Wie geht es mit der SPÖ weiter?

Zwar hat die SPÖ bei der Landtagswahl in Niederösterreich weniger Stimmen verloren als die ÖVP, doch der geschlagene Spitzenkandidat Franz Schnabl war nicht mehr zu halten. Er wehrte sich gegen seine Absetzung, musste dann aber dem bisherigen AMS-Geschäftsführer Sven Hergovich weichen, der sich bei der Jungen Generation in Wien-Favoriten engagiert. Vor der Wahl wurde über eine rasch von der Korruptionsstaatsanwaltschaft zurückgelegte Anzeige berichtet, in der Schnabl unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wurde. Er soll als Strohmann für einen „russischen Investor“ fungiert haben, der auch mit anderen Genossen verbandelt ist. Als Anwalt wählte Schnabl mit dem Parteigenossen Michael Pilz einen Nachbarn des „Investors“, der ausserdem bei der Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses 2017 eine Rolle spielte.

Weil ich Schnabls Verflechtungen ebenfalls aufzeigte, aber auch viel über Eurofighter recherchierte, wollte ich von der SPÖ NÖ wissen, was denn nun aus Schnabls Drohungen wird. Die Pressesprecherin meinte, dass dies jetzt Schnabls Privatsache sei, was natürlich negiert, dass er in ein Netzwerk eingebettet ist, das sehr wohl Angelegenheit der SPÖ ist. Ausserdem ist er Präsident des Arbeiter Samariter Bundes und in dieser Funktion in den Bundesparteivorstand der SPÖ kooptiert. Der Bundesgeschäftsführer des ASB Reinhard Hundsmüller ist Klubobmann der SPÖ im NÖ Landtag und war wie Schnabl einmal bei der Polizei. Somit ist Schnabl als Privatperson also der Chef des Klubobmannes der SPÖ, was er bisher zusätzlich auch als Chef der SPÖ NÖ war. Detail am Rande: der manipulierte Eurofighter UA richtete sich gegen Ex-Minister Norbert Darabos, zu dessen Demontage auch das Ausscheiden aus dem Bundesparteivorstand gehörte.

Schnabl tritt zurück

Bei Eurofighter waren falsche Beweisaussagen und möglicherweise auch gefälschte Beweismittel, die nie forensisch oder graphologisch untersucht wurden, entscheidend. Daher muss das Vorgehen gewisser Genossen (mit Unterstützung unter anderem von Peter Pilz und anderen Politikern) ein Fall für die Justiz und auch für das Präsidium der SPÖ sein. Nun ist bei Wahlen klar, dass immer auch die Bundesebene Einfluss ausübt; Schnabl liess sich aber explizit von „Revolutionär“ Hans Peter Doskozil unterstützen, für den Darabos auch ausgeschaltet wurde. Dennoch wird jetzt stereotyp Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in Frage gestellt, unter anderem von Josef Kalina, der die PR für Oleg Deripaskas Partner Siegfried Wolf übernimmt. Medien spekulieren auf Doskozil als Nachfolger, der jedoch nie auch nur Landeshauptmann hätte werden dürfen, sondern im Zentrum von Ermittlungen stehen müsste. Medien spekulieren auch über Alexander Wrabetz als vermeintlichen Kompromisskandidaten, der mit Alfred Gusenbauer in der Sozialistischen Jugend war. Wie es bei Schnabl nicht bloss um einen russischen „Investor“ in der Vergangenheit geht, wirken auch bei Doskozil einige Faktoren zusammen.

Typisch Krone TV

Doskozil fing im November 2008 im Büro von Landeshauptmann Hans Niessl an, just dann, als man so tun musste, als würden die Jumaschews am täglichen Weg Niessls nach Eisenstadt wohnen, um sie dann einzubürgern; auch Schnabl mischte dabei mit. Walentin Jumaschew leitete die aufgeblähte Präsidialverwaltung von Boris Jelzin, dessen Tochter Tatjana er dann heiratete und die heimliche Präsidentin war, wenn Jelzin im Spital war. Diese Verwaltung wird von Kritikern als de facto-Nachfolger des ZK der KPdSU betrachtet. Zeitweise war Putin Jumaschews Stellvertreter, der dann Chef des FSB wurde. Da schüchterte er den russischen Generalstaatsanwalt Juri Skuratow mittels Kompromat ein, der mit Carla del Ponte in der Schweiz gegen Korruption von Jelzin und Umfeld vorgehen wollte; dies betraf explizit auch Jelzins Töchter und bei der aufwändigen Kreml-Renovierung abgezweigte Gelder. Als Putin Jelzin nachfolgte, erliess er sofort ein Dekret, das die Jelzins vor Strafverfolgung schützte; die Jumaschews mischten beim Wechsel von Jelzin zu Putin mit. Jumaschew wurde Putin-Berater und ist mit Frau und Tochter seit November 2009 österreichischer Staatsbürger. Jumaschew kommt in den FinCEN-Files (Geldwäsche-Verdachtsmeldungen) vor und machte Geschäfte mit Viktor Janukowitschs Geldwäscher Pawel Fuchs. Für Janukowitsch lobbyierte Gusenbauer. Doskozil wurde später burgenländischer Polizeichef und ging nie gegen russische Organisierte Kriminalität vor. Als er Verteidigungsminister wurde, attackierte er Airbus mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers und mit Unterstützung von Peter Pilz. Airbus sollte via Kapitalmarkt Schaden zugefügt werden, weil Putin ein „russisches Airbus“ schaffen wollte (u.a. mittels Irkut MC-21).

Doskozil vor 2 Monaten gegen Rendi

Ausserdem wurde via Eurofighter-U-Ausschuss Norbert Darabos ausgeknockt, der in der Öffentlichkeit als Niessl-Nachfolger galt. Damit wurde auch Gusenbauer gedeckt und dass Darabos immer unter Druck war. Doskozil wird aufgrund enger Verbindungen zur WKStA von der Justiz in jeder Hinsicht gedeckt. Um zu verschleiern, dass in Wirklichkeit Darabos von dem Netzwerk bedroht wird, dem Doskozil dient, wurde so getan, als sei Doskozils Leben wegen Äusserungen eines Alkoholikers in Gefahr, der nie auch nur in seiner Nähe war. Hierbei sei auch darauf verwiesen, dass britische Diplomaten das BMLV als praktisch eine Abteilung der GRU bezeichnen; die in Russland bekannte Kombination von Geheimdiensten, Kleptokraten, Staatsoligarchen und Organisierter Kriminalität spielt auch bei der Unterwanderung westlicher Länder eine wichtige Rolle. Gedeckt wird von der WKStA auch Doskozils und Niessls Funktion bei der Pleite Commerzialbank Mattersburg, die von TPA geprüft wurde wie Wirecard CEE in Graz; Benkos Signa mit Gusenbauer an Bord ist mit TPA verflochten. Das Land beauftragte TPA mit der Prüfung des Mehrheitseigentümers der Bank, einer Kreditgenossenschaft. Man hätte nach fünf Minuten gemerkt, dass etwas bei dieser Bank nicht stimmt, wie seriöse Revisoren sagten. Es gab 2015 eine anonyme Anzeige gegen die Bank; die mit der SPÖ verhaberte Staatsanwaltschaft Eisenstadt sah keinen Anfangsverdacht, aber die FMA sperrte zwei Prüfer von TPA für fünf Jahre. Dies entspricht einem gesetzlichen Ausschluss von TPA von der Prüfung der Bank; es lief jedoch alles weiter wie bisher.

Günther Kovacs

Ida Metzger von der „Kronen Zeitung“ mischt aktuell mit bei SPÖ-Spekulationen, früher beim „Kurier“ fungierte sie als Transportmittel für Pilz-Drohungen gegen Darabos. Oben sehen wir den derzeitigen Präsidenten des Bundesrats Günther Kovacs, der zwangläufig auf der Seite von Doskozil steht, der nun Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist. Medien behaupten jetzt, Doskozil wolle sich eh gegenüber Rendi-Wagner „im Moment“ zurückhalten und „kein Öl ins Feuer gießen“. Doch man muss ihn z.B. daran messen, wie er sich selbst etwa im Wahlkampf 2017 präsentierte. Damals gab er vor, gegen Korruption zu kämpfen, weil er Darabos bei Eurofighter nicht schützte, sondern zum Bauernopfer machte. Ich wies jetzt die SPÖ erneut darauf hin, dass es 2007 einen nie widerrufenen Ministerwillen nach Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung gab, wonach der Präsident der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Eurofighter verhandeln sollte. Dies wurde aber unterlaufen, ohne dass sich Darabos wehren konnte; übrigens unmittelbar nach einem Besuch Putins bei Gusenbauer (siehe dieser Artikel). Ein ehemaliger Polizist wie Herr Hundsmüller (ich deponierte im LT-Klub, dass ich mit ihm reden möchte) wird verstehen, dass nicht allzu viele Möglichkeiten in Frage kommen und der Gedanke an Geheimdienste evtl. in Verbindungen mit Organisierter Kriminalität naheliegt, weil hier entsprechendes Drohpotenzial vorhanden ist. Dies beschreibt zudem ein aus Russland bekanntes System. Im Eurofighter-U-Ausschuss 2017 gab es wie gesagt nicht nur Manipulation und falsche Beweisaussagen, sondern möglicherweise auch gefälschte Beweismittel, die nie forensisch oder graphologisch untersucht wurden. Rendi-Wagner hätte tonnenweise Material gegen Doskozil – aber wagt sie sich endlich aus der Defensive?

