Die SPÖ und ihre Abhängigkeit von Russland

Wenn die SPÖ einen neuen Vorsitzenden sucht, geht es auch um Positionen zur Neutralität, zum Krieg in der Ukraine und zur neuen Sicherheitsstrategie. Die Parteigremien tagten am 13. April 2023 wieder einmal und beschlossen einstimmig eine Resolution, mit der der russische Angriffskrieg „aufs Schärfste verurteilt“ wird; Pamela Rendi-Wagner betont ausserdem, dass sie sich in ständigem Austausch mit dem ukrainischen Botschafter befinde. An den Sitzungen durfte Herausforderer Andi Babler nicht teilnehmen, den man aber mit einem Rundumbeschluss der Mitglieder einladen hätte können. Es wird keine Hearings mit allen drei Bewerbern geben, weil Hans Peter Doskozil sich dieser Gegenüberstellung verweigert. Babler und Doskozil touren einzeln durch Österreich und geben die ersten Termine via Facebook bekannt. Rendi-Wagner tritt auch auf, aber im Rahmen dessen, was sie ohnehin vorhatte.

Dabei wäre der Zugang zu Sicherheitsfragen auch für sie ganz leicht, wenn man vom rein Militärischen abgeht, was auch im Sinn Umfassender Landesverteidigung gemäss Bundesverfassung ist. Dass unsere Neutralität der „Preis“ für den Abzug russischer Truppen aus Österreich war, betonten Kanzler Karl Nehammer, Aussenminister Alexander Schallenberg und Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt unser Heil in einem Beitritt zur NATO suchen sollten, sondern dass wir uns ansehen müssen, inwiefern unser Status und der Umgang damit ein Danaergeschenk ist. Es wird Gründe gehabt haben, dass es in den 1950er Jahren kein wiedervereinigtes und neutrales Deutschland gab.

Andi Babler bei Fellner

Was verdeckte Strategien Russlands angeht, sind davon auch NATO-Staaten betroffen; diese Einflussnahme würde nicht auf wundersame Weise verschwinden, wenn wir Mitglied würden. Richtig ist aber, dass bei uns Geheimdienste auf Sparflamme gehalten werden und zuließen, dass Wien ein Zentrum der Spionage wird. Es ist schwer vorstellbar, dass sie plötzlich doch gegen Subversion vorgehen und dieser ebenfalls verdeckt kontern. Dass Raiffeisen und die OMV in Russland präsent sind, ist inzwischen allgemein bekannt; dies gilt aber auch für die ÖBB. Deren Tochter Rail Cargo Group hat vier russische Standorte und kooperiert mit den staatlichen Eisenbahnen RZD, da in Russland nur staatliche Loks und Waggons verwendet werden dürfen. 2021 meldete man optimistisch, dass die Tätigkeit in Russland ausgebaut wird und dass man eine Verbindung zwischen Mailand und Moskau betreibt. Früher war Wladimir Jakunin, der vom KGB kommt, Chef der RZD und ehrte Alfred Gusenbauer, mit dem er zusammenarbeitet, noch als dieser Kanzler war.

Loktaufe mit Kern, Bures, Roiss, Androsch

Dies sollte Rendi-Wagner interessieren, da sie ja Gusenbauer 2021 auf Vorschlag von Franz Schnabl für Verdienste um die Sozialdemokratie auszeichnete. Über Gusenbauers Connections wurde Doskozils Berater Christian Kern Aufsichtsrat der RZD, was er nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mit grosser Geste zurücklegte. Kern ist heute Geschäftspartner der ÖBB, deren CEO er von 2010 bis 2016 war, übrigens mit einer Büroadresse im selben Haus wie Josef Kalina, der die PR für Oleg Deripaskas Partner Siegfried Wolf übernommen hat. Wie es der Zufall will, befasst sich die Firma ELL mit Kern als Geschäftsführer unter anderem mit der „Vermietung von Schienenfahrzeugen“ wie die Verbindung von RZD und ÖBB. Im Jahr 1999, als Viktor Klima Bundeskanzler war, wurde die Express-Interfracht zur Rail Cargo Logistics Austria und man übernahm auch gleich Geschäftsführer Gustav Poschalko. Klima kommt von der OMV und war zuerst Verkehrs- und Finanzminister unter Kanzler Franz Vranitzky. Bei Poschalko, der mit der „roten Fini“ Steindling befreundet war, arbeitete der russische Spediteur Andrei Kotchetkov. Mittlerweile ist er eingebürgert und geriet u.a. mit der Avcon Jet und mit der Alizee Bank in die Schlagzeilen. Hierzu gab es im Wahlkampf 2023 eine Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl neben anderen bei Alizee investierte.

Diskussion u.a. mit Gerhard Roiss

Bei der Rail Cargo, die in mehreren ehemaligen Ostblock-Ländern aktiv ist, ging es um Delikte wie Untreue, Bildung einer kriminellen Vereinigung, von Bestechung und Geschenkannahme. Poschalko hielt sich auch gegenüber den ÖBB-Chefs mehr als bedeckt und schottete die Geschäfte der Rail Cargo ihnen gegenüber ab. Manches wurde aber doch offenbar, etwa als die ungarische MAV Cargo sogar zu einem viel höheren als von der ungarischen Regierung veranschlagten Wert erworben wurde. 2010 wurde Christian Kern ÖBB-Chef und beauftragte (pro forma?) ÖBB-und Oligarchen-Anwalt und Genossen Gabriel Lansky und den jungen Anwalt Johannes Zink gegen Korruption vorzugehen, auch gegen Poschalko. Dieser setzte sozusagen offiziell 93 Millionen Euro in den Sand, unter der Hand ist von einer halben Milliarde die Rede; die Justiz stellte alle Ermittlungen ein. Zink hat inzwischen auch in Eisenstadt ein Büro, weil er ständig für Doskozil tätig ist. Als Poschalkos Anwalt fungierte Rüdiger Schender, der Kanzleipartner von Dieter Böhmdorfer ist, dem Anwalt von Rene Benko und Oligarch Dmytro Firtash. Bei der „roten Fini“ denkt man natürlich an den Genossen Martin Schlaff, der ja auch einmal als „Osthändler“ in Familientradition bekannt wurde. Schlaff ist mit Vranitzky befreundet und veranstaltete eine kleine Feier, als Gusenbauer Kanzler wurde. Christian Kern wäre 2016 CEO von RHI geworden, wo Schlaff 2006 eingestiegen ist, wäre er nicht Werner Faymann als Kanzler nachgefolgt. CEO von RHI war von 2001 bis Ende 2006 Helmut Draxler, der von 1993 bis 2001 ÖBB-Chef war. Einst baute Simmering-Graz-Pauker Loks, Wägen, Strassenbahnen, U-Bahnen für ÖBB uns Wiener Linien. Draxler aber zerstörte das österreichische Unternehmen, indem er Taurus-Loks von Siemens für einen Pool kaufen wollte, der nie zustande kam. Siemens sollte SGP übernehmen; später gehörte Draxler u.a mit Christian Konrad von Raiffeisen dem Aufsichtsrat von Siemens Österreich an.

Kerns Sohn steigt in den Ring

Zu diesem Zeitpunkt sass Draxler im AR von RHI, wo er 2013 Gesellschaft vom AR-Vorsitzenden der Strabag Alfred Gusenbauer bekam. Bei der Strabag sind nicht nur Hans Peter Haselsteiner und Oleg Deripaska an Bord, sondern auch Raiffeisen; Konrad spielte eine wesentliche Rolle, als Deripaska Strabag-Anteile von Raiffeisen kaufte. Gerhard Roiss war von 2011 bis 2015 OMV-Chef; wir sahen ihn weiter oben in einem Video Anfang April 2013 mit Verkehrsministerin Doris Bures, ÖBB-Chef Christian Kern und Unternehmer Hannes Androsch. Damals fand eine Volksbefragung über die Wehrpflicht statt, für die scheinbar gegensätzliche Personenkomitees mobilisierten mit Androsch und Erwin Hameseder von Raiffeisen an der Spitze (später Raiffeisen-Generalanwalt nach Konrad). Im Verteidigungsministerium folgte Gerald Klug Norbert Darabos nach, während Stefan Kammerhofer (einst Lokführer) Kabinettschef blieb. Kammerhofer führte illegale fremde Befehle aus und spielte Minister, während die eigentlichen Amtsinhaber in Schach gehalten wurden. Man belohnte ihn mit einem Abteilungsleiterposten ohne Arbeit bei den ÖBB, als im Jänner 2016 Doskozil Minister und Klug Verkehrsminister wurde. Klug ging später zur Graz-Köflacher Bahn und ist in dieser Eigenschaft auch Geschäftspartner der ÖBB und von Kern. 2022 wurde Gerhard Roiss in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen und kritisierte eine fehlende auf mehrere Lieferanten ausgerichtete Gasstrategie. Die Abhängigkeit von Russland, die er verhindern wollte, hat nach seiner Zeit erst recht zugenommen. Als Roiss an der Spitze der OMV stand, wurde die jetzt geltende Sicherheitsstrategie diskutiert und beschlossen und niemand unternahm etwas dagegen, dass es fast nie echte Ministerweisungen im BMLV gab. Offiziere jammerten, dass sie nie mit Darabos reden durften, machten sich aber weiter keine Gedanken darüber. In der SPÖ hiess es schlicht, „der Norbert wird halt abgeschirmt“ und zwar auch gegenüber eigenen Genossen und das war kein Thema. Auch von einer anderen Seite betrachtet, nämlich wenn man Verbindungen von den ÖBB her untersucht, wird das Muster verdeckter russischer Einflussnahme an der sog. Staatsspitze deutlich. Bevor sich jemand den Kopf zerbricht über Abhängigkeit im Bereich Gas oder über Neutralität und NATO muss dieser Einfluss geoutet und abgestellt werden. Denn er bedeutet, dass man reich werden kann und von Posten zu Posten weitergereicht wird, weil man nie einflussreich sein wird, sondern wie von elektrischem Weidezaun umgeben agiert.

Gusenbauer 2022 beim „Falter“

Denn österreichische Politiker sind so „souverän“ sind wie russische Minister oder Duma-Abgeordnete; freilich widmen sich manche voller Eifer der fremden Mission, was sie oft gar nicht erkennen. Wer das „Spiel“ durchschaut und nicht mitmachen will, ist paradoxer Weise gerade dort nicht geschützt, wo es zwei Nachrichtendienste gibt, die ihm eigentlich unterstehen, wie Darabos es erleben musste. Hier versagen alle drei Bewerber um den SPÖ-Vorsitz kläglich, wobei Doskozil sich noch besonders perfide und brutal Darabos gegenüber verhielt. Es wäre strafrechtsrelevant, würde die Justiz Doskozil und Co. nicht decken; das gilt natürlich auch für Kammerhofer. Nicht von ungefähr ist oben ein Video mit Alfred Gusenbauer eingebaut, dessen Zugehörigkeit zum Kreml-Netz Vorgänge in der SPÖ überschattet. Er ist auch mit der Österreichisch Aserbaidschanischen Handelskammer ATAZ verbunden, an deren Gründung 2009 Gabriel Lansky, Siemens, OMV und Rail Cargo mitwirkten; über Lansky lobbyierte er für Kasachstan. Der Präsident von ATAZ Gerald Gerstbauer kooperiert mit Lansky und Gusenbauer auch geschäftlich und war einmal als Chef der SPÖ NÖ im Gespräch und veranstaltet mit Peter Kaiser und Gusenbauer jedes Jahr die Atos-Gipfelgespräche. Per Aussendung wurde 2018 über ein ATAZ Business Breakfast „zur Zukunft der Eisenbahn“ informiert. Die Rail Cargo ist schliesslich auch in China präsent; die Neue Seidenstrasse führt auch über Aserbaidschan, wo die ÖBB investiert. ATAZ hält die jährliche Generalversammlung in Rene Benkos Park Hyatt Hotel ab; ein Besuch des Philharmonikerballs 2023, wo man sich mit Doris Bures traf, wurde von der Kanzlei Lansky und von Superfund unterstützt. Auch Gerhard Roiss war in Aserbaidschan zu Gast, das wie Russland von einer kriminellen Elite

PS: Die Tochter von Doris Bures, Bettina Caspar-Bures, arbeitet in der Kanzlei, die jetzt Thomas Schmid vertritt. Beim BSA trifft sie sich u.a. mit den Anwälten Hannes Jarolim und Gabriel Lansky vom Kreml-Netz. Gerald Gerstbauer schied 2021 bei ATOS IT Solutions and Services aus, um sich der Zusammenarbeit mit der Kanzlei Lansky zu widmen. ATOS IT gehört seit einigen Jahren zum französischen ATOS-Konzern, aber teilweise immer noch Siemens, das auch ein grosser Kunde ist. Siemens war bereits seit den 1850er Jahren in Russland aktiv und zog sich 2022 zurück, was auch ATOS tat. In der Firmengeschichte zum Engagement von Siemens in Russland wird Lenin zitiert: „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.“ Wohl auch wegen guter Geschäfte davor wurde die Wiener Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely bei Siemens untergebracht. Andi Bablers aktive Unterstützerin Natascha Strobl arbeitete einmal für Wehsely.

