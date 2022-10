Kritisches zu Catherine Belton und anderen Putin-Experten

Am Abend des 1. Oktober 2022 war Catherine Belton („Putins Netz“) zu Gast im Wiener Rathaus auf Einladung des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen und der Wiener Vorlesungen. Auch wenn es im Publikum wohl kaum jemand bemerkt hat, wiederholte sie vor allem abstrakte Ausführungen zu diesem Netz und ging kaum auf Österreich ein. Immer wieder kamen höchst klischeehafte Äusserungen, die sehr nach Propaganda klangen und auf andere Hegemonialinteressen hindeuten; Belton wollte „Schwäche“ bei Wladimir Putin ausmachen. Jetzt herumgereichte Experten fühlen sich meist höchst wichtig und geschmeichelt, weichen aber jeder Auseinandersetzung mit von ihnen nicht genannten (verschwiegenen?) Fakten aus.

Belton erwähnte Martin Schlaff, der mit Putin in Dresden Geschäfte machte (hier mehr zum Kontext), jedoch nicht dessen Verbindungen z.B. zu Alfred Gusenbauer und Christian Kern, auf die ich sie mehrfach via Twitter hinwies. Nach ihrem Vortrag wurde sie von Tessa Szyszkowitz befragt (es gab keine Gelegenheit für die Besucher, sich zu Wort zu melden), die für den „Falter“ schreibt und im Bruno Kreisky-Forum auftritt (wie Robert Misik), dessen Präsident Franz Vranitzky schon lange mit Martin Schlaff befreundet ist. Putins Netz in Wien blieb nebulos, und doch erhielt Belton auf Aufforderung von Szyszkowitz standing ovations und einige kauften dann ihr Buch.

Psychotischer Putin?

Belton weist darauf hin, dass Putin sich ja „in der Pandemie“ vollkommen isoliert habe; daraus resultiert totaler Realitätsverlust. Zur Moskauer Feier der Annexion der vier Regionen in der Ostukraine meint sie, dass diese Leute im Publikum vielleicht bezahlt wurden. Anscheinend ist ihr entgangen, dass US-Militärinterventionen auch von vielen begrüsst wurden bzw. es gerade in UK eine starke Bewegung gegen den Irak-Krieg gab. Bei Putin in Dresden weist sie auf Matthias Warnig von der Stasi hin, der dann Geschäftsführer von Nord Stream 2 wurde. Sie greift Spekulationen auf, dass die Pipeline von Anfang an vermint war und macht sie sich zu eigen (unter Bezugnahme auf ihr Buch macht der „Standard“ den russischen Geheimdienst verantwortlich). Nun ist das höchst unwahrscheinlich, doch bei Nord Stream könnte sie ihre Zuhörer über Österreich-Bezug (Hans Jörg Schelling) und generell Putins Netz um die Gazprom in Wien aufklären, doch davon hat sie keine Ahnung. Sie behauptet dagegen allen Ernstes, dass hierzulande Erpressung und Druck nicht notwendig seien, weil alle Politiker glücklich über Verbindung zu Putin seien. Das ist schlicht Dummheit und auch Faulheit, weil man auch dazu recherchieren kann und das Kapern des Verteidigungsministeriums durch die GRU auch auf zum Schweigen gebrachten Widerstand traf (hingegen unterstützte es der Präsident des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen Heinz Fischer).

Der „Spiegel“

Belton will das Publikum darüber belehren, dass Putins Leute in die westliche Ökonomie eindringen und so den Einfluss des Kreml ausbauen; „wir“ seien so unfassbar naiv gewesen. Konkret wird sie jedoch nicht, obwohl man dies auch in Österreich gut nachvollziehen kann. Sie kommt mit dem Märchen von kritischen Oligarchen, die zwar an Putins Leine hängen, sich aber doch für den Frieden einsetzen. Manche Begriffe verwendete sie, ohne notwendige Erklärungen zu liefern; etwa Perspektivagent, der vor Jahren von Geheimdiensten angeworben wurde und dann Karriere im politischen System machte. Sebastian Reinfeldt „gehört nicht zu Putins Leuten“ seinem Twitterprofil zufolge. Dies spielt auf den Originaltitel von Beltons Buch an: „Putins People. How the KGB took back Russia and then took on the West“. Sein Wikipedia-Eintrag führt an, dass er von 2017 bis 2019 parlamentarischer Mitarbeiter war, ohne auf die Fraktion einzugehen (es war die Liste Pilz).

#Belton erwähnt Schaff, Firtasch, Deripaska, Lukoil, Raiffeisen als Beispiele für #Putin's People in Oesterreich.

Wer sind die politischen Kräfte, die ihnen die Türen geöffnet haben?



Wer fragt da nach? @semiosisblog + @RedaktionZack tun das — (((SebRei))) gehört nicht zu Putins Leuten (@SebRei) October 1, 2022 Sebastian Reinfeldt

Hier tut Reinfeldt so, als würden sich nur Pilz und er mit Putins Netz befassen (es gibt mich nicht!); Pilz deckt in Wahrheit stets das Agieren von Perspektivagenten und hatte seinen ersten Job beim Stasi-„Extrablatt“. Pilz verschleierte die Verantwortung Gusenbauers für den Eurofighter-Vergleich und brachte Alexander van der Bellen zu den Grünen. Derlei muss man richtig einordnen um zu verstehen, dass Pilz und Co. jetzt wieder laut „Haltet den Dieb!“ rufen werden, damit Putins Netz intakt bleibt. Unangenehm fällt bei Belton und anderen auf, dass „wir“ offenbar jetzt dafür „bestraft“ werden sollen, dass wir günstige Energie hatten. Mit dieser Agenda sollen sie uns bloss verschonen, weil es um Hegemonie auf unsere Kosten geht und wir weder von Russland noch von den USA gegängelt werden wollen. Ausserdem scheint Belton nicht zu durchschauen, wie Geheimdienste agieren und wusste wohl auch nicht, in welchem Setting sie eingeladen wurde. Optimistisch stimmt, dass sich immer mehr Menschen für ein neutrales Verhalten Österreichs stark machen.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540