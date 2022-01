Befinden wir uns im Krieg?

Gerne wird alles gerechtfertigt, weil wir uns ja im Krieg mit „dem Virus“ befinden sollen. Dies erinnert an die Rhetorik in konventionellen Kriegen, zu denen immer viele Tote gehören, und dies auch als Kollateralschaden. In den USA hat das Project Veritas eine neue Art Pentagon Papers veröffentlicht, nämlich DARPA-Dokumente zu Covid, zum Beispiel Ivermectin betreffend. Anthony Fauci gerät unter Druck, weil Mails von ihm publiziert wurden, die offenbaren, dass er von einem „Lab Leak“ wusste. Fauci log bei einer Anhörung unter Eid über Gain of Function-Forschung, die er gegen den Willen des Pentagon in den USA und in Wuhan an Coronaviren durchführte, die von Fledermäusen stammten. Er suchte 2018 mit der EcoHealth Alliance um Unterstützung für das entsprechende Project Defuse an, doch diese wurde verweigert, weil sie das Moratorium zu Gain of Function-Forschung verletzen würde. Auf den ersten Blick könnte dies jenen Recht geben, die von einer echten Pandemie ausgehen. Doch man erkannte auch 2020 rasch, dass veränderte SARS-CoV-Viren (deren Nachweis immer noch umstritten ist) in etwa einer Grippe vergleichbar sind, zumal der Körper SARS-CoV oft schon kennt. Dass panisch am ängstlichen Verhalten festgehalten und dies noch gesteigert wurde und wird, weist tatsächlich auf moderne Kriegsführung hin.

Nun hat es in früheren Kriegen etwas gedauert, bis der Feind Flugblätter abwarf, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Im hybriden Krieg wird zuerst der Boden durch Handlanger aufbereitet, wie man anhand von Strategien der Kommunistischen Partei Chinas gut sehen kann, die nicht nur in den USA umgesetzt werden und bei denen es um Macht und Dominanz auch in der Wirtschaft geht. Bei uns kann man dies etwa anhand der auch mit Russland verbundenen Netzwerke um die Austrian Chinese Business Association beobachten, auf die ich immer wieder verweise. Wenn aber Militärs wie der Leiter der österreichischen „gesamtstaatlichen Pandemiekoordination“ GECKO Rudolf Striedinger „die Impfung“ als „strategische Waffe“ bezeichnen, wird die Bevölkerung als Gegner identifiziert. Dies stellt auch die Klubobfrau der Grünen Sigrid Maurer unter Beweis, die wie eine Politkommissarin wachsender Kritik aus den eigenen Reihen antwortet.

Politkommissarin Sigrid Maurer

Maurer ist eine jener seelenlosen Darsteller:innen, die mit einer Legende als angeblich besonders tough und toll gezeichnet wurden, die aber schlicht hohl und leer sind. Sie wurde angeblich virtuell gestalkt vom Besitzer eines Craft Beer-Ladens, was zu einer Auseinandersetzung vor Gericht führte. Der dadurch als Bierwirt bekannt gewordene Mann tötete später seine Ex-Partnerin und wurde zu lebenslänglich verurteilt. Maurer nahm dann erneut die Opferpose ein, als ob sie gerade dem Tod entronnen wäre. Als sie sich virtuell belästigt fühlte, sammelte sie reichlich fliessende Spenden für Anwaltskosten und versprach, dass auch andere Frauen aus diesem Topf unterstützt werden. Davon war dann nie mehr die Rede, wie auch ich merkte, als ich mich wegen mehrerer virtueller Stalker, die mich auch verleumdeten und bedrohten, vergeblich an ZARA wandte, wo dieser „Fonds“ verwaltet werden sollte. Ich wurde auch persönlich belästigt und bedroht, was Polizei und Justiz lustig fanden; dieser Täter ermordete im Sommer 2020 zwei Frauen und beging dann Selbstmord. Zum Glück wusste er nicht, wo ich war, weil ich unter dem Radar lebte; „natürlich“ fanden es alle okay, die jetzt bei jedem Femizid empört aufschreien. Maurer ist nur ein Beispiel für in jeder Hinsicht ungeeignete Personen, die nicht nur Politiker:innen spielen, was zum hybriden Krieg gehört. Was wäre denn, wenn dort Charaktere wären oder wenn man mühsam die Basis der Parteien auf Linie bringen müsste? Es ist am einfachsten, die Spitze zu kapern bzw. dafür zu sorgen, dass dort nur Diener:innen fremder Herren sitzen. Man sieht dies auch bei Landeshauptmann Peter Kaiser, der nicht nur der Austrian Chinese Business Association angehört und diese finanziell unterstützt, sondern ebenso ein Hawerer von Alfred Gusenbauer ist.

Politkomissar Peter Kaiser

Kaiser steht auch dafür, dass in der SPÖ all jene ausgeschaltet wurden, die sich dem entgegenstellen könnten, wozu die Partei missbraucht wird. Während er weiterhin dem Corona-Narrativ folgt, widmen sich andere wie Robert Malone der Aufklärung, wozu erforderlich ist, Manipulation und ihr Ausmass begreiflich zu machen. Abseits des Mainstream findet der weltweit beachtete Corona-Ausschuss statt, dessen Erkenntnisse Anwalt Reiner Füllmich in einem Interview zusammenfasst. Er bezieht sich unter anderem auf Mike Yeadon und Wolfgang Wodarg, wenn er feststellt, dass die Chargen der „Impfstoffe“ so unterschiedlich sind, dass wenige für die meisten Todesfälle verantwortlich sind, es sich um „kill shots“ handelt. Dies erklärt Wodarg hier in einem Artikel, der auch zur Webseite „How bad is my patch“ verlinkt. Füllmich spricht davon, dass die mit Corona umgesetzte Agenda jahrelang auch durch Subversion vorbereitet wurde und dass im Informationskrieg auch scheinbare Gegner dieser Agenda mitmischen, um uns abzulenken. Natürlich stehen seelenlose Pfost:innen wie Henrike Brandstötter von den Deripaska-NEOS für fremde Interessen, wenn sie die Menschenrechte von Propagandisten („Journalisten“) gefährdet sehen siehe unten.

Politkommissarin Henrike Brandstötter

Zugleich werden Menschenrechte nicht nur per Impfzwang und Ausgrenzung „Ungeimpfter“ mit Füssen getreten. Wie alle anderen Parteien unterstützen die NEOS kriminelle Netzwerke, die mittels Zwangsentrechtung Massenenteignungen durchführen und u.a. gegen das Folterverbot verstossen. Nun sollen Verbrechensopfer auch noch per Änderung des Arzneimittel- und Gentechnikgesetzes für medizinische Experimente zur Verfügung gestellt werden. Ich gehe darauf hier näher ein, denn es stört leider nur wenige von denen, die ihre Rechte durch Impfpflicht und „Massnahmen“ verletzt sehen, aber mit „alle Menschen“ eben nicht alle meinen (eine lobenswerte Ausnahme sind die Anwälte Florian Höllwarth und Andreas Scheer). Dass wir mit dem absoluten Bösen nicht nur durch „kill shots“ konfrontiert sind, können die meisten nicht fassen. Verbrechen hat sich immer schon gelohnt, wenn es in grossem Stil begangen wurde, wie diese Analyse ausführt. Deshalb ist auch vollkommen absurd, dass Zivilpolizisten gegen „Corona-Sünder“ eingesetzt werden, deren „Verbrechen“ darin besteht, „ungeimpft“ einkaufen oder spazieren zu gehen. Was ist mit Kriminalitätsbekämpfung, etwa auch, wenn man sich ansieht, was das FBI dem in Österreich bestens vernetzten Oligarchen Oleg Deripaska vorwirft?

Erfolgreiche Umerziehung auch durch oe24

Man sollte keineswegs darauf hoffen, dass der Widerstand gegen den Impfzwang auch den Ausschluss „Ungeimpfter“ aus dem öffentlichen Leben beendet. Dieser soll ganz im Gegenteil langfristig erfolgen, wofür der Verfassungsgerichtshof der Regierung praktisch eine Handlungsanleitung gibt. Es wundert einen aber nicht, da der VfGH in einem Haus des Immobilientycoons Rene Benko residiert, bei dem sich verdeckte Ermittler einmal umsehen könnten. Wir müssen uns leider darüber im Klaren sein, dass Gehirnwäsche bei vielen Menschen wirkt, die daher auch eher uns als ihre wahren Gegner als Feinde betrachten. Nicht von ungefähr weisen einige inzwischen auf Massenhypnose durch Dauerbeschallung mit Corona-Desinformationen hin, die zu Massenpsychose führt. Wenn sozusagen „zurückgeimpft“ werden soll, ohne dass die Leute Lunte riechen, muss man sie um ein Thema, einen Feind scharen. Wer nicht mitmacht, wird zum Sündenbock gestempelt, auch weil er in weiterer Folge der lebende Beweis dafür ist, dass es a) auch ohne „Impfung“ geht und dies b) gesünder ist. Tatsächlich verinnerlichen viele dieses Thema, schon weil man sie im Alltag per Gaslighting mit immer neuen (seltsamen) „Regeln“ damit konfrontiert und dies drastische Auswirkungen hat. Im hybriden Krieg kann ein Feind mit zahlreichen Handlangern so alles auf den Kopf stellen. Militärisch gesprochen versagt das Identification friend or foe-System, das Kampfjets, aber auch zivile Flugzeuge und Schiffe verwenden. Der Feind ist nicht „das Virus“, das uns als Wirt braucht und als Vorwand dient, der Feind steht hinter Regierung, GECKO und Co. Wie die Agenda weitergehen soll in Richtung „You’ll own nothing and be happy about it“ stellt David Knight in seiner Show sehr gut dar.

#W080122 am Schwedenplatz

Wenn eine Lüge auf die andere folgt, möchte man meinen, dass die Menschen das doch endlich merken, doch viele setzen immer noch ihre Hoffnungen in den neuesten Unsinn. Wenn aber nun Politiker und Funktionäre ihren Schwachsinn von gestern nicht mehr kennen wollen, weil der Widerstand zunimmt, sind sie nicht unsere Freunde, sondern sollen uns nur einfangen. Was wir tun sollten, ist uns verweigern, also zum Beispiel so wenig wie möglich einkaufen, uns mit anderen vernetzen, die wie wir denken. Ausserdem sind Spaziergänge quasi Pflicht, was auch für die nächste grosse Demo am 15. Jänner in Wien gilt. Was alternative Informationen betrifft, sollte man diese ebenfalls kritisch bewerten, wobei meist nicht mit Absicht Fehler begangen werden. Zwar setze ich schon lange ein Puzzle der Vorgänge zusammen, kann jedoch nicht alles darstellen, das mir bewusst ist. Für einen Ausweg aus der ewigen Plandemie ist jedenfalls unabdingbar, Klartext zu reden und die Lage zu bewerten, in die unser Land gebracht wurde.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zu: selbständiger Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A).

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!