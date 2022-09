Wer steckt hinter dem Anschlag auf Nord Stream?

Man braucht immer ein Motiv und die technischen Möglichkeiten, einen Anschlag auszuführen und sollte nicht zu sehr ums Eck denken. Mit Marinetauchern allein werden die zwei Lecks bei Nord Stream 2 und das eine bei Nord Stream 1 nicht geschlagen worden sein. Daher kommen Schiffe hinzu, über die nicht nur z.B. Russland und die USA verfügen; ein US-Flottenverband war zuvor dort. Das zweite Leck bei NS 2 wurde in der Nähe der Insel Bornholm erzeugt, die für Windkraft im Rahmen eines dänisch-deutschen Projektes bedeutend ist, wo auch die bald eröffnete Baltic Pipeline aus Norwegen vorbeiführt. In der Analyse unten von Finanzwelt.de werden belegte Fakten verwendet, an denen man sich orientieren kann, noch ohne den Täter zu identifizieren. Klar ist, dass es immer wieder Drohgebärden der USA in Richtung Nord Stream gab, zum Beispiel von Victoria „Fuck the EU“ Nuland, wie hier gezeigt wird.

Es gab auch Aussagen von Joe Biden im Februar dieses Jahres (Sanktionen inklusive), die man vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte, nachdem er nun bereits Verstorbene im Publikum sucht. Wenn Luisa Neubauer von Fridays for Future mit dem Sprengen von Pipelines „scherzhaft“ drohte, dachte sie an Öl und hat natürlich nicht die Kapazität, dies umzusetzen. Aber wie weit ist die veröffentlichte Meinung abgedriftet, wenn sie und andere bejubelt werden und sich kein Staatsschutz für sie interessiert? Leider denken viele jetzt stereotyp, sodass es nur die Russen oder die Amerikaner gewesen sein können. Weil das Cui Bono bei den Russen ein bisschen schwer zu erklären ist, greift man zu abenteuerlichen Thesen. Dazu sind besonders jene bereit, die hybriden Krieg mittels Subversion vor ihren Augen nicht erkennen, sich aber als „Experte“ leicht geschmeichelt fühlen.

Video von Finanzwelt.de

Das Muster der Strategie russischer Geheimdienste im Westen findet man, wenn man auch scheinbar höchst banalen Meldungen nachgeht und einen gewissen Bezug zur Welt der Personen von Interesse, etwa der Spitzenpolitik hat. Weil aber auch das US-System unter anderem auf dieser Ebene infiltriert ist, müsste man eine gefährliche Schwäche zugeben, wenn man eingesteht, dass dies überhaupt möglich war. Wer von dieser Hybris befallen ist, tut sich auch leicht damit, die Situation in Europa zu verkennen. Er wird meinen, dass Widerstand in der Bevölkerung gegen Teuerung und Forderungen nach dem Aufsperren von Nord Stream 1 und 2 das Problem sind und es eventuell mit Gewalt lösen wollen. Hingegen hat er gar nicht am Schirm, dass z.B. Regierungen von Russland infiltriert sind und derlei Netzwerke geoutet werden müssen. Dass diese massive Subversion existiert, kann man jedoch jeden Tag sehen, wenn man bereit ist, sie zu erkennen; in Österreich hilft uns der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am 28. September 2022 dabei.

You see, Russia blew up their own pipeline but NOT the Norway-EU pipeline that’s right next to it and just opened today



65D undersea chess! pic.twitter.com/3dMypc14Kd — Jack Posobiec XLV (@JackPosobiec) September 28, 2022 Geografische Details

Typisch sind Spekulationen von „Experten“ wie Thomas Riegler siehe unten, der zwar die Neutralität abschaffen will und Bücher über Geheimdienste schreibt, aber das Putin-Netzwerk in Österreich nicht antastet. Tatsächlich muss man sich Indizien für eine langfristige Strategie Russlands ansehen, z.B. die Gründung von United Aircraft Corporation und United Shipbuilding Corporation im Jahr 2007, wobei zu Letzterer das Rubin Design Bureau gehört, das die nukleare Unterwasserdrohne Poseidon herstellt (mehr zum Kontext hier). Riegler wird noch übertroffen von Carlo Masala von der Bundeswehr-Akademie und medialer Dauergast, der fest von russischer Sabotage überzeugt ist und nun Kommunikationsleitungen in Gefahr sieht. Es geht nicht um absolut Ausgeschlossenes, aber darum, dass der Zusammenhang nicht wahrgenommen und daher auch nicht realisiert wird, wo wir ansetzen können. Riegler und Masala stehen Medien zur Verfügung, die selbst ins Putin-Netz eingebunden sind und diskutieren mit Gästen, für die das auch gilt, sind aber gedanklich bei rein technischer Sabotage (und nicht bei jener durch gekaperte Politik). Diese müsste sich eigentlich zuordnen lassen, doch da sind die USA der Elefant im Raum, der unter gar keinen Umständen in Frage kommen darf (es würde wohl den Beistandsmechanismus im Lissabon-Vertrag aktivieren).

Die #Northstream Pipelines waren möglicherweise vermint, vielleicht seit Jahren. Wenn ja, hat sich RU auf diese Eskalation gründlich vorbereitet. Frage ist, könnten auch andere Pipelines für Sprengung präpariert sein? https://t.co/jQ22rNgEeB — Thomas Riegler (@thomas_riegler) September 29, 2022 Geheimdienstexperte

Riegler empört sich auch darüber, dass der Staatsschutz erst jetzt untersucht, ob ein Raffinerie-Unfall bei der OMV Sabotage sein könnte. Freilich ist der Verfassungsschutz immer schon unwillig gewesen, etwa Politiker vor Druck durch fremde Geheimdienste zu schützen, was Riegler und Co. gar nicht wissen wollen. Auch Gerhard Mangott wird herumgereicht, macht Russland für den Anschlag auf NS 1 und 2 verantwortlich und ignoriert russische Subversion bei uns. So kann man die wahre Stärke Russlands nicht einschätzen, während auch Interviews zu Wladimir Putins vermutetem psychischem Zustand beliebt sind. Gerade wird versucht, die Verantwortung für jede Kooperation mit Russland auf Ex-Kanzler Sebastian Kurz siehe unten zu schieben. Nun gehöre ich zu jenen Menschen, die bei Demos „Kurz muss weg!“ riefen, doch ich recherchierte auch viel und konnte kein Putin-Netz nur mit Kurz und seinem Förderer Siegfried Wolf entdecken. Über Hans Peter Haselsteiner und Alfred Gusenbauer sind auch NEOS und SPÖ mit Oleg Deripaska und Wladimir Putin verbandelt, was aber schon wieder einen Elefanten im Raum darstellt.

Das ist ja unpackbar; Kurz darf laut Verfahrensrichter offenbar nicht danach gefragt werden, dass er dutzende Male für Sigi Wolf bei der US-Regierung wegen Deripaska-Sanktionen intervenieren sollte. Da kann mans gleich lassen. https://t.co/aGaGJS2vik — Fabian Schmid (@fabian_schmid) September 28, 2022 Fabian Schmid vom „Standard“

Auf Stephanie Krisper von den NEOS reagierte ich mit dem Hinweis auf Putin, Deripaska und Oligarch Viktor Vekselberg am 23. Mai 2007 bei Kanzler Gusenbauer, als sie wegen Milliardendeals mit der Strabag nach Wien kamen. Wolf wurde dann auf Wunsch Deripaskas Strabag-Aufsichtsrat, was er bis 2015 blieb; Gusenbauer ist seit 2010 AR-Vorsitzender und Wolf ist jetzt verdeckt an der Strabag beteiligt. Als Werner Faymann Kanzler und Reinhold Mitterlehner Vizekanzler war, wurde Wolf Chef der ÖIAG, zu der die OMV gehört (und Putin besuchte Wien). 2013 finanzierte Haselsteiner den Einzug der NEOS in den Nationalrat und war deren Ministerkandidat; zugleich baute er für Putin in Sotchi unter anderem das Olympische Dorf. Ab 24. Mai 2007 gab es nur mehr Eurofighter-Scheinverhandlungen, die zu einem dann dem abgeschotteten, überwachten, bedrohten Minister Norbert Darabos angelasteten Vergleich führten. 2017 wurde alles erneut zugedeckt ein einem U-Ausschuss, in dem auch die NEOS auf Kosten von Darabos von Gusenbauer ablenkten. erwähnenswert ist auch, dass Vekselberg von Putin dazu bestimmt an der Spitze von Skolkovo stand, wo die russische Hyperschallrakete entwickelt wurde, und Verbindungen zur Clinton Foundation hat. Im AR der Strabag sass zeitweise eine Vertreterin der Gazprom (zuerst übernahm ein russischer Offizier Wolfs Mandat), die Nachbarin der SPÖ ist und wo Gusenbauer lange sein Büro im selbem Haus hatte.

ÖVP kündigt an, möglichst viele Fragen torpedieren zu wollen. Attackiert sogar den Verfahrensrichter. Wie OMV unter Kurz‘ Augen Österreich tiefer in Abhängigkeit von Putin brachte, sei nicht Untersuchungsgegenstand.

Well: War Kurz als Privatperson bei diesem Termin? #ÖVPUA pic.twitter.com/EyLq3ie7vn — Stephanie Krisper 🇪🇺🇺🇦 (@steffi_krisper) September 28, 2022 NEOS auf Twitter

„Natürlich“ beantworten die NEOS Fragen zu ihrer eigenen Verstrickung nicht, sondern sehen in Gegnern von Sanktionen gegen uns selbst Handlanger Putins. Man könnte sie als russische Bots betrachten, da sie stur eine Agenda der Destabilisierung vorantreiben. Ausserdem unterstützen sie wie die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand (der dies 50.000 Euro wert ist) Alexander van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl. Van der Bellen bezeichnet alle, die nicht hungern und frieren wollen, als gefährliche Kollaborateure Putins – aber was ist er selbst? Einen Hinweis auf Methoden der USA lieferte der frühere polnische Verteidigungsminister Radek Sikorski nicht nur, weil er ein Bild von einer riesigen Blase in der Ostsee mit dem Kommentar „Thank You, USA“ tweetete. Denn er unterstützte die Errichtung von CIA Black Sites in Polen, also Foltergefängnissen; der damalige Ministerpräsident Aleksander Kwasniewski hat jedoch KGB-Verbindungen wie Romano Prodi und Alfred Gusenbauer, mit denen er für Kasachstan und die Ukraine lobbyierte. Ein User weist mich auf die russische Gerasinow-Doktrin aus dem Jahr 2013 hin, der zufolge beide Seiten benutzt werden, wie man auch 2014 in der Ukraine sah. Deren Einsatz fällt mir zwar auch immer wieder auf und ich erkläre, wie wir gegeneinander ausgespielt werden. Es ändert aber nichts an der Überheblichkeit der USA, die uns dann ebenfalls zum Spielball machen und auf unsere Kosten „siegen“ wollen, während unsere demokratischen Rechte nicht zählen. Wir wollen selbst entscheiden, welche Energie wir nutzen und fremden Einfluss loswerden; natürlich auch russischen.

