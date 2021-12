Widerstand wirkt

In Österreich und Deutschland wird auch über Weihnachten demonstriert, und der Widerstand scheint Wirkung zu zeigen. Es wurde versucht, mit einem „Lichtermeer“ zu kontern, für das alles aufgeboten wurde. Auf diesen Trick fallen aber immer mehr Menschen nicht mehr rein, sondern gehen selbst mit Fackeln, Kerzen und Lichtern auf die Strasse. Es sieht auch so aus, als werde beim Impfzwang zurückgerudert, jedoch unter dem fadenscheinigen Vorwand, es könnte sein, dass „die Impfung“ nicht wirkt. Das aber war von Anfang an klar, wobei Menschen noch gut dran sind, wenn sie nicht an „Nebenwirkungen“ leiden oder gar sterben. Es gibt mit jedem Tag mehr Stellungnahmen auf der Webseite des Parlaments zum Ministerialentwurf zur Impfpflicht (164/ME) und zu einem dann nachgereichten selbständigen Antrag (2173/A) der Abgeordneten Gabriele Schwarz und Ralph Schallmeier.

Vor einem Jahr wurde das grosse „Impfen“ noch mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler gestartet, der sich jetzt in die USA vertschüsst. Nach ihm die Sintflut, als ob er nicht Corona-Panikmache und Rekordschulden zurücklassen würde; doch er soll zu Palantir gehen, wo man am Pushen einer globalen digitalen ID beteiligt ist. Im Grunde ist es egal, wer ihm nachweint oder nachtritt, solange er nicht zur Verantwortung gezogen wird. Nach wie vor tun viele so, als habe nur die „türkise“ ÖVP mit Korruption zu tun, wie wenn zum Beispiel der Kurz-Förderer Siegfried Wolf nicht auch mit Alfred Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner verbunden wäre. Dass Medien beim Erzeugen einer Plandemie unverzichtbar sind, schienen diese gerade über die Feiertage extra unter Beweis stellen zu wollen. Dabei denke ich gar nicht mal an unsägliche Rat-Schläge, wie „man“ zu Weihnachten mit „Ungeimpften“ umgehen soll. Denn wer dies nicht ignoriert, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen. Es ist auch keine Überraschung, dass uns schon wieder eine „Studie“ diskreditieren soll, die dann viele zitieren. Ich meine aber, dass uns die Art und Weise, wie unsere Gegner nach wie vor präsent sind, dabei hilft, unsere Position einzuschätzen.

26. Dezember am Heldenplatz

Wie zur Bestätigung hat der ÖVP-nahe Exxpress inzwischen einen Artikel mit dieser Überschrift online gestellt: „Geimpfte Babys und Pflaster gegen Covid: Ausblick auf das 3. Jahr der Pandemie“ samt Fotomontage mit zufrieden grinsendem Bill Gates im Hintergrund. Bei Kundgebung und Spaziergang über den Ring am 26. Dezember wurde dennoch eine Rednerin gerügt, weil sie den Begriff „Lügenpresse“ verwendete. Dabei konnte jeder, der aller Toten gedenken wollte, die in irgendeinem Zusammenhang mit Corona inklusive „der Impfung“ stehen, die unterschiedliche Behandlung verglichen mit #YesWeCare spüren. Diese gefällige Aktion am 19. Dezember wurde von den Medien unterstützt und man interviewte auch danach etwa Daniel Landau. Am 26. Dezember war etwas zu sehr von „die Hand ausstrecken“ und „lassen wir uns nicht spalten“ die Rede, und am Ring wurde unter anderem die Parole „Friede, Freiheit, Liebe“ ausgegeben. Nun spiegelt dies zwar die Lebenswelt normaler Menschen wider, nicht aber die derjenigen, die uns unter Druck setzen. Man sollte sich nicht aufgeben, aber auch realistisch gegenüber denen sein, die uns permanent zu etwas zwingen wollen. Zwar zeigt Widerstand Wirkung, doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Gerade auch am 26. wurde deutlich, dass wir untereinander einmal ausdiskutieren werden müssen, wer von einer Plandemie ausgeht und wer an eine Pandemie glaubt. Letzteres gesteht den Regierungen vielleicht überschießende Reaktionen zu, wird sie aber nicht so weit weg von „Friede, Freiheit, Liebe“ einordnen. Die Plandemie sieht weit mehr an Kalkül am Werk und notwendiger Weise auch Kälte und Brutalität seitens der Regierungen, die es eben nicht im Grunde gut mit uns meinen.

Am 23. Dezember vor dem Gesundheitsministerium

All die wünschenswerten Eigenschaften und Motive sind aus der Sicht unserer Gegner lediglich Schwächen, bei denen sie uns packen können. Deshalb ist es besser, Menschlichkeit untereinander walten zu lassen, wo sich viele Freundschaften unter Gleichgesinnten bilden. Doch gegenüber allen, die das von der Regierung vertretene Narrativ verbreiten, ist Vorsicht angebracht. Jeder braucht nur daran zu denken, wie dieses Narrativ seinen Alltag beeinflusst, wie sehr es so viele Menschen belastet und wie es permanent forciert wird. Es gab nicht von ungefähr nie eine offene Debatte über Corona, sondern diese wurde vermieden, auch indem unerwünschte Positionen ausgegrenzt und diskreditiert wurden. Wir wurden von Vizekanzler Werner Kogler wiederholt beschimpft, der sich danach bei oe24 als Kämpfer gegen Corona und Korruption gefiel (wobei die Grünen auch da nicht für Sauberkeit stehen).

Beim Burgtor

Man kann auch Karl Lauterbach ansehen und sich fragen, ob er in früheren Zeiten wohl Minister geworden wäre. Es ist längst „normal“, mit menschenverachtenden Reaktionen auf persönliche Integrität konfrontiert zu sein. Dass die Agenda weiter durchgezogen wird und dazu auch die Militarisierung der P(l)andemie gehört, sieht man nicht zuletzt in Österreich. „Wegen Omikron“ tagt GECKO am 27. Dezember nach den Weihnachtsfeiertagen wieder; vor uns steht also noch viel an Hartnäckigkeit. Strategisch betrachtet hat sich die Regierung aber mit Impfzwang ab 1.Februar 2022 auf eine Kraftprobe festgelegt, bei der Sieg oder Niederlage konkret festzumachen sind. Man tut sich in dieser seltsamen, buchstäblich desillusionierenden Zeit schwer mit Analogien, doch wir sind jetzt in den 12 Rauhnächten, von denen jede für einen Monat im neuen Jahr steht. Der 26. Dezember mit der Kundgebung am Abend verkörperte den Februar und damit auch die Zeit, in der wir endgültig in die Nadel getrieben werden sollen. Zugleich steht die zweite Rauhnacht auch für das Totengedenken, was das Motto der Demo passend erscheinen lässt. In dieser Doku über die Rauhnächte wird auf Frau Percht Bezug genommen, die mit der Wilden Jagd durch das Land stürmt. Es heisst, die Percht belohnt und bestraft Menschen, wobei sie Strafen nach einem Jahr aufhebt, wenn diese sich bessern. Was sie wohl zum Beginn des „Impfens“ vor einem Jahr und der Entwicklung seither meint? Von den Protagonisten sind Sebastian Kurz und Rudi Anschober nicht mehr im Amt, aber wurden sie auch bestraft? „Omikron ist ein Weihnachtsgeschenk“ sagt der Infektiologe Christoph Wenisch, der einer der ersten Geimpften war und natürlich auch beim Pushen der Impfpflicht an Bord ist.

Kundgebung in Graz

In Israel, das der neue Kanzler Karl Nehammer unbedingt bald besuchen muss (nachdem er Mitte November noch als Innenminister dort war), sind jetzt auch Kinder unter vier Jahren an der Reihe. Der Digitale Chronist in Deutschland zeigt Parallelen im Durchziehen der Agenda und auch im Widerstand dagegen auf. Am Rande von Demos und Aktionen geht es auch darum, warum Politiker so bereitwillig offenkundigen Schwachsinn erzählen und dem eigenen Land schaden. Wir müssen davon ausgehen, dass all die Mitläufer, die wie im Leben des Brian sofort eine Sandale heben, wenn Brian in seiner einen Stein sucht, einen grossen Anteil daran haben. Kritisches Denken würde nämlich bedeuten, denen etwas entgegenzusetzen, die willentlich die eigene Bevölkerung verraten und denjenigen Luft verschaffen, die dazu gezwungen werden. Davon sollen auch Auseinandersetzungen um die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront ablenken. Wenn aber der erste auspackt, der das System der Lügen, der Täuschungen, der Erpressung, des Diebstahls von Volksvermögen von innen kennt, werden die Dominosteine purzeln, wofür es ohne Widerstand von aussen nie die nötigen Rahmenbedingungen gäbe.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!