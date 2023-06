SPÖ: Frauenfrage und Männerintrigen

Pamela Rendi-Wagner hielt eine Abschiedsrede im Parlament und wird den SPÖ-Parteitag nicht besuchen. Damit entscheiden 608 statt 609 Delegierte, wer ihr nachfolgen wird, sodass auch 304 : 304 Stimmen theoretisch möglich sind. Es ist eine seltsame Form der Ausgewogenheit, wenn jahrelange Angriffe eines Mannes auf eine Frau dazu führen, dass sich zwei Männer um ihre Nachfolge bewerben. So wird ein fünfjähriges weibliches Intermezzo in der SPÖ beendet, an deren Spitze sonst nur Männer standen. In heftigen Debatten, die auch virtuell stattfinden, stellen viele Frauen fest, dass sie Hans Peter Doskozil auch instinktiv ablehnen. „Nur mit Männern wie Andreas Babler ändert sich etwas für Frauen in der Partei“ kommt dann manchmal. Ist es wirklich so oder hängt Veränderung davon ab, was Frauen sich selbst erkämpfen?



Wer darauf hinweist, dass Frauen immer noch anders bewertet werden, der wird leicht unterstellt, dass sie ja nicht mithalten können oder wolle oder sich in einer Opferrolle gefallen. Es kann zu Mimimi werden oder zu einem Safe Space, der Erfahrungen und Risiko verhindert. Zugleich aber ist nicht einzusehen, dass sich etwas erkämpfen bei Frauen auch bedeuten soll, sich gegen Sexismus und Diskriminierung durchzusetzen. Dazu kommt das reibungslose Funktionieren von Netzwerken, die stark männerdominiert sind. Gerade wurde bekannt, dass der mit Alfred Gusenbauer befreundete Ex-„Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak, der über seine Verbindungen zu Thomas Schmid stolperte, Kolumen für die „Kronen Zeitung“ schreiben wird. Eine Schelmin denkt da auch daran, dass Rene Benko an der Krone beteiligt ist und Schmid mit ihm ebenfalls verbandelt ist; ausserdem weiss sie, dass Nowak von Doskozils Anwalt Johannes Zink vertreten wird. Gusenbauer ist Benkos rechte Hand, doch auch Rendi besuchte brav seine Feste.

Richtige Worte der 1. SPÖ Bundesparteivorsitzenden, @rendiwagner, einer starken und kompetenten Frau! Ich hoffe, Einige nehmen sich diese Worte zu Herzen. Danke liebe Pam und alles Gute! Mach‘s gut! #frauensolidarität pic.twitter.com/tXdufUeK9z — Klaudia Frieben (@klaudia_frieben) June 2, 2023 Zu Rendi-Wagner auf Twitter

Wer da weiter ins Detail gehen möchte, kann interessante Verflechtungen offenbaren, doch das ist in der SPÖ Männersache, jedenfalls wenn es um die letzten U-Ausschüsse geht, bei denen eher an FPÖ und ÖVP als an die eigene Partei gedacht wurde. In anderen Parteien befassen sich z.B. Stephanie Krisper und Nina Tomaselli mit Korruption. Landesverteidigung ist überall Männersache, sodass die roten Abgeordneten nicht gross auffallen; Innere Sicherheit ordnet die SPÖ eher Männern zu. Dies spiegelt nicht nur Unterschiede wider, sondern auch, dass geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sich in Chancen fürs persönliche Fortkommen niederschlägt. Immer noch wird das Verhalten von Männern anders bewertet – oder wäre es denkbar, dass eine rote Landeshauptfrau einen Parteichef mit Handlangern und verteilten Rollen aus dem Amt mobbt?

Die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie hat Expertise, Professionalität, Durchhaltevermögen, Stärke und Mut gezeigt.

Ich möchte genau dafür Danke sagen! (1/3) @rendiwagner pic.twitter.com/w2EssX9c8Y — Laura Wiednig (@laurawiednig) June 2, 2023 Dank der SPÖ Frauen

Eine Frau muss Männern immer noch Situationen erklären, in denen sie sich Unterstützung gewünscht hätte, und die Männer normal finden, die sich nicht von anderen abgrenzen, nur weil diese hinterhältig und unzuverlässig sind. Und wie viele Männer in der SPÖ fühlen sich nicht in Frage gestellt, wenn eine Frau kompetent ist und die Initiative ergreift? Rendi-Wagner wehrte sich nie heftig, sondern appellierte eher an das „Miteinander“ und den „Zusammenhalt“, und doch legten ihr dies manche als Aggression aus. Nicht von ungefähr sagte sie im Parlament, dass männliche Machtrituale nicht mehr mit Führungsstärke verwechselt werden dürfen. Gerne wird das Wetteifern zwischen Hans Peter Doskozil und Andi Babler um die Funktion des nächsten Parteichefs als Kampf zwischen Alpha-Männern und Ego-Sache recht oberflächlich charakterisiert. In Wirklichkeit stellen sich beide einigen Fragen nicht, sondern weichen lieber aus, ignorieren diese oder rudern zurück. Sicher ist Babler bei weitem umgänglicher und will auch Frauen fördern, während Doskozil es am liebsten hat, mit Tricksereien auf Kosten anderer ans Ziel zu kommen, die von seinen Helfershelfern plattgemacht werden. Rendi muss man dennoch vorwerfen, dass sie zu wenig präsent war und sich nicht auf den innerparteilichen Wahlkampf eingelassen hat, den die beiden Männer führten. Es ist unfassbar, dass der scheidende Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch dies immer noch verteidigt und davon ausging, dass Rendi vorne liegen müsse.

Subtil. Ludwig über Doskozil.https://t.co/64zJQlmbKq pic.twitter.com/zHBAou5fcg — Jakob Winter (@winter_jakob) June 2, 2023 Michael Ludwig über Doskozil

Wenn Deutsch bei Fellner ist, wird er auf fast schon ungustiöse Weise auf jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit angesprochen, und bestätigt diese; man denkt unweigerlich an Inseratenkorruption. Stolz sagt Deutsch, dass er länger in der Parteizentrale ausharrte als seine vier Vorgänger zusammen (Georg Niedermühlbichler, interimistisch Christoph Matznetter, Thomas Drozda, Max Lercher). Viele in der SPÖ und in anderen Parteien lernen, sich wegzuducken, wenn andere im Visier sind, bis es eines Tages um sie selbst geht und niemand da ist, sie in Schutz zu nehmen. Deutsch gehört zur SPÖ Liesing, die einige als Ursache aller Probleme betrachten, die sich selbst entlasten wollen. Auch Bürgermeister Michael Ludwig ist ein Vertreter der Liesinger und meint in einem Interview, dass es ja Doskozil war, der nicht auf einem Parteitag gegen Rendi antreten wollte. Stattdessen organisierte die Doskozil-Partie bekanntlich eine Streichorgie für die Parteichefin. Nach der Mitgliederbefragung wurde gerungen um die weitere Vorgangsweise und Doskozil, diese Mimose, drohte wieder einmal, alles hinzuschmeissen, wenn es die von Babler geforderte Stichwahl gibt. Ludwig gratulierte ihm zu seinem Entschluss und bedankte sich bei ihm, doch wie üblich kam dann der Rückzug vom Rückzug. Die Kommunikationschefin von Doskozil Jasmin Puchwein, die er vom Bundesheer mitbrachte, tut nun so, als würde Doskozil nicht mit Fellner reden wegen dessen sexistischem und belästigendem Verhalten gegenüber Frauen.

Meine Einkaufsliste heute:



Eine neue Großpackung 🍿



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/2Z71emj5jT — Susanne SCHAFFER (@SusanneSCHAFFE2) June 2, 2023 Natascha Strobl und Jasmin Puchwein

Dies soll ihn natürlich von Deutsch und Babler, aber ironischer Weise auch von Unterstützern wie Niko Kern oder dem Pressesprecher von Siegfried Wolf Josef Kalina oder dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (mit Christian Kern in der Austrian Chinese Business Association) unterscheiden. Dass Doskozil einen Pakt mit dem alten Grabscher Peter Pilz (einem Hawerer von Fellner) geschlossen hat, um Airbus zu attackieren und Darabos aus dem Weg zu räumen, hat er schon vergessen. Auch Niko Kern wundert sich bei Fellner bloss, dass alles drunter und drüber geht, als ob er nicht auch dauernd über Deutsch, Rendi und Babler herziehen würde. „Was würde Dosko-Sieg für Balkan-Community bedeuten?“ fragt „Heute“ und zeigt Doskozil mit Dienstwagen und einem Mann aus dieser Community. In die Gründung der Zeitung war Gerhard Nidetzky involviert, der TPA gründete, jene Kanzlei, die Wirecard, die Commerzialbank und im Auftrag des Landes deren Mehrheitseigentümer prüfte und deren größter Kunde Benko ist. Balkan und Dienstwagen verdecken, dass Doskozil dem Burgenlandkroaten Norbert Darabos praktisch seinen Dienstwagen weggenommen hat, der wohl noch das geringste Problem ist bei Doskozils Niedertracht. Oben wird ein Twitter-Dialog zwischen Natascha Strobl, die sich von Doskozil-Unterstützern gemobbt fühlt, und Jasmin Puchwein gepostet. Beide Frauen blockieren mich: Strobl, weil ich mich nicht von ihr „antisemitisch“ nennen lassen will, wenn ich die Wahlkämpfe 2017 und 2006 unter dem Aspekt der Rolle von Tal Silberstein betrachte. Puchwein, weil ich unter anderem zu Doskozil gegen Airbus und Darabos 2017 und zu Oligarchen einige Fragen habe; man sieht also, dass alles zusammenhängt. Strobl machte übrigens Videos mit Rudi Fussi, von denen eines jetzt für Aufregung im Babler-Team sorgt, weil es gegen Babler verwendet wird.

Das liebe Genossinen ist ein NOGO! Wenn ich eines von meinen Eltern gelernt habe, dann das man sich über Hautfarbe, Aussehen und Einschränkungen nicht lustig macht und schon gar nicht jemanden ausschließt. PS: wurde an viele steirische Funktionäre geschickt! pic.twitter.com/9AFcXmZaYz — Muhammed Yüksek (@m_yueksek) June 1, 2023 Zur Mail einer Steirerin

Der rote Bezirksrat Muhammed Yüksek aus Wien-Favoriten neigt Doskozil zu und bringt die Mail einer steirischen Genossin, die Doskozil die dünne Stimme vorwirft. Yüksek meint, er habe es überprüft und diese Mail sei zu 100 % authentisch. Sie passt jedenfalls gut ins Konzept, die Frage nach der Stimme als untergriffig zu bewerten und zugleich davon abzulenken, dass man Doskozil weit mehr vorwerfen kann. So offenbart sich, dass Frauen in der SPÖ Doskozil leider nur wenig entgegensetzen können. Mit um jeden Preis durchgezogenen Strategien anderer befassen sich Frauen nicht gerne, weil es keine Verbündeten gibt, dem entgegenzutreten. Nun spielt Doskozil den Gegner von Herbert Kickl, hat jedoch Leute in seinem Team, die problemlos mit der FPÖ können; die Koalition mit der FPÖ im Burgenland 2015 bis 2020 brachte auch Doskozil auf Schiene. Manchen Beobachtern war im Frühjahr 2019 klar, dass es nicht beim Landeshauptmann bleiben wird. In der SPÖ wird nun kolportiert, dass er seit 2018 an die Spitze gelangen will und in der Wahl der Mittel wenig zimperlich ist. Dabei wird übersehen, dass er 2016 mit Peter Pilz paktierte, dem dann der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich „zugespielt“ wurde. Es ging um einen Angriff auf Airbus (für russische Interessen) und darum, Darabos in einer U-Ausschuss-Farce auszuknocken. Doch als Nachfolger von Hans Niessl wurde er schon früher vorgesehen, da er im November 2008 in dessen Büro anfing. Genau da wurde so getan, als hätte Putin-Berater und Oligarch Walentin Jumaschew samt Familie auf ein Jahr befristet bis November 2009 einen Wohnsitz in einem heruntergekommenen Haus an Niessls täglichem Weg nach Eisenstadt; Zweck war die dann auch erfolgte Einbürgerung der Jumaschews. Doskozil wurde im zarten Alter von 37 Jahren 2007 Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Grafenschachen und blieb dies bis 2012. Exakte Daten dazu werden nicht angeboten und das Doskozil-Team will da auch nicht weiterhelfen. 2007 ist ein bedeutsames Jahr für die SPÖ, da am 11. Jänner die Regierung Gusenbauer angelobt wurde, der Norbert Darabos angehörte. Pamela Rendi-Wagner wird oft als Quereinsteigerin bezeichnet, da sie im März 2017 von der Sektionsleiterin zur Gesundheitsministerin wurde und zuvor in der medizinischen Forschung tätig war.

Das ist ja fast wie in Russland…arg wie es in der SPÖ zugeht 😉 pic.twitter.com/UIfCGRI1rP — alexandra bader (@cw_alexandra) June 2, 2023 Was will die „Krone“ damit sagen?

Im Mai 2016 wurde ihr Gatte Michael Rendi Kabinettschef von Christian Kerns Minister Thomas Drozda. Der SPÖ stand Rendi-Wagner durchaus nahe, da sie sich beim BSA engagierte; Drozda war übrigens zeitweise ihr Bundesgeschäftsführer. Erfahrungen mit parlamentarischer Tätigkeit machte sie erst, als die SPÖ nach der Wahl im Herbst 2017 wieder auf der Oppositionsbank Platz nahm. Doskozil war Niessls Büroleiter, dann burgenländischer Polizeichef und wurde im Jänner 2016 Verteidigungsminister; Abgeordneter war er nie. Der sechs Jahre ältere Darabos, der 2003 von Alfred Gusenbauer nach Wien geholt wurde, fiel in Ungnade, weil er realisierte, dass Gusenbauer und andere Russland dienen. Seine Laufbahn war geradezu typisch für einen Parteifunktionär (Apparatschik?) mit Aussicht auf höhere Weihen: mit 24 leitete er nach abgeschlossenem Studium das Renner-Institut im Burgenland, wurde mit 23 Gemeinderat, war mit 35 Landtagsabgeordneter und Klubobmann, mit 40 sass er im Nationalrat und mit 42 wurde er Verteidigungsminister. Daneben wirkt Doskozil wie ein Nachzügler, eine Notlösung, weil etwas schiefgelaufen ist. Doskozils Sprecher Herbert Oschep ist ein Erbstück von Hans Niessl; sein Vater Anton Oschep leitete einmal das Abwehramt, das den eigenen Minister Darabos nicht vor russischem Druck schützen wollte. Den Sohn bezeichnen Medien als Nummer zwei hinter Doskozil und es heisst auch, dass er bei einem Sieg seines Chefs in die Parteizentrale nach Wien gehen soll. Die ÖVP nennt ihn Schatten-Landeshauptmann, da Oschep de facto die Geschäfte übernahm, wenn Doskozil wegen seiner Stimmband-Operationen ausfiel. Anton Oschep war Militärattache in Berlin, als Doskozil im Mai 2017 seine spätere zweite Ehefrau Julia kennenlernte und organisierte einen Offizier als Chauffeur zu Rendezvous. Dass die „Krone“ in einem Ticker einen erschossenen Schwiegersohn mit Rendi-Wagner kombiniert, muss kein Zufall sein. Am 31. Mai 2018 zeigte sie eine Fotomontage von Darabos, der am diesem Tag Geburtstag hatte, mit einem Pickup mit blutiger Ladefläche im Hintergrund, auf der mehrere Männer erschossen wurden (siehe sog. Golan-Affäre). Am 31. Mai 2017 drohte Pilz Darabos via Ida Metzger (jetzt „Krone“) im „Kurier“ vor dessen Aussage im Eurofighter-UA. Nach seiner Befragung warteten Doskozil/Pilz mit einem wahrscheinlich gefälschten Entwurf zum Eurofighter-Vergleich auf, zu dem Darabos nie befragt wurde…

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX