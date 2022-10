Werner Kogler verrät die Neutralität

Vielen Menschen bleibt die Spucke weg, wenn Vizekanzler Werner Kogler gegen die verfassungsmässige Neutralität auftritt und dies mit einem „bestialischen Angriffskrieg“ Russlands und „Massenmord, Vergewaltigungen und Kinderverschleppung“ begründet. Wer etwas politisch NICHT vertritt, fällt meist nicht so auf, aber wer die Grünen von innen kennt, weiss sehr wohl, dass Kogler die „bestialischen Angriffskriege“ der USA gegen den Irak (1991 und 2003), gegen Serbien (1999) und gegen Afghanistan (2001) befürwortete. Man sollte sich fragen, wie er es da mit der Neutralität hielt und auch überprüfen, wie er zu Regime Changes z.B. in Libyen oder dem Versuch in Syrien stand. Zum Thema Irak müssten ihm brisante Veröffentlichungen von Wikileaks 2010 mit dokumentierten Kriegsverbrechen einfallen.

Hat Werner Kogler eigentlich Julian Assange politisches Asyl angeboten, das jetzt dringender denn je notwendig ist? Oder Chelsea Manning unterstützt, der Wikileaks die Iraq War Documents verdankte? Doch das ist eine rhetorische Frage, denn er gehörte nie zu friedensbewegten Grünen. Kogler ist dafür bekannt, dass er Menschen wiederholt als „Neofaschisten“ verleumdete, die gegen C-Massnahmen protestierten. Eigentlich müssten die Leute vertrauensvoll auf die Grünen zukommen können, von diesen aufgenommen werden, denn das würde den ursprünglichen Zielen der Partei entsprechen. Doch weit gefehlt, sondern nicht wenige wurden aus den Grünen vertrieben. Wer auf die Strasse geht, ist nicht selten grün und friedensbewegt, vielleicht schon seit vielen Jahren.

Im Parlament

Nicht nur Kogler wirkte am 3. Oktober 2022 im Parlament wie aus einer Paralelwelt und redete sich die Auswirkungen der Sanktionen auf uns selbst schön. Fast schien es, als ersetzten Kogler und Karoline Edtstadler das bei C beliebte eigene Leute quälen durch Russen via Wirtschaft und wiederum uns quälen. Die Ansagen finden in einem Moment statt, in dem die NATO entgegen den Bestimmungen ihres eigenen Vertrags „offen“ ist für einen Beitritt der Ukraine. Bei Kogler sollte man daran erinnern, wo er war, als vor der EU-Volksabstimmung 1994 die beschlossene Linie der Partei vom Parlamentsklub mit nahezu allen Abgeordneten und Referentin Doris Schmidauer (heute mit Alexander van der Bellen verheiratet) sabotiert wurde. Ein wichtiger Aspekt war der Plan, die EU zum europäischen Pfeiler der NATO zu machen, was wir wegen des Neutralitätsgesetzes doch ablehnen mussten. Damit befasste ich mich intensiv; Kogler und anderen war es kein Anliegen. Heute sieht Kogler auch eine „ökologische Wende“ heraufdämmern, als ob dafür Destabilisierung via C und Sanktionen erforderlich sei. Die Vorstellung wäre falsch, dass „die“ Amerikaner etwas Bestimmtes von uns wollen, denn viele sehen Außenpolitik in ihrem Namen höchst kritisch und sind wie Ron Paul gegen Sanktionen. Der bekannte Professor Jeffrey Sachs sagte im Fernsehen, dass natürlich die USA Nord Stream gesprengt haben und dies auch Journalisten wissen, die es aber nicht publizieren dürfen.

Ron Paul

Kogler sprach im Nationalrat von gravierenden Problemen der russischen Auto- und Flugzeugindustrie mangels Ersatzteilen. Dies lässt immerhin vermuten, dass er sich ausnahmsweise mit Wirtschaft befasst hat; aber stimmt es auch? Die Autoindustrie setzt stärker auf Selbstversorgung, und vor ein paar Wochen wurde gemeldet, dass Aeroflot Irkut MC-21, Sukhoi Superjets und Tupolew Tu-214 bei der United Aircraft Corporation bestellt. Irkut kooperierte zeitweise mit EADS/Airbus und orientierte sich am A320, da Putin ein russisches Airbus schaffen wollte, welches das Duopol von Airbus und Boeing bei Großraum-Passagierjets aufbricht. Für diese Interessen attackierte Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Airbus, was von den Grünen und da insbesondere von Koglers Kumpel Pilz unterstützt wurde. Dazu gehörte auch, in einem Eurofighter-U-Ausschuss die Rolle von Alfred Gusenbauer, der zu Putins Netzwerk in Österreich gehört, beim Eurofighter-Vergleich zu verschleiern. Dies ging auf Kosten von Ex-Minister Norbert Darabos, der darunter litt, dass sich der russische Militärgeheimdienst GRU im Verteidigungsministerium breit gemacht hatte. Dies wurde von den Grünen inklusive Kogler natürlich zugedeckt, ohne dass sie sich je Gedanken über Verfassung, Souveränität und Neutralität machten.

Van der Bellen zur Ukraine

Ältere Aussagen von Alexander van der Bellen zu Russland und der Ukraine klingen vernünftig, wie der Kanal Neue Normalität aufzeigt. Inzwischen aber ist jeder, der gegen Sanktionen ist, für ihn ein „gefährlicher Kollaborateure Putins“ (und wie sieht es mit ihm selbst wirklich aus?). Zwei Drittel seines Wahlkampfbudgets kommen von den Grünen; Kogler beteiligte sich mit 5000 Euro. Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand spendete 50.000 Euro, was auch ins Bild passt. Im Parlament griffen die NEOS die FPÖ wegen Putin an, vergessen aber ganz ihre eigene Verbindung über Hans Peter Haselsteiner. In der Sitzung sprach auch Minister Martin Kocher, dessen Gattin bei Man arbeitet, wo man den Betrieb in Steyr an Oleg Deripaskas Geschäftspartner und Putin-Freund Siegfried Wolf verkaufte. Verarschen uns auch andere? Dieser Gedanke drängt sich ebenfalls bei einer Initiative gegen die Neutralität auf, der kürzlich eine Bühne in der Landesverteidigungsakademie geboten wurde. Dabei war Robert Misik, der nicht nur über Putin Schwachsinn von sich gibt und sich auf fragwürdige Experten wie Catherine Belton bezieht. Kogler entgegen stehen immer mehr Menschen, die auf dem Boden der Bundesverfassung für die Neutralität demonstrieren und zu denen auch Soldaten gehören.

