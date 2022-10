Schluss mit dem Maskenball!

Man glaubt, dass sich die C-Panikmache längst totgelaufen hat. Aber nein, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig will ganz Österreich „die Maske“ aufzwingen. Da es nicht in seine Kompetenz fällt, bedeutet dies, Druck auf Minister Johannes Rauch auszuüben. Er wurde schon attackiert, als er Quarantäne-Regelungen aufgab und ihm der SPÖ-nahe Agitator Rudi Fussi per Anzeige Gemeingefährdung vorwarf. Michael Ludwig stellt nun mit dem 23. Oktober 2022 eine Art Ultimatum für Johannes Rauch auf, der die Unterstützung aller kritischen Menschen verdient. Das C-Narrativ gerät durch immer mehr Berichte auch bei denen ins Wanken, die bislang bereit waren, fast alles zunächst zu glauben.

Eben wurde bekannt, dass der französische Abgeordnete Jean Lassalle, der nach der C-Impfung beinahe gestorben wäre, Emmanuel Macron und anderen Regierenden nachsagt, gar nicht „geimpft“ worden zu sein. So besonders überrascht dies nicht auch angesichts von Politikern, die „eigene“ C-Regeln nicht mehr ernst nehmen, sobald sie sich unfotografiert wähnen (oder auch in der Präsenz von Kameras). Zum „Spiel“ gehören auch völlig verrückte Meldungen wie jene vom Versuch, Rauchs unvernünftigen Amtskollegen Karl Lauterbach zu entführen. Gerade sprach Lauterbach von einer „Herbstwelle“ und präsentierte eine neue Impfkampagne mit der „Journalistin“ Margarethe Stokowski, die immer für das „Current Thing“ ist (in diesem Fall hatte sie Long Covid).

Wer erinnert sich noch an GECKO?

Mit viel Tamtam wurde die Plandemiekoordination GECKO gestartet, um die es eher ruhig geworden ist und die auf Ludwig-Linie liegt. Immerhin wurde ihr Leiter Rudolf Striedinger Generalstabschef, was zum Zustand des Bundesheers passt. Man muss viele Punkte miteinander verbinden, um Michael Ludwig und andere buchstäblich zu demaskieren. Wir wissen, dass die meisten mit C verkauften scheinbar unentbehrlichen Produkte aus China kommen; das gilt z.B. für giftige Schnelltests. Letztes Jahr verlieh Ludwig das Grosse Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien dem chinesischen Botschafter Li Xiasoi (die Laudatio hielt Heinz Fischer). Es erinnert daran, dass Vorgänger Michael Häupl 2007 den damaligen Bürgermeister von Moskau Juri Luschkow mit diesem Ehrenzeichen auszeichnete. Man stösst immer auf mit Russland und China verbundene Netzwerke, auch wenn man sich den Kampf um die Mehrheit am Flughafen Wien ansieht. Wer jetzt von „Ich bin geimpft“ auf „Stand with Ukraine“ wechselte, wird enttäuscht sein, wie das Team von Alexej Nawalny die russische C-Politik zerpflückt. Denn Vizeministerpräsidentin Tatjana Golikowa wirtschaftete auch in die Tasche ihrer Familie u.a. beim Sputnik-Impfstoff und ist nicht von Sanktionen betroffen. Sie führte ein Impfzertifikat ein und riet in Medien zunächst von Flugreisen ab „wegen C“, während man die Reisen ihres Privatjets quer durch Europa (auch zum Vergnügen) verfolgen konnte.

Über Tatjana Golikowa (mit Untertiteln)

Es entbehrt nicht der Ironie, dass die Kleptokratie Russland die Kleptokratie Ukraine angreift und Letztere den Westen aussackeln soll. Beim Demaskieren von Ludwig und Co. helfen Meldungen wie diese – im Wiener Rathaus wurde heute das Buch „Vertrauen. Wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der Pandemie begegnen“ von Margaretha Kopeinig bei einer Diskussion mit Ludwig vorgestellt. Kopeinig war früher beim „Kurier“ und half, die wahren Hintergründe bei Eurofighter zu verschleiern. 2017 veröffentlichte sie dazu passend eine „Hagiografie“ von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dessen Europabeauftragte sie dann wurde; sie schrieb auch ein Buch über Ex-Kanzler Franz Vranitzky (Präsident des Bruno Kreisky-Forums, Freund von Martin Schlaff, von 1997 bis 2011 Magna-Aufsichtsrat). Ebenfalls im Rathaus war kürzlich Catherine Belton zu Gast, die als Expertin für „Putins Netz“ gilt, auf das sie jedoch nicht einmal ansatzweise einging. Hat es damit zu tun, dass Erpressungspotenzial wegfällt, wenn Verbindungen geoutet werden, ähnlich wie Agenten ja als verbrannt gelten, wenn Gegner sie identifizieren (was freilich nicht öffentlich abläuft)?!

Nein zur Maskenpflicht

Werner Kogler erteilt der Neutralität Österreichs eine Absage, auf die er jedoch vereidigt ist, da es sich um ein Verfassungsgesetz handelt. Er wird bestimmt am 15. Oktober im Mittagsjournal in Ö1 mit Samthandschuhen angefasst werden. Wie „man“ mit Johannes Rauch umgehen muss, zeigt Wolfgang Fellners „Österreich“ (remember Impflotterie?) am 14. Oktober: „Zögern bei der Maske macht’s nur noch schlimmer“ schreibt Daniela Bartel. Rauch eiert herum und verzögert eine Entscheidung; „ganz anders Wiens Stadtchef Michael Ludwig. Der riskiert zwar mit seinem Corona-Sonderweg ein paar Wählerstimmen zu verlieren – gut, die Wien-Wahl ist ja erst in drei Jahren. Aber er wird auch von der Mehrheit für sein konsequentes Vorgehen in Sachen Corona-Regeln respektiert.“ Viele kennen niemanden, der von Ludwig begeistert ist – und keinen, der den von ihm unterstützten Alexander van der Bellen wiedergewählt hat (und niemanden, der ein Buch von Sebastian Kurz kaufen würde). Was geht hier wirklich vor sich? Vielleicht geben ein paar Bemerkungen Aufschluss, die in einem Livegespräch fielen, das sich mit der Sprengung von Nord Stream befasst hat. Denn es ist merkwürdig, dass sich Kanzler Olaf Scholz von Präsident Joe Biden im Februar 2022 vorführen liess; es werde Nord Stream 2 nicht geben, wenn Russland die Ukraine angreift. Niemand nimmt an, dass Biden das Sagen im Weissen Haus hat; aber was haben die Kräfte, die ihn unverhüllt drohen liessen, gegen Scholz (und andere) in der Hand?

