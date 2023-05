SPÖ: Andi Bablers Demontage

Vor dem Bundesparteitag der SPÖ wird auf Social Media Stimmung gemacht gegen Andreas Babler. Viele meinen, dies sei eh selbstverschuldet, weil Aussagen von ihm aufgegriffen werden. Doch so einfach ist es nicht, weil damit nicht auch der Kontext klar ist und weil anderes nicht erwähnt wird und Konkurrent Hans Peter Doskozil überhaupt nicht unter die Lupe genommen wird. Exxpress.at mit Chefredakteur Richard Schmitt bringt ein Sujet von Babler mit einer lachenden Frau und einem Satz zu kostenlosem Schwangerschaftsabbruch. Das Foto ist aus einem Heft mit Bablers politischen Positionen und soll das Thema Gleichberechtigung illustrieren. Zugleich ist auch Doskozil für Kostenübernahme durch die Kassen und Entkriminalisierung, wie man in der Wahlkabine der Jungen Generation sehen kann. Das aber wird nicht weiter beachtet; ausserdem fragt sich, ob es das vom Exxpress suggerierte kontraproduktive Kampagnensujet überhaupt gibt.



Für die meisten Menschen spielen solche Spitzfindigkeiten keine Rolle, wie man an Reaktionen auf Social Media sieht. Auch auf einen Ausschnitt aus einem damals (2020) nicht weiter beachteten Gespräch mit Rudi Fussi und Flüchtlings-Aktivistin Doro Blancke springen sie sofort an, ohne zu fragen, warum dieser jetzt auftaucht. Babler kritisiert dort die EU heftig, die schlimmer als die NATO sei; es hatte nichts mit dem 2022 von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine zu tun. Natürlich ist Mitgliedschaft in der EU mit weit mehr Verpflichtungen verbunden, als der NATO anzugehören und Kritik mehr als notwendig. Aus dem Zusammenhang gerissen bleibt, dass Babler unwählbar sein muss, wo andererseits Doskozil sofort ablenkt, wenn er auf Außenpolitisches angesprochen wird (siehe gesammelte SPÖ-Stimmen in diesem Artikel).

Babler am 30. Mai 2023

Es ist eher zu wenig an Reaktion, wenn jetzt Bablers Anhänger auf rote Top-Diplomaten als Unterstützer verweisen. Babler muss sich aktiv damit auseinandersetzen, doch vielleicht will er Fussi nicht als Feind wahrhaben, der vor zwei Jahren noch gegen Doskozil auftrat, jetzt aber mit ihm das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung feierte. Das Interview oben weicht kaum von Bablers Wahlkampfauftritten ab, bei denen er gut ankam; für die breitere Öffentlichkeit müsste er sich doch anders verhalten, flexibler sein, auf den anderen eingehen. Unten sehen wir, dass Fussi Babler fast wie bestellt in eine Falle lockte, als ob ihn jemand bereits zu Doskozils Gegenkandidaten auserkoren hätte, der auf Doskozils Seite steht. Über Fussi darf man sich keine Illusionen machen, denn er kooperierte 2017 mit Tal Silberstein. Er war in jenes Dossier für Silberstein eingebunden, das Christian Kern als eitle Prinzessin mit Glaskinn darstellte und die „starke Persönlichkeit“ Doskozils sowie seinen Sprecher Stefan Hirsch lobte (veröffentlicht von Wolfang Fellner, bei dem Fussi immer wieder auftrat). Verfasser war der Sprecher von Rene Benkos Signa Holding, der früher für Gusenbauer sprach, der auch bei Benko involviert ist; Hirsch wurde dann SPÖ-Kommunikationschef, was Pamela Rendi-Wagner zu spüren bekam. 2017 fuhr Doskozil, unterstützt von Peter Pilz und angeheuerten Kanzleien und einer Lobbyingfirma eine Kampagne gegen Airbus, die Fussi begeisterte, der einst aus dem Nichts als Kämpfer gegen die Eurofighter bekannt wurde. Dazu gehörte auch eine unsinnige Anzeige gegen den Konzern, mit der u.a. ignoriert wurde, dass das Unternehmensstrafrecht erst 2006 geschaffen und außerdem der Eurofighter-Kaufvertrag von 2003 mit dem Vergleich von 2007 verglichen wurde.

Fussi: "Wenn wir diskutieren: "Heast, mir müssen schon drüber nachdenken, wie die EU so ist…

Dann hast morgen Schlagzeile: 'Babler für EU-Austritt"

Babler nennt die EU dann "das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat".https://t.co/NnNNIMKKLb — Martin Thür (@MartinThuer) May 30, 2023 Twitter-Debatte

Fussi ist schon lange mit dem Burgenland verbunden, da zu seiner Biografie die Pleite von Webfreetv gehört, bei der auch das Land draufzahlte (was aber sehr gut zu Doskozil passt). Offenbar geniesst er lebenslang Welpenschutz, wird nie zur Verantwortung gezogen und soll mithelfen, Leute zu Fall zu bringen. Man konnte dies auch sehen, als 2017 die Jungen Grünen aus der Partei ausgeschlossen und Eva Glawischnig abmontiert wurde; dies gehört zur Vorgeschichte des Erfolgs der KPÖplus in Salzburg 2023. Ehe Babler 2015 mit der Initiative Kompass SPÖ-interne Kritik an Werner Faymann bündeln wollte, versuchte dies Fussi als SPÖ-Linke. Mag sein, dass Babler meinte, einen Gleichgesinnten gefunden zu haben (auch im Doskozil-Komplizen Peter Pilz); Fussi wirkt jedenfalls eher wie ein Agent Provocateur oder politischer Hit Man. Kann Babler so naiv sein, dass ihm nicht bewusst ist, was Verbindungen zwischen Personen bedeuten? Oder sollte er, beabsichtigt oder unabsichtlich, Leute davon abhalten, sich für Rendi zu entscheiden, am Ende aber doch Doskozil zum Sieg verhelfen? An Bablers Interviews irritiert nicht nur, dass sie kaum von Wahlkampfauftritten zu unterscheiden sind. Er betont auch stets, dass der Konflikt in der Partei nichts mit ihm zu tun habe, was schlicht bedeutet, dass er nicht wahrhaben wollte, was vor sich geht. Das rächt sich, denn jetzt spricht z.B. Pilz von einem durch Babler bedrohten gemeinsamen Fundament mit Doskozil. Dass Pilz und Doskozil im April 2016 einen Pakt nicht nur gegen Airbus, sondern auch gegen Ex-Minister Norbert Darabos eingingen, ist zentral für das Verständnis.

So, so, das #spoe Neumitglied Herr #Fussi im feinen Arbeiter-Zwirn schon direkt mit dabei in Eisenstadt im inner circle von "Gewinner" HP #Dosko #Doskozil.

😂🤣🤪 pic.twitter.com/ZsO1K1OICZ — Pegnitzpirat (@Pegnitzpirat) May 22, 2023 Fussi feiert mit Doskozil

Babler bedauert, dass sich fast niemand bei Rendi-Wagner bedankt, deren Demontage doch so brutal war und die auch nicht zum Bundesparteitag kommen wird. Doch ihm und anderen fiel nicht auf, dass sich die SPÖ bei ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel bedankte, der später Finanzminister wurde, nicht aber bei Darabos, als er aus der Löwelstrasse ins Burgenland wechselte (kann man via APA überprüfen). Für Babler wurde Rendi von Doskozil unfair behandelt, ohne zu fragen, was vorher passierte; dabei manipulierten Doskozil und Pilz auch mithilfe von falsch aussagenden Zeugen den Eurofighter-U-Ausschuss zu Lasten von Darabos, der Doskozil im Weg war. Mit Bablers „allen die Hand reichen“ und „in meinem Team haben alle Platz“ kann man das nicht bewältigen. Sondern einzig mit einem Ausschluss Doskozils aus der SPÖ und einer Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das nicht zu erkennen, ist ein Schnitt ins eigene Fleisch derjenigen, die auf Veränderung hoffen, denn wovor sollte Doskozil zurückschrecken, wenn er um jeden Preis Parteichef werden muss?! Nicht ohne Grund wurden die Genossen im Burgenland dazu vergattert, für Doskozil zu stimmen, und als dies nicht für einen deutlichen Sieg reichte, lehnte Doskozil eine Stichwahl unter den Mitgliedern ab, die er verlieren würde.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX