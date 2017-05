Ulrike Lunacek wird grüne Spitzenkandidatin

George Soros hat wieder gewonnen, könnte man die Kür von Ulrike Lunacek zur Spitzenkandidatin der Grünen auf den Punkt bringen, da sie zu den „verlässlichen Verbündeten“ des Unruhestifters im EU-Parlament gehört. Als Eva Glawischnig gestern zurücktrat, tippten manche auf die Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe als Nachfolgerin. Das wird sie auch als Parteichefin, doch diese Funktion und die Kandidatur werden getrennt, und dann muss noch eine Klubführung gefunden werden. Mehr Personen in die Auslage zu stellen kann die Aufmerksamkeit für die Partei verstärken, die von den Neuwahlen und dem Abgang Glawischnigs kalt erwischt wurde. Während über den designierten ÖVP-Chef Sebastian Kurz scheinheilig und wahlkampfmäßig spekuliert wird, gehörte Lunacek schon lange zu den „Grünen Andersrum“, die ihr besonders gratulieren.

Da LGBTIQ-Aktivitäten eine der Leimfallen sind, mit denen Leute ohne es zu merken für verdeckt verfolgte fremde Interessen gewonnen werden, kann dies ein Hinweis auf Lunaceks „Rekrutierung“ sein. Handlangerinnen und Handlanger verbreiten dann Desinformationen zur Stimmungsmache unter dem Deckmantel „Menschenrechte“, während unabhängige eigenständig agierende Politiker und NGOs Mangelware sind. Bezeichnend übrigens, dass sich grüne und sozialdemokratische LGBTIQ-Aktivisten gegen Russland wandten, aber die USA und den Umgang mit der Transgender-Whistleblowerin Chelsea Manning aussparten. Letztes Jahr verrieten uns Leaks, dass alle EU-Abgeordneten der Grünen Soros-„Verbündete“ sind und wie massiv der Spekulant bei der letzten Wahl 2014 mitmischte.

Nach dem Erweiterten Bundesvorstand der Grünen

Vielleicht wegen des langen Bundespräsidentenwahlkampfes oder auch wegen des Mitfieberns vieler bei der US-Wahl, sicher aber wegen alternativer Medien, die sich mit Soros, den Interessen der Globalisten, Überwachung und Geheimdiensten befassen, sind einige sehr politisiert. Sie fragen stets nach Verbindungen im Hintergrund und nach internationalen Zusammenhängen, weil sie keine Marionetten wählen wollen. Deshalb gibt es jetzt einige kritische Betrachtungen zu Sebastian Kurz, der seit wenigen Tagen an der Spitze der ÖVP steht, aber auch zu Christian Kern und seinen Soros-Connections. Bei den Grünen rate ich dazu, Ingrid Felipe im Video oben und die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler gestern in der „Zeit im Bild“ anzusehen. Da ich einst selbst in der Partei war, würde ich in den beiden – wüsste ich nicht um ihre Funktionen – z.B. Delegierte im Landesausschuss der Wiener Grünen vermuten.

Denn sie scheinen sehr an Parteiinternes gebunden zu sein, das außen nur von begrenztem Interesse ist, und widerlegen damit die eigenen Ansagen zur Bedeutung von Frauen in der Politik. Lunacek hingegen ist außen- und europaorientiert und behauptet, die Grünen seien die einzige linke Partei, während andere den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban imitieren. Dabei wird von den Medien nicht darauf hingewiesen, dass Ungarn das Schengener Abkommen und die Genfer Flüchtlingskonvention einhält, sich aber nicht via Soros-NGOs destabilisieren lässt. Geht es nach Felipe, ist Lunacek eine „starke Frau“, die sich immer für Frauenrechte eingesetzt habe, was zu früheren Aussagen von Glawischnig über die Grünen passt. Alle drei Frauen wurden übrigens als Quereinsteigerinnen geholt, während der Weg über Engagement an der Basis meist versperrt war.

Flora Petriik forderte Glawischnig zum Rücktritt auf

Es ist keine große Überraschung, dass Lunacek Nationalstaaten abschaffen will, aber wie zuvor schon der „unabhängige“ Grüne Alexander Van der Bellen eine hohe Funktion in einem solchen Staat anstrebt. Wenn man seinen Eid leistet, gelobt man übrigens, die Verfassung und die Gesetze Österreichs zu beachten, was aber nicht nur Grünen in der Praxis schwerfällt. Wenn wir es noch klarer – oder noch komplizierter? – machen wollen, gilt es zu bedenken, dass „Grüne“ selten echte Grüne meint, weil diese etwa dann entfernt wurden, wenn sie gegen die Kriege der USA oder gegen vor die Nase gesetzte Kandidaten waren. Mit der einstimmigen Nominierung von Ulrike Lunacek, die der Form halber noch ein Bundeskongress bestätigen muss, scheint auch klar, warum die Jungen Grünen Glawischnig u.a. mit einem offenen Brief an den Karren fuhren. Zwar wird dort Felipe als Nachfolgerin empfohlen, doch vielleicht wusste Flora Petrik (wie Lunacek offen lesbisch), dass es in Wahrheit um die „Verbündete“ von George Soros geht.

Lunacek vertritt immer die Agenda der illegalen Masseneinwanderung, die ja dazu dient, Nationalstaaten zu destabilisieren. Ein Clip aus dem EU-Parlament zeigt, wie sie auf eine Frage von Beatrix von Storch (AfD) damit reagiert, dass sie sich gegen „Obergrenzen“ ausspricht. Dieser absurde Begriff negiert, dass immer die Interessen des eigenen Staates vorgehen und wir es zudem nur selten tatsächlich mit Flüchtlingen zu tun haben. Sieht man sich bisherige Statements an, zeichnen sich auch Konflikte mit Sebastian Kurz ab. Viele hätten erwartet, dass die Grünen der jüngeren Felipe den Vorzug geben, die gerne als jüngere Ausgabe Glawischnigs bezeichnet wird. Während Letztere beim Rücktritt von ihren beiden Söhnen sprach, welche die Mutter brauchen, wollte Felipe ihren „pubertierenden“ 13jährigen Sohn nicht in Tirol lassen, um als Spitzenkandidatin und spätere Abgeordnete zur Verfügung zu stehen. Politisch erfahrener ist natürlich Lunacek, die übrigens auch über die NGO Frauensolidarität und generell die Frauen-NGO-Szene Soros-Connections hat.

