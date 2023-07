SPÖ: „Frauen und FLINTA*“

Die SPÖ-Frauen laden zum Kennenlernen ein, zum Beispiel in der Steiermark, es richtet sich an Frauen und FLINTA*. Weil die Autokorrektur eine(n) dabei gerne überlistet, muss man sorgfältig tippen, wofür FLINTA* steht: Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nichtbinäre, Transidente und Agender, der * ist ein Platzhalter für alle Nichtbinären. Mithin kommen also Nichtbinäre in der Abkürzung doppelt vor und Frauen in der Ankündigung der SPÖ-Frauen. Wir lesen dann, dass wir „Powerfrauen auf der Bühne“ sehen und „inspirierende Geschichten“ von Eva Holzleitner und Elisabeth Grossmann hören können. „Erlebe Leidenschaft für Gleichberechtigung“ wird versprochen. Was wäre, wenn die SPÖ etwas für Männer und MSINTA* veranstaltet, also für Männer, Schwule, Intergeschlechtliche, Nichtbinäre, Transidente und Agender? Eben „Powermänner auf der Bühne“, höre „inspirierende Geschichten von Hans Peter Doskozil und Max Lercher, „erlebe Leidenschaft für Gleichberechtigung das Patriarchat“?



Es ist klar, dass Frauen eingeschränkt werden, wenn es nicht mehr schlicht heisst „nur für Frauen“, nicht als Norm, sondern bei der einen oder anderen Gelegenheit. „Natürlich“ gibt es MSINTA* nicht, denn dann wäre manchen Männern unbehaglich. Man spricht auch von FLINTAQ, erwähnt queer extra, sodass es MSINTAQ ebenfalls geben müsste. Um FLINTA* zu rechtfertigen, wird auf Zuschreibungen aufgrund patriarchaler Geschlechtsidentität verwiesen, auf eine heteronormative Gesellschaft, die Sex mit cis-Männern voraussetzt. Wer jetzt vollends verwirrt ist, möge beruhigt sein, denn cis sind all jene, die sich schlicht als Mann oder Frau in Übereinstimmung mit ihrem biologischen Geschlecht fühlen und weder schwul noch lesbisch sind.

„Powerfrauen“ würde ich gerne konkret bezogen auf Missstände erleben, die man nicht immer der türkisgrünen Koalition zuschreiben kann. Tatsächlich aber verschliessen sie die Augen vor dem Verhalten von gewissen Genossen gerade auch Frauen gegenüber, denen sie Einhalt gebieten müssten. Ausserdem sprechen simple Zahlen eine klare Sprache: 100 % der Landeschefs der SPÖ sind Männer, detto 100 % der Landeshauptleute (Burgenland, Kärnten, Wien). Frauen sind oft Stellvertreterinnen von Männern, und bei der Vorsitzwahl wurde letztlich zwischen zwei Männern entschieden. Es gibt ein Buch von Irmtraut Karlsson „Frauen in Bewegung – Frauen in der SPÖ“, das fie Jahre 1945 bis 1997 beleuchtet und in dem über eine besonders engagierte Genossin gesagt wurde, wenn sie ein Mann wäre, dann wäre sie Minister geworden. Im internen Wahlkampf spielte FLINTA* überhaupt keine Rolle, wohl aber Sexismus gegenüber Pamela Rendi-Wagner, und jetzt ist Eva-Maria Holzleitner bemüht zu vermitteln, dass es eh um „normale Frauenthemen“ geht (aber was ist schon „normal“?). Warum aber umgibt man sich dann mit dieser Begrifflichkeit? Kann es sein, dass von hartnäckig bestehenden Machtverhältnissen abgelenkt werden soll?

Ich würde gerne die Diskussion wieder auf den Boden der Tatsachen holen:

Politisch treibt uns aktuell vor allem eines um: Die massiven Kosten des Lebens – die TEUERUNG. Bei jedem Einkauf, jeder Abrechnung für Wohnung oder Haus, bei jeder Freizeitaktivität. 1/6 — Eva-Maria Holzleitner (@eviholz) July 24, 2023 Erklärung zur Diskussion

Als die SPÖ 2021 Alfred Gusenbauer mit der Viktor Adler-Plakette auszeichnete, sprach ich Holzleitner darauf an, dass er sich eher um Interessen des Kreml verdient machte als um die Sozialdemokratie. Sofort wurde sie von ihrer Begleiterin weitergewunken, und das Gusenbauer-Problem ist auch für Andreas Babler tabu. Er ehrte heuer Gewerkschafter Rainer Wimmer mit dieser Plakette; man könnte da auch nachfragen, weil Wimmer z.B. bei Corona höchst gefügig war und für die Impfpflicht stimmte. Gerade erhielten drei Kärntner Studenten das Gusenbauer-Stipendium mit mickrigen 5000 €, während Gusenbauer allein mit seiner letzten Signa-Dividende Millionär würde, wenn er es nicht längst wäre. Holzleitner und Co. beklagen zwar die Armut und Benachteiligung anderer, kämen aber nie auf die Idee zu checken, ob z.B. bei Gusenbauer alles mit rechten Dingen zugeht.

Die @spoestmk Frauen organisieren eine Veranstaltung – mit dabei die Landesfrauenvorsitzende u ich. Es geht darum mit Genossinnen, insbesondere jenen, die neu dazugekommen sind, oder die schon länger Mitglied sind, aber noch nicht mitgemacht haben, ins Gespräch zu kommen. 5/6 — Eva-Maria Holzleitner (@eviholz) July 24, 2023 Zur Veranstaltung

Aber wenn sich die SPÖ-Frauen in einer Sauna treffen würden, dürfen Männer mit, die sich als Frau fühlen?! Das ist offenbar der Weg zu „tatsächlicher“ Gleichberechtigung. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja eine Ampel wie in Deutschland angestrebt wird, wohl inklusive Selbstbestimmungsgesetz. Vieles erscheint längst verzerrt, von Prides, die früher an normale Demos erinnerten, bis zur Pro Choice-Kundgebung bei der amerikanischen Botschaft, bei der von schwangeren Männern die Rede ist (ausserdem: my body my choice, nur nicht bei Corona). Es ist auch so, dass nicht nur die SPÖ-Frauen bei Corona bloss auf Belastungen für Frauen hinweisen, Massnahmen aber nicht grundsätzlich in Frage stellen. Sie betrachten Migration, die das Etikett Flucht bekommt, nicht unter dem Gesichtspunkt, was viele untätige junge Männer aus anderen Kulturen für eine Gesellschaft mit sich bringen. Beim deutschen Selbstbestimmungsgesetz war hilfreich, dass Monika Donner in Österreich eine Personenstandsänderung durchsetzte, ohne sich operieren lassen zu müssen; „weil ich ein Mann bin, der als Frau lebt“, sagte sie 2011 in einem Interview. Ihr Wirken abseits davon ist ein gutes Beispiel dafür, welche Auseinandersetzung nicht mehr geführt wird, nämlich die um Gender als soziales Konstrukt, das bestimmte Eigenschaften aus biologischer Zugehörigkeit ableitet.

Peter Altmann zu Monika Donner

Während Corona hat es sich eingebürgert, dass einige Leute miteinander in wechselnder Besetzung Zoom-Videos machen. Das gilt auch für sog. Massnahmengegner, die dann wie andere dazu übergingen, andere Themen ebenfalls zu behandeln. Es bekam ziemlichen Pro Putin-Drall, und Donner verkaufte sich stets als Kämpferin für die Verfassung im Verteidigungsressort, das sie loswerden wollte und loswurde. Peter Altmann, den wir oben sehen, ist krank und nicht sehr mobil; ihm geht schnell die Kraft aus. Donner verlangte von ihm, den Vertrieb ihres Buches „Freiheut“ zu übernehmen, doch er weigerte sich, was ihm seinen Worten nach unflätige Beschimpfungen einbrachte. Nun warf Donner ihm sexistisch übergriffiges Verhalten vor, weil er in einem der gemeinsamen Videos von ihr als lesbischer Transfrau sprach, wie sie sich selbst sieht. Bei einem Chat zu viert meinte er scherzhaft, Donner sei „der einzige richtige Mann in der Runde“; immerhin erzählt sie immer von langen Radrunden und Kraftsport, ihr Verhalten ist nicht gendermässig „weiblich“. Donner drohte Altmann mit rechtlichen Schritten und bei ihm meldete sich auch Jasmin, die sie vor ein paar Jahren geheiratet hatte. Exakt diesen Ablauf erlebte auch eine Frau, die sich von Donner coachen liess, aber es wagte, Kritik zu üben. Mir drohte Donner in den Kommentaren bei tkp.at, weil ich ihre Kompetenz als „strategische Analytikerin“ anzweifelte, als die sie sich bezeichnet, denn das war nie ihre Aufgabe im BMLV. Als Hans Peter Doskozil Minister war, wurde sie zur Ministerialrätin ernannt, trotz ihrer Veröffentlichungen; sie lobt ihn als so ziemlich einzigen Politiker.

Eva Maria Holzleitner



Weil ich zufällig das für den „Falter“ aufgezeichnete Gespräch mit Eva-Maria Holzleitner gesehen habe, binde ich es hier ein; Holzleitner zeigt immer wieder „typisch weibliches“ Verhalten, wird vage, hat eine hohe Stimme (siehe auch Natascha Strobl). Wenn sie nach der European Sky Shield Initiative gefragt wird, kann sie diese natürlich nicht so einordnen wie ich; das passt auch nicht so gut zu Gender-Erwartungen. Landesverteidigung ist nicht bloss Männerdomäne, denn Frauen gibt es nur in wenigen Prozenten beim Heer, anders als in vielen anderen Ländern. Unter diesen Bedingungen verstehen viele nicht, was es wirklich bedeutet, dass der Minister (oder seit 2020 eine Ministerin) Befehlshaber des Heeres ist. Er oder sie ist damit Vorgesetzter mit militärischen Eigenschaften, und die Debatte, ob er oder sie „gedient“ hat, erübrigt sich; wer nicht „diente“, ist aber für viele „kein Mann“. Donner veröffentlichte 2015 das Buch „God bless you, Putin!“, das sich vor allem mit der Ermordung von John F. Kennedy befasste. Sie machte sich Sorgen um Masseneinwanderung, wollte (sollte?) aber nicht checken, dass die Befehlskette auf dem Rücken von Gerald Klug ausgehebelt ist und der Kabinettschef illegale fremde Anweisungen erteilte. Dies war auch zuvor bei Norbert Darabos der Fall, wo ich dann Aussagen von denen sammelte, die wie ich (gegen seinen Willen) von ihm ferngehalten wurden. Ich zeigte diese Zustände vergeblich bei Staatsanwaltschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft an und wurde selbst fertiggemacht. Mit Kraftkammer-Machotum hat es also nichts zu tun zu erkennen, was gespielt wird, hybrides Vorgehen eines fremden Staates zu identifizieren.

