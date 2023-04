Manipulation als Waffe

Um Dinge zu verstehen, müssen wir sie richtig einordnen, also kontextualisieren. Wir sind aber immer häufiger mit Fragmentierung und Dekontextualisierung konfrontiert und tragen häufig auch selbst dazu bei. Natürlich ist dies beim Krieg in der Ukraine der Fall, wo sich diejenigen gegenseitig Vorwürfe machen, die selbst fragmentieren und dekontextualisieren. Keineswegs ist es nur ein Problem des Mainstream, sondern betrifft ebenso sehr dessen Kritiker. Deutlich wird es zum Beispiel beim Nordstream-Narrativ according to Seymour Hersh. Man findet kaum Artikel oder Videos, die sich aus vorgeblich „erwachter“ Perspektive mit dem Krieg befassen, in denen nicht darauf verwiesen wird. Inzwischen reicht ja ohnehin eine Bemerkung am Rande und jeder weiss, wie es gemeint ist.

Hersh selbst hat nochmal nachgelegt; hier ist dies in der Übersetzung von Thomas Röper zu hören. Gerne wird vergessen, dass immer noch Hersh die einzige Quelle seiner Behauptungen ist. Wenn man ein paar Videos der deklariert kritischen Szene anhört, fallen auch andere stets wiederholte Feststellungen auf und es ist offensichtlich, dass einiges ausgeklammert wird. Immer ist die NATO der Aggressor, man traut den USA zu, Deutschland zu opfern und zu deindustrialisieren. Der Nazivorwurf ist ein beständiges Element sowohl gegenüber der Ukraine als auch bezogen auf Deutschland. Kontinuierlich wird mit Atomkrieg gedroht, allerdings unter Verweis auf US-Atomwaffen in Europa, während Wladimir Putin ja irgendwann wohl nicht anders kann. Ich fand Videos, in denen den USA die Entwicklung von Hyperschallraketen vorgeworfen wurde ohne russische zu erwähnen und umgekehrt. Die Grundtendenz ist aus der Friedensbewegung vertraut, wird aber denen neu sein, für die Corona das einschneidende Erlebnis war. Vom plötzlichen Misstrauen dem Mainstream gegenüber ist der Weg nicht weit zu dankbarer Teilhabe an der Blase alternativer Medien. Diese folgen zu 100 % russischen Narrativen, was unterschiedlich stark ausgeprägt, aber immer vorhanden ist. Zwar wird im Mainstream über sie kritisch berichtet, was ihre Anhänger erst recht mobilisiert. Zugleich aber ist diese Auseinandersetzung oberflächlich, wie etwa eine Analyse über Apolut und Kayvan Soufi-Siavash zeigt.

Kein Versprechen an Russland

Man kommt viel eher zum Kern der Sache, wenn man sich ansieht, wer dort kommentiert und welche Videos eingebunden sind. Jenes über eine Konferenz „Dialog statt Waffen“ ist vielsagend, denn dort sprachen u.a. Manfred Grätz (ehemals stellvertretender Verteidigungsminister der DDR und Chef des Hauptstabes der Nationalen Volksarmee), Sebald Daum (früher stv. Chef des Militärbezirks III der DDR, aktiv in der DDR-Grenztruppen-Traditionspflege) und Apolut-Autor Rainer Rupp (einst Agent der Stasi bei der NATO). Für die Teilnehmer führen nur die USA illegale Kriege (klingt nach Daniele Ganser), Oligarchen gibt es nur in den USA, Europa ist eine amerikanische Kolonie und Deutschland ist eigentlich Schuld am Ukrainekrieg. Man müsste nämlich den Abzug von US-Soldaten aus Deutschland verlangen, dann würde sich Russland auch nicht mehr bedroht fühlen. Schliesslich sei ja das Versprechen an Russland gebrochen worden, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Tatsächlich wurde selbst bis ins Detail geregelt, wer Kriegsgräber nach Ende des Warschauer Paktes in Schuss hält, so dass informelle mündliche Vereinbarungen höchst unrealistisch anmuten. Das Minsker Abkommen sei auch Betrug gewesen, heisst es etwa von Alice Schwarzer, die vor ein paar Wochen zur Kundgebung einlud; es habe lediglich der Ukraine Zeit für Aufrüstung verschaffen sollen.

Die „NATO-Akte“

Gebetsmühlenartig ist die Rede von einem „Putsch“ 2014 in der Ukraine, der auch gerne der CIA zugeschrieben wird (siehe auch Daniele Ganser). Tatsächlich unterzeichnete Präsident Viktor Janukowitsch ein Dekret, dass binnen zehn Tagen eine Übergangsregierung gebildet werden soll und danach Neuwahlen vorbereitet werden. Auf Druck Putins setzte sich Janukowitsch aber vor Ablauf dieser zehn Tage nach Moskau ab; seine Partei beteiligte sich nicht an der Übergangsregierung. „Erwachte“ stimmen mit dem Mainstream darin überein, dass man nicht über das Lobbying z.B. von Alfred Gusenbauer für Janukowitsch und Co. sprechen sollte. Premier Mykola Azarov, der Demonstranten als Terroristen bezeichnete, wurde von den Gusenbauer-Partnern Gabriel Lansky und Leo Specht vertreten. Wenn heute die Ukraine die Krim zurückerobern will, ist das für die Leute von „Dialog statt Waffen“ eine „Kriegserklärung an Putin“. Bei Sergej Filbert, Hermann Ploppa (Apolut-Autor), Ullrich Mies (auch u.a. Apolut) und Florian Pfaff (einst als Major der Bundeswehr gegen den Irakkrieg) ist in der Serie „Die NATO-Akte“ von einem „Eintritt Russlands in den Krieg“ die Rede. Die Ukraine war „an Russland gebunden“ und wurde per Maidan dazu gebracht, sich dem Westen zuzuwenden. Bei einer kleinen Kundgebung am 8. April 2023 in Wien, organisiert vom Freiland Magazin, das begeistert Erfolge der Wagber Group an der Front meldet, spricht man von einem „unsäglichen Machtwechsel“ 2014 in der Ukraine. Russland war quasi zu einer „Gegenoffensive“ im Februar 2022 gezwungen, nachdem die Ukraine eine Militärübung mit der NATO abgehalten habe.

„Freiland“-Kundgebung am 8.4.2023

Tatsächlich fand das gemeinsame Manöver Rapid Trident von NATO-Staaten und Ukraine mit insgesamt 6000 Soldaten im September 2021 statt; ein Jahr darauf war es wieder so. Wenn Russland und Belarus die Übung Sapad durchführen, werden hingegen 200.000 Soldaten aufgeboten. Bei der „NATO-Akte“ wird auch von „kriegsfreudigen baltischen Staaten“ gesprochen, als ob diese sich nicht zu Recht z.B. durch das Air Policing von NATO-Staaten in wechselnder Besetzung sicherer fühlten. Diese Einsätze werden von Einheiten in Rotation bestritten, da fix stationierte Verbände Abkommen mit Russland verletzen würden (soviel zu wirklich Vereinbartem). Immer wieder wird eine „multipolare Weltordnung“ versprochen, als ob jetzt alle einem Herrscher unterworfen wären. Andächtig wird aufgezählt, wie sich BRICS immer mehr vergrössert und jede Zumutung wird alles überragendem amerikanischem Einfluss zugeschrieben; man freut sich, wenn jemand über die Amis triumphiert. Dabei werden die emotional gefärbten Schwarz-Weiss-Bilder, die Gegensatzpaare verwendet, die viele Menschen bei Corona ablehnten. So sollen wir glauben, dass die NATO gegen uns gerichtet ist, während aber Wladimir Putin nur Gutes im Sinn hat. Nicht von ungefähr werden auch Vertrauen und Misstrauen, Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Manipulation ausgespielt in scheinbar umfassend kritischen Analysen. Alternativmedien funktionieren grundsätzlich so, wie wenn SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner interviewen würde und umgekehrt. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass der Mainstream (mit demonstrativer Distanz zu Gesprächspartnern) die richtigen Fragen stellt; der Vergleich ergibt jedoch ein atmosphärisches Bild. Wenn ich aber einfach vertrauen und nichts einwenden soll (etwa, was mit Unterdrückung in Russland ist), werde ich für eine Agenda benutzt, die man vor mir verbirgt.

Fairtalk mit Ganser und Co.

Nicht erst seit einem Jahr geht es um Dynamiken, bei denen wir aber keine Wechselwirkungen erkennen, sondern einseitig Schuld verteilen sollen. Wenn Russland für viele wie ein weisses Blatt Papier ist, ohne politische Verfolgung, ohne Staatsoligarchen, Mafiamethoden, Geheimdienste, Kriegsführung und verdeckte Operationen auch bei uns, können diese Menschen ganz leicht die NATO zum Sündenbock erklären. Wer über „unfähige Politiker“ lamentiert, fügt oft „Bilderberger“, „WEF“ oder „transatlantische Marionetten“ hinzu. Doch auch hier findet Subversion statt, die bis zu einem gewissen Grad erfolgreich ist; dies ergänzt Wegsehen im Mainstream und Alternativmedien auf Putin-Linie. Kontextualisierung bedeutet da, Verbindungen aufzuzeigen und zu eigener Recherche zu ermuntern, statt dass die meisten immer nur hingeworfene Puzzleteile in empörtem oder hämischem Ton verbreiten. Vieles ist eigentlich offensichtlich; bei Fairtalk mit Rubikon-Autor Jens Lehrich tritt (schon wieder!) Daniele Ganser auf und mit Gabriele Gysi und Hans-Joachim Maaz gibt es einen Hauch von DDR. „Zuerst waren es die Juden, dann die Ungeimpften, jetzt sind es die Russen“, sagt Psychoanalytiker Maaz. Nicht von ungefähr spricht Ganser stets von der „Menschheitsfamilie“ (so nennt sich auch seine Tourorganisation), was dem Rechnung trägt, dass die Bevölkerung meist keinen Krieg will, auf jeden Fall aber den Preis dafür bezahlt. Es wird so auch verschleiert, wer wirklich für Destabilisierung verantwortlich ist, die alle irgendwie spüren, wo sie aber herumliegen sollen auf der Suche nach Hintergründen.

Kayvan Soufi-Siavash und Anselm Lenz

Wenn Kayvan Soufi-Siavash mit Anselm Lenz redet, muss man daran denken, dass dieser früher für die „taz“ schrieb, die einen scheinbaren Gegensatz bildet, wie man bei Corona und Krieg merkt. Als vor drei Jahren eine nie reale Pandemie ausgerufen wurde (es gab allenfalls eine Epidemie), spielten Vereinzelung und Isolation eine wesentliche Rolle. Man setzte darauf, dass die meisten Menschen dem vorgegebenen Narrativ zumindest zu Beginn brav folgen. Doch auch die anderen wurden eingefangen, weil sie zu treuen Anhängern derjenigen wurden, die ihnen später einen vermeintlich friedliebenden Putin verkaufen sollten. Leider leiten viele aus der großen Corona-Enttäuschung ab, dass sie der neuen Blase bedingungslos und unkritisch folgen müssen – alles andere wäre doch zu ent-täuschend. Würden sie die gleichen Kriterien anwenden wie auf alles, was Mainstream ist, wären sie vielleicht wieder allein.

