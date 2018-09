Politikerinnen und der Preis der Macht

Demnächst erscheint das Buch „Der Preis der Macht“ von Lou Lorenz-Dittlbacher vom ORF, das auf Interviews mit acht ehemaligen Spitzenpolitikerinnen basiert. Darin wird deutlich, dass Frauen der Abschied aus der Politik leichter fällt, sie vorher besonders den Verlust an Privatsphäre vermisst haben, aber auch, dass Frauen andere Frauen kaum fördern. Während Waltraud Klasnic rücktblickend feststellen muss, dass sie als erste Landeshauptfrau für einige Männer ein Affront war, hat Johanna Mikl-Leitner diese Probleme nicht, doch sie wurde von einem Mann unterstützt, ihrem Vorgänger Erwin Pröll. Bei der letzten Wahl kandidierten zwar mehr Frauen bei der ÖVP an wählbarer Stelle denn je, doch dies hat wenig mit Frauennetzwerken zu tun, sondern soll zu einem modernen Image passen. 2016 kandidierten ein paar Männer und eine Frau bei der Bundespräsidentenwahl; es ist schon lange her, dass zwei Frauen antraten, auch wenn noch nie eine diese Wahl gewonnen hat. Im Burgenland werden die Weichen für die Nachfolge von Landeshauptmann Hans Niessl gestellt; es scheint vollkommen undenkbar, dass es nach Gabi Burgstaller in Salzburg wieder eine rote Landeshauptfrau geben könnte.

Man/frau könnte sich sagen, dass immerhin zwei von fünf Parlamentsparteien eine Frau an der Spitze haben, doch dies ist um den Preis des Ausscheidens der Grünen „erkauft“.; außerdem steht auf einem anderen Blatt, welchen Spielraum Frauen in der Liste Pilz wirklich haben. Es gab Zeiten, in denen Madeleine Petrovic Chefin der Grünen war und Heide Schmidt (Lorenz hat sie interviewt) an der Spitze der Liberalen stand, die jetzt als NEOS Beate Meinl-Reisinger als Chefin haben. Bei den Koalitionsverhandlungen 2013 wurde Finanzministerin Maria Fekter marginalisiert; der Protest der ÖVP Frauen war zu schwach, um sie noch in der Regierung zu halten. Als mitten in der Legislaturperiode eine Steuerreform aufs Tapet kam, genügte es den SPÖ-Frauen, in Kontakt mit den Verhandleŕn zu sein, unter denen auf roter Seite keine einzige Frau war. Diesen Sommer gab es eine Premiere, weil Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ein Kind bekam, ein paar Wochen pausierte und jetzt ihr Partner Elternkarenz nimmt. Wie Lorenz‘ Buch auch deutlich macht, haben die meisten Spitzenpolitikerinnen entweder keine Kinder oder sie bekamen sie sehr früh und machten dann Karriere. Bei Männern spielt es hingegen keine Rolle, da sich eh jemand anderer im Alltag um Kinder kümmert.

„Bild“ über Sawsan Chebli

Wegen eines Tweets von Efgani Dönmez, der deswegen den ÖVP-Klub verlassen musste, kennt man auch bei uns den Namen der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli. Sie sitzt zwischen den Stühlen, da ihr Vater Analphabet ist, kein Deutsch spricht, viele KInder hat und sich nicht integriert; zugleich aber wollte, dass seine Tochter eine gute Ausbildung hat- Sie versteht daher auch mehr von einer muslimischen „Parallelgesellschaft“ als viele, die von fern urteilen und stellte sich immer gegen Islamismus. Wenig bekannt ist, dass sie vor vielen anderen Politikerinnen Sexismus outete, schon weil sie dauernd damit konfrontiert ist. Nun macht sie Schlagzeilen, weil sie bei einer Debatte zu den Folgen von Chemnitz in Tränen ausbrach und den Sitzungssaal verließ. Diese Reaktion wird manche erst recht hämen lassen, dass sie eben doch nicht für die Politik geeignet ist. Doch auch Männer sind manchmal den Tränen zumindest nahe. was wiederum mit dem Preis zu tun hat. den sie fürs Dabeisein bezahlen müssen, für das Rampenlicht der ersten Reihe(n).

Es überrascht nicht, dass der Titel des Buches von Lou Lorenz auf Maria Rauch-Kallat zurückgeht, die im Gespräch meinte, dass der Preis zwar hoch, aber es wert war. Wie viele andere erlebte Lorenz gerade Rauch-Kallat immer als sehr stark und durchsetzungfähig, doch auch sie meinte, dass sie zunächst zu nachgiebig war und sich nicht mit eigenen Leuten umgab, als sie in den 1990er Jahren zum ersten Mal in der Bundesregierung war. Später machte sie es richtig, indem sie Mitarbeiter austauschte; wie Brigitte Ederer und Ulrike Lunacek war sie einmal Parteisekretärin, was auch bedeutet, Kritik am Parteichef abzubekommen und zugleich andere attackieren zu müssen. Freilich sprach Lorenz mit Frauen zwischen Ende 50 und Anfang 70, denen doch andere Generationen nachgekommen sein müssten. Doch da scheint es kaum Kontinuität zu geben, zumal die Porträtierten weniger medial präsent sind als viele Ex-Politiker, sich auch weniger als diese zu Wort melden. Jahrzehnte der Grünen, die schließlich als Frauenpartei galten, wurden bei der letzten Wahl weggewischt, auch weil Peter Pilz gegen die „eigene“ Partei kandidierte.

Mit Veranstaltungen z.B. zur Zukunft der Frauen(rechte) versuchen die Grünen, Boden auch hinsichtlich der EU-Wahl 2019 zu gewinnen (Umfragen sprechen davon. dass sie zwei von drei Mandaten verlieren werden). Härter wird es für Politikerinnen durch die sozialen Medien, weil sie (wie andere Frauen, z.B. Journalistinnen) heftiger und abfälliger kritisiert werden als Männer. Dennoch fragt sich, ob manch eine nicht in Wahrheit eine Alibifrau ist, deren Aufgabe es ist, von Männern bestimmte Politik zu legitimieren. Aussagen wie diese von Maria Stern, die von „Datum“ interviewt wurde, machen ratlos: „Ich habe heute früh auf Ö24 meinen Krimi vorgestellt. Wenn ich als Krimiautorin einen Politiker, der sich in einem kleinen Land erfolgreich mit der Waffenlobby anlegt, zur Strecke bringen will, würde ich den Plot genauso schreiben, wie es passiert ist. Ich will keine Verschwörungstheorien bedienen und sage dies ausdrücklich als Krimiautorin, nicht als Politikerin.“ Befähigung durch Politik im Konjunktiv, in der Fiktion, in der ganz zufällig ein mutiger Politiker, ein Parlamentsklub und die Waffenlobby vorkommen?! Warum aber unterstützt sie Pilzsche „Verschwörungstheorien“ und fragt sich nicht, warum er Airbus auf dem Weltmarkt schaden will, Stichwort Eurofighter? Die exzellent vernetzte Maria Rauch-Kallat stieß übrigens in diesem Kontext an ihre Grenzen wegen ihren Gatten betreffende Anschuldigungen besonders von Pilz.

Laut APA-OGM-Vertrauensindex ist Bundeskanzler Sebastian Kurz Spitzenreiter und Peter Pilz Schlußlicht; deutlich wird, dass wie eh und je Männer mehr polarisieren und Frauen alles in allem weniger auffallen, weder positiv noch negativ. Im letzten ORF-Report ging es auch um #MeToo, unter anderem mit Alma Zadic von der Liste Pilz, die feststellte, dass auf sie diskriminierend und sexistisch reagiert wird, wenn sie sich zu „männerspezifischen Themen“ wie innere Sicherheit äußert. Man spricht ihr das Recht ab, dazu zu sprechen, zumal nur ganz wenige andere Frauen dies tun (bei der letzten Sondersitzung kamen mehr Frauen zu Wort). Frauen wird die Kompetenz bei bestimmten Themen abgesprochen, es gibt mehr Zwischenrufe und Kommentare, sagt Zadic. Bei den beiden U-Ausschüssen (BVT und Eurofighter) sind weit mehr Männer als Frauen als Auskunftspersonen geladen und werden von mehr Männern als Frauen befragt: bei der Berichterstattung ist das Verhältnis etwas ausgewogener. Mehr Frauen bedeutet nicht, dass sich Narrative ändern, da – was beim Thema Eurofighter besonders krass ist – die meisten ohne viel nachzudenken dem folgen, was via Peter Pilz etabliert wurde. Es scheint unumstritten, dass Pilz zwar als Sexist abgelehnt werden darf, sodass Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek stolz ist, dass sie das demonstrative Hinausgehen bei seiner Angelobung am 11. Juni organisierte, aber seine Aufdecker-G’schichtln unantastbar sein sollen.

Wie die Parteichefin und ehem. Lehrerin Maria Stern das erste Jahr der Liste Pilz als Schulklasse beschreiben würde?

„Ich sehe lauter frisch gefangene 15-jährige in einen Klassenraum gesperrt. Ohne Aufsicht.“

Interessantes Interview: https://t.co/lPoP2pU1gB — Armin Wolf (@ArminWolf) September 13, 2018

Gemeinsame Vorgangweise von Frauen hat absoluten Seltenheitswert, wobei zwar „linke“ Parteien öfter an einem Strang ziehen, doch dies reicht eben nicht für Mehrheiten. Dass die ÖVP-Frauen mit Maria Rauch-Kallat für die Aufnahme der Töchter in die Bundeshymne waren, ist zwar „nur“ Symbolpolitik, sorgte aber über Jahre hinaus für Gesprächsstoff. Ohne weibliche Traditionen muss jede das Rad neu erfinden bzw. versuchen, sich selbst zu finden und zu definieren, wenn sie in die Politik geht, was so klingen kann wie bei Maria Stern: „In der Politik, da werden Gesetze gemacht, da tauschen wir uns darüber aus, wie wir miteinander leben und umgehen wollen. Das ist wichtig. Aber diese Karrieregeschichten, die damit einher gehen, die verachte ich zutiefst. Ich nehme sie als Gegebenheit hin, aber ich verachte sie. Ich finde es schön, dass ich jetzt Parteichefin bin, aber ich habe das nicht angestrebt. Was ich wirklich will, ist die Unterhaltssicherung und alles, was auf dem Weg dorthin kommt, nehme ich mit. Jetzt bin ich halt Parteichefin. Und das mach ich jetzt.“ Sicher ist Unterhaltssicherung, die sie selbst längst nicht mehr betrifft, für viele (Frauen) ein sehr wichtiges Anliegen, aber die „Parteichefin“ ist damit eine Ein-Punkt-Bewegung. Was sind „diese Karrieregeschichten“ und was soll Verachtung für die Lebenswege jener Menschen, mit denen sie in der Politik zwangsläufig zu tun hat?

Wenn Engagement aus dem Bauch heraus betrieben wird, besteht leicht die Gefahr, nicht die notwendige Arbeit in Kauf zu nehmen, nicht möglichst viel wissen zu wolen, dabei aber aufzupassen, sich selbst nicht zu überfordern und doch zu haltbaren Einschätzungen zu gelangen. Wie viel es rein zeitlich und inhaltlich abverlangen kann, wissen Lou Lorenz‘ Gesprächspartnerinnen; dazu kommen noch Ränke, Intrigen und Interessen im Hintergrund und das Risiko, mit der eigenen Überzeugung auch mal alleine dazustehen. Im Grunde erteilt Stern dem Weg der „Eigenleistung“ eine Absage, zumal sie ja auch ihre Liste als Klub schlimmer Teenager betrachtet, die jemand beaufsichtigen muss, die schon einmal unterrichtet hat: „Gut, dass Sommerferien waren, da haben wir uns, glaub ich, alle zumindest ein bisschen regenerieren können. Und wir stehen jetzt im Gang und sehen in andere Klassenzimmer. Ich glaube, dass die schlimmste Phase wirklich vorbei ist.“ Stern wird zu solchen Vergleichen aber auch angeregt und sagt dann: „Ich sehe lauter frisch gefangene 15-jährige in einen Klassenraum gesperrt. Ohne Aufsicht. Ich glaube, da würde ungefähr sowas rauskommen. Was es da jetzt braucht, ist guter Wille, Geduld und rasche Struktur.“