierten Rolle des Verfolgten und Märtyrers.

Gegensätze vereinfacht

Es ist hilfreich, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, in welche Kategorien der KGB Personen einteilte. Es gibt Perspektivagenten, die kontinuierlich Karriere machten, Unterstützer etwa in Unternehmen oder unter Philantrophen, die wissen, wem sie helfen und Tipps geben, wen man rekrutieren könnte. Und es gibt nützliche Idioten frei nach Lenin, die keinen Schimmer haben, wem sie dienen, aber oft mehr Wirkung entfalten als vorsichtigere Perspektivagenten. In der Debatte über Trumps Verwicklungen sagen die einen, er sei schon vor Langem angeworben worden, während er für andere ein „unwitting agent„, also ein nützlicher Idiot ist. Ausserdem wurde an der Uni Basel nur kurz erwähnt, dass auch der Mainstream mal lügt, Stichwort Massenvernichtungswaffen im Irak 2003, dann aber „Fehler“ korrigiere. So simpel ist es freilich nicht, denn systematische Selbstkritik, die u.a. bei Corona nötig ist, würde zu genau der Orientierungslosigkeit führen, die einige bei Ganser und Co. landen lässt. Wenig bekannt ist, dass Ganser einmal für den Think Tank Avenir Suisse tätig war, der natürlich von diversen Konzernen wie anestle gesponsert wird und erfolgreich mit Ganser für einen Beitritt der Schweiz zur UNO warb.

Ganser war an der ETH Zürich tätig im Center für Security Studies, das mit der MILAK in Verbindung ist, wo er mit Menschenführung, Militärpsychologie, Militärsoziologie, psychologischer Schulung der Offiziere, Organisierter Kriminalität und asymmetrischer Kriegsführung vertraut gemacht werden konnte. Ganser gibt zwar bekannt, wann er wo tätig war, aber nicht unbedingt, womit er sich genau befasste. William Blum, der russische Positionen vertritt, könnte als sein Mentor ein Einflussagent gewesen sein. Von einem nützlichen Idioten kann also wohl kaum die Rede sein, schon eher von einem Perspektivagenten, der wie andere in so einer Rolle jede Auseinandersetzumg mit Kritik scheut. Wie ein einst abgeworbener Politiker überlässt er anderen Dispute, die er selbst führen müsste und in denen sich diese anderen aufreiben. Man beachte, dass Ganser mit einem von Historikern verrissenen Buch über NATO-Geheimarmeen bekannt wurde, die es in dieser straff organisierten Form nicht gab. Manche zogen daraus den Schluss, dass er sich nicht mit der Arbeit von Geheimdiensten auskennt, also auch nicht beurteilen kann, ob man ihm Desinformationen verklickert hat. Aber was, wenn er das genau weiss und deshalb auch nur mit freundschaftlich agierenden Alternativmedien interagiert, die nie kritische Fragen stellen würden (und zumindest als „unwitting agents“ zum Kreml-Netz gehören, wenn es nicht mehr ist)?! Immerhin bezog er sich bei Gladio auf den seit 1990 als KGB-Fälschung enttarnten US Army Field Manual 30-31 B als angeblicher Annex zum US Army Field Manual. Es ist klar, dass Ganser-Fans dazu allenfalls meinen, dass so ein „Fehler“ halt passieren kann und er selbst nichts dazu sagt.

Netzwerke dargestellt

Der Kanal MDB hat nicht sehr viele Abonnenten, ist aber einer von wenigen, die sich alternativ kritisch mit dem befassen, was uns als Alternative zum Mainstream serviert wird. Er zeigt auf, wer mit wem wo auftritt, was sich so sehr häuft, dass man es nicht mehr als Zufall abtun kann. Ihm fällt auf, dass eher wenig Berührungsängste nach ganz rechts bestehen und immer auch Putin positiv betrachtet wird. Allerdings ist es ein mächtiger Trigger, andere als rechtsextrem zu bezeichnen, auch wenn es manchmal durchaus zutrifft. Es fungiert jedoch wie ein Layer über der eigentlichen Agenda, die das bestehende politische System delegitimiert. Wer da nur auf rechts hinweist, verpasst leicht, was der gemeinsame Nenner ist. Selbst wenn man Begriffe wie Querfront oder Hufeisentheorie verwendet oder siehe MDB-Video von kontrollierter Opposition spricht, wird noch nicht nachvollziehbar, was vor sich geht. Fakten über Zusammenhänge und Netzwerke helfen jedoch einzuschätzen, mit wem man es zu tun hat. Daher weise ich auch auf diese Analyse darüber hin, wie Libertäre sich als „neoliberale U-Boote“ Widerstand zunutze machen; hier soll der Sozialstaat delegitimiert werden. Vlogger MDB bringt Beispiele, die zeigen, wie freundschaftlich auch Ganser interviewt wird etwa von RTV Privatfernsehen oder auch von Auf1. Das hat mit Journalismus nur wenig zu tun, sondern ist genau die dem Mainstream nachgesagte Parteilichkeit.

Ganser bei RTV

MDB bringt Ausschnitte aus einer Aufzeichnung einer von Florian Machl von Report 24 moderierten Veranstaltung am 23. April 2023 im Zirbenschlössl in Sipachzell, die hier angekündigt wurde. Es sprachen u.a. Monika Donner, deren biografische Daten als erstes minutenlang eingeblendet waren, Andreas Sönnichsen, Ulrike Guerot und Maria Hubmer-Mogg, die die Better Way Conference mitorganisierte. Nicht von ungefähr wurde wieder einmal behauptet, dass Österreich nicht mehr neutral sei, wie man auch bei Gudula Walterskirchen von der „Menschheitsfamilie“ im Gespräch mit Edith Brötzner (Report 24 und früher Auf1) sieht. Es ist immer auch die Frage, ob Corona unter- und zugleich Impffolgen übertrieben werden, um legitimen Widerstand in kontrollierte Opposition zu verwandeln. Außerdem braucht sich niemand, der keinerlei leicht abweichende Stimmen zu Wort kommen lässt, dann darüber wundern, dass diese gerne auf anderen Plattformen präsent sind und über diese nicht nachdenken (so ist es auch bei Russia Today und es gilt in beide Richtungen). Es wirkt vielleicht übertrieben ängstlich, wenn MDB über Donners Karriere bis zur Ministerialrätin im Verteidigungsministerium staunt und dann befürchtet, er könne das österreichische Pendant zum MAD auf sich aufmerksam machen. Doch wenn man mit der Situation vor Ort nicht vertraut ist, weiss man nicht, dass Donners behauptete Loyalität zur Republik Österreich nichts anderes als die von Sylvia Sasse erwähnte Verkehrung ins Gegenteil ist. Donner sah nämlich weg und führte illegale eigentlich rechtsungültige Befehle aus, die ein Kabinettschef auf dem Rücken der Minister Norbert Darabos und Gerald Klug gab. Thematisiert habe dies jedoch ich, wobei mich Donner und andere extra noch verleumdeten. Es ist kein Zufall, dass sie von Klugs Nachfolger Hans Peter Doskozil begeistert ist, der sie zur Ministerialrätin ernannte und mit dem Kreml-Netz verbunden ist.

Kundgebung „Soldaten für Neutralität“

Im September 2022 fand die Kundgebung „Soldaten für Neutralität“ statt, die sofort von Medien ins rechte und verschwörerische Eck gestellt wurde. Als Organisatorin schien Andrea Drescher auf, die schon wegen ihres Engagements bei der Friedensbrücke für den Donbass eine bestimmte Sichtweise hat. Freilich ist sie nur in dem Sinne Journalistin, als dass sie diejenigen abblockt und anfeindet, deren Erfahrungen und Recherchen von ihrem Weltbild abweichen, und zu anderen halbwegs freundlich ist. Weil ich vielleicht besser als viele andere weiss, dass unsere Neutralität gerade auch von Russland missachtet wird, erinnerte ich das Abwehramt (unsere Entsprechung zum MAD) per Schild an seine Aufgaben. Ich bastelte es zwar, als mit der GECKO-Kommission die Pandemie militarisiert wurde mit dem ehemaligen AbwA-Chef Rudolf Striedinger als Leiter, doch es passte auch hier. Obwohl/weil ich erklärte, dass das AbwA Minister nicht vor Druck russischer Dienste schützte, wurde ich von Ordnern bei der Kundgebung energisch dazu aufgefordert, das Schild zu entfernen oder zu gehen. Andrea Drescher schreibt für Tkp.at, dessen Betreiber Peter F. Mayer 2017 für die Liste Pilz kandidiert; Thomas Oysmüller kam von Pilz‘ „Zackzack“ zu tkp. Mayer findet es okay, mich auf seiner Plattform zu diffamieren, was Donner und Drescher besorgten, weil ich ihn ja wegen des Bezugs zu Pilz kritisiert hatte. Freilich ist das wieder einmal die Methode der Verkehrung, da ich u.a. untersuchte, wie Pilz 2017 den Eurofighter-U- Ausschuss gegen Darabos unf für Doskozil und Gusenbauer manipulierte und sich Mayer mit dem UA nicht erst befassen will.

Demoschild zum Abwehramt

Wiederkehrende Elemente können ein Muster offenbaren, wenn man sie immer wieder kritisch prüft. Daher ist es keine Überraschung, dass Andrea Drescher das Narrativ von Florian Machl bei tkp übernimmt, wonach ihn Alexander van der Bellen wegen „Majestätsbeleidigung“ klage. Machl beschwerte sich auf Facebook „privat“ über die Verbindung van der Bellen zu einen Gasthaus, das er selbst frequentierte; dieser trete die Verfassung mit Füßen. Report 24 und andere ordnen das Verhalten des Bundespräsidenten nicht ein, indem sie sein Netzwerk und seine Biografie nachzeichnen, sodass sie im Grunde von seiner Rolle ablenken. Van der Bellen hetze Machl den Verfassungsschutz an den Hals, heisst es, was nicht zu Recherchen etwa darüber führt, ob dieser sich beim Schutz von Politikern und gegenüber verdecktem russischem Einfluss vielleicht ähnlich verhält wie das AbwA. Dies aber würde unangenehme Wahrheiten offenbaren, die nicht ins Bild von der bösen NATO passen. Und damit sind wir wieder am Anfang angelangt: Infos über Russland sind verfügbar, leichter denn je auch dank Internet, aber sie interessieren nur wenige. Daher sind viele schon damit überfordert, sich ein paar Namen zu merken oder ein paar Details zu checken. Es ist so „anders“ und man nimmt fälschlich an, dass der Mainstream eh alles berichtet, was es über Putin und diverse Oligarchen zu sagen gibt.

PS: Man kann tatsächlich immer ansetzen, um etwas zu recherchieren: Gerade wird die Olenya Air Base bei Murmansk erwähnt, von der strategische Bomber in Richtung Europa verlegt werden. Diese Basis war auch der Ausgangspunkt für oberirdische Atomwaffentests etwa von AN602, einer Wasserstoffbombe und die grösste jemals gezündete Bombe. Man flog Tupolew-Maschinen, deren Konstrukteur Andrei Tupolew wie der Konstrukteur der Bombe Andrei Sacharow zeitweise in einen Gulag gesperrt war. Kürzlich las ich zufällig „Black Sun“ von Owen Matthews, dessen Mutter Russin ist und der als Thriller rund um diesen Test die beklemmenden Facetten einer Diktatur eindringlich darstellt. Tupolew gehört zur United Aircraft Corporation, der Dachorganisation der russischen Luftfahrtindustrie, die mit der Irkut MC-21 ein Konkurrenzprodukt zu den Großraum-Passagierjets von Airbus und Boeing auf den Markt brachte (deshalb attackierten Pilz und Doskozil Airbus). Die Aircraft Corporation befindet sich seit 2018 zu 92,3 % im Besitz des Staatskonzerns Rostec, an dessen Spitze Sergej Tschemesow (Ex-KGB) steht und wo der ehemalige ukrainische Innenminister Witali Zacharenko, der auf dem Maidan schiessen liess, einen Job bekam. Im Baltikum gibt es schon länger Air Policing von NATO-Staaten auch mit Eurofightern; solche Jets eskortierten Wolodymyr Selenskij nach Deutschland. In Österreich werden Eurofighter nicht mehr geschmäht, sondern man gibt stolz deren Überschalltraining bekannt. Was die Explosion eines Munitionsdepots in der Ukraine betrifft, ist keine erhöhte radioaktive Strahlung feststellbar, auch wenn dies tkp behauptet.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX