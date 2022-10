Der Flughafen Wien und der Hedgefonds

Der Flughafen Wien gehört zu je 20 % dem Land Niederösterreich und Wien und zu 10 % einer Mitarbeiterstiftung. Nach einer Pressekonferenz der grünen Landtagsabgeordneten Helga Krismer am 23. September 2022 wurden weitere acht Aktien erworben, um eine hauchdünne Mehrheit zu sichern. Am 13. Juni 2022 gab die Airports Group Europe als „indirekte Tochter“ des IFM Global Infrastructure Fund bekannt, dass sie ihre Beteiligung am Flughafen Wien auf über 40 % des Aktienkapitals erhöhe (via Pressemappe auf der APA-Webseite lassen sich deren Aktivitäten verfolgen). Die letzte Aussendung erfolgte am 10. Oktober 2022 mit der PR-Agentur Ecker und Partner für Rückfragen und inhaltlich einer Erhöhung des Angebotes für weitere Aktien. Wohin die Reise gehen soll, wird deutlich, denn die „Heuschrecken“ besitzen bereits mehr als 40 % des Flughafens, der eine im Notfall vom Steuerzahler aufgefangene Infrastruktur darstellt.

Es ist sicher kein Zufall, dass Flughafen-Vorstand Günther Ofner nun Aufsichtsratsvorsitzender der ÖBAG wurde, die ja zuliess, dass die Mehrheit an den Casinos Austria ins Ausland ging. Die Grünen werfen den Vorständen Ofner und Julian Jäger vor, dass sie 2014 die Weichen in diese Richtung stellten; sie stehen seit 2011 an der Spitze des Flughafens. Jäger ist der Schwager von Gabriel Lansky und leitete zeitweise den Flughafen von Valetta; Malta ist eng mit aserbaidschanischen Kleptokraten verbunden. Da der ehemalige kasachische Botschafter Rachat Alijew nach Malta geflohen war und Lansky für Nursultan Nasarbajew (ehemals beim KGB) dessen Auslieferung betrieb, konnte Jäger seinem Schwager auch behilflich sein.

Helga Krismer und David Ellensohn

Auch in Inseraten wird vorgegaukelt, dass ein australischer Pensionsfonds am Flughafen beteiligt sei, doch die Spuren verlieren sich im Nebel. Jedenfalls agiert der Conyers Trust auf den Cayman Islands als Treuhänder, den die Anwaltskanzlei Conyers Dill and Pearman errichtete. Der Pensionsfonds IFM trat bisher für diese Eigentümer auf, fungiert jedoch lediglich als Berater. Die Airports Group Europe ist eine von hunderten Briefkastenfirmen im Luxemburger Bürokomplex Stargate und teilt sich die Adresse mit einem sanktionierten russischen Oligarchen und mit Chinesen. Beides passt gut ins Bild, wenn man bedenkt, dass der Flughafen Wien Mitglied in der Austrian Chinese Business Association ist, in deren Kuratorium wir Christian Kern, Peter Kaiser, Christoph Matznetter, Klaus Luger, Julian Jäger, Brigitte Bierlein, Ernst Woller und andere finden. In der ACBA sind auch die ÖBB, das Land Kärnten, KPMG, TPA, die Skills Group, die Kanzlei Zanger und andere; zeitweise waren auch Norbert Hofer und Beate Meinl-Reisinger aktiv. Markus Braun von Wirecard war zuerst bei KPMG; der grösste Kunde von TPA, das Wirecard CEE und die Commerzialbank Mattersburg prüfte, ist Rene Benkos Signa; zu Benkos Gästen gehört auch Julian Jäger. Skills ist im Besitz von Ex-SPÖ-Wahlkampfleiter Stefan Sengl und SPÖ-Anwalt Michael Pilz, die beide auch dafür stehen, Alfred Gusenbauers Rolle beim Eurofighter-Vergleich zu verschleiern.

Ulli Sima und Julian Jäger 2017 bei Rene Benko

Es hängt immer alles zusammen, da es keine Zufälle auf dieser Ebene gibt. Die Grünen fragen zu Recht, warum Wien und NÖ, die acht von zehn (SPÖ und ÖVP zuzurechnende) Aufsichtsräte stellen, offenbar keinerlei Kontrolle über den Vorstand ausüben wollen. Günther Ofner kam bislang damit davon, dass er einmal „bei einer Roadshow“ mit jemandem von IFM gesprochen habe. Zugleich ist aber das australische Aussenamt „nicht happy“ über die negative PR für den Pensionsfonds. Helga Krismer meint, wenn man Passanten fragen würde, wem denn der Flughafen gehört, erhält man zur Antwort uns, weil es ja (kritische) öffentliche Infrastruktur ist. Der Rechnungshof stellte immerhin fest, dass der Fonds keine Rechtspersönlichkeit habe, doch er wird weiterhin auch in Inseraten vorgeschoben. Krismer erinnert daran, dass sie nach ihrer letzten Pressekonferenz zum Thema Flughafen Post von einem Anwalt erhielt, denn auch die Novomatic gegen sie engagierte. Rene Benko wendet sich gerne an diese Kanzlei, was ins Bild passt, denn Novomatic Gründer Johann Graf investierte bei ihm. Novomatic und Signa sponserten die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft wie Markus Braun und Jan Marsalek; Christoph Matznetter war lange deren Vizepräsident mit Gabriel Lansky als Vorstand. Unten verwende ich ein vielsagendes Society-Foto, das Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Gatte Andreas und Gerald Gerstbauer mit Gattin Kristina Sprenger zeigt; auch ÖBB-Chef Andreas Matthä war dabei. Sprenger ist jetzt Theaterintendantin in NÖ; Gerstbauer wäre fast Spitzenkandidat der SPÖ NÖ statt Franz Schnabl geworden.

Die Mikl-Leitners und die Gerstbauer-Sprengers

Nach Gabriel Lansky und Gusenbauer-Geschäftspartner Alon Shklarek ist Gerstbauer Präsident der Österreichisch-aserbaidschanischen Handelskammer mit Adresse in Lanskys Kanzlei. Mit Peter Kaiser und Alfred Gusenbauer veranstaltet er regelmässig die Athos-Gipfelgespräche, die auch sein Businesspartner Lansky besucht und zu denen Wirecard-Lobbyist Karl Theodor zu Guttenberg eingeladen wird. Dass die Grünen nicht ernsthaft auf politische Vernunft beim Umgang mit „Heuschrecken“ am Flughafen Wien hoffen, sollte klar sein. Die aufgedeckten Machenschaften lassen an ein Wort mit G denken, das Krismer lieber nicht ausspricht (G wie Geldwäsche?). Als positives Beispiel wird der Flughafen Zürich angeführt, der durch Gesetze und Geschäftspraxis vor einer ähnlichen Entwicklung bewahrt wird. In der Schweiz schützt man seit Jahren den Finanzplatz und gestaltet Satzungen und Kontrollen so, dass man solchen Kräften nicht ausgeliefert ist. Zwar gibt es auch bei unseren Nachbarn ein Oligarchenproblem, doch hierzulande gewinnt man den Eindruck einer Komplizenschaft. Dies wird nicht besser, wenn man sich die Flughafen Wien Aktiengesellschaft näher ansieht. Bei der Beteiligung der Stadt Wien drängt sich die Frage auf, warum Wien Energie so viel Geld verspekulieren konnte.

Wiener Wahlkampf 2020

Nehmen wir als Beispiel die Flughafen-Aufsichtsrätin Sonja Steßl (auch AR Burgenland Energie und Vorständin Wiener Städtische), die einmal Staatssekretärin im Finanzministerium war und den jetzigen SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch als Kabinettschef hatte. Hirsch wirkte im Verteidigungsministerium und danach in der Löwelstrasse (als Nachbar der Gazprom) daran mit, Ex-Minister Norbert Darabos auszubooten, der offenbar Kräften im Hintergrund nicht gefiel. Dass Hirsch beim Lobbyisten Peter Hochegger arbeitete, fügt sich gut ein, denn dieser war auch für den Flughafen Wien, die ÖBB (mit der Lansky einen Rahmenvertrag hatte) und die Novomatic tätig. Es ist schwierig, zwischen der Strategie von Heuschrecken und jenen zu unterscheiden, denen Österreich eigentlich ein Anliegen sein müsste. Was man mit kritischer Infrastruktur nicht tun sollte, ist bereits passiert am Flughafen Klagenfurt zugunsten der Lillihill Capital Group, deren neuer Geschäftsführer Dieter Kandlhofer zuvor Generalsekretär im Bundeskanzleramt und im BMLV war. Dass Günther Ofner dafür belohnt wird, dass er den Flughafen Wien dubiosen Geschäften preisgibt, schadete seiner Karriere nicht. Er ist jedoch genau der richtige AR-Vorsitzende der ÖBAG, deren Chefin Edith Hlawati von Cerha Hempel kommt, jener Kanzlei, welche die Sberbank Europe vertritt; diese gab Benko Kredit und als AR-Vorsitzender fungierte immer Siegfried Wolf, der Geschäftspartner von Oleg Deripaska.

