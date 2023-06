Soko Putin und Kitzbühel

Fabian Schmid vom „Standard“ hat jetzt erkannt, dass Oligarchen Sanktionen „lächerlich einfach“ umgehen können. Mehrere Medien enthüllten, dass eine Villa des Oligarchen Arkadi Rotenberg in Kitzbühel auch von Wladimir Putins Töchtern Maria Woronza und Katerina Tichonowa genutzt wird. Das Domizil gilt einfach als Zweigniederlassung der auf Zypern registrierten Firma Wayblue Investments Limited. Im Mainstream ist die gross angekündigte Geschichte damit schon fast wieder vorbei, weil Puzzleteile nicht Mustern zugeordnet werden. Auch dann nicht, wenn sich Redakteure schon mit dazu passenden Teilen befasst haben.



Kitzbühel gilt als besonders beliebt bei Russen, wobei Oligarchin Elena Baturina mehrere Investitionen dort tätigte. Ihr Anwalt ist Leo Specht, Partner von Alfred Gusenbauer, und sie ist an Sberbank und Gazprom beteiligt. Die in Wien vertretene Sibur International GmbH wickelte die internationalen Geschäfte des Petrochemiekonzerns Sibur ab, an dem Kirill Schamalow beteiligt ist. Er war früher der Gatte von Putins Tochter Katerina Tichonowa Schamalow, die „unbemerkt“ nach Kitzbühel und Wien reiste und eine Villa in Biarritz besitzt. Sein Vater Nikolai Schamalow wiederum ist Miteigentümer der Rossiya Bank. Durch die Sanktionen ging die Sberbank Europe pleite, was anderen Banken 913 Millionen € über die Einlagensicherung kostete. Eben wurde die Bank an das Umfeld von Oleg Deripaska mit dem Segen der Sanktionsbehörde Direktion Sicherheit und Nachrichtendienst DSN verkauft.

Der „Standard“ und die „geheime Villa“





Auch „Vertraute“ russischer Staatsoligarchen und damit für das kleptokratische und autokratische System Putin vertrauenswürdige Personen bei uns geniessen allerhöchsten Schutz. Sie sind für die Justiz praktisch unantastbar und wehe denen, die ihnen im Weg sind. Nicht von ungefähr mischen Hans Peter Haselsteiner und Alfred Gusenbauer nun bei der Sberbank Europe mit. Haselsteiner ist schon lange mit Korruptionsvorwürfen bei ungarischen Bauprojekten konfrontiert. Doch der OGH selbst stellte das Verfahren lieber ein, was die OECD masslos empört, weil Korruption bei uns ohnehin kaum verfolgt wird. Beim Baukartell von Strabag und PORR, das bald keinen Flecken Grün und kein wildes Tier mehr am Leben lässt, ist „Bauen für Putin“ naheliegend. Wie Haselsteiner und Deripaska verdienten auch die Rotenberg-Brüder an Bauten und Infrastruktur bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi.

Putins Familie (englische Untertitel)



Vielleicht wird Wien ja gerade nach dem Vorbild von Moskau umgestaltet, als Baturinas Gatte Juri Luschkow Oberbürgermeister war? Natürlich war der alte Stalinist selbst für korrupte Verhältnisse besonders korrupt; ein US-Botschaftscable aus Moskau hatte den Titel „The Luzkov Dilemma“. In der Jelzin-Zeit lebte man in einem Appartementkomplex auch mit dem Präsidenten und bekam Luxusautos von Oligarchen und nutzte deren Privatjets. Luschkow war mit Michael Häupl befreundet, den er immer wieder besuchte, und erhielt von ihm das grosse goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien. Bilder aus Kitzbühel illustrierten nicht nur Berichte über Baturina, sondern zeigen auch Oleg Deripaska mit dem amerikanischen Anwalt Adam Waldman, der mehrmals bei Julian Assange früher in der ecuadorianischen Botschaft in London war. Waldman vertritt auch den Schauspieler Johnny Depp und wird vom russischen Aussenminister Sergej Lawrow engagiert. Dank der Recherchen des Teams von Alexej Nawalny (siehe Videos zu Putin, Lawrow und Deripaska, Moskau) weiss man, dass Deripaska Lawrows Zweitfamilie etwa bei Reisen unterstützt. Überhaupt werden Geschäfte verteilt und ausgeweitet, indem man andere einbezieht, wie Nawalnys Leute etwa anhand von Putins geschiedener Frau und ihres neuen Partners zeigen. So eine Sensation ist daher nicht, dass Rotenberg, Putins Tochter und Kitzbühel zusammengehören.

Lawrow, Zweitfamilie, Deripaska (Untertitel)

Immerhin wurde Deripaskas Schwiegervater Walentin Jumaschew mit Familie mittels eines Scheinwohnsitzes im Burgenland eingebürgert. Jumaschew übernahm 2019 das Aufsichtsratsmandat von Wolfgang Schüssel beim russischen Mobilfunker MTS, bei dem Baturinas Schwager Wladimir Petrowitsch Jewtuschenkow der Chef ist (der Putin-Unterstützer Schüssel erhielt einen AR-Sitz bei Lukoil). Jumaschews Tochter Polina aus erster Ehe heiratete Deripaska, er selbst heiratete Boris Jelzins Tochter Tatjana, mit der er als Leiter der Präsidialverwaltung zusammenarbeitete und sie bekamen die Tochter Maria. Als Österreicher mieteten sie dann eine Wohnung in der Wiener Innenstadt von Deripaska-Partner Siegfried Wolf, der auch an den Oligarchen Dmytro Firtash vermietet und dessen Auslieferung die USA fordern. Dieser wiederum hatte ein Konto bei Wirecard und hat sein Haus in Wien von Alexander Schütz gemietet. Schütz ist in Kitzbühel der Nachbar von Markus Braun von Wirecard, der dort sogar seinen Hauptwohnsitz hat und auch in Wien nicht weit entfernt von ihm wohnt. Schütz ist Geschäftspartner von Sebastian Kurz, während Gattin Eva Exxpress.at herausgibt. Dort ist man den Medien zu Putin-freundlich, die selbst seltsamer Weise einen grossen Bogen um Gusenbauer, Haselsteiner und andere oder um Subversion z.B. im Bereich Landesverteidigung machen. Jan Marsalek von Wirecard floh übrigens mit einem von Firtash von Raiffeisen geleasten, von einer Firma mit russischem „Investor“ betreuten Jet nach Moskau, den später auch Kurz nutzte.

Korruption in Moskau (Untertitel)

Zeitweise wurden die Rotenbergs und Baturina, die als reichste Oligarchin galt, in einem Atemzug genannt. Bei einer Auflistung von Russen, gegen die es ukrainische Sanktionen gibt, finden wir auch Elena Baturina und ihre Tochter Elena Luschkow (zu Sanktionen siehe auch Nowhere to run). Mit Lawfare für Russen haben viele Länder Probleme, doch Österreich befindet sich wegen Willfährigkeit und Gier Einzelner geradezu in Oligarchenhand. Man findet überall Ansatzpunkte, etwa wenn es um die Gazprom geht, die gerade ihre Wiener Niederlassungen auflöst. Die beiden Fälle für die Einlagensicherung 2020, die Pleiten von Anglo Austrian Bank (Meinl-Bank) und Commerzialbank Mattersburg weisen auch auf interessante Verbindungen zum Kreml-Netz hin. Über den ÖVP-Wahlkampf 2017 wurde bekannt, dass Gabi Spiegelfeld Runden mit möglichen Geldgebern, darunter auch Markus Braun (der zuerst die NEOS finanziell bedachte) im Hotel Sacher organisierte.

Auf Vermittlung von Haselsteiner kümmerte sich das Sacher um Deripaskas Hotel in Lech, in dem übrigens Rene Benko 2010 heiratete. Nun veranstaltet Spiegelfeld zum dritten Mal einen KitzSummit mit Willkommens-Diner im Sacher unter anderem mit Wolfgang Schüssel und Wirecard-Lobbyist Karl Theodor zu Guttenberg. Er tat zuvor der Bundeswehr nicht gerade gut und ist regelmässig Gast bei den Atos-Gipfelgesprächen mit Gerald Gerstbauer, Peter Kaiser, Alfred Gusenbauer und Gabriel Lansky (dazu mehr hier). Rene Benko feiert auch gerne in Kitz und errichtete in Wien das Goldene Quartier für reiche Russen. Der Sitz von Sibur in Wien liegt in der Prinz Eugen Straße 8 – 10, also neben dem Haus des Sports in Nr. 12 (man findet übrigens Firtash praktisch um die Ecke). Der Wikipedia-Eintrag zum FSB führt an, dass Agenten des Geheimdienstes auffallend oft in Vorstand von Konzernen wie Sibur, Sibneft, Rosneft, Gazprom zu finden sind. Es ist auch bekannt, dass Banken wie die VTB Bank oder die Sberbank von Geheimdiensten verwendet werden. Putin war FSB-Chef, bevor er Präsident wurde und schützte die Jelzins inklusive Tatjana mit drastischen Mitteln vor Korruptionsermittlungen. Letztes Jahr wurde berichtet, dass britischen Diplomaten zufolge unser Verteidigungsministerium praktisch eine Abteilung der GRU ist. Mit Gusenbauer als Kanzler wurde Norbert Darabos Minister und von Anfang an abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt. Um das BMLV dem Kreml zu überlassen, schob man ihn mehr oder weniger ins Haus des Sports ab. Als er wieder Bundesgeschäftsführer der SPÖ war, geschah dies in Nachbarschaft zur Gazprom (GRU und FSB). Es dürfte nicht überraschen, dass Verfassungsschutz und Heeresdienste immer wegsahen bzw als Komplizen Russlands auftreten und ich mit allen Mitteln schikaniert werde, weil ich mich damit befasse.

Wikipedia zum FSB





PS: Weil gerade der ÖGB-Kongress stattfindet: Präsident Katzian freute sich über Sponsoring des FK Wiener Austria durch die Gazprom; dafür unterstützte die OMV Putins Lieblingsklub Zenit St. Petersburg. Vor dem Kongress tagten die Fraktionen im Wiener Austria Center bei der UNO City, und da überreichte der neue SPÖ Chef Andreas Babler dem scheidenden FSG-Vorsitzenden Rainer Wimmer die Viktor Adler-Plakette für besondere Verdienste um die Sozialdemokratie. 2021 wurde Alfred Gusenbauer damit ausgezeichnet, der sich allenfalls um immer mehr russischen Einfluss zum Nachteil Österreichs verdient machte und der für Babler anscheinend tabu ist. Beim Austria Center erinnert nichts mehr an die grösste Test- und Impfstrasse Österreichs, während ‚der Pandemie‘ betrieben vom Arbeiter Samariter Bund, dessen Präsident Franz Schnabl zum Kreml-Netz gehört.



Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX